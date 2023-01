Orange : offres Internet et mobile, services et contact

Qui est Orange ?

Quel est le rôle du groupe Orange ?

Créé en 1988 (sous le nom de France Télécom), Orange est le plus grand groupe français du secteur des télécommunications. Il est surtout connu en tant que fournisseur d’accès à Internet et opérateur de téléphonie mobile pour les particuliers et les professionnels.

Pour souscrire un contrat de box Internet ou un forfait mobile chez Orange, il faut contacter son service client par téléphone en composant le 3900 ou se rendre sur le site Internet du fournisseur d’accès à Internet (FAI) pour procéder à une souscription en ligne.

Quelle est l’histoire d’Orange ?

Pour comprendre l’histoire de la création d’Orange, il faut remonter au XIXe siècle. En 1878, l’État français créé le ministère des Postes et Télégraphes dont le but est de prendre en main les services du téléphone (apparu quelques années auparavant) qui seront nationalisés en 1887.

Jusqu’aux années 70, la France va mettre en œuvre d’importantes mesures afin de développer le réseau national de télécommunications. En juillet 1987, suite à une demande de l’Union européenne pour une mise en concurrence des services de télécommunications, la direction générale des télécommunications est renommée France Télécom.

En 1994, la société Orange plc voit le jour au Royaume-Uni comme une filiale du groupe Vodafone. Ce n’est qu’en 2000 que France Télécom rachète Orange plc pour la somme de 39,7 milliards d’euros.

En septembre 2004, la téléphonie connait un tournant en France avec la privatisation de France Télécom suite à la cessation des parts que l’État français détenait dans l’entreprise.

Pour finir, c’est en 2013, suite à un vote de l’Assemblée nationale, que France Télécom devient définitivement Orange.

Quelles sont les missions d’Orange ?

Actuellement, Orange divise ses activités en cinq branches :

La communication résidentielle (téléphonie fixe, Internet, télévision, etc) ; La communication personnelle (mobile) ; La communication d’entreprise ; Les services bancaires (Orange Bank) ; Les services domotiques.

Les branches de communication résidentielle et communication personnelle sont les plus développées. En effet, Orange est le principal fournisseur d’accès à Internet et opérateur mobile en France avec plusieurs dizaines de millions de clients. Depuis 2011, le fournisseur a lancé sa marque low-cost Sosh, pour permettre aux particuliers d’avoir accès à des forfaits à petits prix.

De ce fait, Orange équipe les particuliers et les professionnels avec des équipements leur permettant de profiter d’un accès à internet en haut débit (ADSL) et en très haut débit (fibre optique).

Afin de proposer la meilleure connexion Internet possible, Orange installe la fibre optique jusque dans le logement et non dans la rue ou au pied de l’immeuble. Ainsi, les abonnés peuvent profiter d’une connexion Internet en très haut débit sans perdre en vitesse ou en qualité de réseau.

Quelles sont les box Internet d’Orange ?

Comme tous les fournisseurs d’accès à Internet, Orange propose plusieurs box à la souscription. En plus de permettre une connexion à Internet en haut ou très haut débit, les box Orange offrent également la téléphonie fixe et la télévision.

En fonction de leur zone géographique et de leur préférence, les abonnés Orange ont le choix entre deux types de connexion Internet :

L’ADSL qui passe par la ligne téléphonique fixe ; La fibre optique qui est directement installée dans le logement.

Quelles sont les box Internet fibre d’Orange ?

Avant de s’intéresser aux box Internet fibre d’Orange, il faut d’abord définir ce qu’est la fibre optique. Il s’agit d’une technologie qui permet de bénéficier d’une connexion Internet en très haut débit grâce à une série de câbles très fins.

