Quels sont les différents prêts immobiliers ?

Quels sont les crédits immobiliers qui existent ? Si le prêt immobilier est compliqué à comprendre, c’est parce qu’il en existe de nombreux types. On peut notamment distinguer deux principales catégories :

les prêts immobiliers bancaires, dont il existe trois types : prêt amortissable, prêt relais, prêt in fine les aides à l’accession, qui sont des prêts en partie financés par l’État.

Quels sont les trois types de prêts immobiliers bancaires ?

Qu’est-ce qu’un prêt amortissable ?

Le prêt amortissable est l’un des prêts immobiliers bancaires : il est remboursé au fil du temps, en fonction d’une durée choisie à l’avance (10, 15, 20, 25 ans, etc).

C’est certainement le type de prêt auquel vous pensez lorsque vous imaginez le crédit immobilier ! C’est en effet le plus fréquent et le plus connu.

Non seulement il est remboursé progressivement, mais ses intérêts diminuent au fur et à mesure. En effet, ceux-ci sont calculés en fonction de la somme qu’il reste à rembourser : c’est pour cela qu’on parle d’amortissement du prêt. Vos intérêts dépendent aussi bien sûr du taux d’emprunt au moment où vous prenez votre crédit.

Bon à savoir Au début d’un prêt amortissable, vous remboursez plus d’intérêts que de capital. C’est au fil du temps que vous vous mettrez à vraiment rembourser le capital emprunté.

Qu’est-ce qu’un prêt relais ?

Autre type de prêt immobilier, le prêt relais est lui non amortissable. Il consiste en fait en une avance de la banque, généralement demandée lorsque vous avez déjà acheté votre nouveau bien mais pas encore vendu l’ancien. Ce prêt fait donc le « relais » entre vos deux transactions ! Au terme du contrat, vous devez rembourser l’intégralité du capital ; en attendant, vous ne remboursez que les intérêts et pas le capital en lui-même.

C’est un crédit à court terme, un ou deux ans seulement, basé sur le prix du bien que vous cherchez à vendre, la banque vous prêtant entre 50 et 80% du montant de votre achat immobilier – mais jamais la totalité. Si vous avez déjà une promesse de vente pour votre ancien logement, vous pouvez bénéficier d’un capital plus élevé (dans les 70 à 80%).

Vous devez déjà être propriétaire d’un bien immobilier pour bénéficier d’un prêt relais. Les primo-accédants ne peuvent par définition pas en contracter un, car ils n’ont aucun bien à vendre.

Le prêt immobilier in fine

Dernier des trois prêts immobiliers bancaires, le crédit in fine est le plus complexe du lot.

D’abord, comme le prêt relais, il n’est remboursé qu’à son terme, et vous ne payez que les intérêts mensuels. Ensuite, il est destiné à une catégorie d’emprunteurs bien précise.

Le prêt in fine intéresse surtout les investisseurs achetant un bien destiné à être loué, qui peuvent déduire les intérêts de leurs revenus locatifs.

Pour ces investisseurs, cela représente un intérêt fiscal, car ils peuvent diminuer leurs revenus fonciers imposables tant que le prêt court.

Cependant, cet avantage a un coût : au terme de votre prêt immobilier, vous devez être certain de pouvoir rembourser le capital. Pour cela, vous devez investir dans un bien immobilier dont vous allez tirer des bénéfices.

Il est aussi recommandé de déjà bénéficier d’une portion non négligeable (au moins le tiers) du capital que vous devrez rembourser à l’échéance de votre crédit.

Attention Parce que vous devrez rembourser le capital emprunté à la fin du contrat, il s’agit d’un crédit relativement dangereux.

Si vos intérêts locatifs ou vos revenus viennent à diminuer, ou s’il vous arrive un coup dur de la vie, votre engagement peut être menacé.

Vous êtes malgré tout décidé par un prêt in fine, ou votre banque vous en propose un ? Vous pouvez en savoir plus en lisant cet article, qui explique tous les avantages et risques que comporte ce type de crédit.

