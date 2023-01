Qu’est-ce qu’une assurance de prêt immobilier ?

Incluse dans votre taux immobilier global, l’assurance de prêt, également appelée « assurance emprunteur » est exigée par les organismes prêteurs lorsque vous contractez un crédit immobilier.

Elle prendra alors le relai de l’emprunteur si celui-ci se trouve dans l’incapacité de régler le reste du capital emprunté (maladie, accident du travail, décès…).

L’assurance de prêt immobilier, c’est donc ce qui garantit à la banque que votre prêt continuera d’être remboursé même si vous n’êtes plus solvable !

Attention Les conditions d’application de l’assurance emprunteur sont strictes. Seules sont couvertes les garanties que vous avez souscrites !

Vous paierez l’assurance crédit tous les mois, en plus du remboursement de votre prêt. En effet, l’assurance emprunteur prend la forme d’un taux qui s’ajoute à votre crédit ; son coût est le même tous les mois.

☝️ Bon à savoir L’estimation de l’emprunt immobilier doit prendre en compte l’assurance.

️ Quels sont les risques couverts par l’assurance de prêt immobilier ?

Ainsi, l’assurance prend le relais pour rembourser le capital que vous avez emprunté si vous n’êtes plus en capacité de le faire vous-même.

Ce relai n’est cependant pas inconditionnel : votre assurance n’interviendra pas si vous avez dépensé tout votre salaire et que vous n’avez plus assez de côté pour régler votre échéance !

L’assurance vous protège surtout en cas de problème de santé, de travail, d’accident ou de décès.

Les garanties possibles d’un contrat d’assurance de prêt sont les suivantes :

Décès de l’emprunteur

de l’emprunteur Perte totale et irréversible d’autonomie

Invalidité permanente totale

Incapacité temporaire totale de travail

Perte d’emploi

La garantie en cas de décès est toujours incluse dans l’assurance du prêt. En cas de décès de l’emprunteur, l’assurance reversera toute la somme encore due à l’organisme prêteur.

En revanche, la garantie concernant une perte d’emploi n’est pas toujours comprise dans l’assurance, et dépend du contrat que vous aurez passé avec l’organisme assurant votre prêt.

Le saviez-vous ? Si vous êtes fonctionnaire, l’assurance de votre prêt immobilier coûtera moins cher car la stabilité de votre emploi est une sécurité importante pour la banque !

⚖️ L’assurance d’un prêt immobilier est-elle obligatoire ?

Non ! Comme l’explique cet article, il n’y a aucune disposition légale qui oblige la personne contractant un prêt à être assurée. En théorie, l’assurance emprunteur pour un prêt immobilier n’est donc pas obligatoire !

Simplement, les organismes bancaires refusent généralement d’accorder un prêt sans assurance. Et pour cause : quelle que soit votre capacité d’emprunt initiale, si un imprévu vous place en incapacité de rembourser votre crédit, la banque ne récupérera pas son argent !

Les prêts immobiliers vous engagent pour une somme très importante. Il est donc normal que l’organisme prêteur veuille s’assurer qu’il récupérera la somme qu’il a engagée en vous accordant un crédit si il vous arrive quelque chose ou que vous ne pouvez plus rembourser le capital du.

Comment se calcule l’assurance emprunteur ?

Vous vous demandez comment se calcule une assurance pour un prêt immobilier ? Tout dépendra de votre profil emprunteur !

Plus vous êtes un emprunteur dit « à risque », plus vous risquez d’avoir un taux d’assurance emprunteur élevé pour votre prêt.

Dans tous les cas, vous connaîtrez votre taux d’assurance emprunteur lorsque la banque vous fera une offre de prêt.

Comment est établi mon profil emprunteur ?

Le prix de l’assurance de votre prêt immobilier dépend de votre profil emprunteur, et de nombreux facteurs entrent donc en compte pour la calculer.

