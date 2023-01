Comme l’indique son nom, la capacité d’emprunt désigne la somme maximale que vous pouvez obtenir auprès d’un établissement bancaire.

Il faut bien distinguer la capacité d’emprunt du taux d’endettement maximal !

Le taux d’endettement maximal détermine le montant maximal que pourront atteindre vos mensualités. On estime que le taux d’endettement maximal d’un individu correspond à 35% de ses revenus nets.

La capacité d’emprunt, elle, désigne le montant global du prêt que vous pouvez demander.

Son calcul prend bien entendu en compte votre taux d’endettement maximal, mais aussi les autres paramètres qui influent sur la somme qu’il vous reste pour rembourser d’autres emprunts !

Quelle somme puis-je emprunter ? Votre capacité d’emprunt dépend principalement de vos revenus, de vos charges mensuelles et de vos crédits en cours.

Votre capacité d’emprunt dépend également de la durée souhaitée de votre prêt immobilier : à mensualités égales, vous pourrez emprunter une somme plus conséquente si vous vous endettez plus longtemps.

Attention

Un crédit plus long vous permet d’emprunter une somme plus conséquente, mais il vous coûte plus cher : le taux d’intérêt est plus élevé et sera appliqué sur des mensualités plus nombreuses.