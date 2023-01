Orange met à votre disposition différents moyens afin de contacter leur service client.

Comment contacter le service client Orange par téléphone ?

Comment contacter le service client Orange depuis la France métropolitaine ?

Pour joindre le service client d’Orange pour souscrire à un abonnement Orange par exemple, le numéro Orange est le 3900.

En effet, afin de faciliter la vie de ses clients et futurs clients, le fournisseur a mis en place un seul et même numéro, que vous soyez déjà client ou non, box Internet Orange ou forfait mobile Orange.

En composant le 3900, vous pourrez gérer votre abonnement mobile et/ou Internet, souscrire à une offre box Internet sans engagement Orange, connaître les tarifs des offres fibre Orange, ou encore résoudre d’éventuels doutes ou erreurs sur votre facture…

Un conseiller Orange prendra en charge votre demande afin de répondre à vos besoins.

Le service client Orange est ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h (hors jours fériés).

Est-ce que le 3900 est gratuit ?

Le service client Orange est gratuit, tout comme le temps d’attente.

En revanche, le coût de l’appel en lui-même vous sera facturé au prix d’une communication locale ou bien déduite du temps de communication compris dans votre forfait.

Comment contacter le service client Orange depuis l’étranger (DOM inclus) ?

Si vous êtes à l’étranger et que vous souhaitez avoir un conseiller Orange au bout du fil, vous devrez composer le +33 9 69 39 39 00. Le numéro n’est pas surtaxé.

En revanche, il vous en coûtera le prix d’une communication internationale. Celui-ci varie en fonction de l’opérateur du pays où vous vous trouvez. Attention donc, la facture peut être salée…Dans ce cas-là, privilégiez plutôt une autre voie de communication…

Vous souhaitez contacter le service client orange en ligne?

Pour joindre le service client Orange en ligne, vous pouvez vous connecter via leur site Internet ou via les réseaux sociaux Facebook et Twitter.

Comment contacter le service client Orange via le site?

Orange propose, sur son site Internet, une assistance en ligne en fonction que votre requête porte sur le débit Internet de votre box Orange, la box 4G Orange, la TV, ou encore la téléphonie mobile.

Comment contacter le service client Orange depuis votre espace client Orange ?

Le service client Orange ligne fixe, mobile ou Internet vous ouvrira, au moment de la souscription, un espace client Orange.

Depuis celui-ci, vous pourrez envoyer un mail expliquant votre requête. Par exemple, celle-ci peut être sur l’installation en fibre optique de votre box Orange, ou comment procéder à une résiliation Orange. Un conseiller vous répondra dans les plus brefs délais.

Comment contacter le service client Orange pour obtenir de l’aide ?

Rendez-vous dans la rubrique “Aide et contact” : vous devrez expliquer, par écrit, en 150 mots max, votre demande.

Par exemple : “Ma box ne fonctionne plus”.

Différentes options en relation vous seront alors proposées : “Résoudre une panne sur une Livebox”, “Échanger votre Livebox ou décodeur”, “Suivre un dossier de dépannage” ou “Découvrir le service 24h garanti”.

Cliquer sur la proposition qui correspond (le mieux) à votre problème.

Une nouvelle série de propositions s’affichera afin d’affiner votre demande. Pour arriver finalement à la résolution de votre panne.

Si vous ne trouvez pas la solution, vous aurez également la possibilité de tchater avec un conseiller. Les services sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 20h.

Comment contacter le service client Orange en cas d’urgence ou de dépannage ?

Enfin, en cas d’urgence ou de dépannage, vous pourrez également agir en ligne.

En effet , en cas de perte ou de vol de votre mobile par exemple, vous pourrez suspendre votre ligne depuis votre espace client en vous connectant en ligne. Et ensuite, gérer le renouvellement de votre carte sim, et consulter les offres pour remplacer votre téléphone portable.

En cas d’incident sur le réseau de votre ligne, une panne Internet ou un problème avec l’un de vos équipements (box, décodeur, téléphone fixe…), vous pourrez également tester votre ligne et obtenir rapidement un diagnostic détaillé.

Comment contacter le service client Orange sur les réseaux sociaux ?

Orange est bien entendu présent sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.

Vous aurez ainsi accès à aux dernières informations concernant Orange, et pourrez laisser également des commentaires. Un conseiller prendra en charge votre demande, et vous répondra.

Pour parler à un conseiller Orange, vous pouvez vous rendre en boutique.

À l’ère du tout numérique, on a souvent tendance à l’oublier, mais il existe encore des boutiques Orange, où vous pourrez vous rendre afin d’obtenir toutes les informations dont vous avez besoin concernant la téléphonie mobile et/ou Internet.

En effet, il existe 525 boutiques Orange réparties en France métropolitaine, où vous serez accueilli avec ou sans rendez-vous par un conseiller.

Sur le site Internet d’Orange, dans la rubrique “Nos boutiques”, renseignez votre adresse, et vous obtiendrez le magasin le plus proche de votre domicile.

Comment contacter le service client Orange par courrier ?

Vous préférez communiquer par courrier ?