Deux facteurs sont particulièrement pris en compte par les assurances pour établir le prix que vous coûtera leurs services :

votre âge votre état de santé

Ils viendront s’ajouter à d’autres facteurs, qui permettent à la banque de juger du risque qu’elle prend en vous faisant crédit d’une somme importante :

Si vous avez des enfants à charge

Si vous travaillez dans le privé ou dans le public

Votre salaire annuel net (primes incluses)

(primes incluses) Si vous êtes fumeur

Si vous avez déjà des crédits en cours

Une fois ce calcul effectué, la banque vous communiquera le taux qu’elle aura décidé de vous appliquer :

plus le taux appliqué sera bas, plus vous êtes considéré comme un emprunteur de confiance : l’organisme auprès duquel vous aurez contracté l’assurance part alors du principe que vous présentez peu de risque de défaut de paiement.

l’organisme auprès duquel vous aurez contracté l’assurance part alors du principe que vous présentez peu de risque de défaut de paiement. à l’inverse, plus votre taux moyen d’assurance de prêt immobilier est élevé, plus vous êtes considéré comme un emprunteur à risque.

Pour référence, vous trouverez ci-dessous un tableau du taux d’assurance moyen pratiqué par les organismes bancaires pour un prêt immobilier en fonction de l’âge de l’emprunteur.

TAEA moyen en 2023, tous organismes bancaires confondus :

Âge de l’emprunteur TAEA Moyen en % Moins de 30 ans 0,43% 31 à 35 ans 0,46% 36 à 40 ans 0,62% 41 à 45 ans 0,65% 46 à 50 ans 0,76% 51 à 60 ans 0,90% plus de 60 ans 1,23%

Comment trouver le meilleur taux pour l’assurance de mon prêt immobilier ?

Utiliser un comparateur d’assurances de prêt

Le taux d’assurance de votre prêt immobilier aura donc un impact sur le montant de vos échéances mensuelles.

Malheureusement, certains facteurs comme votre âge ne pourront pas être changés, et auront nécessairement un impact sur le taux d’assurance qui vous sera proposé pour assurer votre prêt.

Mais sachez qu’en fonction des organismes vers lesquels vous vous tournez pour assurer votre crédit immobilier, vous pourriez faire des économies importantes !

Vous pouvez utiliser des comparateurs d’assurances pour les prêts immobiliers en ligne. Cela vous permettra de comparer les différents prix proposés par les compagnies d’assurance et les banques en fonction de votre profil emprunteur.

Faire appel à un courtier immobilier

Vous pouvez également faire appel à un courtier de crédit immobilier ou un courtier en assurance !

Spécialisé dans la recherche de crédit pour les particuliers et les professionnels, le courtier connaît bien le monde des banques et les subtilités liées à la recherche d’un prêt immobilier.

Ainsi, il pourra non seulement négocier un taux d’intérêt moins élevé pour votre crédit immobilier, mais aussi pour votre assurance emprunteur !

Une fois que le courtier que vous aurez mandaté aura fait le tour des organismes bancaires avec votre dossier, il vous proposera les meilleures offres de prêts disponibles selon votre situation et la somme d’argent que vous souhaitez emprunter pour financer votre projet.

Le courtier en assurance de prêt immobilier

Plus spécialisé encore, le courtier en assurance de prêt immobilier ne s’occupe que de votre taux d’assurance. Il a donc une grande expertise en ce qui concerne les assurances de crédit immobilier.

Le courtier en assurance de prêt immobilier vous permet par exemple de faire une simulation d’assurance de prêt immobilier, et de vous aider à comparer les offres entre elles en fonction des organismes bancaires.

Vous pourrez ainsi constituer votre dossier en ligne, établir votre profil emprunteur, et contracter un crédit au meilleur taux pour financer votre projet immobilier.

De plus, si vos finances ne vous permettent pas de mandater un courtier immobilier payant, sachez qu’il existe des courtiers en assurance en ligne 100% gratuits !

Comparer le prix des assurances avec un tableau d’amortissement

Lorsqu’elles font une offre de prêt, les banques fournissent un tableau d’amortissement de crédit immobilier.

Ce document vous permet de connaître le coût global du crédit : il vous informe du montant total de vos intérêts, et aussi de votre assurance emprunteur !

Le tableau d’amortissement vous permettra donc de comparer les prix des assurances de prêt immobilier, d’avoir une idée précise de leur poids sur vos mensualités, et de choisir ainsi le meilleur taux.