Quel processus suivre pour obtenir un prêt immobilier ?

Si vous cherchez à contracter un crédit immobilier auprès d’une banque, c’est que vous désirez réaliser un projet immobilier quelconque. La première étape avant de trouver le prêt, c’est donc de définir, au moins dans votre esprit, les enjeux et grandes lignes de votre projet. Quel est votre budget, votre situation financière actuelle, la nature de votre investissement ? Le projet doit-il vous procurer un certain revenu dans les années à venir, à moyen ou long-terme ?

Ces questions doivent vous aider à concrétiser votre projet non seulement dans votre esprit mais aussi à l’écrit, puisqu’il faudra ensuite réaliser un dossier contenant les détails de votre projet. Celui-ci sera l’appui dont vous vous servirez au moment de présenter votre cas aux banques chez qui vous pourriez souscrire un prêt.

Pour rappel, il s’agit en effet de démarcher plusieurs banques, puisque toutes n’auront pas les mêmes propositions de contrat, et que faire le tour de ces banques avec votre dossier vous permettra ainsi de faire un choix réfléchi ente ces options.

S’il est possible de réaliser tout ce processus de démarchage et de négociation de taux d’intérêt seul, il est recommandé de s’appuyer sur un courtier immobilier. Celui-ci ne sera payé qu’une fois votre crédit accordé, et représente, comme nous le développerons, un gain de temps et d’argent pour tout nouveau investisseur dans l’immobilier.

Dans quelles situations peut-on demander un prêt immobilier ?

Avant même de considérer ces différentes sortes de prêt immobilier, pourquoi ne pas se pencher sur les circonstances dans lesquelles il est possible de justifier une demande de crédit immobilier auprès d’une banque ? En effet, il n’y a pas seulement différents prêts immobiliers, mais aussi différents prêts en général, dont les prêts qui ne relèveront pas du domaine de l’immobilier.

Il s’agit donc de concrétiser la nature exact de votre projet immobilier et de vérifier qu’il s’agit bien d’un cas qui nécessite un crédit immobilier et non, par exemple, un crédit de consommation.

Un des projets immobiliers les plus courants et les plus parlants est l’achat immobilier, ou l’achat de bien immobilier. Bien souvent, il s’agit d’un achat de résidence personnelle, qu’elle soit principale ou secondaire. L’objectif est alors de l’utiliser pour ses fins personnelles, et non pour un investissement destiné à vous rapporter des revenus complémentaires.

Dans le cas inverse, acquérir un bien peut donc également constituer un investissement locatif. Concrètement, le bâtiment acheté ne sera pas habité par vous et vos proches, mais plutôt loué à des tiers. L’objectif est ici, bien sûr, de vous fournir des revenus alternatifs.

Dans le domaine des achats de biens immobiliers pour location, on note une sous-catégorie qu’est la location saisonnière. Il s’agit en quelque sorte d’un entre-deux entre l’usage personnel et la location, puisqu’il s’agit de location non-renouvelable, de moins de 90 jours de suite à la fois, correspondant habituellement à des périodes de vacances.

Il sera d’une certaine façon plus facile de convaincre une banque de vous accorder un crédit pour un tel projet que pour un achat destiné à un usage personnel. Effectivement, plus vous pouvez prouver votre solvabilité actuelle et future, plus la banque vous fera confiance par rapport au remboursement de la somme accordée, et plus elle aura donc de chances d’accepter votre demande de crédit immobilier.

L’investissement locatif est par ailleurs un cas un peu particulier. Il existe en effet un certain nombre de lois destinées à encourager l’achat puis la location de bâtiments en France, sous réserve de respecter certaines conditions. Nous avons donc la loi Pinel, qui offre des avantages fiscaux aux propriétaires qui louent des logements neufs ou en cours de rénovation.

