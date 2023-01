Internet sans box : quels sont les outils à votre disposition ?

Il existe aujourd’hui plusieurs moyens d’avoir accès à Internet sans box. De fait, ces astuces sont faites pour les personnes qui ne sont pas éligibles aux offres ADSL et fibre ou qui souhaitent profiter de la Wi-Fi partout.

Une connexion ADSL ou fibre sera toujours plus performante qu’une connexion Internet sans box. En effet, ces offres sont faites pour les foyers vivant dans des zones blanches et qui par conséquent ne peuvent pas avoir une bonne connexion Internet autrement.

Il existe en réalité 5 manières d’avoir accès à Internet sans box :

Les 4G box ; Le partage de connexion ; Les clés 4G ; Les hotspots ; Par satellite.

Les 4G box permettent-elles d’avoir Internet sans box ?

Les 4G box utilisent le réseau 4G pour émettre de la Wi-Fi, c’est pour cela qu’elles sont beaucoup utilisées dans les zones blanches où il est compliqué d’avoir une bonne connexion Internet.

Il existe sur le marche 4 offres 4G box. En effet, tous les opérateurs Internet ne proposent pas de 4G box à leurs client. Voici les opérateurs qui proposent au moins une offre box 4G :

Orange Free SFR Bouygues Telecom

Ces 4 offres possèdent leurs propres caractéristiques, voici donc un tableau qui vous les présente :



Comparatif des box 4G des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Internet Options Télévision Téléphonie Prix

4G Box Débit Internet illimité 70 chaînes 32€99

Box 4G+ 250 Go - - 29,99€

4G Home Accédez jusqu'à 70 chaînes TV sur vos ordinateurs, tablettes ou mobiles.En option sur téléviseur avec la Clé TV à 3,99€/mois.

SFR Fibre Starter Netflix et Bouquet Famille inclus pendant 6 mois puis 13,49€/mois ou Disney+ et Bouquet Famille inclus pendant 6 mois puis 8,99€/mois SFR Box 8 TV - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, enceinte connectée (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Appels illimités vers les Fixes et Mobiles en France (Inclus) 32€



Une seule 4G Box propose de l’Internet en illimité, c’est quelque chose d’important à noter si le foyer contient beaucoup de personnes ou si le client est toute la journée sur Internet (à cause du télétravail).

Attention ! Les opérateurs low-cost (sauf Free qui est l’exception dans ce cas là) ne proposent pas d’offres 4G Box. Néanmoins, ils proposent des offres ADSL et fibre très avantageuses.

Avant de choisir une box 4G, il est important de regarder plusieurs choses :

La localisation ;

Le nombre d’occupants dans le foyer ;

Le nombre d’appareils qui sera connecté à la box 4G ;

Le débit (descendant et ascendant) ;

Le tarif ;

Sa consommation Internet.

Il est important de prendre en compte ces critères. En effet, ils permettent de faire le meilleur choix, du moins celui qui correspond le mieux aux besoins du client.

Le saviez-vous ? Il est possible d’avoir Internet sans box avec Free car il propose une box 4G. C’est la box la moins chère du marché. De plus, c’est aussi l’opérateur qui propose la plus grande enveloppe Internet avec 250 Go (juste après l’offre de Bouygues qui propose de l’Internet en illimité). Cette offre peut donc représenter le bon compromis entre une offre de qualité et un tarif très avantageux.

La Box 4G aussi la bonne solution pour avoir Internet sans ligne téléphonique. En effet, cela permet de réaliser des économies importantes et évite de payer une facture supplémentaire.

Il est aussi possible de passer par un routeur pour avoir de la Wi-Fi sans box. De fait, un routeur est un outil qui permet d’émettre un réseau Wi-Fi justement sans box. Pour effectuer cela, il doit être relié à un modem. C’est grâce à ce modem qu’il va pouvoir émettre un réseau Wi-Fi pour tous vos appareils.

Le partage de connexion permet-il d’avoir Internet sans box ?

Il est aussi possible de faire un partage de connexion grâce à son téléphone. Pour effectuer un partage de connexion il faut avoir avoir un forfait mobile contenant une enveloppe Internet.

