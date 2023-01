Souscrire un prêt immobilier en étant étudiant

Peut-on contracter un prêt immobilier lorsqu’on est étudiant ? Il est forcément difficile d’emprunter quand on a le statut d’étudiant, parce qu’on dispose de peu de garanties à fournir à la banque. Cependant, monter un projet d’achat et faire un prêt immobilier en tant qu’étudiant n’est pas nécessairement mission impossible… sous certaines conditions.

Les prêts immobiliers pour étudiants

Avant toute chose, il faut savoir qu’il existe deux types de prêts : ceux que l’on prend auprès d’une banque ; et ceux qui sont en partie financés par l’Etat et qu’on appelle les aides à l’accession. Dans ces dernières, certaines peuvent entrer dans le calcul de votre apport, et surtout vous permettre d’obtenir des taux intéressants. C’est le cas du fameux prêt à taux zéro.

Réservé aux acheteurs qui n’ont pas été propriétaires au moins deux ans avant la souscription du prêt. Il se cumule généralement avec un prêt principal, et fait souvent l’objet d’un lissage de crédit. Il est également soumis à conditions de revenus. Or la plupart des étudiants n’en ont pas, ce qui vous permet d’y être éligible. Il peut aussi être complété avec d’autres prêts, et vous n’avez surtout aucun intérêt à payer : vous ne remboursez que le capital emprunté.

Auprès de votre banque, vous ne pouvez en revanche prétendre qu’à deux types de crédits immobiliers en tant qu’étudiant :

Le prêt amortissable : c’est le crédit « classique », celui dont vous remboursez les intérêts et le capital sur une durée décidée lors de l’emprunt Le prêt In Fine : vous ne payez que les intérêts mensuels et remboursez l’intégralité du capital à son terme

En effet, il existe un troisième type de crédit qui est le prêt relais, mais celui-ci ne sert qu’à faire la jonction entre la vente et l’achat d’un bien. Par exemple, si vous achetez un logement mais n’avez pas encore vendu le vôtre, le prêt vous aide à acheter en attendant de signer la vente. Mais en tant qu’étudiant, vous n’avez vraisemblablement aucun bien immobilier à vendre et n’êtes pas concerné.

Le prêt In Fine est avant tout destiné aux investissements locatifs. Il peut être un bon choix si vous faites partie des étudiants qui souhaitent acheter pour louer un logement et obtenir ainsi un revenu régulier. Cependant, il est aussi un prêt risqué car il faut être en mesure de rembourser tout le capital à son terme.

Le crédit le plus souscrit par les étudiants reste… le prêt étudiant. Alors, que peut-on acheter avec un prêt étudiant et peut-on seulement investir dans l’immobilier avec un tel prêt ? Normalement, le prêt étudiant sert bien sûr à financer ses études : frais d’école, loyer, courses, livres, etc. Certains, dont les études sont payées par les parents par exemple, envisagent de souscrire un prêt étudiant pour l’investir.

Prendre un crédit étudiant pour un investissement immobilier n’est cependant pas la meilleure des solutions. En effet, ces sommes sont certes à taux avantageux, mais rarement assez élevées pour imaginer un achat immobilier. En outre, les taux immobiliers sont aujourd’hui au plus bas et vous pouvez bénéficier d’un prêt particulièrement attractif.

Prêt étudiant et prêt immobilier Déjà titulaire d’un prêt étudiant ? S’il n’est pas un obstacle à la souscription d’un crédit immobilier, il s’agit d’une charge récurrente qui sera prise en compte dans le calcul de votre capacité d’emprunt

Les garanties exigées pour emprunter en tant qu’étudiant

Le vrai problème pour emprunter lorsqu’on est étudiant est bien sûr l’absence de revenus : comment rembourser un prêt si l’on ne gagne rien en tant qu’étudiant ? Cependant, il est possible d’emprunter avec le statut d’étudiant dans certains cas ou avec certaines garanties.

Et puis, il y a le cas particulier des étudiants qui touchent en fait déjà des revenus : étudiants en alternance, étudiant infirmier, étudiant en médecine ou encore doctorant, vous avez toujours le statut d’étudiant mais touchez déjà un salaire, parfois déjà intéressant. Alors oui, il est possible de prendre un prêt immobilier lorsqu’on est étudiant en médecine.

Emprunter avec ses parents

La meilleure garantie, c’est encore celle de vos parents. Eh oui : si la capacité financière de vos parents est suffisante, ils peuvent se porter caution de votre crédit. Vous pouvez également emprunter directement avec eux, par exemple en constituant une SCI. Il vous restera tout de même à rembourser votre crédit immobilier, et cela risque d’être fort compliqué si vous ne disposez d’aucun revenu régulier…

Trouver son prêt immobilier étudiant

Monter son dossier de prêt quand on est étudiant

Comment emprunter lorsqu’on est étudiant ? Il est important de bien monter son dossier, comme n’importe qui. Vous avez peut-être déjà entendu parler du fameux taux d’endettement : il veut que vous puissiez emprunter à hauteur de 35% de vos revenus totaux.