C’est une façon de faire progresser l’étendue et l’utilisation de ces logements en bonne condition sur le territoire français. Ce dispositif Pinel est considéré comme une version assouplie de la loi Duflot, qui fonctionne également sur le principe d’encouragements fiscaux, mais qui soumet ses bénéficiaires à davantage de contraintes pour y être éligible.

Dernière loi fiscale notable destinée à encourager les investissements locatifs, la loi Censi-Bouvard met en valeur la location de logements meublés. On note donc que c’est surtout la réduction d’impôts qui est utilisée pour attirer une certaine sorte d’investissement locatif. On note cependant que pour profiter de ces lois, il faut pouvoir aménager ou rénover le bâtiment en question, ce qui implique des coûts additionnels, et donc un crédit plus important.

Il est, à ce sujet, également possible de faire inclure certains travaux de rénovation, de réparation, ou de construction dans votre prêt immobilier, quel que soit ce à quoi vous destiniez le logement en question (usage personnel ou location à des tiers). Cependant, cela dépendra de la nature de ces travaux : il faut qu’ils servent à rendre le bâtiment habitable, à donner à ses occupants des conditions de vie acceptables. Si vos travaux ne qualifient pas pour un crédit immobilier, il faudra demander un prêt séparé et de nature différente, par exemple un crédit de consommation ou un PTZ (prêt à taux zéro).

Enfin, vous pouvez vouloir investir dans l’immobilier de façon sérieuse mais davantage détachée que peut l’être un achat immobilier. Pour accomplir cela, vous pouvez vous tourner vers des SCPI, c’est-à-dire des Sociétés Civiles de Placement Immobilier. Pour faire simple, ces sociétés réalisent le travail de gestion de logements en location à votre place.

Vous n’avez donc qu’à investir la somme que vous désirez dans cette société (voire plusieurs, pour diminuer le risque en diversifiant votre portfolio). Or, bien que ce ne soit pas le cas pour toutes les sortes de placement en société, il est possible de demander un crédit immobilier pour cette forme d’investissement locatif.

Quelles sont les différentes aides à l’accession ?

En plus de ces trois crédits immobiliers bancaires, il existe différents types de prêts d’aide à l’accession, en partie financés par l’État français.

On peut en distinguer six :

Le prêt conventionné

Le prêt d’accession sociale (PAS)

Le prêt à taux zéro (PTZ)

Le prêt épargne logement (PEL)

Le prêt d’action logement

Le compte d’épargne logement (CEL)

Le prêt conventionné

Le prêt conventionné est un crédit immobilier accordé par un établissement conventionné avec l’État pour financer un achat immobilier, la construction de votre logement mais aussi certains travaux d’agrandissement ou d’amélioration de votre habitation. Il fait partie des prêts pour lesquels il faudra rembourser des intérêts en plus du capital emprunté.

Le prêt d’accession sociale

Le prêt d’accession sociale (PAS) est un type de prêt conventionné qui vise à favoriser l’achat immobilier des foyers ayant des revenus modestes. Il faut que la banque ait passé une convention avec l’État et il sert à financer soit la construction soit l’achat d’un bien immobilier. Il peut aussi servir de prêt travaux dans le cas d’agrandissement notamment ; mais ceux-ci doivent être terminés dans les 3 ans. Pour finir, sachez que le PAS est soumis à conditions de ressources.

Le prêt à taux zéro (PTZ)

Le célèbre prêt à taux zéro (PTZ) est destiné aux acheteurs qui n’ont pas été propriétaires pendant au moins deux ans avant de contracter ce prêt. Il ne peut aussi couvrir qu’une partie de la somme utilisée pour acheter votre bien immobilier, mais rassurez-vous : vous pouvez le compléter avec d’autres types de prêts.

Son fonctionnement est simple : vous remboursez le capital mais n’avez aucun intérêt à payer ! Cependant, il est soumis à conditions de revenus. Il peut être une bonne option pour les prêts pour étudiants. Ce plafond de ressources et son montant dépendent de la zone où vous achetez votre bien.

