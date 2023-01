Qu’est-ce qu’un lissage de prêt ?

Comment fonctionne le lissage de prêt d’un prêt immobilier ? Faire un lissage de prêt permet de regrouper plusieurs prêts servant à financer l’achat de votre bien en une mensualité globale. Cela vous permettra de réduire vos mensualités sur la durée, et de les stabiliser !

Prêt immobilier et lissage

Lorsque vous avez pour projet d’acheter un bien immobilier, vous avez la possibilité de le financer en cumulant plusieurs emprunts : un prêt à taux zéro, un prêt immobilier, un prêt travaux etc. Aussi, il peut arriver que vous ayez déjà un prêt en cours comme un crédit à la consommation ou un prêt étudiant !

Regroupez vos crédits pour obtenir une seule mensualité vous permet d'anticiper le futur plus sereinement et vous pouvez également bénéficier d'économies sur votre taux d'assurance.

Dès lors, le lissage de prêt va vous permettre de réunir tous vos prêts en une mensualité, pour vous éviter des échéances trop grosses et les chevauchements de prêts. Ainsi, ce plan de financement vous permettra de rembourser tous vos prêts en même temps, et de profiter d’un reste à vivre suffisant pour votre vie quotidienne.

Le reste à vivre, qu'est ce que c'est ? Lorsqu’on fait un emprunt à la banque, le reste à vivre est ce qu’il reste de vos revenus mensuels une fois que vous avez payé votre échéance de prêt immobilier.

Ajuster vos mensualités à votre capacité d’emprunt

Un prêt lissé prendra en compte tous vos crédits en cours, et ajustera vos mensualités en fonction de la durée et des taux d’intérêts de chaque prêt. Par exemple, si vous avez contracté un crédit à la consommation pour acheter une voiture, et qu’il vous reste encore 5 ans avant d’avoir soldé ce prêt, vous paierez une mensualité moins grande sur votre prêt immobilier pendant les 5 premières années de son remboursement, pour que vos mensualités globales ne soient pas supérieures à votre taux d’endettement maximal !

La banque considère en effet que le taux d’endettement ne doit pas dépasser 35% de vos revenus mensuels nets. C’est ce qui lui assure que vous pourrez continuer à vivre correctement malgré vos créances. Pour calculer votre taux d’endettement, vous pouvez utiliser la formule suivante :

(Mensualité / Revenus mensuel) x 100 = taux d’endettement

Dès le 1er janvier 2022, les recommandations du HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière) seront obligatoires. Aucun emprunt ne sera accordé pour un taux d’endettement supérieur à 35%, et sur une durée maximale de 25 ans (En savoir plus).

Ainsi, faire un lissage pour rembourser un prêt immobilier et un prêt à la consommation peut être une bonne solution pour mieux gérer votre budget, et éviter le surendettement ! Le lissage de prêt ne vous permettra pas d’avoir un meilleur taux. En revanche, il vous permettra d’ajuster vos mensualités en fonction de votre capacité d’emprunt. Pour vous aider, papernest a créé un outil vous permettant de simuler gratuitemxent vos mensualités :

Prix du bien Apport initial Frais de notaire estimés De quel type de logement s'agit-il ? Ancien Neuf Montant à emprunter 0 € Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

Avantages et inconvénients d’un lissage de prêt

Il existe peu de désavantages à contracter un prêt lissé : au contraire, si vous ne bénéficiez pas de revenus suffisants pour rembourser tous vos prêts en même temps séparément, un prêt lissé sera beaucoup plus avantageux pour vous !

Un prêt lissé diminue le poids de vos crédits

de vos crédits Vos échéances s’adaptent à votre taux d’endettement

Vous pourrez regrouper tous vos prêts en une seule échéance

Réduire le poids de votre prêt immobilier

En optant pour un prêt lissé, vous pourrez réduire vos mensualités et réduire le poids de votre crédit immobilier. Le lissage de prêt immobilier est d’ailleurs souvent utilisé pour les personnes contractant à la fois un prêt immobilier, et un prêt à taux zéro pour financer l’achat de leur résidence principale (plus d’informations ici).

Les personnes pouvant bénéficier d’un Prêt à Taux Zéro pour financer leur logement sont souvent plus jeunes, et ont moins de revenus : ce type de crédit est d’ailleurs mis en place dans le but de faciliter l’acquisition d’une première résidence principale pour les particuliers.

Dans le cas d’un prêt à taux zéro, le coût total de l’emprunt est très avantageux pour l’emprunteur, puisque c’est l’Etat qui paiera les intérêts à la banque. Il faudra néanmoins coupler le remboursement de ce crédit à celui d’un prêt immobilier classique ! Les prêts à taux zéro ne peuvent pas financer l’intégralité d’un bien immobilier.

Ainsi, pour éviter des mensualités trop grandes, les échéances de votre prêt immobilier seront ajustées en fonction de la durée du prêt à taux zéro. Vous trouverez ci-dessous un exemple de mensualité pour un prêt immobilier couplé à un PTZ dans le cadre d’un lissage de prêt pour l’acquisition d’un bien immobilier.

Assurance emprunteur et lissage de prêt

Il est important de prendre en compte l’assurance emprunteur lors de son lissage de prêt. Il est préférable que l’assurance se fasse sur le capital initial.

Amortissement d’un prêt immobilier (1.35%) et d’un PTZ sur 20 ans hors assurance

Echéance Amortissement Prêt immobilier Amortissement PTZ Mensualité 1 529.02 0 529.02 6 529.02 0 529.02 12 529.02 0 529.02 24 529.02 0 529.02 36 529.02 0 529.02 48 529.02 0 529.02 60 529.02 0 529.02 120 529.02 0 529.02 132 129.02 400 529.02 156 129.02 400 529.02 180 129.02 400 529.02 204 129.02 400 529.02 228 129.02 400 529.02 240 129.02 400 529.02 Cumul 72 000 48 000 126 964.8

Regrouper tous vos prêts en une mensualité

Autre avantage principal : vous n’aurez qu’une mensualité pour la totalité de vos prêts. Cela ne veut pas dire que vous aurez le même taux d’intérêt moyen pour tous vos crédits avec un prêt lissé, inutile d’en faire le calcul. Le lissage permettra simplement de regrouper vos prêts, en alignant les échéances sur la durée du prêt le plus long que vous aurez contracté.

Le saviez-vous ? Vous pouvez demander un lissage de prêt quelle que soit votre banque (Crédit agricole, Caisse d’épargne, Banque Populaire etc.)

Le seul désavantage que peut présenter un prêt lissé est qu’il pourra augmenter le coût des prêts complémentaires, qui se contractent souvent sur un temps moins long. Si vous avez par exemple fait un lissage pour votre prêt immobilier et un prêt à la consommation, vous paierez dès lors plus d’intérêts pour ce dernier qui, contracté à part, aurait été remboursé sur une période plus courte.

Pour connaitre le montant de vos mensualités suite à un lissage de prêt, vous pouvez utiliser les outils des comparateurs en ligne, comme celui proposé par papernest ! Ils vous permettront de connaitre les meilleurs taux immobiliers pratiqués par les banques, en fonction de la somme dont vous avez besoin pour financer votre projet immobilier et de votre profil emprunteur !

