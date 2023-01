Comment choisir la box Internet la plus adaptée à ses besoins ?

Box Internet

Quelle est la meilleure box Internet ?

Le marché des télécommunications est un marché concurrentiel où plusieurs fournisseurs d’accès à Internet se partagent le porte-monnaie des consommateurs. Il existe plusieurs opérateurs Internet qui commercialisent plusieurs offres de box Internet avec des prix plus ou moins compétitifs et des options variées.

Les quatre principaux fournisseurs d’accès à Internet et leurs filiales low-cost dominent le marché des télécommunications et proposent plusieurs box Internet. Ceux-ci s’adaptent aux différents profils de consommateurs et aux nombreux budgets.

Vous pouvez librement choisir votre opérateur Internet mais si vous souhaitez changer d’offre Internet , vous devez veiller aux termes du contrat par rapport à la période d’engagement.

Quelle est la meilleure box Internet ADSL ?

Aujourd’hui, 92% des Français possèdent un accès à Internet via une connexion haut débit ou la fibre optique et on compte plus de 20,6 millions d’abonnements au haut débit.

Le saviez-vous ? La connexion ADSL est le type de connexion le plus répandu puisqu’il suffit uniquement d’une box Internet adaptée et d’une prise téléphonique.

Face au développement des nouvelles technologies et l’évolution des besoins numériques des consommateurs, les fournisseurs d’accès à Internet se sont adaptés et proposent plusieurs offres Internet pour l’ADSL et la fibre optique.

Les offres Double Play qui incluent la téléphonie fixe et Internet : la plupart des box Internet Double Play sont commercialisées par les fournisseurs d’accès low-cost

Les offres Triple Play qui incluent également la télévision : ces offres sont les plus répandues sur le marché des télécommunications et les plus appréciées des consommateurs

Les offres Quadruple Play qui correspondent aux offres box Internet + forfait mobile : ces offres sont particulièrement indiquées aux consommateurs qui décident de souscrire leur forfait mobile chez le même opérateur

Bon à savoir ! Les offres Quadruple Play proposent une réduction sur le montant global des factures. Néanmoins, vous pouvez facilement résilier l’un des deux abonnements (box Internet ou forfait mobile) sans résilier le second. Vous ne pourrez simplement plus profiter de la remise.

Il y a quelques années, les fournisseurs d’accès à Internet proposaient également des offres Internet seul où les utilisateurs payaient uniquement pour une connexion Internet. Aujourd’hui, ces offres Internet n’existent plus. Les offres Double Play correspondent aux offres Internet les plus basiques au sein du marché des télécommunications.



Comparatif des offres Internet ADSL des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Débit Téléphonie Télévision Engagement Prix

Bbox Ultym ADSL Boosté VDSL Appels illimités vers les fixes et mobiles en France / Europe / Suisse, et vers les fixes de plus de 110 pays Plus de 180 chaînes/Décodeur TV Bbox 4K HDR/Enregistreur TV 100h/Disney+ inclus pendant 6 mois puis 8€99/mois/SALTO inclus pendant 6 mois puis 7€99/mois Engagement 1 an 29€99

Bbox Fit ADSL Boosté VDSL Appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays Engagement 1 an 15€99

Bbox Must ADSL Boosté VDSL Appels illimités vers les fixes et mobiles en France, et vers les fixes de plus de 110 pays Plus de 180 chaînes/Décodeur TV Bbox 4K/Enregistreur TV 100h Engagement 1 an 24€99

Freebox Mini 4K ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 220 chaînes, décodeur 4K 12 mois 16€

Freebox Révolution ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 280 chaînes, disque dur 250 Go 12 mois 20€

Freebox Pop ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 220 chaînes, 100h d'enregistrement inclus Aucun 30€

Freebox Delta ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 280 chaînes, 100h d'enregistrement inclus Aucun 30€

Livebox 15 Mb/s Vers les fixes Jusqu'à 140 chaînes TV incluses avec le Décodeur dernière génération(sur demande) 12 mois 36,99 €

Livebox Up 15 Mb/s Vers les fixes et les mobiles de France métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada Jusqu'à 140 chaînes TV incluses avec le Décodeur dernière génération(sur demande), Au choix: 2e Décodeur dernière génération ou Clé TV (sur demande) 12 mois 44,99 €

