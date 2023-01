Quelle est la meilleure banque de France ?

Quelle banque a les taux immobiliers les plus bas ? Voici un tableau des meilleurs taux des banques françaises en 2023 :

Durée du prêt Taux moyen Meilleur taux 7 ans 0,57% 0,31% 10 ans 2,06% 0,50% 15 ans 2,23% 0,60% 20 ans 2,28% 0,70% 25 ans 2,35% 0,91% 30 ans 1,35% 1,55 %

Quelles banques ont les meilleurs taux immobiliers ?

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, il est fondamental de bien choisir sa banque avant de contracter un prêt immobilier. En effet, les taux sont particulièrement bas en 2023, mais les meilleures banques vous permettent d’économiser encore quelques milliers d’euros supplémentaires sur votre crédit.Un comparateur de banques comme celui-ci vous aide donc à juger des différents taux actuellement pratiqués par les différents établissements bancaires. D’autant que rien ne vous oblige à prendre votre prêt là où vous avez ouvert votre compte bancaire !

Si vous êtes client du Crédit Industriel et Commercial (CIC), vous pouvez parfaitement vous tourner vers la BRED ou le Crédit Agricole pour prendre votre crédit. Pour vous aider à trouver les meilleures banques 2023 auprès desquelles souscrire un crédit immobilier, n’hésitez pas à faire une simulation de votre prêt. La visibilité des propositions que vous pouvez obtenir auprès des différents établissements vous permettra de faire un choix approprié et judicieux.

Banque en ligne ou établissement physique ?

Que vous souhaitiez souscrire un crédit ou simplement ouvrir un compte, le choix des banques est cependant large. Choisir la sienne pour faire sa domiciliation n’est donc pas si simple. Commencez par déterminer le type de banque que vous ciblez en priorité. Cherchez-vous les meilleures banques en ligne ou une agence physique ?

Les banques en ligne offrent l’avantage d’avoir des frais généralement plus bas, mais vous n’aurez pas l’accompagnement humain que peut vous offrir les meilleures agences bancaires de 2023. Certaines démarches sont aussi plus compliquées avec les banques en ligne, comme le dépôt d’espèces ou de chèques.

Parmi les meilleures banques en ligne de 2023, on peut relever Boursorama, BforBank ou encore Hello Bank! qui ont des avis clients très positifs.Quelle banque a les frais les moins chers ?

Autre priorité : les frais bancaires. Quels que soient vos projets patrimoniaux et financiers, la tenue de votre compte au quotidien vous importe forcément. Car ici, peu importe que vous soyez plutôt banques en ligne ou que vous envisagiez de souscrire un crédit ! Les frais bancaires sont de plusieurs types. Il y a par exemple ceux qui sont liés à votre carte bancaire, ceux qui sont liés aux découverts éventuels, ou encore la simple tenue de votre compte.

Voici notre classement des banques les moins chères, pour savoir où il est plus avantageux d’ouvrir un compte :

Classement des 10 banques les moins chères en janvier 2023

Nom de la banque Frais bancaires annuels (€) Boursorama Banque 23,41 € Fortuneo 27,68 € ING 24,78 € BforBanque 40,05 € Orange Bank 49,43 € Hello Bank! 102,98 € Macif 88,57 € Axa Banque 93,77 € Crédit coopératif 102,55 € Monabanq 108,26 €

Comparez les banques avec papernest C'est parti

Annonce

Quels critères pour choisir la meilleure banque ?Trouver la meilleure banque selon son profilMais la meilleure banque, c’est d’abord celle qui est la meilleure pour vous ! Avant toute chose, vous devez donc vous attacher à vos propres besoins, votre propre usage. C’est par rapport à votre situation que vous allez rechercher l’établissement bancaire auquel confier vos finances et vos crédits. Le comparatif de banques de l’UFC Que Choisir, par exemple, vous demande donc de fournir des renseignements personnels pour vous proposer un résultat adapté.Autrefois, la localisation d’un organisme bancaire était fondamentale dans le choix de sa banque. Aujourd’hui, entre les banques en ligne et le taux accru de déménagements dans une vie, la géographie entre moins en ligne de compte. Voici les critères auxquels il faut prêter attention au moment de choisir la banque chez laquelle ouvrir un compte ou souscrire un crédit immobilier :

Votre situation personnelle : étudiant, célibataire, avec des enfants…

: étudiant, célibataire, avec des enfants… Votre situation professionnelle : fonctionnaire, patron d’entreprise, etc

: fonctionnaire, patron d’entreprise, etc Vos projets : achat immobilier, crédit étudiant, assurance vie, etc

