La caution pour votre prêt immobilier

Qu’est-ce qu’une caution et quelles particularités présente-elle ? Il s’agit d’une garantie assurée à l’organisme prêteur d’être remboursé par le demandeur de crédit ou un organisme de caution.

Caractéristiques de la caution bancaire

La caution désigne une garantie prise par les banques au moment de contracter un crédit, notamment immobilier. La garantie (qu’elle provienne d’une caution ou d’une garantie de crédit) est vivement recommandée, comme l’assurance pour un prêt immobilier. Le cautionnement peut être fait par un organisme de banque qui peut ainsi être votre garant en cas d’impayé résultant d’un imprévu.

Ces organismes, que l’on appelle des organismes ou sociétés de cautionnement, représentent en quelques sortes une assurance dans le cadre d’un prêt immobilier. En effet, vous versez périodiquement une somme d’argent en échange d’un remboursement d’une ou plusieurs mensualités de la part de l’organisme en question en cas de mensualité de votre prêt immobilier impayée, afin que la banque puisse être remboursée.

Les prix de cette garantie varient en fonction de plusieurs paramètres tels que le montant prêté, ou l’âge de celui qui emprunte.

Les autres types de garantie

Il existe d’autres types de garanties. En effet, la caution n’est pas la seule garantie pour votre prêt immobilier. Vous pouvez soit :

Hypothéquer un bien : en cas d’impayé, le débiteur peut tout simplement saisir le bien en question pour le vendre et, ainsi, rembourser ce que l’emprunteur lui doit. Notez toutefois que le choix de l’hypothèque comme caution de prêt immobilier n’est pas obligatoire

en cas d’impayé, le débiteur peut tout simplement saisir le bien en question pour le vendre et, ainsi, rembourser ce que l’emprunteur lui doit. Notez toutefois que le choix de l’hypothèque comme caution de prêt immobilier n’est pas obligatoire Recourir à l’inscription de privilège du prêteur de deniers (IPPD) : ressemblant à l’hypothèque, le créancier se « protège » en ayant également recours à la saisie et la vente d’un bien. La particularité de l’IPPD réside dans le coût de la garantie, lequel est moins élevé que celui de la garantie hypothécaire. Vous ne pouvez recourir à l’IPPD que pour acheter un bien déjà existant ou un terrain. Il ne peut pas garantir un prêt finançant la construction d’un bien immobilier. Cliquez ici pour en savoir plus à ce sujet.

Les conseils d’une vraie pro Christine – Courtière en immobilier Senior chez papernest Quelle est la meilleure catégorie de caution ? Il n’y a pas de “meilleur” type de caution: pour certains profils il peut être plus adapté de vous diriger vers une caution bancaire alors que pour d’autres, une hypothèque sera plus adaptée à votre situation

Qui choisir pour la garantie de son prêt immobilier ?

Désigner le garant de son choix

Naturellement, il peut arriver que les plus jeunes d’entre nous ne puissent pas acquérir un bien sans contracter un crédit. Ils peuvent, à cet effet, choisir un parent pour la caution de leur prêt immobilier, leur prêt étudiant ou le loyer de leur logement. Ainsi, le père, la mère ou même les grands-parents de l’emprunteur peuvent garantir le paiement des mensualités exigées par la banque. Aucun âge limite n’est imposé par le prêteur en matière de caution.

Cette alternative est donc très intéressante dans le cas où un jeune souhaite acquérir un bien immobilier de manière avantageuse. Attention toutefois : un bien appartenant aux parents sera saisi s’ils ne peuvent pas, à leur tour, rembourser la somme due.

Les taux immobiliers les plus avantageux en janvier 2023 :

Durée du prêt Taux 10 ans 0,50% 15 ans 0,60% 20 ans 0,70% 25 ans 0,91%

Les organismes de banques

Les organismes de caution sont multiples. Comme cela a été précédemment évoqué, certaines banques ont leur propre organisme. Ainsi, la SACCEF, le CMH, ou la SOCAMI sont les organismes de banques telles que la Caisse d’Epargne, le Crédit Agricole ou la Banque populaire et peuvent donc être sollicitées pour la caution de votre prêt immobilier. D’autres grandes banques comme la Société Générale et même des assurances comme la MGEN peuvent rembourser l’établissement prêteur durant le remboursement du prêt immobilier et ainsi, être désignés pour une caution.

Passer par un organisme est, comme nous le mentionnions, une possibilité. Sachez toutefois que les conditions ne seront pas les mêmes en fonction de l’organisme choisi. Par exemple, certains organismes vont demander une autorisation préalable de prêt quand d’autres comme par exemple la SACCEF vous permettent d’avoir une caution pour votre prêt principal ou celui à taux zéro.

Le saviez-vous ? Les fonctionnaires doivent solliciter un organisme de caution pour leur prêt immobilier dans le cas où ils optent pour une caution personnelle. Ils bénéficient néanmoins d’avantages de par leur statut. Ainsi, des organismes de caution comme la CASDEN pour les fonctionnaires de l’éducation nationale ou la GMPA pour les militaires proposent également leurs services dans le cadre d’une caution pour un prêt immobilier.

