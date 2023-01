Quelle est la différence entre un crédit immobilier et un crédit consommation ?

Vous voulez connaitre la différence entre un crédit immobilier et un crédit à la consommation ? Un prêt à la consommation va vous permettre de financer des biens de consommations ou des services, quand un prêt immobilier vous servira à acheter un bien immobilier.

C’est quoi un prêt à la consommation ?

Les crédits à la consommation sont des prêts accordés aux particuliers par les organismes bancaires pour acheter des biens et services. Vous pourrez par exemple contracter un prêt à la consommation pour acheter une voiture, où pour vous meubler à l’occasion d’un déménagement. Il existe différents types de prêts à la consommation :

Le prêt personnel , qui n’est pas lié à une dépense précise,

, qui n’est pas lié à une dépense précise, Le prêt affecté , contracté pour l’achat d’un bien particulier (une voiture par exemple),

, contracté pour l’achat d’un bien particulier (une voiture par exemple), Le crédit renouvelable, qui permet à l’emprunteur de disposer d’une réserve d’agent, et qui est souvent couplé à une carte de crédit.

Il n’existe donc pas de différences entre un prêt personnel, par exemple, et un crédit à la consommation : ce type de prêt entre dans la catégorie des crédits à la consommation. Autre spécificité, les prêts à la consommation ne s’adressent qu’aux particuliers. Si vous êtes un professionnel, ou si vous représentez une entreprise, d’autres types d’emprunts vous seront proposés par votre organisme bancaire.

L’avis de l’expert Nathalie – Courtière en immobilier Senior chez papernest Le saviez-vous ? Si vous souhaitez acheter un immobilier, il n’est pas possible de financer ce bien avec un crédit consommation! Faites une simulation de prêt immobilier via notre calculette pour estimer vos mensualités.

Qu’est ce qu’un prêt immobilier ?

Un prêt immobilier s’oppose à un crédit à la consommation dans la mesure où il sert à financer un bien immobilier. Ainsi, vous ne pouvez pas choisir de financer autre chose qu’une maison ou un appartement avec un prêt immobilier ! Vous devrez justifier de l’utilisation de votre prêt à la banque, pour lui garantir que vous l’avez bien investi dans un projet immobilier.

La seule chose que vous pourrez financer avec votre prêt immobilier seront des travaux, et là encore, vous devrez fournir plusieurs justificatifs à la banque : simulations et plans des travaux, devis des entreprises ou simulation de construction etc. Comme pour le crédit à la consommation, plusieurs types de crédits immobiliers existent :

Des prêts amortissables , dont une partie est remboursée tous les mois

, dont une partie est remboursée tous les mois Des prêts In fine , qui se remboursent en une seule fois à la date de fin du crédit

, qui se remboursent en une seule fois à la date de fin du crédit Des prêts relais, qui consiste en une avance de l’organisme prêteur pour acheter un bien immobilier quand le votre n’est pas encore vendu

A savoir : Il n’existe pas de prêt hypothécaire à la banque. Les particuliers peuvent faire une hypothèque lorsqu’ils contractent un crédit : l’hypothèque fonctionne comme une sorte « d’assurance » pour la banque, en lui garantissant que l’emprunteur lui remboursera la somme prêtée. Plus d’informations ici.

La différence de l’objet financé

La différence entre un prêt immobilier et un prêt à la consommation réside donc dans le fait que ces deux prêts ne sont pas contractés dans le même but ! Lorsqu’un particulier souhaite acheter une maison ou un appartement, il se tourne vers sa banque pour faire un prêt immobilier : ces prêts ont des spécificités bien particulières, notamment concernant leurs durées.

Les prêts immobiliers sont en effet beaucoup plus longs, et leur remboursement peut durer jusqu’à 30 ans, quand les prêts à la consommation sont contractés sur une période beaucoup moins longue. On juge par exemple qu’un prêt personnel pourra être d’un montant compris entre 500 et 10 000 euros (75 000 euros pour un prêt travaux), et remboursable sur une période variant de 1 à 10 ans, en fonction de la somme et de la capacité d’emprunt de l’emprunteur. Vous ne pourrez donc pas faire un achat immobilier avec un prêt personnel à la consommation !

