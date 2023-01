Faire la simulation de la construction de sa maison

Comment simuler la construction de sa maison ? Pour établir votre budget travaux avant de contracter votre crédit immobilier, vous pouvez demander des devis aux entreprises ou à un architecte, mais aussi passer par un simulateur. Vous en trouverez notamment sur Internet, mis gratuitement à votre disposition.

Les outils de simulation d’une construction de maison

Globalement, il existe deux catégories d’outils pour faire la simulation de la construction de sa maison neuve : d’une part, les devis établis par un constructeur ou un architecte ; de l’autre, les simulateurs. Si vous choisissez l’auto-construction, le simulateur est préférable, puisqu’il s’agit principalement de calculer les frais de construction en eux-mêmes, et pas l’emploi d’un professionnel qui vous coûtera entre 8 et 30% de plus (selon le professionnel choisi).

L’avis de l’expert Nathalie – Courtière en immobilier Senior chez papernest Le saviez-vous ? Vous souhaitez faire construire la maison de vos rêves? Vous pouvez bénéficiez d’aides financières et de prêts spécifiques. Nos experts sont là pour optimiser votre projet immobilier

Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte dans la simulation de vos frais de construction. Pour établir un budget clair et précis, il vous faut notamment prendre en compte :

Le coût du terrain constructible si vous n’en êtes pas déjà propriétaire

constructible si vous n’en êtes pas déjà propriétaire La conception de la maison (architecte, etc)

de la maison (architecte, etc) La construction en elle-même : calcul du prix des matériaux de construction, de la surface, du nombre de pièces, etc

en elle-même : calcul du prix des matériaux de construction, de la surface, du nombre de pièces, etc L’ aménagement de l’intérieur (peinture, sols, meubles, électricité, …) et du jardin

de l’intérieur (peinture, sols, meubles, électricité, …) et du jardin Les frais divers liés à votre emprunt immobilier (frais de dossier, intérêts) et à votre assurance

Et même une fois devenus propriétaires de votre maison, ne négligez pas les taxes qui vont y être liées. Cela signifie notamment qu’en établissant votre budget et qu’au moment d’emprunter, il faut être vigilant à compter large pour avoir les moyens de payer les premières taxes foncières, d’habitation et autres impôts. Ne vous endettez pas dans votre construction, car une maison neuve demande aussi des frais de fonctionnement et d’entretien.

Au moment de dresser vos devis, que vous les fassiez auprès d’un professionnel (bureau d’études, architecte ou encore constructeur) ou d’un simulateur, n’hésitez pas à les comparer – au contraire, c’est même totalement recommandé ! Cela vous aidera à mieux calculer votre budget de construction. Vous trouverez des exemples de devis de construction de maison individuelle sans difficulté sur Internet.

Attachez-vous à trouver les bons professionnels car les prix peuvent être très variables… mais la qualité également. Quant aux simulateurs, vous en trouverez de nombreux très facilement. Aujourd’hui, il est très simple de faire la simulation de construction de sa maison en ligne. Il vous suffit de remplir les champs demandés : style de maison, pièces, étage, surface, localisation, etc.

Certains simulateurs vous permettent même d’indiquer vos revenus et votre apport personnel, le taux d’endettement souhaité (35% étant le maximum) et les mensualités que vous êtes prêts à payer pour calculer votre budget et la durée de votre crédit. Et si vous voulez un aperçu de votre futur domicile, il est même possible de passer par un outil de simulation de construction de maison en 3D, y compris en ligne et même gratuitement.

Bon à savoir Le taux d’endettement permet d’éviter à un emprunteur le surendettement lors de son crédit immobilier. On l’estime à 35% des revenus totaux du foyer. Cependant, il est indicatif et tout dépend de votre situation : préférez le principe du reste à vivre.

Dès le 1er janvier 2022, les recommandations du HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière) seront obligatoires. Aucun emprunt ne sera accordé pour un taux d’endettement supérieur à 35%, et sur une durée maximale de 25 ans (En savoir plus).

