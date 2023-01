Définition de la domiciliation bancaire

Qu’est-ce que la domiciliation bancaire ? Derrière ces mots effrayants se cache une définition terriblement simple : il s’agit tout bêtement de choisir une banque pour domicilier vos revenus. De plus, avoir un compte courant dans une banque permet également d’avoir accès à d’autres services comme un crédit immobilier ou une assurance.

La domiciliation bancaire pour les particuliers : définition

Avant un certain âge, en tant que particulier, il n’est pas nécessaire d’avoir de domiciliation bancaire. Sans revenus réguliers pour alimenter un compte courant ou une épargne, il n’est pas nécessaire d’en avoir un. Il n’est cependant pas rare que des parents ouvrent un compte pour leur enfant afin de lui verser de petites sommes régulièrement et lui créer une épargne qu’il pourra dépenser une fois arrivé en âge de le faire.

À l’inverse, il peut arriver qu’une personne adulte refuse d’avoir un compte bancaire. La démarche de domiciliation bancaire n’est pas obligatoire bien que l’absence de compte en banque puisse causer quelques complications, en particulier vis-à-vis de l’employeur : certaines entreprises n’acceptent pas de payer en liquide leurs employés.

Pourquoi est-il utile pour un particulier d’avoir une banque où domicilier ses revenus ? Tout simplement pour avoir accès à de nombreux services et produits bancaires devenus courants et même parfois nécessaires au quotidien, comme :

Avoir un RIB

Avoir une carte bancaire

Pouvoir effectuer des virements et en recevoir

et en recevoir Avoir un chéquier et pouvoir recevoir des chèques

Pouvoir payer en ligne

Bien sûr d’autres produits bancaires sont accessibles à compter du moment où vous êtes domicilié dans une banque. Outre l’accès à des moyens de paiement comme la carte bancaire ou le chèque, les particuliers pourront également souscrire un crédit immobilier, en ligne ou en agence, prendre un prêt étudiant, s’abonner à une assurance vie, une assurance habitation ou une assurance voiture…

Bon à savoir Si vous êtes déjà domicilié dans une banque, vous n’êtes pas obligé de prendre votre prêt immobilier dans le même établissement. N’hésitez pas à utiliser un comparateur de banque pour trouver un meilleur taux ailleurs.

La domiciliation bancaire pour les entreprises : définition

Si les particuliers ont le choix de mettre leurs économies sous leur matelas plutôt que sur un compte bancaire, ce n’est pas le cas des entreprises. À la création d’une structure professionnelle quelle qu’elle soit, il est obligatoire de domicilier le compte de l’entreprise dans une banque. Ce compte abritera entre autre le capital social de l’entreprise.

Le choix de la banque pour y domicilier son entreprise est très important car les taux et les services proposés ne sont pas les mêmes que pour les particuliers. Il est impératif de faire attention aux taux de rendement et à la facilité d’automatisation des opérations courantes, par exemple, pour ne pas avoir de mauvaises surprises lorsque l’entreprise se développera.

Ce choix sera également orienté par le secteur d’activité de la nouvelle entreprise. Certaines banques sont même spécialisées dans le domaine de l’entreprise en difficulté comme Themis Banque. En revanche, pour les micro-entrepreneurs ou une entreprise individuelle, un compte à part du compte personnel du fondateur peut suffire.

Attention ! La domiciliation bancaire n’est pas la même chose que la domiciliation d’entreprise ! Domicilier son entreprise revient à donner une adresse au siège social tandis que la domiciliation bancaire revient à lui donner un numéro de compte courant.

Se domicilier en agence

Particuliers et entreprises peuvent bien sûr se rendre en agence pour procéder à leur domiciliation bancaire. Pour cela il suffit de prendre rendez-vous avec un conseiller bancaire directement à l’accueil ou par téléphone. Veillez à sélectionner une agence se trouvant à proximité de votre domicile, de votre lieu de travail ou de votre siège social pour faciliter les trajets lors des rendez-vous ou de la dépose de chèques.

