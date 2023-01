Qu’est ce qu’un tableau d’amortissement de prêt ?

Vous cherchez un exemple de tableau d’amortissement pour votre crédit immobilier ?

Je télécharge mon tableau d’amortissement sous format Excel Télécharger

Annonce

Tableau d’amortissement pour 100 000 euros sur 20 ans (1.35%)

Échéance Intérêts Amortissement Solde restant Assurance Mensualité 1 112.50 363.17 99 637 31 506.67 6 110.45 365.22 97 815 31 506.67 12 107.98 367.69 95 615 31 506.67 24 102.98 372.69 91 170 31 506.67 36 97.92 377.75 86 665 31 506.67 48 92.79 382.88 82 099 31 506.67 60 87.59 388.08 77 470 31 506.67 84 76.97 398.70 68 024 31 506.67 108 66.07 409.60 58 319 31 506.67 132 54.86 420.81 48 349 31 506.67 156 43.35 432.32 38 107 31 506.67 180 31.53 444.14 27 584 31 506.67 204 19.38 456.29 16 773 31 506.67 228 6.90 468.77 5 667 31 506.67 240 0.53 475.14 0.00 31 506.67 Cumul 14.162 100 000 – 7 440 121 602.66

Définition d’un tableau d’amortissement de prêt immobilier

Le tableau d’amortissement d’un prêt bancaire permet d’avoir une visibilité globale sur un crédit, et de connaitre son remboursement dans le temps.

On parle d’amortissement car, comme la quasi-totalité des prêts accordés par les banques, les crédits immobiliers sont des prêts dits « amortissables ». Cela signifie que le remboursement de la somme empruntée est étalé dans le temps. Ils s’opposent aux prêts « in fine », qui ne nécessitent pas de tableau d’amortissement puisqu’ils sont remboursés en une seule fois.

L’avis de l’expert Nathalie – Courtière en immobilier Senior chez papernest Le saviez-vous ? L’expression « Prudence est mère de sûreté » vaut aussi pour son prêt immobilier! Il est primordial d’anticiper ses remboursements pour ne pas se retrouver à découvert. Pour une analyse plus fine, vous pouvez simuler votre prêt selon votre profil ici.

Avant de contracter un crédit immobilier à taux fixe, les organismes bancaires ont l’obligation de vous faire parvenir ce tableau d’amortissement. Il vous donnera le détail de toutes vos mensualités, sans les frais de dossiers (l’assurance et le taux d’intérêt de votre prêt seront inclus).

Le saviez-vous ? Pour les prêts immobiliers à taux fixe, le Code de la Consommation impose aux organismes bancaires de remettre au futur emprunteur un tableau d’amortissement. Ce n’est pas obligatoire pour les prêts à taux variables, dont les intérêts peuvent fluctuer en fonction du marché.

Tableau d’amortissement : à quoi ça sert ?

Un tableau d’amortissement, aussi appelé échéancier ou plan de remboursement, vous sera d’une grande aide pour comparer les offres de prêt, et choisir la banque qui vous conviendra le mieux pour contracter votre emprunt. Ils sont délivrés pour tout les types de crédits : que vous fassiez un prêt immobilier, un prêt personnel à la consommation, un prêt étudiant ou souhaitez renégocier votre crédit immobilier, vous aurez accès à un tableau d’amortissement.

Vous recevrez également des tableaux d’amortissements de prêt régulièrement, lorsque votre crédit sera en cours. Ils vous permettront de connaitre votre capital restant dû, et celui que vous avez déjà remboursé.

Aussi, le tableau d’amortissement vous informe de vos annuités constantes. Une annuité constante correspond au montant que vous devez payer pour chaque échéance. Elle est composée :

D’ une partie du capital que vous devez à la banque

que vous devez à la banque D’ une partie de vos taux d’intérêts

De vos frais d’assurance

Pour un prêt à taux fixe, ce montant ne varie pas, mais sa composition change : plus vous avancez dans le temps, plus la part de remboursement de capital de vos annuités constantes augmente, et plus la part d’intérêts que vous payez par mois diminue.