Les câbles de fibre optique sont installés en souterrain et et offre une vitesse de débit supérieure à celle de l’ADSL. Il existe actuellement deux types de fibre :

La FTTH (Fiber To The Home) dont les câbles arrivent directement dans le logement ;

(Fiber To The Home) dont les câbles arrivent directement dans le logement ; La FTTLA (Fiber To The Last Amplifier) dont les câbles s’arrêtent dans la rue ou au pied de l’immeuble. Le raccordement au logement se fait alors à l’aide d’un simple câble coaxial.

Chez Orange, la fibre optique est en FTTH.

En janvier 2023, Orange propose à la souscription deux box Internet en fibre optique :

La Livebox Fibre ;

La Livebox Up Fibre.

En optant pour la Livebox Fibre, les abonnés Orange peuvent profiter d’Internet en très haut débit avec 400 Mb/s en débit ascendant et descendant. De plus, la télévision d’Orange et les appels illimités vers les fixes sont inclus.

Ceux qui préfèrent choisir la Livebox Up Fibre, les particuliers ont droit à un maximum de 2 Gb/s partagés et 1 Gb/s par équipement. La téléphonie fixe et la télévision sont bien évidemment inclus.



Comparatif des box internet Fibre Orange en janvier 2023 Offre Débit Prix mensuel

Livebox Fibre 500 Mb/s 41,99 €

Livebox Up Fibre 2 Gb/s 49,99 €

Livebox Max Fibre 2 Gb/s 54,99 €

Le saviez-vous ? Avant de souscrire un abonnement Internet en fibre optique, il faut s’assurer que le logement est a été raccordé à la fibre. Pour cela, il faut réaliser un test d’éligibilité ou consulter la carte de l’Arcep en cliquant ici.

Quelles sont les box Internet ADSL d’Orange ?

L’ADSL est le moyen de connexion à Internet le plus répandu en France. En effet, il suffit que le logement soit équipé d’une prise téléphonique fixe pour que l’on puisse avoir accès à Internet en ADSL.

Les box Internet ADSL d’Orange sont les mêmes que pour la fibre optique, à savoir : la Livebox et la Livebox Up.

Les box Internet d’Orange en ADSL permettent de bénéficier d’un débit ascendant de 1 Mb/s et d’un débit descendant de 15 Mb/s. En plus de cela, les appels sont illimités vers les fixes et plus de 150 chaînes de télévision sont à disposition.



Comparatif des box internet ADSL d’Orange (janvier 2023) : Offre Débit Prix

Livebox 15 Mb/s 36,99 €

Livebox Up 15 Mb/s 44,99 €

Quels sont les forfaits mobiles d’Orange ?

Quels sont les forfaits mobiles classiques d’Orange ?

En plus d’être un fournisseur d’accès à Internet, Orange est également un opérateur mobile reconnu pour la qualité de son réseau téléphonique. L’opérateur historique met à disposition des particuliers plusieurs forfaits mobiles :



Récapitulatif des forfaits mobiles Orange (janvier 2023) : Forfait Téléphonie Internet Prix/mois

Forfait 150Go 5G Appels/SMS/MMS illimités 150 Go 44,99 €

Forfait 220Go 5G Appels/SMS/MMS illimités et Appels/SMS illimités en Europe 220 Go 64,99 €

Forfait 2h 100Mo SMS/MMS illimités et 2h d'appels 100 Mo 7,99 €

Forfait 2h 20Go SMS/MMS illimités et 2h d'appels 20 Go 18,99 €

Forfait 80Go SMS/MMS illimités et Appels illimités 80 Go 29,99 €

Forfait 140Go 5G Appels/SMS/MMS illimités 140 Go 32,99 €

Forfait 10Go SMS/MMS illimités et Appels illimités 10 Go 26,99 €

Attention Chez Orange, tous les forfaits mobiles ont une période d’engagement d’un an. En revanche, les abonnés bénéficient d’une réduction sur le prix de l’abonnement durant les 12 premiers mois.

En dépit des efforts d’Orange pour avoir le réseau le plus performant, beaucoup de consommateurs préfèrent retenir les tarifs des forfaits mobiles qui sont parfois jugés trop chers par rapport à la concurrence.

