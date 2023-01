Simulateur de prêt travaux : comment financer ses rénovations ?

Vous cherchez un simulateur pour votre prêt travaux ? Les prêts travaux sont des crédits à la consommation qui permettent de financer la rénovation d’un bien immobilier. Si vous avez pour projet d’acheter une maison à rénover, vous pouvez inclure le prix de vos travaux dans votre simulation de prêt immobilier !

Le prêt travaux

Vous voulez contracter un prêt travaux pour financer vos rénovations ? Les prêts travaux sont des crédits à la consommation. Vous pourrez emprunter jusqu’à 75 000 euros pour financer vos travaux avec ce type de crédit ! Le prêt travaux se contracte à taux fixe, et le plus souvent pour une durée allant de 3 à 10 ans, en fonction du montant que vous avez emprunté.

Lors d’un prêt travaux, vous devrez justifier vos besoins de plan de financement auprès de la banque, pendant la constitution de votre dossier. Vous devrez fournir notamment des devis des entreprises qui interviendront sur le chantier, ainsi que le montant global des travaux que vous souhaitez réaliser.

Vos rénovations n’excèdent pas 8000 euros ? Vous pouvez vous tourner vers un prêt personnel pour financer vos travaux si les montants engagés ne sont pas trop importants. Ainsi, vous n’aurez pas besoin de fournir un justificatif à la banque concernant les frais de vos travaux, et pourrez les financer avec un crédit à la consommation classique.

Faire une simulation pour son prêt travaux

Vous voulez faire une simulation pour connaitre le coût de votre prêt travaux ? Contrairement aux prêts immobiliers, les taux des crédits à la consommation ne dépendent pas de la conjoncture économique générale. Ainsi, c’est principalement votre profil emprunteur qui déterminera la somme que vous pourrez emprunter, et les différents taux qui s’appliqueront pour votre prêt (taux d’intérêt et taux d’assurance emprunteur). Les principaux facteurs déterminants pour établir votre profil sont :

Vôtre age

Le montant de vos travaux

La durée sur laquelle vous souhaitez emprunter

Si vous avez des crédits en cours

Votre état de santé

Vos revenus annuels nets

Si vous avez des enfants à charge

Si vous empruntez seul ou non

Pour faire une simulation, vous pouvez directement vous rendre sur les sites internet des banques (Société Générale, CIC, BNP, Crédit mutuel, Caisse d’épargne, LCL, Crédit agricole …) qui mettent à votre disposition des simulateurs pour les prêts travaux, ou tout autre prêt à la consommation. Il existe également des comparateurs de prêts en ligne : leurs simulateurs vous permettront de comparer les offres et de trouver le meilleur taux.

Financer ses travaux avec son prêt immobilier

Prêt immobilier et travaux : comment ça marche ?

Si vous avez pour projet d’acheter un bien à rénover, vous avez la possibilité d’inclure le coût des travaux dans votre prêt immobilier ! Certaines plateformes vous permettent d’estimer vous-même le montant de vos travaux maison et jardin sans avoir à bouger de chez vous. Les taux des prêts immobiliers sont beaucoup plus avantageux que ceux pratiqués pour les crédits à la consommation : financer vos rénovations avec votre prêt immobilier sera donc beaucoup plus avantageux. Sachez également que vous pouvez faire un prêt immobilier pour financer la construction d’une maison.

Les taux immobiliers sont en effet fixés en fonction des taux moyens pratiqués sur le marché. En 2021, ces taux sont particulièrement bas : vous aurez donc beaucoup d’avantages à opter pour un financement via votre prêt immobilier pour vos travaux, plutôt que de vous tourner vers un prêt à la consommation.

Évolution du taux immobilier moyen en février, mars et janvier 2023

Mois Durée du prêt Taux fixes Mensualité pour 100 000 € empruntés février 10 ans 0,50% 860,10 € 15 ans 0,80% 588,40 € 20 ans 0,95% 458,10 € 25 ans 1,16% 384,60 € mars 10 ans 0,50% 863,10 € 15 ans 0,80% 593,20 € 20 ans 1,00% 461,20 € 25 ans 1,16% 385,10 € janvier 10 ans 2,06% 860,1€ 15 ans 2,23% 588,4€ 20 ans 2,28% 459,9€ 25 ans 2,35% 384,6€

Aussi, si la somme que vous souhaitez consacrer à vos travaux est plus élevée que la somme maximale allouée lorsqu’un particulier contracte un prêt à la consommation (75 000 euros), financer vos travaux avec un prêt immobilier sera plus simple, et limitera vos démarches, puisque vous n’aurez pas à contracter un nouveau prêt pour réaliser votre projet immobilier

Simuler votre prêt immobilier grâce à un courtier en ligne

Les simulateurs des courtiers en ligne vous permettent d’ajouter le coût de vos travaux à votre simulation de prêt immobilier ! Ainsi, vous pourrez connaitre le coût de votre prêt de manière globale, et choisir la meilleure offre en fonction des taux pratiqués par les banques.

Autre avantage : les crédits immobiliers se remboursent sur une période plus longue ! En faisant une simulation, vous pourrez connaître les différentes mensualités qui vous seront demandées en fonction du montant du prêt que vous souhaitez faire, et de ce fait, ajuster la durée du prêt pour organiser votre budget.

Si vous souhaitez contracter un prêt pour acheter votre première résidence principale, vous pourrez même profiter d’un Prêt à Taux Zéro sous certaines conditions ! De même, selon votre secteur d’activité, vous pouvez prétendre à des taux beaucoup plus avantageux (les crédits pour les fonctionnaires, notamment, bénéficient de conditions particulières). Mais encore faut-il connaitre toutes ces spécificités au moment de choisir votre offre de prêt !

Bon à savoir : Il est possible de financer un rachat de soulte avec un prêt immobilier !

L’avantage de faire appel à un courtier en ligne est qu’il vous permettra de choisir la meilleure offre en fonction de votre profil, et ce, gratuitement. Vous gagnerez du temps dans vos démarches, mais également de l’argent, puisque vous pourrez faire de belles économies en contractant un prêt pour financer votre bien immobilier et vos travaux au meilleur taux !

Pour aller plus loin :