: achat immobilier, crédit étudiant, assurance vie, etc Les services proposés et leur qualité : relation avec le banquier, disponibilité / joignabilité du conseillé bancaire, honnêteté,

et leur qualité : relation avec le banquier, disponibilité / joignabilité du conseillé bancaire, honnêteté, Les tarifs de la banque : Les banques traditionnelles sont largement plus couteuses que les banques en ligne. Certaines banques en ligne sont totalement gratuites.

de la banque : Les banques traditionnelles sont largement plus couteuses que les banques en ligne. Certaines banques en ligne sont totalement gratuites. L’ accessibilité

Votre localisation, donc, si vous avez besoin d’une agence à proximité

C’est donc à partir de ces considérations que vous pouvez choisir parmi les meilleures en France pour votre profil. Un cadre épargnant préférera une banque où les placements sont de qualité, tandis qu’un jeune se tournera plutôt vers les banques proposant des bonus pour les résultats et de bons crédits étudiants. Et si vous cherchez les meilleures banques privées, assurez-vous d’avoir le profil, car elles sont généralement destinées aux grandes fortunes !

Un bien immobilier vous fait de l’œil, mais comment contracter un prêt ? Où ? À quel taux ? Toutes les réponses se trouvent dans notre guide ! Téléchargez-moi

Annonce

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent Safran Super conseiller Je suis tombé sur un excellent conseiller qui m'a très bien orienté et accompagné. Justin Merci au courtier ! J’ai fait appel à Papernest pour faire un emprunt pour un achat immobilier dans le 16eme à Paris. Le courtier a été très réactif Lors de ma re Sarah L. Vous pouvez y aller les yeux fermés ! Je recommande à 200% le service de papernest comme courtier qui m’a facilité la tache du début à la fin et évité beaucoup de stress. Je n’ai Paola Très satisfaite J’avais peur de ne pas avoir assez de connaissances immobilières et j’ai décidé de passer par un courtier. Ma courtière a été très agréabl Victor Courtier impliqué et disponible Un grand merci à Anthony pour avoir été d'une aide précieuse pour constituer notre dossier et négocier un taux avantageux. Tout se passe en ligne Matt Pace Service très utile pour mon prêt ! Je salue la qualité et l'efficacité des équipes lors de la négociation de mon crédit ! Très satisfait ! Gérard Suivi idéal Je me suis senti écouté et compris tout au long de ma recherche de prêt ce qui est selon moins le critère le plus important dans une telle démarc Maxime Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver… Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver le crédit qu'il me fallait pour acheter mon appartement. En plus, tout a été rapide et sans stress. Je re Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

Quelle est la meilleure banque pour les fonctionnaires ?Prenons donc un exemple de profil : celui du fonctionnaire. Selon l’Insee et l’article que vous pouvez lire ici, 20% des travailleurs de France sont des fonctionnaires : cela représente plus de 5 millions de français à la recherche de la meilleure banque pour leur situation.Il faut savoir que la quête des meilleures banques françaises pour les fonctionnaires passe par la distinction de deux types d’établissements : ceux qui leur sont totalement dédiés et les banques classiques, intégrant parfois une offre spéciale pour les agents de la fonction publique.Il existe trois banques dédiées uniquement aux fonctionnaires :

La Banque Française Mutualiste, créée en 1986

La CASDEN Banque Populaire, créée en 1951 et qui fait partie du réseau Banques Populaires

Le Crédit Mutuel enseignant, pour les personnels de l’Education Nationale, de la culture ou encore du sport

Toutefois, même si vous êtes fonctionnaire, il faut attentivement déterminer votre projet. Ainsi, par exemple, la CASDEN proposera des crédits immobiliers aux fonctionnaires mais n’est pas vraiment faite pour ouvrir un compte et ne sera donc pas la meilleure banque si vous cherchez seulement à faire du dépôt et de l’épargne, sans emprunter.

Bon à savoir Vous êtes fonctionnaire et activement à la recherche d’un prêt pour votre projet immobilier ? Il existe des crédits spécifiques pour les fonctionnaires.

Souscrivez votre prêt immobilier dans la meilleure banque avec papernest ! C'est parti !

Annonce

Les meilleures banques pour les jeunes proposent des bonus pour des bons résultats au baccalauréat ou des mentions lors des études, des crédits étudiants avantageux et des cartes spéciales engendrant moins de frais bancaires, par exemple.Le: la plupart des gens restent dans leur organisme bancaire par la suite, et les attirer tôt permet à ces établissements de conserver leur clientèle une fois qu’elle est devenue active. Pour, les banques multiplient donc les services et les propositions alléchantes.Là encore,. Bon élève ? Gagnez quelques centaines d’euros en vous tournant vers un établissement proposant des primes pour les bons résultats. Etudiant dans une école privée et payante ? Prêtez une attention accrue aux taux des prêts étudiants et comparez-les attentivement.

Pour aller plus loin :