Red by SFR ADSL Wifi 5 20 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 35 chaînes Aucun 19 €

Red by SFR ADSL Wifi 6 20 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 35 chaînes Aucun 26 €

SFR Fibre Premium 8 Gb/s Appels illimités vers les Fixes et Mobiles en Europe (Inclus) SFR Box 8 TV - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, enceinte connectée (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 32€

SFR ADSL Power 8 20 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 200 chaînes 12 mois 26€

SFR Fibre Starter 500 Mb/s Appels illimités vers les Fixes en France (Inclus) SFR Box 7 TV - Image 4K HDR (Inclus) / 160 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 18€

SFR Fibre Power 2 Gb/s Appels illimités vers les Fixes et Mobiles en France (Inclus) Connect TV Android - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 26€

Boîte Sosh ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes Appli TV d'Orange (offerte sur demande) Aucun 19,99€



via le service client de l’opérateur. Vous pouvez également solliciter les conseillers directement depuis les boutiques physiques. Ces box incluent une assistance par téléphone et Internet le service client de l’opérateur. Vous pouvez également solliciter les conseillers directement depuis les boutiques physiques.

Une connexion Internet via l’ADSL présente des faiblesses vis-à-vis des débits qui ne conviennent pas à tous les internautes et ne s’adaptent pas à tous les usages. En effet, les utilisateurs qui téléchargent régulièrement ou jouent à des jeux-vidéos en ligne seront confrontés rapidement à une connexion plus lente. Dans ces cas-là, ces utilisateurs doivent davantage souscrire une offre Internet compatible avec la fibre optique.

Quelle est la meilleure box Internet pour la fibre optique ?

La fibre optique est une nouvelle technologie qui utilise la vitesse de la lumière pour connecter sa box Internet et transmettre les données numériques. La fibre optique va permettre une connexion Internet plus puissante et plus stable.

Le saviez-vous ? Avant de profiter d’une connexion très haut débit, vous devez faire installer la fibre optique dans votre logement via un raccordement ou une activation de la ligne.

Aujourd’hui, il y a un peu plus de 8,5 millions de ménages qui profitent d’un abonnement très haut débit. Ce chiffre relativement faible est facilement explicable puisque tous les foyers français ne sont pas éligibles à la fibre optique. Avant de souscrire une box Internet compatible avec la fibre optique, il est nécessaire de réaliser un test d’éligibilité sur Internet pour connaître son éligibilité et installer la fibre optique, le cas échéant.

Tous les fournisseurs d’accès à Internet proposent des box Internet compatibles avec la fibre optique, peu importe les options incluses. Il est également possible de souscrire une box Internet pas cher et compatible avec la fibre optique auprès des fournisseurs d’accès à Internet low-cost.

Bon à savoir ! RED by SFR et Sosh utilisent le réseau de SFR et Orange. Par conséquent, vous pouvez profiter du réseau fibré des principaux fournisseurs d’accès à Internet à un prix plus compétitif !



Comparatif des offres Internet FIBRE des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Internet Débit descendant Télévision Engagement Prix

Bbox Fit Fibre 400 Mb/s Engagement 1 an 15€99

Bbox Must Fibre 1 Gb/s Plus de 180 chaînes/Décodeur TV Bbox 4K/Enregistreur TV 100h Engagement 1 an 24€99

Bbox Ultym Fibre 2 Gb/s Plus de 180 chaînes/Décodeur TV Bbox 4K HDR/Enregistreur TV 100h/Disney+ inclus pendant 6 mois puis 8€99/mois/SALTO inclus pendant 6 mois puis 7€99/mois Engagement 1 an 29€99

Freebox Mini 4K Fibre 1 Gb/s 220 chaînes, décodeur 4K 12 mois 16€

Freebox Révolution Fibre 1 Gb/s 280 chaînes, disque dur 250 Go 12 mois 20€

Freebox Pop Fibre 5 Gb/s 220 chaînes, 100h d'enregistrement inclus Aucun 30€

Freebox Delta Fibre 8 Gb/s 280 chaînes, 100h d'enregistrement inclus Aucun 40€

Livebox Fibre 500 Mb/s Jusqu'à 140 chaînes TV inclusesavec le Décodeur Ultra HD 4K (sur demande) 12 mois 41,99 €

