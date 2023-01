Pourquoi utiliser un comparateur de prêt immobilier ?

Difficile de trouver chaussure à son prêt !

En effet, entre les différents types de prêts, les taux d’intérêts, les taux d’assurance, les durées de crédit et tous les autres éléments qui constituent un prêt immobilier, il est parfois difficile de s’y retrouver.

C’est pour cela que les comparateurs existent : ils vous permettent de comparer les différentes offres présentes sur le marché et d’ajuster vos critères de recherche.

Vous pouvez utiliser un comparateur de prêt immobilier quelle que soit votre situation et quel que soit votre projet : pour faire un rachat de soulte, pour un prêt sans apport, si vous voulez faire un prêt avec une banque en ligne, si vous voulez faire un prêt en étant étudiant…

Mais tout d’abord, qu’est-ce que le prêt idéal ?

Le prêt idéal est celui qui concilie :

un capital prêté suffisant pour financer votre projet

des taux d’intérêt et d’assurance bas pour que votre crédit vous coûte le moins cher possible

pour que votre crédit vous coûte le moins cher possible une durée de prêt qui vous permette de vous endetter le moins longtemps possible, mais de ne pas non plus avoir à assumer de mensualités trop élevées

Comment un comparateur de prêt peut-il m’aider à le trouver ?

Le comparateur prend en compte vos critères de recherche et vous affiche les offres qui correspondent le mieux avec ceux-ci.

En effet, plusieurs facteurs entrent en jeu pour la banque lorsqu’elle vous fait une proposition de prêt :

Votre âge

Votre situation socio-professionnelle

Si vous avez ou non des enfants à charge

Votre état de santé général

Votre hygiène de vie (consommation de tabac par exemple)

(consommation de tabac par exemple) Vos revenus annuels

Les biens que vous possédez déjà

etc.

Vous pourrez ainsi déterminer avec davantage de précision si vos attentes sont réalistes, et jouer avec vos critères pour trouver l’équilibre parfait entre montant, durée et coût idéaux.

Certains outils peuvent même vous permettre d’accéder à un tableau comparatif des prêts immobiliers auxquels vous pouvez prétendre.

Pour résumer, utiliser le comparateur d’un courtier en ligne vous permettra de connaître les offres auxquelles vous pourrez prétendre en fonction des banques et de votre profil emprunteur !

Où trouver un comparateur de prêt immobilier gratuit ?

Des outils comme le comparateur proposé par papernest vous permettent de connaître les différents taux proposés par les banques, et de choisir le crédit immobilier le plus avantageux en fonction de vos revenus, de votre projet et de votre profil emprunteur.

Généralement, ces comparateurs sont sans inscription, gratuits et ne vous engagent à rien !

Calculez votre capacité d’emprunt et faites votre simulation de prêt immobilier en quelques minutes avec papernest :

Mon salaire net Autres crédits en cours Mensualités estimées Taux d'endettement estimé à 35% Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52%

Zoom : les différents paramètres à comparer pour son prêt immobilier

Quels sont les différents types de prêt immobilier ?

Avant toute chose, il est primordial de savoir quel est le type de prêt immobilier que vous souhaitez souscrire !

Voici les différents prêts immobiliers qui existent :

Prêt amortissable : c’est le type d’emprunt le plus couramment utilisé, son remboursement s’étale sur plusieurs années avec des mensualités combinant capital et intérêts à payer au fil des mois. Prêt in fine : p our ce type de prêt immobilier, vous n’aurez à rembourser que les intérêts durant tout le prêt, puis vous devrez vous acquitter du remboursement du capital emprunté d’un seul coup à la fin de votre crédit. Prêt relais : l e prêt relais est un prêt à court terme. Il est utile aux personnes qui souhaitent effectuer un achat immobilier avant qu’ils aient vendu le logement dans le quel ils vivent actuellement.

Quelle banque choisir pour un prêt immobilier ?

Il est difficile de savoir quelle banque choisir pour un crédit sans connaître avant tout votre profil emprunteur et votre projet.

En effet, les prêts immobiliers peuvent difficilement se comparer dans la mesure où les taux, la somme que vous allez emprunter et la durée du prêt dépendront de votre profil emprunteur, et de la politique commerciale de la banque au moment où vous souhaitez contacter un crédit.

Il vous faut donc simuler votre capacité d’emprunt, utiliser un comparateur puis choisir l’offre la plus avantageuse pour savoir quelle banque choisir !

Quel type de taux pour votre projet immobilier ?

Sachez également qu’il existe différents types de taux pour les crédits immobiliers.

Un comparateur propose généralement des offres de prêts en fonction des taux moyens fixes pratiqués par les banques, mais vous pouvez aussi contracter un prêt à taux variable !

Les taux varient à la hausse ou à la baisse en fonction du taux fixe moyen. Ainsi, le taux d’intérêt de votre prêt sera révisé chaque année. Vous pourrez donc voir vos mensualités diminuer si le taux moyen baisse, comme augmenter en fonction de l’évolution du taux fixe moyen.

Vous aurez également la possibilité d’opter pour un prêt à taux mixte, qui vous permettra de contracter un prêt à taux fixe – souvent pendant les 10 premières années de votre prêt – et de basculer ensuite sur un taux variable pour la fin de votre crédit.

Si ces types de prêts sont moins sûrs que les prêts à taux fixes, ils permettent d’économiser sur le coût de votre prêt quand la conjoncture est favorable. Plus d’informations ici.

Quel taux pour votre projet immobilier ?

Le taux immobilier fixé par la banque dépend de plusieurs facteurs :

la conjoncture économique

la durée du prêt

la somme empruntée

votre situation…

C’est pourquoi il n’existe pas de comparateur des taux immobiliers précis pratiqués par chaque organisme bancaire : les estimations du comparateur seront toujours approximatives.