Le jour du rendez-vous, inutile de venir avec des documents en particulier : vous êtes libres de discuter de l’ouverture d’un compte et de ne rien signer avec le conseiller si le service qu’il vous propose ne vous intéresse pas. La prise de rendez-vous ne vous engage à rien auprès de la banque. Il est tout de même recommandé de se renseigner en amont sur les offres des différentes banques afin de gagner un peu de temps

Le conseiller pourra vous proposer plusieurs produits bancaires, que vous serez en droit d’accepter ou non. Une fois votre type de compte sélectionné, il suffira de donner vos coordonnées et de signer le contrat stipulant le détail des taux et des options liées à votre compte.

À noter Des frais de gestion sont toujours compris dans l’ouverture d’un compte bancaire. Le prix de ces frais peut varier d’une banque à une autre, pensez à vous renseigner pour trouver l’offre la plus avantageuse.

Classement des 10 banques les moins chères au 1er juin 2019

Nom de la banque Frais bancaires annuels (€) Boursorama Banque 30,09 ING 32,93 Fortuneo 36,49 BforBanque 38,54 Orange Bank 47,63 Hello Bank! 54,97 Macif 86,02 Axa Banque 92,37 Monabanq 104,47 Crédit Agricole Anjou Maine 132,72

Domiciliation bancaire en ligne

Pour les personnes préférant le contact en ligne, il existe désormais des banques 100% en ligne qui offre de nombreux services sans avoir à prendre rendez-vous avec un conseiller. Contrairement à une domiciliation bancaire chez la Caisse d’Épargne ou le Crédit Agricole par exemple, ouvrir un compte auprès d’une banque en ligne peut vous épargner des frais de gestion parfois très élevés.

Si vous souhaitez faire une démarche de domiciliation bancaire auprès de Boursorama Banque ou Hello Bank!, il suffit de se rendre sur le site de la banque que vous avez sélectionnée et de cliquer sur l’option « ouvrir mon compte » généralement présente sur la page d’accueil. La souscription se passe en plusieurs étapes :

Remplir un formulaire rapide Signer en ligne son contrat Transmettre ses justificatifs en dématérialisé Validation du dossier par les conseillers de la banque en ligne Faites un premier versement sur le compte pour l’ouvrir définitivement

Si vous souhaitez avoir toutes les informations de votre banque sur les frais de domiciliation bancaire, vous pouvez demander un PDF des tarifs à votre conseiller en ligne.

FAQ

Qu'est-ce que domiciliation de salaire ?

Il s'agit simplement d'ouvrir un compte dans une banque sur lequel sera versé le salaire d'une personne. Vous avez normalement le choix de domicilier votre salaire dans la banque que vous souhaitez, cependant lors de la souscription d'un prêt immobilier, il arrive que la banque exige que vous domiciliez votre salaire chez elle afin d'y prélever le remboursement mensuel de votre prêt.

Qu'est-ce que le numéro d'acheminement bancaire ?

C'est un numéro à 9 chiffres se trouvant sur vos chèques. Il correspond simplement à votre numéro de compte bancaire. Si vous n'avez pas de chéquier, vous pouvez simplement le consulter en ligne dans l'espace client de votre banque. Si vous êtes client d'une banque plus classique comme le Crédit Agricole, vous pouvez retrouver le numéro de compte de votre domiciliation bancaire sur un RIB.

Qu'est-ce que la domiciliation d'entreprise ?

Comme expliqué un peu plus haut, la domiciliation d'entreprise consiste à donner une adresse postale à son entreprise, là où l'on peut adresser tout le courrier destiné au siège social. Domicilier son entreprise permet de protéger la vie privée de son fondateur dissociant les deux avec deux adresses postales différentes.

De plus, domicilier une entreprise, auprès d'une société de domiciliation par exemple, permet au fondateur de donner une adresse un peu plus prestigieuse à sa société et de bénéficier de certains services comme la gestion en externe des tâches administratives courantes.