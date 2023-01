Les prêts immobiliers pour les fonctionnaires

Vous êtes fonctionnaire et souhaitez faire un prêt immobilier pour acquérir un bien ? Le prêt immobilier fonctionnaire autrefois proposé par les banques n’existe plus. En tant que fonctionnaire, vous pourrez tout de même contracter un prêt immobilier avec des organismes bancaires réservés aux fonctionnaires comme Casden ou la Banque Française mutualiste, et profiter de taux et garanties avantageuses.

Le prêt immobilier fonctionnaire

Auparavant, des prêts immobiliers spéciaux étaient accordés aux fonctionnaires désireux d’acquérir un bien immobilier. Les organismes bancaires réservés aux fonctionnaires pouvaient leur permettre de contracter ce type de prêt à des taux très avantageux pour financer leur résidence principale, et étaient accordés en complément d’autres types de prêts pour financer un projet immobilier (un prêt employeur par exemple).

A savoir : Si vous êtes contractuel ou stagiaire dans la fonction publique, vous ne pouvez pas prétendre à un prêt immobilier fonctionnaire.

Aujourd’hui, le prêt fonctionnaire n’existe plus, mais les banques réservées aux agents de la fonction publique permettent toujours aux fonctionnaires de bénéficier de taux immobiliers avantageux pour leurs prêts ! Sachez également qu’il existe des prêts immobiliers fonctionnaires en fonction de votre métier (fonctionnaire de l’éducation nationale, du milieu hospitalier, pompiers etc.).

Avantages d’un crédit immobilier fonctionnaire

Lorsqu’on est fonctionnaire (agent territorial, éducation nationale etc.), les avantages pour prendre un prêt immobilier sont nombreux. Vous pourrez notamment bénéficier de taux avantageux, et d’une caution gratuite pour votre prêt ! Mais pourquoi les agents de la fonction publique sont-ils avantagés pour contracter un prêt immobilier ?

Ils ont la sécurité de l’emploi Leurs revenus sont prévisibles et stables Ils bénéficient d’un taux d’intérêt et d’un taux d’assurance emprunteur réduits Ils ont la possibilité d’avoir une caution gratuite avec leur mutuelle, ce qui évite de faire une hypothèque pour le prêt immobilier Il existe des organismes bancaires dédiés aux prêts pour les fonctionnaires

Les agents de la fonction publique territoriale et d’Etat ont en effet le profil idéal pour les banques. Ils sont des emprunteurs sûrs, beaucoup moins sujets à des changements de poste et à des fluctuations sur leurs salaires que des personnes travaillant dans le secteur privé. Ainsi, vous pourrez bénéficier de taux préférentiels pour votre crédit immobilier si vous êtes fonctionnaire, et ce, avec ou sans apport !

Faire une simulation de prêt immobilier fonctionnaire

Vous voulez faire une simulation de prêt immobilier fonctionnaire ? Vous pouvez vous rendre sur les sites internet des banques mutualistes et coopératives réservées aux agents de la fonction publique pour réaliser une simulation de prêt immobilier fonctionnaire, et connaitre vos futurs taux d’intérêts.

Aussi, sachez que les simulateurs de prêts en ligne proposés par les courtiers immobiliers vous demanderont la plupart du temps votre statut au moment de faire une simulation pour votre crédit immobilier fonctionnaire ! En indiquant que vous êtes fonctionnaire, votre simulation prendra en compte les taux immobiliers plus avantageux auxquels vous pouvez prétendre pour votre crédit immobilier. Pour réaliser une simulation de crédit immobilier fonctionnaire, vous devrez, entre autres, fournir les informations suivantes :

Votre âge,

Votre salaire,

Le montant du prêt,

La durée sur laquelle vous voulez emprunter,

Si il y a un co-emprunteur,

Si vous avez des enfants à charge,

Le taux immobilier fonctionnaire

Vous l’aurez compris, être fonctionnaire est un avantage non négligeable lorsqu’on souhaite emprunter pour financer l’achat d’un logement ! Si le prêt fonctionnaire n’existe plus aujourd’hui, vous pourrez tout de même bénéficier de taux immobiliers avantageux, notamment grâce aux organismes bancaires réservés aux agents de la fonction publique.