Il existe sur le marché une multitude d’offres mobiles avec des enveloppes Internet très variées pour correspondre à un maximum de clients. L’avantage de cette option c’est que tous les opérateurs proposent au moins une offre mobile avec une grande enveloppe Internet.

Voici donc un tableau qui récapitules les différentes offres Internet du marché avec leurs caractéristiques :



Comparatif des forfaits mobiles des principaux opérateurs en janvier 2023 Forfait Engagement Prix/mois

Bouygues Telecom 100Go 12 mois 15€99

Bouygues Telecom 130Go 12 mois 26€99

Bouygues Telecom 200Go 12 mois 29€99

Bouygues Telecom 240Go 12 mois 54€99

Bouygues Telecom 1 à 20Go 12 mois 6€99

Bouygues Telecom 2h 100Mo 12 mois 2€

Bouygues Telecom 5Go 12 mois 11€99

BandYou 80 Go Aucun $Mobile_Bouygues_Telecom_Forfait_8_Prix_Initial$

BandYou 100 Go Aucun $Mobile_Bouygues_Telecom_Forfait_9_Prix_Initial$

BandYou 200 Go Aucun $Mobile_Bouygues_Telecom_Forfait_10_Prix_Initial$

Forfait Free 5G Aucun 19,99€

Forfait 2 € Aucun 2€

Série Free 110 Go Aucun 14,99€

Forfait 150Go 5G 24 mois 44,99 €

Forfait 220Go 5G 24 mois 64,99 €

Forfait 2h 100Mo Sans engagement 7,99 €

Forfait 2h 20Go Sans engagement 18,99 €

Forfait 80Go Sans engagement 29,99 €

Forfait 140Go 5G Sans engagement 32,99 €

Forfait 10Go Sans engagement 26,99 €

220 Go 5G Engagement 24 mois 50€

150 Go 5G Engagement 24 mois 30€

50 Go 5G Engagement 24 mois 24€

140 Go 5G Sans engagement 21€

80 Go 4G+ Sans engagement 15€

5 Go 4G+ Sans engagement 14€

2h 100 Mo Sans engagement 3€ Annonce - Sélection non exhaustive d'offres opérateurs classées par ordre alphabétique parmi 4 opérateurs partenaires (Bouygues Telecom, Free, Orange, SFR) présentés en premier et 0 opérateurs non partenaires (). Référencement gratuit. En savoir plus ici.



Il y a ici les offres des principaux opérateurs (Orange, Free, SFR et Bouygues). Avec ces 5 opérateurs, il est déjà possible de trouver des offres très variées qui correspondent à une multitude de clients et à des tarifs très différents.

Un forfait 4G peut-il remplacer une box Internet ? Si vous ne souhaitez pas prendre de box et seulement vous contentez d’une offre 4G. Il est important de vérifier sa consommation pour prendre le forfait qui correspond à vos besoins. Pour vérifier votre consommation, il vous suffit d’aller dans les réglages de votre téléphone. Une fois avoir vérifiée cela, vous serez en capacité de choisir le bon forfait 4G afin de ne pas vous retrouver en débit réduit avant la fin du mois.

Certaines offres vous permettent même d’avoir Internet sans abonnement. ce sont surtout les opérateurs low-cost qui permettent cela. Ces offres donnent une plus grande liberté aux client et sont souvent proposées à des tarifs avantageux.

Prendre juste un forfait mobile pour toute sa connexion Internet permet d’avoir une facture en moins à payer. Néanmoins, il faut être sur que l’enveloppe Internet proposée par l’offre soit suffisante. De plus, pour les forfaits mobile, plus l’offre propose une grande quantité de datas, plus l’offre coûte chère.

Comment avoir Internet sans box avec SFR ? Il existe plusieurs manières d’avoir Internet sans box avec SFR. Vous pouvez prendre la 4G box de chez SFR qui propose 250 Go. Il est aussi possible de juste prendre un forfait mobile avec une grande enveloppe Internet. Enfin, il est aussi possible de prendre une clé 4G chez SFR.