À propos de prêts étudiants, s’il est rare d’avoir à ce stade de sa vie un projet immobilier d’une envergure notable, ce n’est bien entendu pas exclu, et le statut d’étudiant ne vous empêche pas de demander, dans l’absolu, un crédit immobilier. Cependant, à moins que vous disposiez déjà de revenus réguliers notables, il est probable que vous ayez dans ce cas à vous appuyer sur ceux de vos parents. Il est notamment recommandé d’obtenir auprès d’eux une caution, c’est-à-dire une sorte de garantie qu’ils paieront le cas échéant une ou plusieurs de votre mensualités impayées.

Le Plan épargne logement (PEL)

Le Plan épargne logement (PEL) est un peu particulier, parce qu’il s’agit en fait d’une épargne.

Celle-ci est bloquée pendant 4 ans et peut être ensuite clôturée, poursuivie, ou alors donner lieu à un prêt immobilier avec un taux privilégié, dont l’obtention vous permet de toucher une prime de la part de l’État.

Avec un PEL, vous ne pouvez financer qu’une résidence principale. Le prêt obtenu ne peut pas dépasser 92 000 euros et une durée de 15 ans.

Le prêt d’Action Logement

Le prêt d’Action Logement, que vous connaissez peut-être sous le nom de 1% logement, son ancienne appellation.

Ce prêt permet aux salariés ou préretraités du privé de financer leur achat ou construction avec un taux réduit. Il est destiné à compléter un autre prêt – ou votre apport si vous en avez un.

Il n’est en effet compris qu’entre 7 000 et 25 000 euros pour une construction ou un achat (sauf HLM, jusqu’à 45 000 euros), en fonction de la zone géographique.

Pour les salariés ou nouveaux retraités depuis moins de 5 ans d’une PEAEC, c’est-à-dire une entreprise agricole qui verse une participation à l’effort de construction, le prêt d’Action Logement peut monter jusqu’à 50 000 euros.

Le Compte épargne logement

Enfin, le Compte épargne logement (CEL) permet l’obtention d’un prêt à taux préférentiel et une prime de l’État, un peu comme le PEL.

Bon à savoir Les deux peuvent d’ailleurs être cumulés.

Pour obtenir ce prêt immobilier, vous devez avoir ouvert votre CEL au moins dix-huit mois auparavant, et il doit avoir produit un minimum d’intérêts, dont le montant est défini par ce que vous souhaitez faire de votre prêt. Pour acquérir un logement, ils sont de 75 euros.

Le prêt obtenu grâce à un CEL ne peut pas dépasser 23 000 euros, pour une durée de 2 à 15 ans. Si vous le cumulez avec un prêt obtenu avec un PEL, le montant total du prêt immobilier ne peut pas dépasser 92 000 euros, la somme maximum d’un prêt obtenu grâce au Plan épargne logement.

Le saviez-vous ? Certains de ces prêts immobiliers permettent d’obtenir une aide de la CAF. Le prêt conventionné vous donne notamment droit à l’Aide Personnalisée pour le Logement (APL) sous certaines conditions.

Quelles sont les autres caractéristiques d’un prêt immobilier ?

S’il existe différents types de prêts, ceux-ci ont aussi des caractéristiques variées. Outre son taux, que nous explorerons plus longuement dans la partie suivante, un prêt peut être :

Cautionné : il est alors garanti par un établissement qui se porte caution auprès de la banque

: il est alors garanti par un établissement qui se porte caution auprès de la banque Lissé : les remboursements de votre prêt amortissable sont aménagés pour que vous puissiez finir de payer un autre crédit. On parle aussi de prêt à paliers de remboursement

: les remboursements de votre prêt amortissable sont aménagés pour que vous puissiez finir de payer un autre crédit. On parle aussi de Modulable : il vous permet de faire varier vos mensualités de remboursement





Le taux de votre prêt immobilier

Les différents taux d’un prêt immobilier

Vous connaissez maintenant les différents prêts immobiliers qui sont à votre disposition pour vous aider à financer votre achat immobilier.