Cependant, il faut se méfier de cette idée reçue : si elle est un bon indicateur, elle dépend surtout de votre situation personnelle. En tant qu’étudiant, même déjà salarié, vous n’êtes pas très rassurant pour les banques. Basez-vous plutôt sur le principe du reste à vivre, qui calcule qu’une fois vos mensualités remboursées, il vous reste ce qu’il vous faut pour vivre confortablement. C’est cela que les banques vont regarder.

Dès le 1er janvier 2022, les recommandations du HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière) seront obligatoires. Aucun emprunt ne sera accordé pour un taux d’endettement supérieur à 35%, et sur une durée maximale de 25 ans (En savoir plus).

Pour prendre un crédit immobilier en tant qu’étudiant infirmier, en contrat d’alternance ou doctorant, par exemple, le mieux est donc de sortir la calculette ! En tant qu’étudiant, faites une simulation de prêt immobilier basée sur votre rémunération actuelle d’étudiant pour juger de votre capacité d’emprunt.

Attention Vous êtes interne et votre salaire est amené à augmenter ? La banque ne va pas le prendre en compte : c’est votre salaire mensuel actuel qui va peser dans la balance.

Pour vous aider à estimer votre capacité d’emprunt, voici un tableau indicatif des mensualités que vous pouvez imaginer rembourser en fonction de votre salaire net. Attention : ce tableau est basé sur la formule du taux d’endettement et doit donc être pris comme simple indicateur.

Capacité d’emprunt à taux d’endettement maximal

Salaire mensuel net Mensualité maximale Prêt sur 10 ans Prêt sur 15 ans Prêt sur 20 ans 1 200 € 429 € 50 400 € 75 600 € 100 800 € 1 700 € 595 € 71 400 € 107 100 € 142 800 € 2 000 € 700 € 84 000 € 126 000 € 168 000 € 2 500 € 875 € 105 000 € 157 500 € 210 000 € 3 000 € 1 050 € 126 000 € 189 000 € 252 000 € 3 500 € 1 225 € 147 000 € 220 500 € 294000 € 4 000 € 1 400 € 168 000 € 252 000 € 336 000 € 4 500 € 1 575 € 189 000 € 283 500 € 378 000 € 5 000 € 1 750 € 210 000 € 315 000 € 420 000 €

Comparer les banques pour son prêt immobilier étudiant

En 2021, les prêts immobiliers sont à leur taux le plus bas : pour emprunter et investir, c’est donc le moment. Cela ne vous dispense pas de comparer les prêts immobiliers en fonction des banques, bien au contraire. Vous pourrez bénéficier d’un taux peut-être plus avantageux, mais aussi d’une assurance plus intéressante par exemple. Multipliez donc les simulations et n’hésitez pas à vous rendre sur place pour choisir la meilleure banque. Voici une liste de quelques banques chez qui vous pouvez trouver un crédit immobilier pour étudiant :

La Société Générale

La Caisse d’Epargne

La BNP

Le Crédit Agricole

LCL

Au-delà de comparer les banques, il s’agit aussi de comparer les offres de prêt elles-mêmes. C’est surtout le taux d’intérêt proposé pour tel ou tel contrat qui fera la différence. Mis à part avoir recours à un courtier immobilier, acteur qui vous accompagnera dans votre recherche de crédit, vous pouvez aussi effectuer quelques calculs vous-même afin de vous rendre compte des coûts réels de remboursement associés à un emprunt.

Plus spécifiquement, nous vous conseillons le recours au tableau d’amortissement. C’est non seulement un outil pour faire un choix plus réfléchi, mais aussi un moyen pour vous d’acquérir plus de visibilité sur vos mensualités et tout ce qu’implique financièrement ce remboursement. Il est possible de trouver des modèles pour un tel tableau en ligne.

Si c’est réellement à un prêt immobilier que vous vous intéressez, et que vous avez un projet d’achat immobilier ou d’investissement locatif défini, il est recommandé de vous appuyer sur l’aide d’un courtier immobilier.

Encore une fois, nous vous rappelons qu’un projet immobilier demande d’avoir des revenus d’une certaine ampleur, et que si vous êtes étudiants, vous vous appuierez certainement sur vos parents pour pouvoir souscrire un prêt. Cependant, un courtier sera également d’une utilité notable pour mener à bien votre projet.

Celui-ci en effet vous aidera à construire votre dossier de projet et de solvabilité, vous aidant ensuite à présenter ces documents à différentes banques, et à négocier pour vous un taux avantageux.

Le courtier offre un suivi de votre projet de ses débuts jusqu’à sa réalisation, ce qui signifie que non seulement il pourra apporter son expertise à votre projet, mais que de plus il aura acquis une connaissance parfaite du contenu de votre dossier ainsi que de vos objectifs. Y avoir recours simplifiera donc les démarches de recherche de crédit de façon considérable, ce qui peut être très rassurant pour ce qui est probablement un premier emprunt pour vous.

FAQ

Comment solder son prêt étudiant ?

Les modalités d'emprunt d'un crédit étudiant sont variées. La plupart du temps, elles prévoient un remboursement à l'issue des études, mais vous pouvez aussi avoir à payer des mensualités dès le début du crédit. Si vous avez une soudaine rentrée d'argent ou décroché un emploi qui vous permet de solder votre prêt immobilier, vous pouvez le rembourser de façon anticipée. Normalement, cela se fait sans frais supplémentaires.