Les clés 4G permettent-elles d’avoir Internet sans box ?

les clés 4G permettent aussi d’avoir accès à la Wi-Fi grâce au réseau 4G. Néanmoins, contrairement à la box 4G qui est plus utilisée de manière sédentaire, la clé 4G s’utilise plus de manière nomade.

En effet, les personnes utilisent une clé Internet s’ils veulent une bonne connexion Internet qu’importe où ils se trouvent. Ce n’est pas encore quelque chose qui est vraiment développé au sein des opérateurs car la demande est encore assez faible.

Orange propose 3 forfaits avec une clé 4G, les voici :

Nom du forfait Internet Télévision Engagement Prix de l’abonnement Let’s Go 10 Go 10 Go plus de 70 chaînes sur mobile et tablette sans engagement 14,99€/mois Let’s Go 30 Go 30 Go plus de 70 chaînes sur mobile et tablette sans engagement 24,99€/mois Let’s Go 60 Go 60 Go plus de 70 chaînes sur mobile et tablette sans engagement 45,99€/mois

Il n’est pas possible de profiter d’une très grande enveloppe Internet avec une clé 4G. En effet, c’est davantage un outil qu’il faut utiliser en déplacement et donc de manière occasionnelle. C’est pour cette raison que les opérateurs proposent des offres de clé 4G sans engagement.

Attention ! Le prix des clés 4G est assez élevé par rapport aux services qu’elles proposent. En effet, pour seulement 60 Go, il faut déjà compter 45,99€. De plus, il n’existe pas de clé 4G à des prix très attractifs, ce sera toujours élevé par rapport à l’enveloppe Internet qu’elle propose.

De plus, le débit proposé n’est pas non plus optimal. Cependant, cela peut être un bon outil si vous êtes en déplacement et que vous avez besoin d’une bonne enveloppe Internet.

Comment recevoir Internet sans ligne fixe ? Une clé 4G est le bon moyen de recevoir Internet sans pour autant avoir de ligne fixe. En effet, tant que vous ne possédez pas une box ADSL ou fibre, vous pourrez recevoir Internet sans ligne fixe.

Comment les hotspots permettent-ils d’avoir Internet sans box ?

Les hotspots sont les endroits où une connexion Wi-Fi est mise à disposition des clients.

Lorsqu’un client souscrit une offre box, celle-ci émet 2 réseaux Wi-Fi :

Un réseau privé qui est disponible seulement pour la personne qui a souscrit l’offre ; Un réseau public qui est disponible pour toutes les personnes qui ont souscrit une offre chez le même opérateur. Il faut rentrer une adresse mail et un mot de passe pour y avoir accès.

C’est le seul type de connexion qui est entièrement gratuit. En effet, il suffit de souscrire une offre mobile pour profiter des hotspots. Voici comment se présentent les différents réseaux publics pour chaque opérateur :

Orange : Orange Wifi

: Orange Wifi Free : FreeWifi

: FreeWifi SFR : SFR WiFi Public et SFR WiFi FON

: SFR WiFi Public et SFR WiFi FON Bouygues Telecom : Bouygues Telecom WiFi

C’est aussi ce genre de connexion qui est disponible dans certains lieux qui proposent la Wi-Fi. C’est notamment le cas dans les trains de la SNCF ou encore dans certains restaurants. Cela permet d’éviter de consommer trop rapidement sa 4G. Cependant, il faut faire attention car ce ne sont pas des réseaux qui sont sécurisées, il peut donc être dangereux de les utiliser.

Les opérateurs low-cost ne possèdent pas de réseaux publics, néanmoins la plupart du temps il est possible de profiter du réseau de l’opérateur qui lui ait affilié (Par exemple, les clients de chez Sosh peuvent profiter du réseau Orange qui est le meilleur réseau en France).

Comment se connecter gratuitement à Internet ? Les hotspots permettent justement de se connecter à un réseau Wi-Fi de manière totalement gratuite.

Comment avoir la Wi-Fi par satellite ?

Il est possible de profiter d’Internet sans box grâce à un satellite. Cette possibilité s’inscrit dans le cadre du Plan France Très Haut Débit qui a pour but de mettre fin aux zones blanches.