Tableau d’amortissement pour un prêt immobilier de 100 000 € sur 20 ans (taux d’intérêt de 1.35%, taux d’assurance emprunteur de 0.34%) :

Échéance Intérêts Amortissement Solde restant Assurance Mensualité 1 112.50 € 363.17 € 99 637 € 28,30 € 503.97 € 6 110.45 € 365.22 € 97 815 € 28,30 € 503.97 € 12 107.98 € 367.69 € 95 615 € 28,30 € 503.97 € 24 102.98 € 372.69 € 91 170 € 28,30 € 503.97 € 36 97.92 € 377.75 € 86 665 € 28,30 € 503.97 € 48 92.79 € 382.88 € 82 099 € 28,30 € 503.97 € 60 87.59 € 388.08 € 77 470 € 28,30 € 503.97 € 84 76.97 € 398.70 € 68 024 € 28,30 € 503.97 € 108 66.07 € 409.60 € 58 319 € 28,30 € 503.97 € 132 54.86 € 420.81 € 48 349 € 28,30 € 503.97 € 156 43.35 € 432.32 € 38 107 € 28,30 € 503.97 € 180 31.53 € 444.14 € 27 584 € 28,30 € 503.97 € 204 19.38 € 456.29 € 16 773 € 28,30 € 503.97 € 228 6.90 € 468.77 € 5 667 € 28,30 € 503.97 € 240 0.53 € 475.14 € 0.00 € 28,30 € 503.97 € Cumul 14 162 € 100 000 € – 6 792 € 120 952 €

Notre décryptage

Sur cet exemple, l’emprunteur a contracté un emprunt immobilier de 100 000 € sur une période de 20 ans.

Le taux d’assurance emprunteur, établi en fonction de l’âge et de l’état de santé de l’emprunteur, est de 0.43%, ce qui correspond à un coût mensuel d’assurance de 36 €.

Ainsi, vous pouvez constater que le coût total de l’assurance de prêt est de 8 600 €. C’est ce qu’elle aura coûté à l’emprunteur une fois que ce dernier aura remboursé l’intégralité de la somme due !

Il vous suffit ensuite de comparer ce tableau avec les autres propositions de financement qui vous ont été faites, et vous aurez ainsi la certitude d’avoir choisi le bon crédit avec tous les éléments en main !

⚖️ Est-il obligatoire de souscrire l’assurance de sa banque ?

Les organismes prêteurs proposent toujours une assurance avec votre prêt, pour vous faciliter les démarches et s’assurer de la bonne couverture de votre emprunt.

Mais vous pouvez aussi décider de vous assurer auprès d’une compagnie d’assurance externe !

En effet, avant 2010, la loi obligeait les emprunteurs à s’assurer auprès de l’organisme bancaire qui leur prêtait de l’argent.

Désormais, vous êtes libre de choisir la compagnie d’assurance qui couvrira votre crédit ! De nombreuses entreprises autres que les banques proposent des assurances pour les prêts immobiliers :

Matmut

AXA

GMF

April

MAAF

MAIF

MGEN…

La seule condition pour vous assurer auprès d’un organisme autre que la banque qui vous accorde votre prêt, c’est que le contrat assure un niveau de garantie supérieur ou équivalent à celui proposé par la banque.

Si vous voulez assurer votre crédit immobilier auprès d’une compagnie différente de l’assurance groupe, n’oubliez donc pas de demander à votre banquier une liste exhaustive de toutes les garanties de l’assurance proposée par la banque.

☝️ Bon à savoir Votre banque est légalement obligée de vous fournir cette liste de garanties pour vous permettre de vous assurer ailleurs. N’hésitez donc pas à la demander à votre banquier lors de l’offre de prêt !

Mon profil est considéré comme trop risqué par les assureurs, que faire ?

Si vous avez un profil à risque, et que malgré tous vos efforts, vous n’avez pas trouvé de compagnie d’assurance acceptant de couvrir votre crédit immobilier à des conditions standards (sans majorations ou exclusions de garanties), vous pourrez faire appel à la convention AERAS.

La convention AERAS, qu'est ce que c'est ? L’AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé), facilite l’accès à une assurance pour emprunter pour les personnes ayant des problèmes graves de santé.