Quels sont les forfaits mobiles 5G d’Orange ?

Depuis peu, Orange commercialise des forfaits mobiles compatibles avec la 5G. Cette nouvelle technologie qui supplante la 4G va permettre de profiter d’une bien meilleure connexion internet sur mobile.

Ainsi, Orange dispose de quatre forfaits mobiles 5G :



Récapiltulatif des forfaits mobiles Orange 5G (janvier 2023) : Forfait 📞

Téléphonie 🌐

Internet 💍

Engagement 💰

Prix/mois

Forfait 2h 20Go SMS/MMS illimités et 2h d'appels 20 Go Sans engagement 15,99 €

Forfait 80Go SMS/MMS illimités et Appels illimités 80 Go Sans engagement 14,99 €

Forfait 140Go 5G Appels/SMS/MMS illimités 140 Go Sans engagement 20,99 €

Forfait 10Go SMS/MMS illimités et Appels illimités 10 Go Sans engagement 23,99 €

Quel est le numéro du service client Orange ?

Tout comme Orange, de nombreux opérateurs comme Free, le groupe SFR ou encore l’ opérateur Bouygues Télécom ont fait le choix de vendre desmême si cette technologie est encore en cours de déploiement sur le territoire.

Contacter le service client d’Orange par téléphone est très utile lorsque l’on cherche à souscrire une box Internet ou un forfait mobile. En effet, la souscription peut se dérouler par téléphone en seulement quelques minutes ce qui permet de gagner du temps.

Le numéro à composer pour joindre le service client d’Orange par téléphone est le 3900. Ce numéro permet d’obtenir des informations sur toutes les offres Orange et de procéder à une souscription.

Pour rappel, le service client Orange est joignable du lundi au samedi de 8h à 20h.

Peut-on joindre le service client Orange en ligne ?

Les abonnés qui souhaitent contacter le service client d’Orange en ligne peuvent le faire en se connectant au portail Orange puis à leur espace client en ligne.

Depuis cet interface, ils peuvent obtenir des informations sur leur abonnement, le modifier, le résilier ou encore bénéficier de l’aide d’un conseiller Orange.

L’espace client n’est accessible qu’avec un mot de passe et l’adresse mail rattachée à l’abonnement.

Comment contacter Orange par courrier ?

Dans certaines situations comme la résiliation de contrat ou les litiges, il est préférable de communiquer avec le FAI par courrier. Cela permet de conserver une preuve écrite des échanges qui pourra être utilisée en cas de conflit.

Le service client d’Orange est joignable à différentes adresses selon la nature de la demande et la zone géographique. Cependant, on peut noter que les principales adresses postales du service client d’Orange sont les suivantes :

Orange Service Clients Internet Orange

TSA 10 018

59 878 Lille Cedex 9 ;

Orange Service Client Mobile

41 965 Blois Cedex 9.

FAQ

Comment se connecter à sa boîte mail Orange ?

Pour se connecter à sa boîte mail Orange, il faut avant tout disposer d'un abonnement Internet chez ce fournisseur. Ensuite, il suffit de se connecter au portail Orange puis d'accéder à la boîte mail grâce à un mot de passe.

Le 3900 est-il un numéro gratuit ?

Le 3900, numéro du service client Orange, est au prix d'un appel normal. Aucune tarification supplémentaire n'est appliquée, y compris durant le temps d'attente.

Qui appeler pour une ligne téléphonique cassée ?

Lorsque l'on constate que la ligne téléphonique ne fonctionne plus, il faut d'abord vérifier si le problème concerne uniquement son logement ou s'il est collectif.

Si votre ligne est la seule à être coupée, il faut le signaler au service client de son fournisseur. En revanche, si le problème concerne les installations du réseau public, il faut contacter les équipes techniques d'Orange (qui est le gestionnaire du réseau de téléphonie publique) au 39 00.