Le satellite a pour objectif de permettre aux foyers les moins bien orientés d’avoir une bonne connexion Internet. C’est donc quelque chose qui est aussi assez peu répandu.

De plus, l’Internet par satellite présente plus inconvénients qui ne sont pas négligeables :

Il est très difficile d’installer le satellite qui permet la connexion Internet car l’orientation et l’élévations doivent être calculées avec précision ;

Il n’est pas possible de souscrire une offre avec un opérateur lambda avec ce genre de connexion.

En effet, le principal inconvénient de l’Internet par satellite, c’est qu’il faut se tourner vers des opérateurs bien particuliers : lsatis, Ozone, Connexion Verte, IDHD, Vivéole Nordnet et Sat2way.

Ce sont des opérateurs dont on sait peu de choses, de plus tous ces opérateurs ne possèdent pas forcément de service client. Par conséquent, en cas de problème il peut être plus difficile de le régler qu’avec un opérateur lambda du marché.

Quels sont les caractéristiques de ces accès à Internet sans box ?

ces différents moyens d’avoir accès à Internet sans box présentent de nombreuses caractéristiques diverses. En effet, même s’ils présentent des avantages certains, ils présentent aussi de nombreux inconvénients.

De plus, de nouveaux outils pourraient bientôt arriver pour permettre d’avoir Internet sans box. Des outils qui seraient beaucoup plus performants que ceux existants déjà.

Quels sont les avantages et les inconvénients d’avoir accès à Internet sans box ?

Les outils permettant d’avoir accès à Internet sans box présentent de nombreux avantages, notamment pour les foyers n’étant pas éligible aux offres ADSL ou fibre.

Voici une liste des avantages que peuvent présenter ces outils :

Le fait que certains soient transportables ;

Le haut débit qu’ils permettent d’avoir ;

L’accès à Internet pour tous.

Ces avantages ne sont pas négligeables car c’est ce qui permet de rendre l’ensemble des ces outils attractifs. Il faut aussi savoir que ces outils sont en plein développement, en effet de plus en plus de personnes souhaitent en bénéficier.

Cependant, ces outils présentent aussi des inconvénients qu’il est important de prendre en compte. En effet, certains de ces outils ne sont destinés qu’à une certaine partie des consommateurs. En voici une liste :

Le tarif ;

L’enveloppe Internet qui peut s’avérer insuffisante pour certaines ;

La performance qui peut être trop basse.

Ces défauts font qu’aujourd’hui il n’est pas avantageux pour tout le monde d’avoir accès à ces outils. En effet, une connexion ADSL ou fibre sera toujours plus performante que ces outils.

Par conséquent, si le client est éligible aux offres ADSL ou fibre, le conseiller risque de lui conseiller ce genre d’offres plutôt que les outils que nous avons évoqué plus haut.

D’autres solutions sont-elles expérimentées pour avoir accès à Internet sans box ?

En 2021 avec le déploiement de la 5G, certains opérateurs veulent commercialiser des outils qui permettraient d’avoir Internet sans box grâce à la 5G.

Cela fonctionnerait de la manière que la 4G box ou la clé 4G mais avec la 5G. L’avantage principal est l’outil sera beaucoup plus performant et proposera un débit plus élevé. Par conséquent, davantage de personnes pourraient être convaincues par les outils fonctionnant à la 5G.

La 5G a commencé à être déployée à partir du 18 novembre, son déploiement est encadré par l’ARCEP. Pour l’instant seulement certaines villes peuvent en profiter mais le déploiement devrait s’accélérer prochainement.

si vous souhaitez en connaître davantage sur le sujet, nous vous invitons à lire cet article.

FAQ

Le partage de connexion est-il dangereux pour mon portable ?

Le partage de connexion n'a aucun effet sur votre portable. Néanmoins, de plus en plus d'études montrent que les ondes dégagés par votre portable peut s'avérer dangereux pour votre santé.

Est-il possible d'avoir accès à Internet de manière gratuite ?

Si vous souhaitez avoir Internet de façon gratuite, il faut vous connecter à un réseau public. Néanmoins, ce genre de réseau n'est pas sécurisé et peut donc s'avérer dangereux.