Faites une simulation de prêt immobilier avec papernest, votre courtier 100% en ligne ! Je commence

Annonce

Prêts immobiliers et crédits à la consommation : durée et taux d’emprunts

En plus de l’objet financé, des différences substantielles résident entre les prêts immobiliers et les crédits à la consommation. Etant donné qu’ils ne financent pas les mêmes choses, leurs durées et la manière dont sont fixés les taux d’intérêts ne sont pas les mêmes.

Le crédit immobilier : un prêt qui dure dans le temps

Le financement d’une maison n’est pas le même que le financement d’une voiture, ou d’un autre bien de consommation courante ! C’est pourquoi les crédits immobiliers sont beaucoup plus longs : en fonction de la somme empruntée et des capacités d’emprunts, le remboursement d’un prêt immobilier peut s’étaler jusqu’à 30 ans.

Pour les crédits à la consommation, en revanche, la durée du prêt, tout comme le montant qu’il est possible d’emprunter, sont beaucoup moins grands. Ces deux facteurs varient en fonction du type de prêt que vous souhaitez contracter. Pour un crédit renouvelable, par exemple, les crédits supérieurs à 3000 euros ne devront pas s’amortir sur plus de 5 ans.

La durée des prêts personnels, quand à elle, varie en fonction du montant emprunté, et des capacités d’emprunts de l’emprunteur : si l’emprunteur a peu d’argent, et emprunte une grosse somme, il pourra en effet rembourser son crédit sur un temps plus long. Pour calculer votre capacité d’emprunt, vous devrez calculer votre taux d’endettement, qui ne devra pas dépasser 35% de vos revenus nets annuels.

Dès le 1er janvier 2022, les recommandations du HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière) seront obligatoires. Aucun emprunt ne sera accordé pour un taux d’endettement supérieur à 35%, et sur une durée maximale de 25 ans (En savoir plus).

[Mensualité / Revenus nets] x 100 = taux d’endettement

Ainsi, deux personnes empruntant à la banque la même somme pour un crédit à la consommation, n’auront pas forcément la même durée d’emprunt en fonction de leurs revenus nets. Voici un outil pour calculer votre capacité d’emprunt en fonction de vos revenus :

Mon salaire net Autres crédits en cours Mensualités estimées Taux d’endettement estimé à 35% Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

Des taux d’intérêts différents

Enfin, une différence majeure entre le crédit à la consommation et le prêt immobilier réside dans les taux d’intérêts pratiqués par les banques. Un prêt automobile et un prêt immobilier n’auront en effet pas les mêmes taux d’emprunts : l’objet financé est différent et le montant du prêt n’est pas le même. Aussi, les critères retenus pour fixer le taux d’intérêt sont différents, et varient en fonction tu type de prêt contracté.

Qu'est ce qu'un taux d'intérêt ? Lorsque la banque prête de l’argent à un particulier, elle se rémunère sur cet emprunt en fixant un taux d’intérêt, correspondant à un pourcentage de la somme totale empruntée. Ces intérêts sont remboursés par l’emprunteur tous les mois jusqu’à la date de fin du prêt, en plus du remboursement de la somme qu’il aura emprunté à la banque.

Pour les prêts immobiliers, les taux d’intérêts sont fixés en fonction des taux pratiqués sur le marché. Ils varient tous les mois, et dépendent des taux pratiqués par les organismes prêteurs pour les crédits accordés à l’Etat français, ainsi que des taux auxquels les banques elles-mêmes empruntent de l’argent à la BCE.

