Quelles sont les étapes pour bien préparer l’achat d’un bien immobilier ?

Il est nécessaire de suivre plusieurs étapes pour l’achat d’un bien immobilier afin de préparer correctement son dossier de prêt et finaliser l’achat immobilier auprès d’un notaire. L’achat immobilier comporte plusieurs étapes nécessaires pour devenir propriétaire.

Définir son projet Calculer son budget Trouver son bien immobilier Rédiger une offre d’achat Établir un compromis de vente Préparer le dossier de financement Trouver son financement Choisir un notaire pour l’acte de vente Signer l’acte authentique Organiser ses travaux et son emménagement

Il sera également important de souscrire une assurance habitation une fois votre achat immobilier fait.

Comment évaluer sa capacité d’emprunt ?

La première étape d’un achat immobilier est d’évaluer sa capacité d’emprunt afin de chercher un bien immobilier adapté à son budget. La capacité d’emprunt va permettre de connaître le budget maximal qu’il sera possible d’allouer au financement du logement. C’est donc une étape très importante, puisque c’est en fonction de votre budget que vous allez pouvoir vous tourner vers un bien immobilier en particulier. Cela ne sert à rien de commencer les recherches avant d’avoir établi votre budget, puisque vous risquez de sélectionner des biens dont le montant sera supérieur à vos moyens.

Attention ! La banque va obligatoirement calculer votre capacité d’emprunt : il est conseillé d’effectuer soi-même ce calcul pour cherche un bien immobilier avec un prix de vente adéquat.

Il n’est pas aisé d’obtenir un prêt immobilier puisque celui-ci va dépendre d’une pléthore d’éléments pris en compte par les établissements bancaires. La capacité d’emprunt d’un ménage dépend également de plusieurs facteurs étudiés avec minutie.

Les revenus

La durée de l’emprunt

Le taux d’intérêt

Le montant des frais immobiliers

L’apport personnel

☝️ Bon à savoir ! La banque va également prendre en compte le taux d’endettement maximal : il s’agit d’un pourcentage des revenus au-delà duquel la banque ne peut pas accorder de prêt immobilier. Aujourd’hui, le taux d’endettement maximal est 35%.

Dès le 1er janvier 2022, les recommandations du HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière) seront obligatoires. Aucun emprunt ne sera accordé pour un taux d’endettement supérieur à 35%, et sur une durée maximale de 25 ans (En savoir plus).

Capacité d’emprunt d’un ménage avec un taux d’endettement à 35% selon les revenus et le capital emprunté (janvier 2023) :

Salaire mensuel net Mensualité maximale Prêt sur 10 ans Prêt sur 15 ans Prêt sur 20 ans 1 200 € 396 € 47 520 € 71 280 € 95 040 € 1 700 € 561 € 67 320 € 100 980 € 134 640 € 2 000 € 660 € 79 200 € 118 800 € 158 400 € 2 500 € 825 € 99 000 € 148 500 € 198 000 € 3 000 € 990 € 118 800 € 178 200 € 237 600 € 3 500 € 1155 € 138 600 € 207 900 € 277 200 € 4 000 € 1320 € 158 400 € 237 600 € 316 800 € 4 500 € 1485 € 178 200 € 267 300 € 356 400 € 5 000 € 1650 € 198 000 € 297 000 € 396 000 €

Les conseils d’une vraie pro ! Christine – Courtière en immobilier Senior chez papernest Comment diminuer le montant de mes mensualités ? « Plus vous augmentez la durée de votre prêt et plus le montant de vos mensualités va décroître. En effet, le remboursement étant plus étendu dans le temps, vos mensualités seront moins lourdes que sur une période réduite. »

Néanmoins, le taux d’endettement maximal est indicatif pour réaliser son achat immobilier : selon les revenus du ménage, les banques peuvent accorder un prêt immobilier avec un taux d’endettement supérieur à 35%. En réalité, le calcul du taux d’endettement va dépendre du reste-à-vivre du ménage, c’est-à-dire la somme restante après le remboursement des mensualités.

Le reste-à-vivre permet aux banques d’éviter les situations de surendettement et les impayés.

Il est possible de calculer la capacité de remboursement d’un ménage avec un outil de simulation ou une simple formule : salaire mensuel net x 0,33 = mensualité maximale.

À lire également :

Comment emprunter 100 000 euros sur 15 ans ?

