Faut-il renégocier son prêt immobilier ?

Est-il judicieux de renégocier son prêt immobilier actuellement ? Il est plus intéressant de renégocier son prêt immobilier en 2021 que de renégocier son prêt immobilier en 2019, au regard des taux immobiliers qui sont historiquement bas.

Des taux immobiliers très bas

La conjoncture économique entraîne une variation permanente des taux immobiliers. On observe une baisse quasi-constante de ces taux depuis maintenant plusieurs années.

Vous retrouvez ci-dessous le tableau de l’évolution du taux immobilier moyen en 2021.

Évolution du taux immobilier moyen en février, mars et janvier 2023

Mois Durée du prêt Taux fixes Mensualité pour 100 000 € empruntés février 10 ans 0,50% 860,10 € 15 ans 0,80% 588,40 € 20 ans 0,95% 458,10 € 25 ans 1,16% 384,60 € mars 10 ans 0,50% 863,10 € 15 ans 0,80% 593,20 € 20 ans 1,00% 461,20 € 25 ans 1,16% 385,10 € janvier 10 ans 2,06% 860,1€ 15 ans 2,23% 588,4€ 20 ans 2,28% 459,9€ 25 ans 2,35% 384,6€

C’est donc le moment de renégocier son prêt immobilier ! Oui, mais à quel prix ?

Renégocier son prêt immobilier sans changer de banque

Il est possible de renégocier son prêt immobilier avec sa banque. En revanche, la banque peut ne pas accepter la renégociation. Lorsque vous vous lancez dans une renégociation de prêt immobilier, préférez vous tourner vers votre banque en premier car la démarche est plus facile et moins coûteuse.

Les conseils d’une vraie pro Christine – Courtière en immobilier Senior chez papernest Réussir sa négociation avec sa banque Il est dans l’intérêt de votre banque de retenir ses clients et de ne pas voir votre crédit racheté par un autre organisme. Préparez donc votre entretien avec minutie. Sachez qu’il est possible de vous faire accompagner par un courtier pour une renégociation de crédit. Un courtier est par ailleurs un acteur qui sert à plus que de la renégociation : vous pouvez également y faire appel lorsque vous voulez lancer un nouveau projet immobilier, que ce soit un achat de bien immobilier ou un investissement locatif quelconque. Le courtier sert à la fois à vous aider à constituer votre dossier et à présenter votre cas auprès de différentes banques. C’est un recours qui vous permettra de réaliser votre projet avec plus de succès, et certainement moins d’inquiétudes, que si vous vous y penchiez seul.

En effet, en renégociant auprès de votre banque, vous évitez les pénalités de remboursement anticipé ou de frais pour votre nouvelle souscription de garanties et pour votre nouvelle assurance emprunteur si vous changez de banque et procédez au rachat de crédit.

Pour réussir cette transaction, préparez vos arguments pour renégocier votre prêt immobilier. Si les négociations avec votre banque aboutissent, vous allez recevoir un avenant au contrat de prêt initial. Dans ce document, vous trouvez le nouveau taux annuel de votre crédit, votre nouvel échéancier de prêt et le coût total du crédit immobilier. Vous avez un délai de 10 jours de réflexion à compter de la réception de l’avenant pour accepter ou non cette renégociation.

Concrètement, une renégociation des termes de votre prêt peut tout d’abord prendre la forme d’une diminution du délai de remboursement (c’est-à-dire qu’il vous restera moins de mois pendant lesquels vous payerez une mensualité) – dans ce cas, le montant de la mensualité reste identique. Dans l’autre cas, la durée reste la même, mais la mensualité diminue. Quoi qu’il en soit, cela représente une renégociation destinée à vous être avantageuse.

Combien emprunter ? Quel prêt choisir ? Comment négocier le meilleur taux ? Nous avons rassemblé toutes les réponses dans ce guide gratuit ! Téléchargez-moi

Annonce

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent Charlotte Je vous ai découvert par hasard Je vous ai découvert par hasard sur internet. Je suis ravie de mon échange avec l’expert. Je recommande les yeux fermés papernest. Safran Super conseiller Je suis tombé sur un excellent conseiller qui m'a très bien orienté et accompagné. Maxime Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver… Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver le crédit qu'il me fallait pour acheter mon appartement. En plus, tout a été rapide et sans stress. Je re Justin Merci au courtier ! J’ai fait appel à Papernest pour faire un emprunt pour un achat immobilier dans le 16eme à Paris. Le courtier a été très réactif Lors de ma re Gérard Suivi idéal Je me suis senti écouté et compris tout au long de ma recherche de prêt ce qui est selon moins le critère le plus important dans une telle démarc célia morel Très bon service Très bon service, l’interlocutrice était très chaleureuse, agréable et efficace. Elle a fait preuve de beaucoup de professionnalisme ! Cela me s Alicia CZL Un service au top ! Un service de qualité et un accompagnement personnalisé de la négociation à la signature ! Mon conseiller était vraiment engagé dans mon projet Sarah L. Vous pouvez y aller les yeux fermés ! Je recommande à 200% le service de papernest comme courtier qui m’a facilité la tache du début à la fin et évité beaucoup de stress. Je n’ai Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