Vous emménager dans votre nouveau logement ? N’oubliez pas de souscrire à une assurance habitation ! Bien qu’elle ne soit pas obligatoire pour les propriétaires, il est toujours préférable d’être assuré. En effet, que vous soyez locataire ou propriétaire, l’assurance habitation permet de vous couvrir en cas de sinistre dans votre logement, et donc de limiter les frais à votre charge. Par ailleurs, il vous est possible de choisir les garanties auxquelles souscrire, et donc de payer uniquement pour celles qui répondent aux besoins de votre logement.

Pourquoi simuler la construction de sa maison ?

C’est pour cela qu’il est important de simuler la construction de sa maison, et de bien s’en occuper. Faire son budget de façon précise permet de souscrire le bon prêt immobilier, de trouver un financement adéquat et le bon montant de celui-ci. Cela donne aussi confiance aux banques auxquelles vous présentez votre dossier.

Avant de vous prêter de l’argent, la banque a besoin de s’assurer que vous serez capable de rembourser et donc que vous avez bien pris en compte tous les éléments relatifs à votre projet de construction. Vous devez tenir compte de votre apport personnel et de votre capacité d’emprunt.

Surtout, vous devez bien garder une marge de manœuvre par rapport au prix de simulation ! Comptez autour de 10%. Bien simuler sa construction, c’est donc éviter les mauvaises surprises, bien emprunter et surtout emprunter plus facilement. Vous rassurerez la banque avec un projet fiable et sécurisant.

Trouvez le crédit immobilier adapté à votre projet avec papernest Allons-y

Annonce

Un bien immobilier vous fait de l’œil, mais comment contracter un prêt ? Où ? À quel taux ? Toutes les réponses se trouvent dans notre guide ! Téléchargez-moi

Annonce

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent Sarah L. Vous pouvez y aller les yeux fermés ! Je recommande à 200% le service de papernest comme courtier qui m’a facilité la tache du début à la fin et évité beaucoup de stress. Je n’ai Victor Courtier impliqué et disponible Un grand merci à Anthony pour avoir été d'une aide précieuse pour constituer notre dossier et négocier un taux avantageux. Tout se passe en ligne Yves Lourdon Un résultat au delà de nos attentes ! Je ne peux que vous conseiller de passer par un courtier pour obtenir votre prêt immobilier, surtout si ce courtier est un courtier de chez papernest Justin Merci au courtier ! J’ai fait appel à Papernest pour faire un emprunt pour un achat immobilier dans le 16eme à Paris. Le courtier a été très réactif Lors de ma re Alicia CZL Un service au top ! Un service de qualité et un accompagnement personnalisé de la négociation à la signature ! Mon conseiller était vraiment engagé dans mon projet Matt Pace Service très utile pour mon prêt ! Je salue la qualité et l'efficacité des équipes lors de la négociation de mon crédit ! Très satisfait ! Déborah C. Je recommande les yeux fermés Accompagnement d'un très grand professionnalisme tout au long de mon dossier de crédit immobilier. Grâce à Papernest, j'ai pu bénéficier d'un tr Gérard Suivi idéal Je me suis senti écouté et compris tout au long de ma recherche de prêt ce qui est selon moins le critère le plus important dans une telle démarc Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

Quel est le prix d’une construction de maison ?

Ce qui fait varier le coût de construction d’une maison

De nombreux critères font varier le coût de construction d’une maison, même à surface égale et plans identiques. Premier critère d’importance : la localisation. En effet, le prix du mètre carré n’est pas le même d’une ville à une autre. Lorsque vous effectuez la simulation de votre construction, votre logiciel d’estimation vous demande notamment où vous souhaitez faire construire votre maison.

Et si vous souhaitez faire construire à l’étranger ? Peut-être souhaitez-vous faire construire une résidence secondaire ou êtes-vous expatrié à l’étranger, par exemple au Maroc ou en Algérie : la simulation de la construction de votre maison est aussi tout à fait possible et tiendra naturellement compte de votre expatriation à l’étranger, ainsi que des coûts de construction dans ce pays. Cela ne vous empêche cependant pas de prendre un prêt auprès d’une banque française.

