Loi Denormandie : ce qui change en avril 2020

La loi Denormandie a pour but d’inciter les investisseurs à se tourner vers l’investissement locatif et la rénovation. Son accès est soumis à certaines conditions ; or, mi-avril, ces dernières se sont assouplies, notamment quant au type de travaux de rénovation pris en compte. Découvrez les nouvelles conditions d’accès à ce dispositif fiscal.