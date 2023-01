Alicia Cazaly Rédactrice senior

Diplômée d'un Master 2 Métiers de l'Écrit et de la Création Littéraire, Alicia est rédactrice depuis 2016. Elle participe à la rédaction des contenus sur le site : les taux d'intérêts, les box internet et les compteurs d'électricité n'ont plus aucun de secret pour elle !