Autre point fondamental : les matériaux de construction. Le prix de construction d’une maison en pierre, par exemple, est plus élevé que le tarif que vous donnera une simulation de construction de maison en bois. C’est normal : le mètre carré de pierre est plus cher que celui de bois.

Et puis, il y a aussi le style de votre maison. Le prix de construction d’une maison contemporaine est en moyenne plus élevé que celui d’une maison traditionnelle. C’est dû aux caractéristiques liées à ce type de construction : toiture, matériaux, revêtements, ouvertures, etc.

Si vous cherchez à vous faire construire une maison, il y a des plateformes dédiées pour vous permettre de trouver un constructeur.

Quel est le prix au m² d’une construction ?

La surface reste bien sûr essentielle dans le calcul de votre budget de construction. Il est bien normal que le prix de construction d’une maison de 100m² ne soit pas le même que le coût de construction d’une maison de 200 m². Mais concrètement, combien coûte une maison à construire ? Nous vous l’avons dit : construire sa maison dépend de nombreux critères et tout prix ne saurait être qu’indicatif.

Pour vous, notre conseil pour construire votre maison est donc d’établir un tableau rigoureux du budget de construction de votre maison en fonction de ses caractéristiques diverses. Vous pouvez en savoir plus sur ces disparités en lisant cet article. Cependant, à titre informatif, voici un tableau du prix de construction au mètre carré dans différentes régions de France :

Prix d’une maison neuve en fonction de la région de construction (2018-2019)

Région Prix moyen au m² Prix moyen d’une maison de 100m² Bretagne 1409 €/m² 140 900 € Hauts-de-France 1287 €/m² 128 700 € Ile-de-France 1465 €/m² 146 500 € Nouvelle-Aquitaine 1352 €/m² 135 200 € Occitanie 1312 €/m² 131 200 €

Souscrivez le prêt immobilier pour votre construction avec l’aide de papernest J'y vais !

Annonce

Evaluer les travaux de rénovation d’une maison

Quel budget pour refaire un appartement ?

Cependant, il est aussi possible de contracter un prêt immobilier pour des travaux de rénovation, et pas seulement pour la construction de votre maison. Si cela représente un budget différent – et moindre -, il est aussi important de bien l’établir avant d’emprunter ! Toutefois, lui aussi dépend de nombreux critères.

Pour évaluer le coût des travaux de rénovation d’un appartement, il vous faut déterminer s’il s’agit d’une restructuration lourde et profonde ou d’un simple rafraîchissement. Vous devez faire un devis pour chaque poste : murs, plafonds, plomberie, électricité, menuiseries, etc. Pour une rénovation complète, ne comptez pas moins de 1000 euros par mètre carré, mais tout dépend des travaux.

Quel budget pour rénover une maison ?

Pour une maison, même principe mais surface plus importante. Votre budget va donc être sensiblement plus élevé, d’autant que vous devez aussi prendre en charge le gros oeuvre comme la toiture, la charpente ou encore la façade. Manque de chance, c’est justement ce qui vous coûte le plus cher. Avant d’emprunter, établissez donc plusieurs devis et montez un budget rigoureux.

Vous avez monté votre budget ? Trouvez un prêt immobilier au meilleur taux avec papernest C'est parti !

Annonce

Pour aller plus loin :

FAQ

Rénovation de sa maison : comment la financer ?

Dans le cas de l’achat d’une maison nécessitant des travaux, il peut être judicieux de contracter un prêt immobilier d’un montant couvrant également les frais de rénovation du bien immobilier afin de bénéficier d’un taux d’intérêt global plus avantageux. Dans ce cas, la part du prêt visant à rémunérer les sociétés de bâtiment sera conservée par la banque.

Et l’éco Prêt à Taux Zéro (éco-PTZ), comment ça marche ?

L’éco-PTZ (éco Prêt à Taux Zéro) est un type de prêt pouvant être accordé aux propriétaires et bailleurs afin de couvrir les frais liés à la rénovation de leur résidence principale. Le montant accordé ne peut pas excéder 30 000 euros. Attention toutefois, il existe des conditions particulières pour bénéficier de ce type de prêt, notamment dans la nature des travaux réalisés.