Votre crédit immobilier est néanmoins défini par un point important : son taux. C’est lui qui détermine le montant des intérêts que vous avez à rembourser, et c’est ce qui est en fait un élément si essentiel de votre crédit. Il existe trois types de taux :

Prêt à taux fixe : le taux ne varie pas durant tout votre contrat Prêt à taux révisable : le taux est revu à la baisse ou à la hausse en fonction de la politique bancaire Prêt à taux mixte : votre taux est fixe pendant 10 ans puis devient variable

Comment est calculé le taux d’un prêt immobilier ?

Vous l’avez compris : le taux de votre crédit permet aussi de savoir combien vous allez réellement payer, combien ce prêt immobilier va vous coûter – puisque vous ne devez pas seulement rembourser le capital mais aussi ses intérêts.

En fonction du taux fixé, la banque vous fournit un tableau d’amortissement de prêt qui vous permet de visualiser vos remboursements tout au long de votre contrat. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez utiliser une calculatrice de prêt immobilier.

Si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser vous-même un tableau d’amortissement afin d’acquérir une meilleure connaissance du fonctionnement de vos potentielles mensualités et taux d’intérêt. Pour cela, il suffit de trouver un des divers modèles de tableau d’amortissement Excel en ligne.

Le taux de votre prêt immobilier dépend d’un certain nombre de critères, comme la conjoncture bancaire, mais aussi votre situation financière, votre profil (enfants, emploi, revenus, etc) ou la durée de votre emprunt.

Ainsi, le prêt immobilier d’un fonctionnaire est généralement plus avantageux car c’est un profil rassurant pour les banques.

Mais d’une banque à l’autre, vous pouvez aussi bénéficier de taux différents. Par conséquent, il peut être judicieux de passer par un comparatif de taux de prêts immobiliers pour trouver le meilleur établissement bancaire.

À titre de référence, nous vous proposons des tableaux recensant les taux d’intérêt et coûts moyens auxquels on peut s’attendre pour différents critères (la durée du prêt, le montant du prêt).

Commençons par le coût moyen que représente un prêt de 120 000 euros, en fonction de sa durée (15, 20 et 25 ans) – taux moyen d’assurance de 0,34 % sur la base des dossiers finalisés en mars.



Durée de l’emprunt Taux d’intérêt moyen Coût moyen hors assurance Coût moyen total* 15 ans 2,23% 9 560 € 15 680 € 20 ans 2,28% 14 775 € 22 935 € 25 ans 2,35% 22 964 € 33 164 €



De même pour un prêt de 180 000 euros :



Durée de l’emprunt Taux d’intérêt moyen Coût moyen hors assurance Coût moyen total* 15 ans 2,23% 14 340 € 23 520 € 20 ans 2,28% 22 163 € 34 403 € 25 ans 2,35% 34 447 € 49 747 €



À prendre en compte également : votre capacité d’emprunt, qui dépend notamment de votre salaire mensuel. Nous évoquerons cet élément en plus de détail plus loin.

Quel taux d’assurance pour un prêt immobilier ?

Dernière composante incontournable de votre prêt immobilier : son assurance. Elle est exigée par la banque qui vous accorde un prêt immobilier, car elle lui permet de se protéger contre tous les risques que vous fait courir la vie : décès, invalidité, problèmes de santé, chômage, etc.

L’assurance du prêt permet à la banque de s’assurer que si vous rencontrez ce type de problème, elle ne perdra pas son argent.

Lorsque vous contractez votre prêt immobilier, la banque va donc vous proposer une assurance. Rien ne vous oblige à la souscrire : vous êtes en droit d’en choisir une autre. Cette assurance proposée par la banque correspond à une assurance de groupe, et est en général moins avantageuse qu’une autre assurance que vous pourriez trouver ailleurs. On note chez ces banques, en moyenne, un taux d’assurance de 0,40% pour un emprunteur qui aurait entre 30 et 40 ans. Par ailleurs, plus vous êtes âgés, plus ce taux sera élevé, quel que soit la banque ou l’organisme qui le propose.

