La simulation pour votre prêt immobilier senior

Comment effectuer une simulation pour un futur prêt, en tant que senior ? Plusieurs simulateurs existent sur le net, vous permettant d’en savoir plus sur le bien qui vous sera accessible en fonction de votre situation. Gardez néanmoins en tête qu’il ne s’agit que d’estimations.

Simulez votre prêt immobilier

En marge de votre prêt immobilier, faites une simulation de prêt afin de connaître les sommes auxquelles vous pouvez prétendre en tant que demandeur senior. Plusieurs critères vont être pris en compte dont vos revenus, et votre âge. L’organisme prêteur sera moins enclin à accéder à votre demande de prêt après 60 ans voire 70 ans.

C’est en prenant en compte plusieurs de ces variables que sont calculés les sommes et taux d’intérêts qui seront liés à votre prêt. Aussi, vous devez prendre en compte les frais d’assurances et d’autres sommes annexes. Pensez à effectuer votre simulation en prenant en compte les caractéristiques des prêts proposés par différentes banques. En effet, le Crédit Foncier, le Crédit Agricole ou La Banque Postale ne présentent pas les mêmes conditions de prêt immobilier senior.

Vous devrez renseigner la nature du bien que vous cherchez à acquérir, la durée du prêt ou encore la somme sont vous avez besoin. C’est en estimant ce que vous pouvez emprunter que vous pourrez dessiner les contours de votre projet immobilier : plus la somme empruntée pourra être élevée, plus vous pourrez acquérir un bien d’une meilleure valeur.

Toutefois, gardez à l’esprit qu’il ne s’agit que d’une simulation et que seul un échange avec votre banquier vous permettra d’être fixé quant à la somme que vous pouvez possiblement emprunter.

Bon à savoir Il est possible de contracter un prêt immobilier senior sans apport : pensez par exemple au prêt hypothécaire !

Comparer les taux et les types de prêts

Différents taux et types de prêts peuvent être choisis pour votre prêt immobilier senior. Néanmoins, les prêts recommandés pour les seniors seront naturellement ceux sur quelques années. Ils seront surtout les plus proposés dans la mesure où, comme précédemment évoqué, l’âge est un facteur important voire déterminant dans la possibilité de contracter un prêt.

Le prêt amortissable (remboursable chaque mois) sur 5 ans voire 10 ans voit ses intérêts diminuer à mesure où le crédit est remboursé. Il peut s’agir d’un type de prêt avantageux pour les senior. Par ailleurs, s’ils sont propriétaires d’un bien qu’ils peuvent faire louer, le prêt « in fine » est également intéressant puisque les intérêts du crédit contracté sont remboursés grâce aux revenus de la location.

Quel que soit le type de prêt choisi, notez que l’organisme prêteur ne vous prêtera, la majeure partie du temps, que quelque dizaines de milliers d’euros pour votre projet immobilier.

Tout comme les types de prêts, vous pouvez opter pour différents taux. Pour rappel, le taux d’intérêt (ou d’emprunt) désigne tout simplement le prix payé pour pouvoir emprunter. Le pourcentage est calculé sur la somme empruntée.

Le taux fixe est un taux ne changeant pas durant l’emprunt en cours. Ainsi, vous êtes assuré de rembourser les mêmes intérêts jusqu’à la fin de l’engagement.

est un taux ne changeant pas durant l’emprunt en cours. Ainsi, vous êtes assuré de rembourser les mêmes intérêts jusqu’à la fin de l’engagement. Contrairement au taux fixe, le taux variable est soumis à fluctuations. Concrètement, cela signifie que vous pouvez rembourser une somme plus importante ou, au contraire, finir de payer votre crédit en déboursant une somme moins importante que celle prévue au départ.

Le saviez-vous ? Les taux varient sous l’égide de l’Euribor, un groupe de taux d’intérêts servant de taux référence de la zone euro.

Le taux mixte cumule les deux taux et vous pouvez passer de l’un à l’autre durant une même période de remboursement de prêt. Ce taux est recommandé à ceux qui comptent vendre un bien durant cette même période et profiteront ainsi d’un taux d’intérêt avantageux à certains moments pour éventuellement acquérir un nouveau bien.