Comment emprunter 150 000 euros sur 15 ans ?

Comment trouver son bien immobilier ?

Le calcul de la capacité d’emprunt va permettre aux futurs emprunteurs d’écumer les annonces immobilières pour trouver un bien immobilier avec un prix correspondant à leur capacité d’emprunt. Il est possible de solliciter les services d’un agence immobilière ou effectuer soi-même toutes les recherches.

Attention ! Il est nécessaire de calculer les frais d’agence dans le cas d’un achat immobilier via une agence immobilière.

Peu importe la démarche, les étapes d’un achat immobilier seront identiques mais dans le cas d’un achat immobilier avec une agence immobilière, les futurs propriétaires bénéficient d’un accompagnement personnalisé : l’agent immobilier va sélectionner des logements selon les critères souhaités et également négocier le prix.

Cibler vos besoins est le meilleur moyen de trouver efficacement votre bien immobilier, et d’éviter les visites inutiles. Il est donc conseillé de suivre quelques étapes, et de définir des critères avant de commencer les visites d’appartement ou de maison. Il est donc recommandé de :

Se poser les bonnes questions : où souhaiteriez-vous que votre logement se trouve ? Dans quelle ville ? Souhaitez-vous que des commerces se trouvent à proximité ? Quelle surface minimum souhaitez-vous pour votre logement ? De combien de pièces avez-vous besoin ? Établir une liste de questions à poser au moment de la visite. Il est important de ne pas se précipiter et ne pas baser son choix uniquement sur le coup de coeur. Vous pourrez ainsi poser des questions concernant l’exposition du bien, sa date de construction, les éventuels travaux qui ont été effectués. Il est également important de prendre en compte certains éléments, comme l’état du compteur électrique, si des travaux de rénovation seront nécessaires, si des tâches sont présentes au plafond (qui peuvent montrer des dégâts de eaux)… Ne faites pas l’impasse sur l’ensemble des documents qui vous seront remis suite à la visite. Il s’agit notamment des derniers procès-verbaux d’assemblée générale, les règlements de copropriété ou encore les diagnostics immobiliers. N’hésitez pas à comparer ces documents avec ce que vous avez pu constater pendant la visite.

Si vous ne souhaitez pas acheter votre bien, mais le faire construire, alors il va être important d’estimer le prix du projet. Ce dernier va dépendre de plusieurs éléments, notamment de sa localisation, des matériaux utilisés, de la superficie de la construction, si vous allez faire appel à un architecte ou non…

À lire également :

Les étapes pour faire construire sa maison.

Comment faire une offre d’achat ?

L’agent immobilier va également accompagner les futurs emprunteurs pour rédiger une offre d’achat à l’attention du propriétaire.

Qu'est-ce qu'une offre d'achat ? L’offre d’achat est un document détaillant la proposition pour acquérir un bien à l’attention du propriétaire. Elle va permettre aux futurs propriétaires de « retenir » le bien immobilier et fixer son prix. Il est possible de négocier le prix.

L’offre d’achat doit être rédigée à l’écrit et envoyée au vendeur. Afin qu’elle soit valide et puisse déboucher sur un accord entre le propriétaire et les demandeurs, elle doit obligatoirement contenir certaines informations.

✔️ Liste des informations nécessaires lors de la rédaction d’une offre d’achat (janvier 2023) :

Le prix souhaité pour l’achat du bien immobilier : négociation possible

pour l’achat du bien immobilier : négociation possible Le délai de réponse laissé au vendeur : 5 à 10 jours

laissé au vendeur : 5 à 10 jours Le délai de rétractation dans le cas où l’acheteur ne souhaite plus acquérir le bien immobilier après l’acceptation de l’offre d’achat

dans le cas où l’acheteur ne souhaite plus acquérir le bien immobilier après l’acceptation de l’offre d’achat La méthode de financement : il est possible de fournir une attestation de financement signée par un établissement prêteur

Les éventuelles clauses pour l’annulation de l’offre d’achat dans le cas où elle n’est pas acceptée entièrement

Une fois que cette offre est acceptée par le vendeur, les futurs propriétaires s’engagent à acheter le bien immobilier.

☝️ Bon à savoir ! Le vendeur est obligé d’accepter une offre d’achat effectuée au prix de vente (ou supérieur) mais il est autorisé à refuser une offre d’achat avec un prix inférieur à celui de la vente.