Livebox Up Fibre 2 Gb/s Jusqu'à 140 chaînes TVincluses avec le Décodeur Ultra HD 4K (sur demande), Au choix: 2e décodeur TV Ultra HD 4K ou Clé TV (sur demande) 12 mois 49,99 €

Red by SFR Fibre Wifi 5 1 Gb/s 35 chaînes Aucun 19 €

Red by SFR Fibre Wifi 6 2 Gb/s 35 chaînes Aucun 26 €

SFR Fibre Premium 8 Gb/s SFR Box 8 TV - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, enceinte connectée (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 32€

SFR Fibre Power 8 2 Gb/s 200 chaînes 12 mois 26€

SFR Fibre Starter 500 Mb/s SFR Box 7 TV - Image 4K HDR (Inclus) / 160 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 18€

SFR Fibre Power 2 Gb/s Connect TV Android - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 26€

Boîte Sosh Fibre 300 Mb/s Appli TV d'Orange (offerte sur demande) Aucun 19,99€



Free est le seul fournisseur d’accès à Internet à commercialiser ses box Internet Fibre au même prix par rapport aux offres ADSL.

Quelle est la meilleure box Internet 4G ?

C’est quoi une box 4G ?

Une box 4G est un équipement qui va permettre aux utilisateurs de posséder un accès Internet sans utiliser un réseau fixe comme l’ADSL ou la fibre optique. En effet, la box 4G utilise les réseaux mobiles des différents opérateurs téléphoniques comme les smartphones.

Bon à savoir ! La box 4G est particulièrement adaptée aux utilisateurs situés dans les zones blanches où les connexions ADSL et Fibre ne fonctionnent pas correctement.

Cet équipement se connecte via les antennes des opérateurs mobiles et nécessite une carte SIM avec un volume de données mobiles suffisant. Les utilisateurs peuvent brancher tous leurs appareils (smartphone, tablette numérique ou ordinateur) à une box 4G depuis un câble Ethernet ou le réseau Wi-Fi. Néanmoins, il est conseillé de bénéficier d’une couverture 4G suffisante pour profiter pleinement des services d’une box 4G.

Comment comparer les différentes box 4G ?

Il est nécessaire de déterminer ses besoins et comparer les services inclus pour choisir la meilleure box Internet et l’offre 4G la plus adaptée à ses besoins. En effet, il est conseillé de comparer différents éléments pour souscrire la box 4G la plus adéquate selon la situation géographique et les usages du foyer.

La couverture 4G de l’opérateur

Le nombre de data

Le prix de l’abonnement



Comparatif des box 4G des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Internet Options Télévision Téléphonie Prix

4G Box Débit Internet illimité 70 chaînes 32€99

Box 4G+ 250 Go - - 29,99€

4G Home Accédez jusqu'à 70 chaînes TV sur vos ordinateurs, tablettes ou mobiles.En option sur téléviseur avec la Clé TV à 3,99€/mois.

4G Home Accédez jusqu'à 70 chaînes TV sur vos ordinateurs, tablettes ou mobiles.En option sur téléviseur avec la Clé TV à 3,99€/mois.

SFR Fibre Starter Netflix et Bouquet Famille inclus pendant 6 mois puis 13,49€/mois ou Disney+ et Bouquet Famille inclus pendant 6 mois puis 8,99€/mois SFR Box 8 TV - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, enceinte connectée (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Appels illimités vers les Fixes et Mobiles en France (Inclus) 32€



Vous aurez accès à des informations plus détaillées sur la page suivante : Comparatif box 4G.

Attention ! Vous ne devez pas confondre une box 4G et une clé 4G. Ces dernières correspondent à un routeur nomade qui fonctionne avec une carte SIM et va vous permettre de connecter vos appareils, peu importe où vous vous trouvez. Si vous souhaitez utiliser une clé 4G, vous devez souscrire un forfait adapté et acheter un routeur compatible.

Peu importe ses besoins numériques et ses préférences, il est nécessaire d’utiliser un comparateur Internet pour comparer les prix des différentes box Internet disponibles sur le marché. En effet, les fournisseurs d’accès à Internet essaient de rivaliser pour proposer des prix faibles et attirer les éventuels clients.