Simulez votre crédit immobilier avec papernest ! Comparer les taux

Annonce

Consultez les taux actuels les plus avantageux dans le tableau ci-dessous:

Les taux immobiliers les plus avantageux en janvier 2023

Durée du prêt Taux 10 ans 0,50% 15 ans 0,60% 20 ans 0,70% 25 ans 0,91%

Combien emprunter ? Quel prêt choisir ? Comment négocier le meilleur taux ? Nous avons rassemblé toutes les réponses dans ce guide gratuit ! Téléchargez-moi

Annonce

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent Matt Pace Service très utile pour mon prêt ! Je salue la qualité et l'efficacité des équipes lors de la négociation de mon crédit ! Très satisfait ! célia morel Très bon service Très bon service, l’interlocutrice était très chaleureuse, agréable et efficace. Elle a fait preuve de beaucoup de professionnalisme ! Cela me s Namel Très bien Très bien, bon accompagnement, c'est clair et ça facilite la vie pour trouver ce qui convient le mieux. Sebastien Très pratique pour les gens comme moi Très pratique pour les gens comme moi qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à accorder à toutes ces démarches pourtant nécessaires et obliga Maxime Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver… Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver le crédit qu'il me fallait pour acheter mon appartement. En plus, tout a été rapide et sans stress. Je re Anne Jupin 5 étoiles Première expérience de prêt pour moi et je conseille de passer par un courtier. Quel soulagement de trouver un professionnel pour négocier à ma p Vincent Un service très utile Un service très utile, qui nous as permis de faire les démarches facilement et rapidement tout en ayant de très bons conseils. Je pensais au début Paola Très satisfaite J’avais peur de ne pas avoir assez de connaissances immobilières et j’ai décidé de passer par un courtier. Ma courtière a été très agréabl Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

L’emprunt immobilier en pratique

Jusqu’à quel âge peut on emprunter pour un prêt immobilier ?

Il n’y a, en théorie, pas d’âge limite pour emprunter. Seul l’organisme prêteur pourra être le frein principal pour votre emprunt. Néanmoins, sachez qu’avec un dossier bien préparé, un achat auquel vous pouvez prétendre au vu de votre situation et l’absence d’antécédents (être mauvais payeur…), vous augmenterez considérablement vos chances d’obtenir un prêt immobilier, même en tant que senior.

En outre, la durée du prêt sera en général moins longue pour un senior que pour un emprunteur plus jeune. Aussi, notez qu’après 60 ans, les assurances et clauses d’un prêt immobilier pour un senior sont de plus en plus chers, entraînant des frais supplémentaires qui ne sont parfois pas pris en compte lors de la simulation.

Bon à savoir Selon une source CSA/Crédit Logement parue en avril 2019, près de 55% des plus de 65 ans réussissent à contracter un crédit sur 10 voire 15 ans !

Le courtier spécialisé en immobilier

Face à tous ces chiffres et toutes ces données soumises constamment à des variations, il peut être difficile de s’y retrouver. C’est pourquoi vous pouvez solliciter un courtier spécialisé pour vous aider à y voir plus clair.

Le rôle du courtier est notamment de faciliter les démarches pour votre demande de prêt et de revenir avec vous sur les assurances et les clauses qui peuvent vous concerner. Bien que la majorité des courtiers doivent être rémunérés (il en existe des gratuits, notamment en ligne !), la somme déboursée pour s’attacher les services de ce professionnel est « rentabilisée » par le gain de temps et l’argent que vous économisez en faisant les bons choix dans le cadre de votre demande de prêt.

À savoir Il existe des caisses de retraite complémentaires comme l’organisation agirc-arrco pouvant également vous accompagner dans le cadre d’un prêt immobilier.

Je contracte le meilleur crédit immobilier avec papernest ! Je me lance !

Annonce

Pour en savoir plus :

Prix du bien Apport initial Frais de notaire estimés De quel type de logement s'agit-il ? Ancien Neuf Montant à emprunter 0 € Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

FAQ

Qu’est-ce qu’un prêt in fine ?

Le prêt in fine est un type de prêt pour lequel les mensualités ne sont composées que des intérêts. À la fin du prêt, le montant emprunté est remboursé en une seule fois. Le principal avantage de ce type de prêt est qu’il permet de réaliser des économies chaque mois, puisque les mensualités sont plus faibles.

Pourquoi faire appel à un courtier dans sa démarche de prêt immobilier senior ?

Le rôle du courtier immobilier est de jouer l’intermédiaire entre l’emprunteur et les organismes prêteurs. Il a une connaissance large des meilleures taux et possède un pouvoir de négociation auprès des banques. Ainsi, en faisant appel à un courtier, vous réalisez de larges économies.

Quel est le montant des frais de courtage ?

Chez papernest, les frais de courtage sont limités à 950 euros, et vous ne payez qu’une fois l’offre de prêt signée !