Réussissez toutes les étapes de votre achat immobilier avec le guide de l’acheteur de papernest ! Téléchargez-moi !

Annonce

À lire également :

Comment réaliser une offre d’achat en 2021 ?

Comment réussir l’étape du compromis de vente ?

Le compromis de vente est l’étape suivant l’acceptation de l’offre d’achat. Il s’agit d’un acte juridique qui nécessite la présence d’un notaire ou d’un agent immobilier. Le compromis de vente assure l’acquisition du bien immobilier aux futurs propriétaires.

Qu’est-ce qu’un compromis de vente ?

Le compromis de vente est un document juridique qui va servir à sceller l’accord entre l’acheteur et le vendeur par rapport à la vente. Il s’agit d’un acte officiel qui prépare la signature définitive du contrat de vente et stipule toutes les conditions liées à l’acquisition du bien immobilier avant la signature de l’acte de vente.

Le compromis de vente est une étape importante dans l’achat d’un bien immobilier puisqu’il permet d’assurer aux futurs propriétaires l’acquisition du bien immobilier. Il y a un délai pour permettre aux futurs propriétaires de trouver un financement : le bien immobilier est « mis de côté » durant cette période.

Un compromis de vente engage le vendeur à céder son bien immobilier et engage le demandeur à l’acheter.

Le compromis de vente va également permettre d’engager définitivement les deux parties. Dans le cas où le vendeur ou l’acquéreur refuse de signer l’acte de vente définitif, il sera contraint de verser des indemnités à l’autre partie. En effet, un compromis de vente possède une valeur juridique et le refus de signer l’acte définitif peut entraîner des poursuites judiciaires.

Quel est le délai de rétractation pour un compromis de vente ?

Le compromis de vente comprend des clauses suspensives : qui seront ajoutées à l’initiative de l’acquéreur afin de le prémunir en cas de désistement de la part du vendeur. Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire douter l’acquéreur par rapport à l’achat du bien même après avoir signé un compromis de vente.

Il est possible d’ajouter un délai de rétractation dans le compromis de vente.

Le délai de rétractation d’un compromis de vente est de 10 jours : ce délai autorise l’acquéreur à se retirer de toutes ses obligations d’achat – sans justifier son retrait – pendant la période de rétractation après la signature du compromis. Une fois le délai de rétractation passé, l’acquéreur est définitivement engagé et risque des pénalités s’il refuse l’acte de vente définitif.

Le saviez-vous ? Dans le cas d’un achat immobilier pour un logement qui n’a pas encore été construit (VEFA), il est nécessaire de signer un compromis de vente pour garantir les protections nécessaires à l’acquéreur vis-à-vis du promoteur.

Il est possible de se rétracter sans risque sous certaines conditions, notamment si l’acquéreur ne parvient pas à obtenir un prêt immobilier durant la validité du compromis (3 à 4 mois).

Dans le cas de la signature d’un compromis pour un bien immobilier avec des travaux, l’acquéreur est autorisé à se rétracter s’il n’a pas obtenu son permis de construire pour effectuer les travaux nécessaires.

Comparez les différentes offres de prêt pour financer l’achat de votre bien immobilier avec papernest ! Je compare !

Annonce

À lire également :

Tout ce qu’il faut savoir sur le compromis de vente.

Comment trouver le meilleur crédit immobilier pour son achat immobilier ?

L’une des étapes les plus importantes lors d’un achat immobilier est la signature d’une offre de prêt pour contracter le crédit immobilier qui va permettre de financer le projet immobilier.

Les acquéreurs disposent d’un délai de 45 jours après la signature du compromis de vente pour trouver un prêt immobilier.

Pourquoi faire appel à un courtier pour son achat immobilier ?

Après la signature du compromis de vente, les futurs acquéreurs disposent uniquement d’un délai de 45 jours pour trouver un crédit immobilier : ils doivent contacter les banques, monter leur dossier et signer une offre de prêt avant la fin du délai.

Il est conseillé de solliciter les services d’un courtier immobilier pour gagner du temps étant donné qu’il se charger de comparer le taux d’intérêt des banques et de sélectionne les offres de prêts avec un meilleur taux.

✔️ Les taux immobiliers les plus avantageux par rapport à la durée du prêt immobilier (janvier 2023) :

Durée du prêt Taux 10 ans 0,50% 15 ans 0,60% 20 ans 0,70% 25 ans 0,91%

Le courtier immobilier est également apte à comparer le taux de l’assurance-emprunteur pour permettre aux futurs acquéreurs de réaliser davantage d’économies.