Evolution du taux immobilier moyen en février, mars et janvier 2023 :

Mois Durée du prêt Taux fixes Mensualité pour 100k € empruntés février 10 ans 0,50% 860,10 € 15 ans 0,80% 588,40 € 20 ans 0,95% 458,10 € 25 ans 1,16% 384,60 € mars 10 ans 0,50% 863,10 € 15 ans 0,80% 593,20 € 20 ans 1,00% 461,20 € 25 ans 1,16% 385,10 € janvier 2023 10 ans 2,06% 860,1€ 15 ans 2,23% 588,4€ 20 ans 2,28% 459,9€ 25 ans 2,35% 384,6€

Simulation de prêt immobilier avec papernest Annonce

Les crédits à la consommation eux, voient leurs taux fixés uniquement en fonction de votre profil emprunteur. Il sera établi en fonction de plusieurs critères personnels vous concernant :

Votre âge

Si vous avez ou non des enfants à charges

Votre état de santé

Vos revenus annuels

Votre situation socio-professionnelle

Si les taux immobiliers sont également fixés en fonction de votre profil, l’incidence de ces facteurs est moindre comparé aux taux d’intérêts pour les crédits à la consommation. Si vous cherchez par exemple le meilleur taux immobilier pour un prêt travaux sur 10 ans, n’hésitez pas à entrer en contact avec plusieurs organismes bancaires, pour comparer les offres de prêts et choisir celle qui correspondra le mieux à votre besoin, et qui sera la plus avantageuse pour vous !

Simulez votre prêt immobilier et comparez les taux d’intérêts avec papernest ! C'est parti !

Annonce

Pour aller plus loin :

</ul

Vous désirez devenir propriétaire mais ne savez pas par où commencer ? Retrouvez toutes les étapes détaillées dans notre guide gratuit ! Téléchargez-moi

Annonce

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent Déborah C. Je recommande les yeux fermés Accompagnement d'un très grand professionnalisme tout au long de mon dossier de crédit immobilier. Grâce à Papernest, j'ai pu bénéficier d'un tr Alicia CZL Un service au top ! Un service de qualité et un accompagnement personnalisé de la négociation à la signature ! Mon conseiller était vraiment engagé dans mon projet Charles F Un courtier en béton! Expérience top!!! Mon courtier Papernest a été d'une aide et d'une efficacité exceptionnelles. On a formé une super team malgré les nombreux obs Sebastien Très pratique pour les gens comme moi Très pratique pour les gens comme moi qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à accorder à toutes ces démarches pourtant nécessaires et obliga Victor Courtier impliqué et disponible Un grand merci à Anthony pour avoir été d'une aide précieuse pour constituer notre dossier et négocier un taux avantageux. Tout se passe en ligne Yves Lourdon Un résultat au delà de nos attentes ! Je ne peux que vous conseiller de passer par un courtier pour obtenir votre prêt immobilier, surtout si ce courtier est un courtier de chez papernest Sarah L. Vous pouvez y aller les yeux fermés ! Je recommande à 200% le service de papernest comme courtier qui m’a facilité la tache du début à la fin et évité beaucoup de stress. Je n’ai Matt Pace Service très utile pour mon prêt ! Je salue la qualité et l'efficacité des équipes lors de la négociation de mon crédit ! Très satisfait ! Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

FAQ

❓ C'est quoi l'offre de prêt ?

L'offre de prêt, c'est la proposition d'emprunt que vous fera l'organisme bancaire suite au traitement de votre dossier. Cette offre comprendra notamment un taux d'intérêt, une somme empruntée, une durée de prêt ainsi qu'un taux d'assurance emprunteur.

🏦 Quelle est la différence entre un prêt et un crédit ?

Un prêt consiste en une transaction financière qui peut être effectuée autant entre une banque et un particulier qu'entre deux particuliers. En revanche, un crédit ne peut être contracté qu'à la banque. Lorsqu'on parle de prêt immobilier ou de crédit immobilier à la banque, il n'existe aucune différence entre ces deux expressions.

📝 Qu'est ce qu'un accord de prêt ?

Un accord de prêt, c'est un contrat passé entre un organisme prêteur, et un emprunteur. Ce contrat précise toutes les informations et clauses concernant le prêt (somme empruntées, date de fin du prêt, mensualités, taux d'intérêts etc.)