Les promotions sur les box Internet sont-elles intéressantes ? Les fournisseurs d’accès à Internet proposent régulièrement des promotions sur les box Internet et les forfaits mobiles, notamment à l’occasion des périodes commerciales. Vous pouvez également profiter des ventes privées pour souscrire une box Internet pas cher ou changer de smartphone.

Quels critères comparer pour son choix de box Internet ?

Il est nécessaire de choisir une box Internet adaptée à ses besoins numériques et les caractéristiques du ménage pour souscrire la meilleure offre Internet. En effet, un étudiant n’aura pas les mêmes besoins qu’une famille nombreuse, par exemple.

Cette étape est nécessaire afin de permettre de souscrire la meilleure box Internet et éviter de payer un abonnement trop élevé avec des options inutiles.

✔️ Les éléments à déterminer avant de choisir une box Internet :

Le prix de l’abonnement

Le type de connexion

L’éligibilité à la fibre optique

Le type d’offre et les options incluses

La performance du débit

La qualité du service client du fournisseur d’accès à Internet

La période d’engagement

Ces nombreux éléments vont permettre aux utilisateurs de déterminer leurs besoins numériques et mieux cibler leurs recherches au moment de la souscription d’une box Internet. La souscription d’une box Internet adaptée aux besoins du foyer va permettre de réaliser des économies sur le long terme.

Quel type de box Internet choisir ?

Le choix de la box Internet est important pour bénéficier de la meilleure bande passante et profiter d’une connexion Internet puissante. Il est nécessaire de choisir le type de connexion souhaité avant de comparer les offres Internet. En effet, les prix ne seront pas les mêmes selon le type de box Internet.

La fibre optique

Les technologies ADSL ou VDSL/VDSL2

La box 4G

Le câble

Internet par satellite

Attention ! Les connexions via satellites ou box 4G sont conseillées aux utilisateurs qui ne possèdent pas un accès à Internet classique. La plupart du temps, ces types de connexion ne proposent pas des débits aussi puissants par rapport à l’ADSL ou la fibre optique.

Afin de connaître son éligibilité aux différentes technologies disponibles sur le marché des télécommunications, il est conseillé de réaliser un test depuis un outil en ligne. Ces tests permettent de connaître l’éligibilité d’un logement grâce à son adresse postale. Dans le cas où le foyer est éligible à la fibre optique, il peut raccorder son logement et souscrire une offre compatible. À l’inverse, il devra choisir une offre ADSL ou s’orienter vers une autre alternative.

Pourquoi souscrire à une offre box Internet sans engagement ?

Cette formule va permettre aux utilisateurs de résilier sa box Internet et changer de fournisseurs d’accès à Internet à tout moment sans payer de frais de résiliation plus ou moins élevés. En effet, dans le cas d’une offre avec une période d’engagement, les utilisateurs ne peuvent pas résilier leur contrat Internet sans payer les dernières mensualités dues.

Toutes les box Internet sans engagement sont commercialisées par les fournisseurs d’accès à Internet low-cost comme Free, RED by SFR et Sosh.

Aujourd’hui, il est possible de souscrire une offre Double Play ou Triple Play sans s’engager pendant 12 mois et profiter de la puissance de la fibre optique au meilleur prix.



Comparatif des offres Internet sans engagement des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Débit Téléphonie Télévision Prix

Freebox Pop ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 220 chaînes, 100h d'enregistrement inclus 30€

Freebox Delta ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 280 chaînes, 100h d'enregistrement inclus 30€

Freebox Pop Fibre Fibre 5 Gb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 220 chaînes, 100h d'enregistrement inclus 30€

Freebox Delta Fibre Fibre 8 Gb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 280 chaînes, 100h d'enregistrement inclus 40€

Red by SFR ADSL Wifi 5 20 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 35 chaînes 19 €

Red by SFR Fibre Wifi 5 1 Gb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 35 chaînes 19 €

Boîte Sosh ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes Appli TV d'Orange (offerte sur demande) 19,99€

Boîte Sosh Fibre 300 Mb/s Appels illimités vers fixes Appli TV d'Orange (offerte sur demande) 19,99€



Quel est le meilleur fournisseur d’accès à Internet ?