Les missions prises en charges par le courtier immobilier sont nombreuses, puisqu’il va vous aider à :

calculer votre capacité d’emprunt ;

constituer votre dossier de prêt ;

présenter votre dossier à différents organismes bancaires ;

négocier le meilleur taux pour votre crédit…

Pour que votre dossier soit le plus complet possible, et que la banque n’ait pas besoin de revenir vers vous pour avoir d’autres documents, il va être important de prendre son temps au moment de le constituer. Voici les documents qui devront composer le dossier que vous allez remettre à la banque :

votre pièce d’identité ;

un justificatif de votre situation familiale (livret de famille, livret de mariage, certificat de pacs) ;

votre justificatif de domicile datant de moins de 3 mois ;

votre contrat de travail ;

vos 3 derniers bulletins de salaire si vous êtes salariés ou vos 3 derniers bilans comptables si vous êtes à votre compte ;

vos 3 derniers relevés de comptes bancaires ;

vos 2 derniers avis d’imposition ;

vos crédits en cours ;

votre justificatif d’apport personnel ;

le compromis de vente si vous l’avez.

☝️ Bon à savoir ! Il existe des courtiers immobiliers en ligne comme papernest qui aident les futurs propriétaires à trouver le meilleur prêt pour financer leur achat immobilier. Les démarches sont les mêmes, la seule différence réside dans le fait que tout se passe en ligne et non dans une agence physique ! Résultat : les frais de courtage sont réduits, puisque le courtier a lui-même moins de frais.

Il est très important de trouver le meilleur taux pour son prêt immobilier, peu importe l’endroit. Il y a plusieurs avantages à comparer les offres de prêt pour choisir le meilleur taux.

Financer son achat immobilier à moindre coût Des mensualités moins élevées Contracter un prêt sur une durée plus courte

Il est possible de comparer soi-même les offres de prêt des différents établissements bancaires grâce au tableau d’amortissement

Contractez un prêt immobilier au meilleur taux pour financer l’achat de votre bien immobilier avec le courtier en ligne papernest ! C'est parti !

Annonce

Comment choisir son notaire ?

Après la signature de l’offre de prêt, les futurs propriétaires pourront passer à l’une des dernières étapes d’un achat immobilier : signer l’acte de vente pour finaliser l’achat du bien immobilier auprès d’un notaire.

Attention ! Il est obligatoire de recourir à un notaire pour acheter un bien immobilier : il va garantir la conformité de l’acte de vente.

Le notaire assure la validité de la vente en lui donnant une valeur légale : l’acquéreur n’est pas considéré comme le propriétaire du bien sans passage devant le notaire.

Au moment de la vente, l’acquéreur dispose de la liberté de choisir son notaire en fonction de son budget et sa zone géographique. Le vendeur est également disposé à choisir son propre notaire. Dans ce cas-là, les deux notaires mandatés devront travailler ensemble pour établir l’acte de vente. Ils seront également tous les deux présents au moment de la signature de l’acte de vente.

☝️ Bon à savoir ! Il est possible de changer de notaire entre l’établissement du compromis de vente et la signature de l’acte de vente.

Les tarifs des notaires (honoraires) sont fixés par la loi : Il est possible de réaliser des simulations en ligne pour connaître le montant des frais d’acquisition du bien immobilier depuis le site du gouvernement.

Une fois l’acte de vente signé, l’acquéreur est considéré comme le propriétaire du bien immobilier. Par la suite, le notaire va demander à la banque de débloquer les fonds nécessaires afin de procéder au règlement du bien immobilier et d’assurer la fin de la transaction.

Et après ? Il est temps d’effectuer toutes les démarches liées au déménagement : transférer ses contrats d’énergie et d’Internet, prévenir les organismes nécessaires, etc. Il est possible de profiter d’un achat groupé avec papernest pour économiser jusqu’à 20% sur ses factures d’énergie.

À lire également :

Comment organiser son déménagement ?

Une fois l’acte de vente signé chez le notaire, vous êtes propriétaire ! Vous allez pouvoir commencer à envisager votre déménagement pour vous installer dans votre nouveau logement. Un déménagement nécessite de penser à beaucoup de choses. Il faut être bien organisé afin d’être sûr de ne rien oublier.