Légalement, l’assurance du prêt n’est même pas obligatoire, mais il est bien peu vraisemblable que l’on vous fasse crédit si vous n’en avez pas. Dans les faits, elle est devenue obligatoire.

Si vous choisissez de prendre votre assurance auprès de la banque qui vous fait crédit, le taux d’assurance de prêt immobilier fait partie des frais à rembourser avec votre prêt. Il est calculé en fonction de votre âge et de votre état de santé. Il varie aussi d’une banque à l’autre.

Contracter un prêt immobilier

Comparer des prêts immobiliers

Taux, assurance… : vous devez l’avoir bien saisi, votre crédit ne vous coûtera pas le même prix d’une banque à l’autre. Et parce qu’un prêt immobilier à La Banque Postale, au Crédit Agricole ou encore à la Société Générale vous coûtera plus ou moins cher, il est important – et intelligent – de ne pas hésiter à réaliser une simulation de prêt immobilier.

Un bon simulateur de prêt immobilier vous permet de déterminer votre capacité d’emprunt : il évalue votre taux d’endettement et votre capacité à rembourser les mensualités d’un crédit.

Il s’appuie donc sur la composition de votre foyer, sur vos revenus ainsi que sur votre apport personnel… et sur vos charges fixes : vos impôts, vos pensions alimentaires, vos autres crédits, vos factures. Pour les réduire, pensez à l’achat groupé de papernest pour vos factures d’électricité et de gaz, au regroupement ou à la renégociation de vos crédits et au changement de fournisseur (box, énergie, mobile…).

Pas d'apport personnel ? Il est de plus en plus possible de contracter un prêt immobilier sans apport. Il vous faudra cependant être bon négociateur, et votre taux sera plus élevé. Faites plus que jamais jouer la concurrence !

C’est votre capacité d’emprunt qui vous permet de savoir quelle somme vous pouvez emprunter auprès d’une banque. Pour s’assurer d’être remboursée, la banque veille à ce que vous ne dépassiez pas ce qu’on appelle le taux d’endettement.

Pour faire simple, elle s’assure que vous gardiez de quoi vivre et vous nourrir chaque mois, une fois votre mensualité payée. Le tableau ci-dessous vous montre la capacité d’emprunt en fonction des revenus et de la durée du prêt contracté :

Capacité d’emprunt au taux d’endettement maximal :

Salaire mensuel net Mensualité maximale Prêt sur 10 ans Prêt sur 15 ans Prêt sur 20 ans 1 200 € 396€ 47 520 € 71 280 € 95 040 € 1 700 € 561€ 67 320 € 100 980 € 134 640 € 2 000 € 660€ 79 200 € 118 800 € 158 400 € 2 500 € 825€ 99 000 € 148 500 € 198 000 € 3 000 € 990€ 118 800 € 178 200 € 237 600 € 3 500 € 1 155€ 138 600 € 207 900 € 277 200 € 4 000 € 1 320€ 158 400 € 237 600 € 316 800 € 4 500 € 1 485€ 178 200 € 267 300 € 356 400 € 5 000 € 1 650€ 198 000 € 297 000 € 396 000 €

La simulation d’un prêt immobilier est gratuite et n’engage à rien, et à une époque où les taux sont au plus bas et les établissements bancaires en grande concurrence, elle peut considérablement jouer en votre faveur et vous permettre d’économiser plusieurs milliers d’euros.

Vous pouvez faire votre simulation de prêt immobilier directement sur les sites des banques comme le Crédit Mutuel, LCL, ou Boursorama par exemple.

‍ Passer par un courtier en prêt immobilier

Si la plupart des établissements mettent ces outils en ligne de crédit immobilier en ligne à votre disposition, la recherche d’un prêt immobilier et sa négociation sont longues et fastidieuses. Elles prennent du temps et de l’énergie, et la mauvaise connaissance du crédit immobilier joue souvent en la défaveur des emprunteurs.