Grâce à ce dispositif, vous aurez la possibilité d’assurer votre prêt et de bénéficier d’une assurance décès sans remplir le questionnaire de santé habituellement demandé lorsque vous faites une demande d’assurance pour un prêt.

Plusieurs conditions doivent néanmoins être réunies pour bénéficier de cette aide :

L’emprunteur doit s’être vu refuser une assurance en raison d’un risque aggravé de santé Il faut avoir moins de 70 ans à la date de fin du prêt La part de l’emprunt assurée ne doit pas dépasser la somme de 320 000 euros

L’AERAS institue également un « droit à l’oubli‘ pour les personnes voulant emprunter une grosse somme d’argent, et qui ont été atteintes d’un cancer il y a plus de 10 ans.

Comment changer son assurance de prêt ?

Le droit français vous permet de choisir la compagnie qui assurera votre emprunt immobilier. Il vous donne également le droit de changer le contrat d’assurance pour votre prêt immobilier en cours de contrat !

Pour ce faire, vous devrez résilier votre contrat d’assurance dans l’année suivant sa signature, en envoyant un courrier en recommandé à l’assureur.

Assurez vous que cette résiliation soit acceptée par la banque si vous n’avez pas souscrit à l’assurance groupe, et qu’elle soit demandée au maximum 15 jours avant la date anniversaire du contrat.

Si vous voulez changer d’assurance, vous devrez d’abord trouver une autre compagnie pour assurer votre prêt, que vous pourrez présenter à l’organisme prêteur et à l’assureur chez qui vous aviez signé un contrat au moment de contracter votre emprunt.

Si vous avez contracté votre prêt il y a plus d’un an, vous devrez suivre une procédure différente. Si vous avez souscrit une assurance depuis plus d’un an, et que vous êtes assuré auprès de la banque, vous pouvez demander une résiliation de votre assurance à chaque date anniversaire de votre contrat d’assurance, en respectant un préavis de 2 mois.

Le même préavis devra être respecté avec une assurance externe, à la différence cette fois que la date à laquelle vous pourrez changer d’assurance sera indiquée dans votre contrat, et ne correspond pas forcément à sa date anniversaire.

Bien évidemment, vous devrez avoir trouvé un autre assureur pour couvrir votre prêt immobilier avant de réaliser toutes ces procédures. La banque exigera en effet que vous assuriez votre emprunt, et vous ne pourrez pas simplement résilier votre contrat d’assurance sans garantir que vous pourrez assurer votre prêt immobilier par la suite.

Les autres garanties

En plus de votre assurance de prêt, vous pouvez mobiliser d’autres garanties pour vous aider à contracter un crédit et vous protéger en cas de problème vous empêchant de rembourser votre prêt.

Vous pouvez par exemple faire appel à un tiers, qui se portera caution pour vous auprès de la banque. Cette personne s’engagera vis à vis de la banque en cas de défaut de paiement de votre part.

Vous pouvez également faire une hypothèque sur un bien dont vous êtes propriétaire.

En savoir plus

FAQ

❓ À quoi sert une assurance de prêt immobilier ?

L'assurance de votre prêt immobilier sert à garantir à votre banque qu'elle obtiendra le remboursement du capital dû si vous veniez à vous trouver dans une situation personnelle ou professionnelle délicate.

Elle peut rembourser tout ou une partie de vos mensualités restantes, en fonction de la situation que vous rencontrez.

🤒 Quelles situations couvre l'assurance de prêt immobilier ?

Tout dépend de votre assurance ! Une seule garantie est prise en compte par toutes les assurances de prêt immobilier : l'assurance décès.

Pour la perte totale et irréversible d'autonomie, l'invalidité permanente totale, l'incapacité temporaire totale de travail ou la perte de votre emploi, cela dépend de votre contrat.

L'assureur est obligé de vous donner la liste des garanties incluses avant votre souscription.

⚖️ Suis-je obligé de souscrire l'assurance de la banque qui m'accorde mon prêt ?

Non : vous êtes tout à fait libre de choisir l'assurance que vous préférez.

Seule contrainte : elle doit apporter l'équivalent des garanties que l'assurance de groupe vous proposait, ou davantage.