AC = Montant de l’emprunt x Intérêts / 1-((1+Intérêts)-durée)

Si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser un tableau d’amortissement de votre prêt bancaire vous même sur Excel. De nombreux modèles sont disponibles en ligne, pour vous aider à réaliser votre tableau et anticiper votre remboursement d’emprunt. Vous pouvez également utiliser des simulateurs en ligne, ou passer par un courtier comme papernest. Ils vous aideront à calculer vos taux d’intérêts, et à faire des simulations de tableaux d’amortissement pour votre prêt immobilier.

Combien emprunter ? Quel prêt choisir ? Comment négocier le meilleur taux ? Nous avons rassemblé toutes les réponses dans ce guide gratuit ! Téléchargez-moi

Annonce

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent Alicia CZL Un service au top ! Un service de qualité et un accompagnement personnalisé de la négociation à la signature ! Mon conseiller était vraiment engagé dans mon projet Sarah L. Vous pouvez y aller les yeux fermés ! Je recommande à 200% le service de papernest comme courtier qui m’a facilité la tache du début à la fin et évité beaucoup de stress. Je n’ai Francis T. Très professionnel Nous avons eu recours aux services de courtier de papernest pour notre projet immobilier. Excellent contact avec notre courtier qui s’est vraiment i Anne Jupin 5 étoiles Première expérience de prêt pour moi et je conseille de passer par un courtier. Quel soulagement de trouver un professionnel pour négocier à ma p Stefane Une excellente expérience client Disponibilité, écoute et réactivité. Merci à notre courtière Lou de nous avoir accompagnés et d’avoir su comprendre les enjeux derrière notr Justin Merci au courtier ! J’ai fait appel à Papernest pour faire un emprunt pour un achat immobilier dans le 16eme à Paris. Le courtier a été très réactif Lors de ma re Victor Courtier impliqué et disponible Un grand merci à Anthony pour avoir été d'une aide précieuse pour constituer notre dossier et négocier un taux avantageux. Tout se passe en ligne Paola Très satisfaite J’avais peur de ne pas avoir assez de connaissances immobilières et j’ai décidé de passer par un courtier. Ma courtière a été très agréabl Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

Plusieurs variables composent un tableau d’amortissement pour votre prêt bancaire :

L’échéance du prêt Le taux d’intérêt Le capital emprunté Le taux d’assurance emprunteur

L’échéance du prêt immobilier

L’échéance d’un prêt, c’est la date à laquelle le montant total emprunté devra être remboursé à la banque, ainsi que ses intérêts.

Pour les prêts immobiliers, le remboursement est étalé dans le temps. Les échéances d’un prêt sont donc mensualisées : vous paierez tous les mois une somme à la banque, comprenant une parti de vos taux d’intérêts, une part du capital emprunté, et l’assurance de votre prêt.

Pour les emprunts à taux fixe, cette somme reste la même tout le long de l’intérêt du prêt. Pour les emprunts à taux variable, la somme est susceptible d’évoluer en fonction du taux moyen pratiqué sur le marché de l’immobilier.

Le taux d’intérêt immobilier

Lorsque vous empruntez une somme à la banque, un taux d’intérêt est établi : il permettra à l’organisme bancaire de toucher en plus de la somme que vous devrez rembourser, un pourcentage sur vote emprunt. Le taux d’intérêt, c’est donc ce qui va permettre à la banque de se rémunérer sur votre emprunt.

Les taux d’intérêts sont établis en fonction de plusieurs facteurs comme la durée du prêt, le profil de l’emprunteur (âge, situation socio-professionnelle, revenus annuels etc.), mais aussi en fonction de la conjoncture économique. Les taux des prêts immobiliers dépendent en effet de la politique commerciale des banques, des taux d’emprunts pratiqués par la BCE (Banque Centrale Européenne), et des taux fixes pratiqués pour les crédits accordés à l’Etat. Ils varient mensuellement à la hausse ou à la baisse.

