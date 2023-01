La durée d’un prêt immobilier

Quelle est la durée d’un prêt immobilier ? En France, toutes les durées de prêt immobilier sont possibles en théorie. On peut emprunter pour un prêt immobilier de 5 ans à 30 ans. La durée moyenne d’un prêt immobilier est de 20 ans. D’ailleurs, les crédits immobiliers se font sur une durée moyenne de 228 mois en juin 2019 (soit 19 ans).

Choisir sa durée de prêt immobilier

Il est important de choisir sa durée d’emprunt en fonction de ses capacités de remboursement mensuel. En d’autres termes, posez-vous cette question : combien puis-je sortir chaque mois de mon porte-monnaie afin de rembourser mon prêt ? Il existe une règle (parmi d’autres) dans le monde de la banque : le montant des remboursements n’excède pas 33 % de vos revenus (l’idéal est 30%). Pour calculer ce montant, vous avez la possibilité d’utiliser un simulateur de prêt immobilier sur Internet.

La durée maximale d’un prêt immobilier

La durée maximale d’un prêt immobilier est de 30 ans. Il faut tout de même faire attention à son âge lorsque l’on se penche sur la durée d’un prêt immobilier. Plus la durée est longue, plus le coût des intérêts est élevé.

Moduler la durée de son prêt immobilier

Est-ce judicieux d’augmenter la durée de son prêt immobilier au cours de celui-ci ? Vous pouvez moduler l’échéance de votre prêt immobilier à la baisse ou à la hausse.

Baisser la durée de son prêt immobilier

Si vous baissez la durée de votre prêt immobilier c’est que vous augmentez vos coûts mensuels (et ce n’est pas seulement pour faire plaisir à votre banquier). Cela diminue le coût de votre crédit ! En augmentant votre mensualité vous rembourserez plus vite que prévu votre prêt.

Augmenter la durée de son prêt immobilier

Il est intéressant d’augmenter la durée de son prêt immobilier dans le cadre d’un prêt immobilier à investissement locatif. Dans le cas d’un investissement locatif, vous pouvez déduire vos intérêts d’emprunt de vos revenus fonciers. C’est encore plus intéressant si le prêt est un prêt in fine car le montant des intérêts est constant.

Le saviez-vous ? Le prêt in fine est plutôt adressé aux investisseurs achetant un bien destiné à être loué. Le prêt n’est remboursé qu’à son terme et l’emprunteur ne paye que les intérêts mensuels.

Dans d’autres cas, cela coûte beaucoup plus cher d’augmenter la durée de son prêt. Si vous allégez vos mensualités, et donc augmentez votre durée de prêt, vous allez rembourser plus d’intérêts. « Un crédit à long terme, ça veut dire que moins tu peux payer, plus tu payes. » disait Coluche.

Petit conseil Vous pouvez demander un crédit sur une durée plus courte pour avoir un taux avantageux puis baissez la mensualité de votre crédit pour rallonger sa durée. Si vous cumulez plusieurs crédits, vous avez aussi la possibilité de demander un lissage de vos crédits à votre banque !

Le remboursement anticipé du prêt immobilier

Vous pouvez effectuer un remboursement anticipé de votre prêt, par exemple dans le cas d’un rachat de soulte ou si vous avez touché une somme importante. Aucune banque ne peut s’opposer à votre volonté de rembourser votre prêt avant la date de clause de contrat. Certaines banques demandent parfois un mois de préavis formulé sous forme de lettre recommandée.

Que vous remboursiez totalement ou une partie de votre prêt, des frais vous seront facturés. Car rembourser de manière anticipée c’est ne pas payer les intérêts à la banque ! Les frais d’indemnités sont réglementés et sont les suivants :

3 % du capital restant dû au moment du remboursement

ou 6 mois d’intérêts

Un remboursement partiel ou total de votre prêt n’est donc pas forcément significatif d’économie. Vous pouvez retrouver tous vos droits ici.

Le taux d’un prêt immobilier

Le taux immobilier définit le montant des intérêts que vous allez rembourser. Il est essentiel dans le calcul de votre prêt immobilier et joue également selon le taux choisi sur la durée de votre prêt immobilier.

