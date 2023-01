Le Prêt à Taux Zéro (PTZ)

Ce prêt fait partie des prêts aidés par l’État en complément d’un prêt bancaire pour faciliter l’accession à la propriété. Un bon moyen de se constituer un apport personnel en complément d’un prêt immobilier bancaire, sans frais pour l’emprunteur. La durée de remboursement du PTZ dépend des revenus de l'emprunteur, de la composition du ménage et de la zone géographique du bien : plus les revenus sont élevés, plus courte est la durée du prêt immobilier. Elle varie entre 20 et 25 ans et comprend une période de différé (de 5, 10 ou 15 ans selon les revenus), puis une période de remboursement allant de 10 à 15 ans.