Renégocier son prêt immobilier auprès d’un autre organisme bancaire

Si votre banque refuse de renégocier votre prêt immobilier, pas de panique ! Vous pouvez très bien renégocier votre crédit immobilier auprès d’un autre organisme bancaire. Vous allez donc renégocier un nouveau prêt avec un taux bien meilleur.

Ce nouveau prêt va vous permettre de rembourser par anticipation votre prêt initial. Même si cette renégociation parait idéale, la transaction a un certain coût :

les indemnités de remboursement anticipé

les frais garantie de prêt

les frais d’assurance emprunteur

Si vous négociez son prêt auprès d’une nouvelle banque, on parle davantage de rachat de crédit que de renégociation. Un rachat de crédit consiste en l’achat de votre crédit par une institution financière distincte de la banque chez qui vous avez souscrit le prêt.

Il permet ensuite de regrouper plusieurs crédits en un et de réduire la mensualité qu’impliquent tous ces crédits en fixant un délai de remboursement plus long. En payant moins tous les mois, vous aurez alors la possibilité de revoir votre budget, peut-être plus serré jusque-là à cause de vos différents crédits.

Les conditions de renégociation de prêt immobilier

Vous êtes prêts à renégocier ? Mais remplissez-vous les conditions de renégociation de prêt immobilier ? Avant de vous lancer dans la renégociation de prêt, n’oubliez pas de réunir ces trois conditions :

vous devez être dans la première moitié du prêt

vous devez présenter au moins 0,7 voire 1% d’écart entre le taux actuel de votre crédit et le futur taux

vous devez avoir au moins 70 000 euros du capital restant dû

Bien que les taux immobiliers soient bas, s’il vous reste peu d’années à rembourser, ne vous lancez pas dans la renégociation ! Vous aurez moins d’avantages à renégocier votre prêt immobilier.

Il est, pour information, possible en théorie de renégocier un prêt plusieurs fois de suite. Cependant, il est difficile d’obtenir l’accord de votre banque pour réaliser autant de reprises des termes de votre emprunt et de son remboursement.

Ce qui n’aura pas d’effet sur votre possibilité de renégocier votre prêt, c’est la nature de départ du projet immobilier pour lequel vous aviez contracté le crédit en question.

Pour rappel, il est possible de demander un crédit immobilier (par opposition à d’autres sortes de prêts comme les prêts de consommation) pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il peut s’agit d’un projet d’achat de bien immobilier pour votre usage personnel (une résidence principale ou secondaire). Un achat immobilier peut cependant également être réalisé pour des fins de location de bien – ici, le prêt est souscrit dans le cadre de ce qu’on appelle un investissement locatif.

Ce dernier peut aussi prendre la forme de l’investissement d’une certains somme dans une SCPI ou autre forme de société d’investissement dans l’immobilier locatif. Enfin, il est possible sous certaines conditions d’inclure des coûts de travaux dans votre prêt immobilier, à savoir si ces travaux de rénovation ou de réparation du bien immobilier sont destinés à rendre le logement habitable.

Pour plus d’informations rendez-vous ici.

FAQ

Renégociation ou rachat de crédit : quelle est la différence ?

La renégociation et le rachat de crédit sont deux termes souvent confondus. Attention cependant, il ne font pas référence aux mêmes démarches. Le rachat de crédit peut être sollicité pour plusieurs raisons, mais il implique un établissement bancaire tiers, qui va racheter le crédit en cours, tandis que la renégociation intervient auprès de l’organisme bancaire prêteur, par exemple lorsque les taux actuels sont avantageux.

Comment justifier ma demande de renégociation de prêt ?

Afin d’obtenir une réponse positive de la part de votre banque, votre demande de renégociation devra être appuyée par un dossier solide, montrant la légitimité de votre requête. Munissez-vous donc de vos dernières fiches de paie, de votre avis d’imposition, de vos relevés bancaires et de tout autre document qui pourrait justifier de la qualité de votre profil emprunteur.