Le service client Orange dispose de deux adresses, selon la nature de votre requête :

Pour les offres ADSL : Orange Service Clients Internet Orange – TSA 10018 – 59878 LILLE Cedex 9

Pour les offres fibre : Orange Service Clients La Fibre – TSA 90017 – 59878 LILLE Cedex 9

Pour les offres mobiles : Orange Service Clients Mobile – 33732 Bordeaux Cedex 9

Le courrier est à envoyer, affranchi au tarif en vigueur.

Surtout, n’oubliez pas de préciser la nature de votre demande : fixe, Internet, mobile ou Homelive.

Quels sont les meilleurs horaires pour contacter le service client Orange ?

Si vous en avez la possibilité, préférez certaines plages horaires pour contacter le service client Orange.

En effet, certaines tranches horaires vous éviteront de trop patienter… au risque de vous rendre insupportables les plus belles compositions musicales. Désolé M. Beethoven…

Sinon, privilégiez les vendredi, ou samedi après 13h. Le temps de midi est une bonne option également. Mais surtout, dans le mesure du possible, évitez le lundi en fin de matinée ou début d’après-midi.

Voici le tableau détaillé des horaires à privilégier pour contacter le service client Orange.

Les horaires à privilégier pour contacter le service client (janvier 2023) : Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 08:00-10:00 Moyen Moyen Moyen Moyen À privilégier Moyen 10:00-13:00 À éviter Moyen Moyen Moyen À privilégier Moyen 13:00-14:30 Moyen À privilégier À privilégier À privilégier À privilégier À privilégier 14:30-16:00 À éviter Moyen Moyen Moyen À privilégier À privilégier 16:00-20:00 Moyen À privilégier À privilégier À privilégier À privilégier À privilégier

Orange, un service client de qualité

L’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) et son Observatoire de la satisfaction client a publié, ici, les résultats de son enquête 2021 sur “le niveau de satisfaction générale des utilisateurs, vis-à-vis de leur fournisseur d’accès à Internet fixe, et vis-à-vis de leur opérateur mobile” (Bouygues, Orange, Free et SFR).

Concernant le service client, mobile et Internet confondu, Orange arrive en deuxième position (5,9/10), juste derrière Free (6/10).

Ces chiffres ont été obtenus, selon un sondage de l’Ifop, en novembre 2020, auprès d’un échantillon représentatif de 4010 personnes.

Le service client Orange mobile

Concernant le service client pour le mobile, Orange arrive en tête avec 6,3 ; Free et Bouygues Telecom suivent avec 5,8. SFR ferme la marche.

Le service client Orange Internet

En revanche, en ce qui concerne la satisfaction du service client pour Internet, Orange est deuxième avec une note de 6, juste derrière Free, 6,1. Bouygues et SFR suivent.

Le service client Orange Pro pour les professionnels

Vous êtes un professionnel ? Ou vous recherchez un abonnement mobile et/ou Internet ?

Pour contacter le service client Orange, vous devrez composer le 3901.

Comme pour les particuliers, vous pourrez également entrer en contact avec le service client Orange en ligne (via l’assistance, mail, tchat ou courrier) en vous connectant sur l’espace dédié aux professionnels.

Qu’est ce que la communauté Orange ?

Enfin, la communauté Orange peut vous être d’une grande aide.

Même s’il ne s’agit pas du service client Orange à proprement dit, c’est un forum d’entraide entre clients Orange animé par des membres bénévoles.

Un moteur de recherche est mis à votre disposition. Il est fort probable qu’un autre abonné Orange ait eu le même problème que vous.

Sinon, après vous être identifié sur le forum, postez votre requête. “Un petit bonjour ou merci est grandement apprécié”, précise-t-on dans la Communauté Orange. Un membre du forum essayera alors de vous aider afin de résoudre votre problème.

Pensez également à jeter un coup d’œil à la rubrique “Trucs & Astuces” ! Vous y trouverez des tutos sympas et de bons conseils qui pourront vous aider…

Orange en quelques chiffres

Orange est le leader incontesté sur le marché des télécom en France avec plus de 20 millions de clients en téléphonie mobile et plus de 10 millions sur l’Internet en 2021.

En effet, Orange concentre une part de marché de 35% concernant la téléphonie mobile en France et de 40% pour les box Internet.

Orange, c’est 42,2 milliards de chiffres d’affaires et 266 millions de clients, dont dont 31,7 millions en France

Orange est présent, sur la partie mobile, dans 29 pays répartis entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

En France, sur le mobile, Orange possède la meilleure couverture territoriale avec 99% de la population pouvant bénéficier de son réseau (dont 96% en 4G).

Concernant l’Internet haut débit et très haut débit, Orange compte 19,5 millions de clients dans le monde, dont 11,5 millions en France.

Le réseau haut débit d’Orange est le plus étendu de France. Et l’opérateur dispose du plus grand réseau fibré sur le territoire avec plus de 24 millions de prises déployées.

FAQ

Le 3900 est-il gratuit ?

Le service client Orange est gratuit, tout comme le temps d’attente.

Cependant, le coût de l’appel sera facturé au prix d’une communication locale ou soustraite à votre temps de communication.

Comment parler à un conseiller Orange ?

Le service client Orange propose quatre canaux afin de parler avec un conseiller Orange :

Par téléphone au 3900

Par tchat via le site web d’Orange

Par mail via votre espace client

Via les réseaux sociaux (Facebook et Twitter)

Comment faire intervenir un technicien fibre ?