Evolution du taux immobilier moyen en février, mars, janvier :

Mois Durée du prêt Taux fixes Mensualité pour 100 000 € empruntés février 10 ans 0,50% 860,10 € 15 ans 0,80% 588,40 € 20 ans 0,95% 458,10 € 25 ans 1,16% 384,60 € mars 10 ans 0,50% 863,10 € 15 ans 0,80% 593,20 € 20 ans 1,00% 461,20 € 25 ans 1,16% 385,10 € janvier 10 ans 2,06% 860,1€ 15 ans 2,23% 588,4€ 20 ans 2,28% 459,9€ 25 ans 2,35% 384,6€

Plus votre prêt dure dans le temps, plus votre taux d’intérêt sera important. Etant donné que les prêts longue durée (plus de 15 ans) représentent un risque d’impayé plus grand (en cas de décès ou d’aléa comme une perte d’emploi par exemple), la banque se prémunie d’un éventuel défaut de paiement en augmentant sa rémunération sur vos mensualités.

Le capital emprunté pour votre prêt

Le capital emprunté, c’est la somme qui vous a été versé par la banque pour acheter un bien immobilier. S’y ajoute les intérêts, l’assurance du prêt et vos frais de dossiers.

Le capital emprunté va vous permettre de calculer le montant de vos mensualités pendant la durée du prêt, ainsi que le montant global de vos taux d’intérêts.

Pour un emprunt de 200 000 euros sur 20 ans, avec un taux d’intérêt à 1.35% et un taux d’assurance emprunteur à 0.45%, le coût total de votre prêt sera de 243 205.32 euros. Comprenant 14.880 euros de frais d’assurance, et 28 325.32 euros d’intérêts.

Le taux d’assurance emprunteur

Lorsque vous contractez un prêt immobilier, l’organisme bancaire vous demande de souscrire une assurance emprunteur. Cette assurance permet de vous prémunir, ainsi que l’organisme préteur, en cas de décès ou d’impayé.

Elle vous permettra d’assurer le paiement de vos mensualités si vos finances ne vous permettent plus de couvrir vos remboursement (perte d’emploi, accident etc.), ou en cas de décès : ce ne sont pas vos héritiers légaux mais l’organisme d’assurance qui entrera en jeu pour solder votre emprunt.

Les banques proposent toutes une assurance pour les emprunteurs. Vous pouvez néanmoins décider de souscrire à vos garanties auprès d’une compagnie d’assurance.

Le montant d’assurance que vous paierez tout les mois est également indiqué en pourcentage lors de la signature de votre prêt. Pour fixer ce taux, plusieurs facteurs entrent en jeu :

Le taux pratiqué par votre banque pour l’assurance si vous souhaitez souscrire à l’assurance groupe de l’organisme prêteur

pour l’assurance si vous souhaitez souscrire à l’assurance groupe de l’organisme prêteur La compagnie d’assurance que vous choisissez si vous décidez de souscrire une assurance auprès d’un organisme extérieur

si vous décidez de souscrire une assurance auprès d’un organisme extérieur Votre âge : plus vous êtes jeunes, moins votre assurance coûtera chère

: plus vous êtes jeunes, moins votre assurance coûtera chère Si vous fumez ou non. Pour les fumeurs, le taux d’assurance est plus élevé, puisque le risque de décès prématuré est plus grand.

Ma simulation de prêt immobilier en quelques minutes avec mon courtier en ligne papernest ! Je commence

Annonce

En savoir plus :

Une fois votre achat immobilier réalisé, n’oubliez pas de prendre une assurance habitation.

FAQ

📗 Existe-t-il des modèles Excel gratuits pour réaliser soi-même un tableau d'amortissement d'emprunt ?

Si vous voulez réaliser un tableau d'amortissement pour votre prêt personnel, il existe des modèles de tableaux d'amortissement Excel gratuit sur internet, pour vous aider à faire votre calcul.

Vous pouvez également vous tourner vers un courtier en ligne comme papernest, ou vers des simulateurs en ligne pour réaliser des tableaux d'amortissement plus simplement.

🏠 Qu'est ce qu'un tableau d'amortissement pour un prêt hypothécaire ?

Comme toute autre forme de crédit, le prêt hypothécaire dispose aussi d'un tableau d'amortissement délivré par la banque à l'emprunteur au moment de choisir son prêt.

Une hypothèque est une garantie lorsqu'un particulier contracte un prêt immobilier pour financer l'achat d'un logement. Si l'emprunteur ne rembourse pas le crédit dans le délai prévu par le contrat, l'organisme bancaire pourra saisir le bien immobilier qui a été hypothéqué en cas de défaut de paiement. Plus d'informations ici.