Le courtier en immobilier est là pour pallier ces inconvénients, et il a de plus en plus la cote auprès des gens qui cherchent à emprunter pour financer leur achat immobilier. Rien d’étonnant : c’est à lui seul un comparateur de crédit immobilier.

Mais surtout, non content de comparer les banques pour vous, le courtier peut vous aider à négocier de meilleurs taux, car il est directement en partenariat avec différents établissements.

Le courtier vous fait gagner de l’argent, et pas qu’un peu : en vous aidant à trouver les meilleurs crédits et à négocier un taux plus intéressant, il permet généralement à ses clients d’économiser plusieurs milliers d’euros, sans compter le temps passé à ces recherches. Il vous fait aussi bénéficier d’une expertise et d’une connaissance du système et du marché.

Concrètement, un courtier immobilier vous aide à réussir plus que la phase de négociation du taux de prêt. En effet, vous le contacterez dans l’idéal lorsque vous en être encore à la phase de construction de votre projet immobilier. Une fois votre cas présenté, le courtier pourra vous aider à le consolider, vous apportant des indications relatives à la faisabilité du projet.

Vous aurez besoin de constituer un dossier pour présenter à la fois votre projet et votre solvabilité, c’est-à-dire votre capacité à rembourser le prêt demandé. Il faut trouver un bon équilibre lors de la constitution de ce dossier et sa présentation aux banques démarchées.

Effectivement vous devez montrer que vous avez réellement besoin de ce montant, mais en même temps que vous serez capables de le rembourser au bout d’une certaine date. Votre courtier se destine bien entendu à vous aider dans cette tâche, à la fois pour mettre en place et pour présenter le dossier en question.

Vous aurez le choix entre des courtiers en ligne tels que papernest, et des courtiers en agence. Quelle que soit votre préférence et les frais du courtier, celui-ci, s’il sait ce qu’il fait, vous fera gagner de l’argent en sommes non négligeables, à l’image de courtiers en mutuelle santé.

Il s’agit aussi d’un gain de temps : non seulement le processus de démarchage peut s’avérer compliqué et donc lent pour un non-expert tel que vous l’êtes peut-être, mais en plus, une fois un compromis de vente signé, vous ne disposez que d’un temps assez limité (entre 40 et 65 jours) pour en trouver et confirmer le financement.

À retenir Boucler toutes les démarches plus tôt vous permettra par ailleurs de vous concentrer sur des activités moins anxiogènes que le prêt, tel que l’aménagement de votre logement ou la souscription des différents abonnements nécessaire pour le rendre habitable pour vous ou vos futurs locataires.

Le courtier saura évaluer votre cas de la même façon que le ferait une banque. Notamment, il pourra donc vous indiquer votre capacité d’emprunt, les mensualités et taux d’intérêt que l’on risque de vous présenter, etc. Somme toute, c’est une étape intermédiaire qui vous permet d’avoir plus de visibilité sur ce à quoi vous pouvez vous attendre lors de la phase de démarchage des banques.

Rembourser son prêt immobilier

Le remboursement de votre crédit immobilier est bien entendu l’étape obligatoire si vous en avez contracté un. Selon les modalités de votre crédit, vos mensualités sont différentes – nous vous invitons donc à vous référer à la première partie de cet article. Sachez toutefois qu’il est possible de :

Rembourser son crédit par anticipation Renégocier son prêt immobilier

En effet, une rentrée d’argent (vente, héritage…) importante donne souvent lieu au remboursement anticipé d’un crédit immobilier, ce qui permet de ne plus avoir à en payer les intérêts.

Attention Cette opération n’est pas toujours avantageuse sur le plan financier. C’est le cas si votre crédit touche bientôt à son terme et que vous n’avez plus beaucoup d’intérêts à rembourser.

