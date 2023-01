Est-il possible de faire un prêt rapide ?

Un prêt rapide est un crédit bancaire qui permet d’emprunter des fonds auprès d’une banque lorsque l’on est dans une situation urgente. Dans le cadre d’un prêt rapide, les établissements bancaires garantissent le déblocage des fonds en 48h maximum.

Le prêt rapide est accessible à toute personne de plus de 18 ans et dont le domicile fiscal se trouve en France. En fonction du montant du capital emprunté, la procédure pour bénéficier d’un prêt rapide est plus ou moins contraignante et les modalités de remboursement diffèrent.

Cependant, le prêt rapide n’est pas possible pour tous les types de crédit. Il est possible pour :

Les prêts personnels ; Les prêts affectés ; Les microcrédits personnels.

La durée du prêt rapide est souvent plus courte car les sommes empruntées sont souvent moindres.

Peut-on contracter un prêt rapide sans frais ?

Selon la législation en vigueur, les banques, les organismes de crédit et les plateformes en ligne n’ont pas le droit de demander des frais de crédit à l’avance. Ainsi, même dans le cas d’un prêt rapide, il n’y aucun frais à donner à avancer.

Cependant, la donne est parfois différente dans le cas d’un prêt rapide entre particuliers. En effet, dans cette situation, les modalités du prêt sont fixées entre les deux parties. De ce fait, le prêteur peut demander le versement de frais en avance.

Néanmoins, en raison de nombreuses arnaques, il n’est pas conseillé de payer des frais en avance lors d’un prêt entre particuliers.

Le saviez-vous ? Les plateformes de crédits entre particuliers demandent fréquemment des frais de dossier. Il est recommandé de passer par l’une de ces plateformes sécurisées si l’on veut un crédit entre particuliers.

Peut-on contracter un prêt rapide sans justificatif ?

Dans la plupart des cas, les banques et autres organismes prêteurs réclament à l’emprunteur un justificatif de l’utilisation des fonds. Il peut se présenter sous la forme d’une facture, d’un devis, d’une promesse de vente, etc.

En revanche, si le capital emprunté est inférieur à 3000 €, il n’est pas obligatoire de justifier de l’utilisation des fonds. Étant donné que le prêt rapide possède les mêmes caractéristiques qu’un prêt classique, un justificatif n’est pas forcément nécessaire.

Peut-on contracter un prêt rapide sans enquête ?

Une enquête de crédit est le processus selon le quel la banque s’assure que l’emprunteur est en capacité de rembourser son prêt immobilier ou à la consommation. Cette enquête intervient lorsque le profil de l’emprunteur n’apporte pas assez de garanties concernant sa capacité à rembourser le prêt.

Néanmoins, il est possible d’éviter l’enquête de crédit si le capital emprunté ne dépasse pas la capacité d’endettement du demandeur. Il est donc important de calculer son taux d’endettement avant de souscrire un crédit de quelque nature.

Le saviez-vous ? Le taux d’endettement maximal accepté par les banques est de 35%. Cela signifie que le montant du capital emprunté ne doit pas dépasser 35% des revenus de l’emprunteur.

❓ Dans quel cas contracter un prêt rapide ?

Peut-on demander un prêt rapide en cas d’urgence ?

Le crédit rapide est la solution à privilégier lorsque l’on a besoin d’emprunter de l’argent dans les plus brefs délais. En effet, avec ce type de frais, les fonds peuvent être débloqués et utilisés dans les 48h après la signature du crédit.

De plus, les prêts rapides ne demandent pas autant de documents qu’un prêt classique. La procédure d’obtention du crédit est donc simplifiée. En effet, il faut simplement faire parvenir à la banque :

Un justificatif d’identité ;

; Un justificatif d’adresse ;

; Un justificatif de situation professionnelle.

Si l’emprunt est inférieur à 3000 €, un document d’identité peut suffire.

Dans un délai de quelques minutes, le futur emprunteur reçoit un dossier contenant toutes les informations sur le crédit comme :

Le montant emprunté ;

La durée du remboursement ;

Le type de prêt ;

Le taux d’intérêts ;

Le montant de l’assurance de prêt ;

Le coût global du crédit, etc.

Une fois que la banque a validé le dossier de financement, les fonds sont débloqués et versés sur le compte de l’emprunteur en moins de deux jours.

Le saviez-vous ? L’emprunteur dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter après la signature du crédit rapide.

Peut-on obtenir un crédit rapide en 24h ?

Comme son nom l’indique, le crédit rapide est obtenu en bien moins de temps qu’un crédit classique. Ainsi, selon la banque ou l’organisme de crédit, il est parfaitement possible d’obtenir un prêt rapide en 24h.

Il est même possible, selon la banque, de débloquer les fonds en seulement quelques heures après la signature du crédit.

Cependant, il faut davantage compter 48h avant de percevoir les fonds de son prêt rapide.

Peut-on contracter un prêt rapide en étant au chômage ?

Lorsque l’on est au chômage, il est extrêmement difficile d’obtenir un crédit. En effet, ce statut n’apporte aucune garantie de remboursement ce qui rend les banques méfiantes. Néanmoins, il n’est pas impossible de contracter un prêt rapide lorsque l’on ne travaille pas.

En effet, les établissements bancaires ne se basent pas uniquement sur la situation professionnelle pour accorder ou non un crédit. Le futur emprunteur devra prouver que sa situation est temporaire et qu’il sera en mesure de rembourser la totalité de son emprunt. Il devra donc fournir à la banque :

Les derniers relevés de compte ;

; Les derniers bulletins de salaire ;

; Les derniers avis d’imposition.

L’emprunteur au chômage a également la possibilité de présenter des garanties sous différentes formes :

Le nantissement : en mettant une assurance-vie ou tout autre placement en caution ; La caution de prêt : un particulier se porte garant de l’emprunteur et prendre à sa charge le remboursement du crédit en cas de désistement.

Le saviez-vous ? Pour bénéficier de conditions d’attribution plus clémentes, il est possible de contracter son crédit rapide auprès d’une banque en ligne.

FAQ

⏱️ Où trouver un prêt rapidement ?

Si vous êtes dans l'urgence et que vous avez besoin d'emprunter de l'argent dans un court délai, plusieurs solutions s'offrent à vous :

Passer par un courtier ou une agence de courtage ;

Contracter un micro-crédit ;

Réaliser un prêt entre particuliers.

Cependant, si vous optez pour la dernière solution, vous devez être vigilant car les anarques sont nombreuses. Apprenez-en davantage sur le prêt entre particuliers en cliquant ici.

🤔 Quel organisme de crédit prête le plus facilement ?

Pour savoir quel organisme ou banque prête le plus facilement, il faut réaliser un comparatif des conditions d'emprunt. Si l'on en croit les avis des consommateurs, des organismes tels que la Casden ou encore la Banque Française Mutualiste font partie des prêteurs les plus fiables.

💵 Qui peut me prêter de l'argent sans intérêts ?

En général, les personnes qui souhaitent emprunter de l'argent sans payer d'intérêts font le choix du prêt entre particuliers. En effet, dans ce cas précis, le prêteur n'est pas obliger d'imposer des intérêts sur la somme empruntée.