Les différents taux

Il existe trois taux différents :

le prêt à taux fixe : il ne varie jamais durant votre contrat, peu importe sa durée

: il ne varie jamais durant votre contrat, peu importe sa durée le prêt à taux révisable : il est revu à la hausse ou à la baisse selon la politique bancaire

: il est revu à la hausse ou à la baisse selon la politique bancaire le prêt à taux mixte : intéressant lors d’un crédit sur 10 ans ou moins, puisqu’il est constant pendant 10 ans puis variable

Les taux immobiliers les plus avantageux en janvier 2023 :

Durée du prêt Taux 10 ans 0,50% 15 ans 0,60% 20 ans 0,70% 25 ans 0,91%

Le prêt immobilier pour une SCI

La SCI signifie Société Civile Immobilière. C’est une personne morale constituée d’un groupe de personnes individuelles qui unissent leurs ressources afin d’acquérir ou construire une maison – ou n’importe quel bien immobilier.

La SCI est souvent utilisée dans un cadre familial, lorsque tous les membres de ce même groupe viennent de la même famille. La durée d’un prêt immobilier pour une SCI est choisi par le ou les emprunteurs. Il existe peu de différences entre un prêt immobilier classique et un prêt immobilier pour une SCI.

Le prêt immobilier pour les entreprises et professionnels

Il existe plusieurs types de prêt immobilier pour les professionnels. Ceux-ci s’adressent particulièrement aux professions libérales, commerçants, artisans etc. Voici les principaux types de prêt immobilier possibles (ce ne sont pas les seuls) :

un crédit amortissable : un crédit avec échéances

: un crédit avec échéances une réserve de crédit : une somme mise à disposition du professionnel qu’il peut approvisionner grâce à ses remboursements

: une somme mise à disposition du professionnel qu’il peut approvisionner grâce à ses remboursements un crédit-bail : autrement dit un crédit d’entreprise par lequel un organisme (souvent financier) loue un bien à une entreprise

La durée des prêts immobiliers pour professionnels varie donc en fonction du crédit choisi par le professionnel ou l’entreprise.

Jusqu’à quel âge peut-on emprunter ?

Tout dépend de la durée de votre prêt immobilier, si vous souhaitez emprunter sur 20 ans, il est préférable d’emprunter à 55 ans car les banques acceptent généralement de couvrir l’emprunteur jusque 75 ans.

Quelle banque choisir pour un prêt immobilier sur 30 ans ?

Il n’est pas conseillé de prendre un prêt immobilier sur 30 ans. En effet, cela représente un surcoût énorme par rapport au peu de capital emprunté supplémentaire. Une durée de prêt immobilier trop élevée entraîne :

un coût d’intérêts du prêt sur-élevé

de nombreux frais d’assurance en plus

En juin 2019, le taux de crédit moyen sur 30 ans est 1,80%. Vous pouvez ensuite comparer les taux des banques et choisir celui qui vous conviendra le mieux.

Peut-on prendre un prêt immobilier sur 40 ans ?

En France, il est très rare de pouvoir prendre un prêt immobilier sur plus de 30 ans. En revanche, cela est très courant en Espagne ou au Portugal. Par exemple en France, les banques en réseau ont limité la durée du prêt immobilier à 35 ans. Néanmoins, certaines banques le proposent pour les « primo acquérant ». La durée de ce prêt leur permet d’acquérir un premier bien immobilier avec des revenus modeste. Avec une telle durée les mensualités sont revues à la baisse : il ne risque jamais de dépasser le taux d’endettement (33% comme dit précédemment dans l’article).

Par ailleurs, le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) a récemment réalisé de nouvelles recommandations, avec une durée de prêt maximale abaissée à 25 ans et un taux d’endettement maximal de 35%. Dès le 1er janvier 2022, ces nouvelles normes seront rendues obligatoires pour les banques, qui ne pourront donc plus accorder de crédit à un foyer pour un taux d’endettement supérieur à 35% sur une durée de plus de 25 ans.

Quelle est la durée d’un prêt immobilier lorsque l’on a 50 ans ?

Il est tout à fait possible d’emprunter à l’âge de 50 ans. Il faut néanmoins adapter la durée de votre prêt à vos projets de vie en maximisant vos remboursement.

FAQ

🇨🇭 Quel prêt immobilier choisir en Suisse et quelle est sa durée ?

Le crédit immobilier en Suisse le plus fréquent reste l'emprunt hypothécaire à taux fixe dont la durée peut s'étendre jusque 25 ans.