Le meilleur fournisseur d’accès à Internet est celui qui va s’adapter le mieux aux besoins numériques des différents foyers français. Certains vont privilégier un prix faible et certains autres foyers vont préférer choisir leur fournisseur d’accès à Internet par rapport à ses offres Internet ou la qualité de son service client.

L'assistance par téléphone, un critère qui compte ? Certains foyers préfèrent choisir leur fournisseur d’accès à Internet par rapport à la qualité de son service client. En effet, si vous avez un soucis avec votre box Internet, il est intéressant d’avoir souscrit auprès d’un opérateur avec un service client performant afin qu’il s’occupe rapidement de votre problème.

Par conséquent, il est important de comparer certains critères avant de souscrire une box Internet chez un fournisseur d’accès à Internet. Ces nombreux éléments vont permettre aux utilisateurs de faire le choix le plus adapté à leurs besoins.

L’éligibilité à la fibre optique La couverture 4G pour ceux qui choisissent une box 4G Les débits théoriques Le prix des abonnements La qualité du service client

Une box Internet est une interface numérique qui va permettre aux abonnés de transmettre des données et recevoir des informations diverses. La box Internet reçoit les données numériques sous la forme d’une succession de bits 0 et 1 et celle-ci va les recombiner afin de former un mot, une photo ou une vidéo.

Le saviez-vous ? La qualité de la connexion Internet va également dépendre de la qualité de l’équipement.

Plus d’informations sur le marché des télécommunications :

FAQ

C'est quoi une box Internet seule ?

Une box Internet seule correspond à un abonnement Internet sans aucune option supplémentaire, qu’il s’agisse de la téléphonie fixe ou la télévision. Ces box s’adaptaient particulièrement aux utilisateurs qui ne souhaitaient pas s’encombrer des options superflues.

Néanmoins, ces offres Internet seul n’existent plus. Aujourd’hui, vous pouvez uniquement souscrire une offre Double Play (téléphonie fixe incluse) ou une offre Triple Play (téléphonie et télévision) chez n’importe quel fournisseur d’accès à Internet. Les offres Double Play correspondent aux offres les plus basiques et la plupart du temps, elles sont commercialisées par les opérateurs low-cost.

Est-ce qu'une clé 4G c'est pareil qu'une box 4G ?

La clé 4G est un routeur nomade qui vous permet de connecter vos appareils peu importe où vous vous trouvez. Elle se branche via le port USB ou se connecte directement par le réseau Wi-Fi.

Si vous voulez utiliser une clé 4G, vous devez nécessairement souscrire un forfait puisqu’elle fonctionne grâce à une carte SIM.

À l’inverse, la box 4G est adaptée à une utilisation sédentaire dans les zones blanches. Il s’agit des zones où vous ne pouvez pas installer la fibre optique et les zones où la connexion ADSL est mauvaise ou inexistante. La box 4G va vous permettre d’utiliser le réseau mobile d’un des opérateurs pour améliorer le débit de votre connexion Internet.

Dans le cas où vous avez un forfait mobile avec un volume data suffisant, vous pouvez également faire un partage de connexion avec vos appareils. Si vous avez souscrit un forfait 5G, vous pourrez profiter d’un débit plus puissant.

C'est quoi la différence entre une box ADSL et une box Fibre ?

L'ADSL est le type de connexion Internet le plus répandu. Il s’agit d’une technologie permettant de transporter les données depuis le réseau cuivre déjà existant. À l’inverse, la fibre optique utilise la vitesse de la lumière pour transmettre des données numériques.

La fibre optique va permettre des débits plus importants et une connexion Internet plus stable mais tous les foyers ne sont pas encore éligibles à cette nouvelle technologie. En effet, le déploiement de la fibre optique n’est pas encore terminé. Vous pouvez suivre son déploiement depuis le site de l’Arcep.

Si vous souhaitez souscrire une box Internet compatible avec la fibre optique, vous devez d’abord réaliser un test d’éligibilité. Ce test va également vous permettre de connaître le fournisseur d’accès à Internet qui a déployé sa technologie dans votre rue.