Environ 3 mois avant le jour du déménagement, il est conseillé d’élaborer un dossier composé de tous les documents concernant votre déménagement, comme des devis ou encore des courriers. C’est également le bon moment pour déterminer la façon dont vous allez déménager : allez-vous faire appel à des amis ? Allez-vous louer un camion ? Allez-vous faire appel à une compagnie de déménagement ? Si vous choisissez l’un des deux derniers cas, il peut être intéressant de demander des devis à plusieurs entreprises, afin de vous aider à faire un choix.

La date précise de votre déménagement doit être réfléchie environ 1 mois avant. À ce moment-là, vous pourrez également commencer à faire vos cartons, et à réfléchir à ce que vous ne souhaitez pas garder. Quelques semaines avant le jour-j, il sera nécessaire de penser à résilier vos différents contrats, ou bien de les transférer à votre nouvelle adresse. Il ne faudra pas oublier d’effectuer votre changement d’adresse, afin de pouvoir recevoir votre courrier à votre nouveau logement.

Le jour de votre déménagement, n’oubliez pas de faire un dernier tour de votre logement afin d’être certain de n’avoir rien oublié. Une fois dans votre nouveau logement, vous pourrez effectuer les relevés des compteurs, tester les clés pour vous assurer qu’elles fonctionnent bien, et commencer à déballer vos cartons !

Vous déménagez bientôt ? N’oubliez pas de souscrire un contrat de box et d’énergie avec papernest ! Je commence !

Annonce

En savoir plus :

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent Charlotte Je vous ai découvert par hasard Je vous ai découvert par hasard sur internet. Je suis ravie de mon échange avec l’expert. Je recommande les yeux fermés papernest. Maxime Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver… Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver le crédit qu'il me fallait pour acheter mon appartement. En plus, tout a été rapide et sans stress. Je re célia morel Très bon service Très bon service, l’interlocutrice était très chaleureuse, agréable et efficace. Elle a fait preuve de beaucoup de professionnalisme ! Cela me s Stefane Une excellente expérience client Disponibilité, écoute et réactivité. Merci à notre courtière Lou de nous avoir accompagnés et d’avoir su comprendre les enjeux derrière notr Yves Lourdon Un résultat au delà de nos attentes ! Je ne peux que vous conseiller de passer par un courtier pour obtenir votre prêt immobilier, surtout si ce courtier est un courtier de chez papernest Francis T. Très professionnel Nous avons eu recours aux services de courtier de papernest pour notre projet immobilier. Excellent contact avec notre courtier qui s’est vraiment i Benoît Super expérience avec Papernest Super expérience avec Papernest pour notre crédit immobilier malgré la situation du Covid-19. Mais ca fait plaisir d'avoir des personnes réactives Gérard Suivi idéal Je me suis senti écouté et compris tout au long de ma recherche de prêt ce qui est selon moins le critère le plus important dans une telle démarc Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

Mon salaire net Autres crédits en cours Mensualités estimées Taux d’endettement estimé à 35% Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

FAQ

Quelles sont les étapes quand on achète une maison ?

Pour réaliser un achat immobilier, il est conseillé de suivre quelques étapes, notamment :

définir votre projet ;

calculer votre budget ;

trouver votre bien ;

rédiger une offre d'achat ;

obtenir un compromis de vente ;

monter son dossier de prêt ;

trouver son financement ;

choisir un notaire pour l'acte de vente ;

signer l'acte authentique ;

organiser ses travaux et son emménagement.

Comment se passe l'acceptation d'une demande de crédit ?

Si votre projet est d'acheter un bien immobilier, alors vous allez sûrement devoir passer par l'étape du prêt immobilier. Pour que la banque accepte votre dossier, il faut que ce dernier soit le plus complet possible, mais également qu'il respecte différentes conditions (un taux d'endettement inférieur à 35%, que la durée ne dépasse par 25 ans, avoir un apport personnel suffisant...).

Pourquoi faire appel à un courtier immobilier ?

Si vous souhaitez contracter un prêt immobilier, vous pouvez faire appel à un courtier immobilier. Il vous accompagnera dans toutes les démarches, afin de vous les simplifier. Vous gagnerez donc du temps puisque vous n'aurez pas besoin de vous charger vous même des démarches. Vous ferez également des économies, puisque le courtier fera en sorte de négocier le meilleur taux pour votre prêt.