Le prêt à taux zéro pour les fonctionnaires

Plusieurs options s’offrent à vous lorsque vous contractez un prêt immobilier fonctionnaire. Tout d’abord, sachez qu’il n’existe pas de prêt à taux 0 spécifique pour les fonctionnaires. Vous pourrez néanmoins prétendre à un prêt à taux zéro si vous achetez votre premier bien immobilier ! Ce type de prêt est également accessible pour les particuliers.

Vous pourrez contracter un PTZ (Prêt à Taux Zéro) à la condition qu’aucune des personnes qui habiteront dans le logement n’aient déjà été propriétaire d’une résidence principale. Cela vaut pour toutes les personnes qui habiteront dans le logement, même si elles n’empruntent pas l’argent pour financer l’achat du bien.

Il existe des dérogations concernant cette condition : vous pouvez aussi bénéficier d’un Prêt à Taux Zéro si vous êtes titulaire d’une carte d’invalidité, ou bénéficiaire d’une allocation handicapée. Les personnes ayant eu un accident rendant leur première résidence principale inhabitable pourront également se voir accepter un PTZ par leur banque.

A savoir : Vous ne pourrez pas financer l’intégralité de votre projet immobilier fonctionnaire avec un prêt à taux zéro. Ce type de prêt immobilier est complémentaire pour les fonctionnaires ou les travailleurs du privé, puisqu’il peut financer jusqu’à 40% du bien immobilier. Il devra donc être contracté en plus d’un emprunt immobilier classique. Vous ne pouvez pas compléter ce type d’emprunt avec un crédit à la consommation. Plus d’informations ici.

Taux d’intérêts et taux d’assurance emprunteur pour les fonctionnaires

Il existe plusieurs banques réservées aux fonctionnaires, mais vous pouvez aussi vous tourner vers une banque classique pour votre emprunt immobilier fonctionnaire (Banque Populaire, Société Générale etc) ! Quelque soit votre choix, votre situation vous permettra de bénéficier de nombreux avantages. Notamment, vous bénéficierez de taux d’intérêts et d’un taux d’assurance emprunteur très bas, en comparaison avec les employés du secteur privé.

Les taux d’intérêts permettent à la banque de se rémunérer sur votre emprunt. Ils correspondent à un pourcentage de la somme empruntée. Plus ils sont bas, plus votre crédit est rentable puisqu’il vous coûte moins cher ! Les taux immobiliers sont très bas en 2023. En tant que fonctionnaire, vous pourrez bénéficier de taux encore plus avantageux grâce à votre profil emprunteur mais pensez bien à comparer les banques.

Les taux immobiliers moyen les plus avantageux en janvier 2023 :

Durée du prêt Taux 10 ans 2,06% 15 ans 2,23% 20 ans 2,28% 25 ans 2,35%

Le saviez-vous ? Vous bénéficiez des mêmes avantages pour les prêts immobiliers si vous êtes un fonctionnaire en disponibilité.

En tant que fonctionnaire, vous aurez également des conditions préférentielles concernant le taux d’assurance emprunteur de votre prêt. Ce taux permet d’assurer votre emprunt pour la banque : en cas de défaut de paiement, l’assurance prendra le relais et remboursera l’organisme prêteur. L’assurance n’est, en théorie, pas obligatoire, mais les banques ne vous accorderont pas de prêt si vous refusez d’assurer votre emprunt. Vous pourrez vous tourner vers une compagnie d’assurance, ou souscrire l’assurance de la banque pour assurer votre crédit immobilier fonctionnaire.

FAQ

Quels sont les avantages du prêt immobilier fonctionnaire ?

Les fonctionnaires sont des emprunteurs sûrs grâce à la stabilité de leur emploi et de leurs revenus, c’est pourquoi ils bénéficient de nombreux avantages pour leur prêt immobilier ! Ainsi, les travailleurs de la fonction publique se voient accorder des taux d’intérêts et d’assurance réduits, et peuvent également bénéficier d’une caution gratuite.

Où emprunter lorsque l’on est fonctionnaire ?

Il existe des organismes bancaires réservés aux fonctionnaires. C’est le cas par exemple de Casden ou de la Banque française mutualiste. Mais en réalité, vous pouvez emprunter auprès de n’importe quel organisme bancaire et bénéficier d’avantages du fait de votre statut !