Votre contrat peut aussi comprendre des pénalités de remboursement anticipé : pensez donc à bien le vérifier !

La renégociation, quant à elle, concerne les emprunteurs ayant contracté un prêt immobilier ING Direct dans des conditions tarifaires moins intéressantes que les taux actuels. Vous pouvez alors renégocier votre taux, mais vous devrez payer de nouveaux frais de dossier, ainsi que des pénalités éventuelles.



Si le taux actuel et votre taux ont moins de 0,6% d’écart, le jeu n’en vaut pas la chandelle.

Pour vous en assurer, vous pouvez passer par un comparateur de renégociation de prêt immobilier et refaire une simulation pour savoir quand renégocier son prêt immobilier.

Il est également possible de faire faire un rachat de crédit auprès d’un autre organisme financier que la banque qui vous a accordé le crédit. Ce rachat ou regroupement de crédit est faisable si vous avez plus d’un emprunt à votre nom, et que vous souhaitez rendre son remboursement plus facile. L’organisme contacté regroupera vos différents crédits (immobilier et/ou de consommation) sous la forme d’un seul crédit et donc d’une seule mensualité.

Or l’idée est que cette nouvelle mensualité soit moins élevée que ce que vous payiez auparavant. Cela se fait par une extension de la durée du crédit. En payant moins tous les mois qu’auparavant, ou que prévu, vous pourrez donc avoir plus de flexibilité sur votre facilité de caisse mensuelle, autrement dit sur votre budget pour vos autres dépenses mensuelles, donc sur votre pouvoir d’achat moyen.

FAQ

Quelles sont les conditions pour un prêt immobilier ?

Pour qu'une banque accepte de vous accorder un crédit immobilier d'une certaine somme pour que vous puissiez réaliser votre projet, il faut comprendre que ce qu'elle voudra vérifier avant tout est votre capacité à rembourser le prêt.

Entrent donc en considération les éléments tels que votre apport (le montant que vous paierez vous-même pour l'achat ou investissement immobilier), votre âge et état de santé, la durée du prêt et donc le montant des mensualités (et votre capacité résultante à les payer avec cette régularité-là), et enfin votre taux d'endettement, qui doit être acceptable aux yeux de la banque. Cela implique de fournir des informations relatives à votre situation financière (votre emploi, des relevés bancaires des mois ou années passées, etc.).

Même si vous pensez cocher toutes les bonnes cases, c'est une autre histoire de présenter correctement ces éléments à une banque dans un dossier de solvabilité. C'est pour cela qu'il est utile de faire appel à un courtier immobilier, acteur qui saura présenter votre cas aux banques que vous irez démarcher, et négocier pour vous un crédit immobilier au meilleur taux possible.

Qu'est-ce qu'une SCPI ?

Investir dans une SCPI est une façon d'investir dans l'immobilier, et plus précisément de réaliser un investissement locatif, sans devoir gérer les bâtiments concernés par cette location ou même la location elle-même.

Une SCPI, ou Société Civile de Placement Immobilier, est une entité qui permet des investissements collectifs dans un certain nombre de propriétés destinées à la location à des particuliers ou autres. Ces investisseurs, ou associés, en reçoivent en conséquence des revenus. L'avantage par rapport à un investissement locatif plus classique, où l'on gère soi-même les biens immobiliers à louer, est non seulement que vous avez cette gestion à faire en moins, mais aussi que vous êtes protégé contre le risque par la mutualisation de celui-ci (puisque le placement est collectif et vous n'êtes pas le seul investisseur).

Qu'est-ce qu'une hypothèque sur un bien immobilier ?

Il ne faut pas confondre une hypothèque et un crédit immobilier : l'hypothèque est une garantie. Elle peut être judiciaire, permettant au créancier de s'assurer du remboursement de la somme qui lui est due. Elle peut aussi être requise par la banque vous accordant un prêt immobilier, là encore pour s'assurer du remboursement de la somme prêtée.