Évolution du taux immobilier moyen en février, mars et janvier 2023 :

Mois Durée du prêt Taux fixes Mensualité pour 100 000 € empruntés février 10 ans 0,50% 860,10 € 15 ans 0,80% 588,40 € 20 ans 0,95% 458,10 € 25 ans 1,16% 384,60 € mars 10 ans 0,50% 863,10 € 15 ans 0,80% 593,20 € 20 ans 1,00% 461,20 € 25 ans 1,16% 385,10 € janvier 2023 10 ans 2,06% 860,1€ 15 ans 2,23% 588,4€ 20 ans 2,28% 459,9€ 25 ans 2,35% 384,6€

La seule solution pour connaitre les taux exacts auxquels vous pourrez contracter un prêt, c’est de vous renseigner directement auprès des banques !

Mieux encore, vous pouvez mandater un courtier qui comparera les offres pour vous et qui vous proposera ensuite les plus intéressantes pour votre projet.

Quels taux d’assurance pour mon prêt immobilier ?

Vous pouvez utiliser un comparateur de prêt immobilier en ligne gratuit pour vous aider à connaître le taux d’assurance emprunteur qui sera appliqué à votre crédit.

Ce taux est en effet compris à part entière dans le taux annuel effectif global (TAEG), qui représente le coût global de votre prêt.

L’assurance emprunteur consiste en une garantie pour la banque qu’elle sera payée même si vous lui faites défaut.

En effet, si votre difficulté de paiement fait suite à l’une des situations couvertes par votre contrat d’assurance, elle prendra alors le relais, et paiera vos échéances à votre place (de manière temporaire ou permanente, dépendant de la gravité de la situation rencontrée).

Comme pour les taux immobiliers, un taux d’assurance emprunteur se négocie, et dépend de votre profil emprunteur !

En effet, trois principaux facteurs sont pris en compte pour établir votre taux d’assurance :

votre âge votre état de santé les risques de votre emploi ou de vos hobbys pour votre santé

Vous pouvez décider de prendre l’assurance proposée par l’organisme bancaire, ou vous tourner vers une compagnie d’assurance extérieure pour assurer votre crédit.

Seul impératif Votre assurance individuelle doit avoir au minimum les garanties de l’assurance de groupe proposée par votre banque.

Age de l’emprunteur TAEA Moyen en % Moins de 30 ans 0,43% 31 à 35 ans 0,46% 36 à 40 ans 0,62% 41 à 45 ans 0,65% 46 à 50 ans 0,76% 51 à 60 ans 0,90% plus de 60 ans 1,23%

‍ Pourquoi passer par un courtier immobilier pour comparer les prêts immobiliers ?

L’avantage de passer par un courtier est qu’il vous aidera à choisir la meilleure offre en fonction de votre profil et votre projet !

En effet, le courtier connaît le marché de l’immobilier par cœur. Il sait quels sont les éléments à mettre en avant dans votre dossier, quelle est la somme à laquelle vous pouvez prétendre et quels taux peuvent vous être appliqués.

Cela vous permettra de diminuer le temps que vous allouez à la recherche d’un financement pour votre crédit, en plus de vous faire économiser sur votre prêt.

Connaître sa capacité d’emprunt pour utiliser son comparateur de prêts

Une autre solution pour comparer les offres et anticiper le coût d’un crédit est de calculer sa capacité d’emprunt.

Ainsi, vous pourrez faire une demande de prêt adaptée à votre situation, et bénéficier de taux plus avantageux !

Plus généralement, connaitre sa capacité d’emprunt est primordial lorsque vous montez un dossier pour faire une demande de crédit : cela montre que votre projet est réfléchi, que vous avez pris le temps de monter sérieusement votre dossier.

Comment calculer sa capacité d’endettement ?

Votre capacité d’emprunt dépend majoritairement de vos revenus : plus vous gagnez de l’argent, plus vous pourrez emprunter sans que cela ne nuise à votre qualité de vie.

Pour cela, un taux d’endettement maximum est déterminé par les banques. Il est communément fixé à 35% de vos revenus mensuels nets : cela signifie que le remboursement de la totalité de vos crédits en cours ne peut pas mobiliser plus de 35% de vos revenus mensuels.

Vous pouvez utiliser la formule suivante pour calculer votre taux d’endettement maximal :

Revenus nets x 0,35 = taux d’endettement maximal

Exemple Pour un salaire mensuel net de 2 000 €, la mensualité maximale sera de 700 € si vous voulez faire un crédit. Cela correspond à environ 168 000 € empruntés sur 20 ans.

Est-il possible de dépasser les 35% de taux d’endettement maximal ?

Plus maintenant !

Pour commencer, outre le taux d’endettement maximal, un autre paramètre est pris en compte : le reste à vivre. Il s’agit de la somme qu’il vous reste pour subvenir à vos besoins une fois toutes vos charges réglées.

Bien entendu, 35% d’un SMIC ne vous laisse pas le même reste à vivre que 35% d’un salaire de 8 000 €.

Attention ! À partir du 1er janvier et suite à l’intégration des nouvelles normes du HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière), un prêt immobilier ne pourra être accordé qu’à condition que le taux d’endettement du foyer soit inférieur à 35% pour une durée maximale de 25 ans. (En savoir plus)

Par ailleurs, autrefois, les banques étaient très sensibles à l’argument du reste à vivre ; mais les récentes normes du HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière) seront officiellement obligatoires dès le 1er janvier 2022, interdisant aux banques d’accorder un crédit pour un taux d’endettement supérieur à 35% sur une durée maximale de 25 ans.

