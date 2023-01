Quelle offre souscrire chez Bouygues Telecom ?

Qui est l’entreprise Bouygues Telecom ?

Bouygues Telecom est une entreprise créée en 1994. Son objectif est de proposer un réseau mobile de qualité à ses clients. C’est pourquoi elle fait en sorte d’accompagner les évolutions technologiques.

L’opérateur propose différents types d’offres :

des forfaits mobiles ;

des mobiles 4G et 5G ;

des box Internet, ADSL et Fibre optique.

Bouygues Telecom couvre 99% de la population française en 4G, ce qui représente plus de 30 000 communes couvertes. En juillet 2021, 21989 sites 4G étaient actifs. 20,9 millions de prises Fibre ont été commercialisées en juin 2021. Ce sont plus de 500 boutiques Bouygues Telecom qui sont ouvertes en France.

Le fournisseur fait partie de ceux qui ont commencé a déployé le réseau 5G en France depuis la fin de l’année 2020.

Qu'est-ce que le réseau 5G ? Le réseau 5G représente la 5e génération des standards pour la téléphonie mobile. Il fait suite au réseau 4G. Grâce à la 5G, la connexion Internet est plus rapide. La latence est réduite, permettant une connexion à Internet simplifiée. Tout le territoire français n’est pas encore concerné par la 5G. Le déploiement se fait progressivement par les opérateurs depuis la fin de l’année 2020.

Quelles sont les offres Bbox de Bouygues Telecom ?

Bouygues Telecom propose plusieurs types d’offres pour les particuliers. Vous pourrez choisir entre des offres ADSL ou des offres de fibre optique, selon la technologie à laquelle vous êtes éligible chez vous.

Quelle offre ADSL choisir ?

Bouygues Telecom propose à la vente 3 offres ADSL. Les principales différences entre ces offres se situent au niveau de la télévision et de la téléphonie. Cela va donc dépendre de vos besoins. Le prix va également varier en fonction de l’offre choisie.



Comparatif des box internet ADSL de Bouygues Offre Débit Prix

Bbox Fit ADSL Boosté VDSL 15€99

Bbox Must ADSL Boosté VDSL 24€99

Bbox Ultym ADSL Boosté VDSL 29€99

Peut-on avoir accès à la fibre avec Bouygues Telecom ?

Si vous êtes éligible à la fibre optique, alors vous pourrez choisir parmi l’une des offres présentées dans le tableau ci-dessous. Avant de souscrire une offre de fibre optique, il faut être certain que votre logement soit éligible à cette technologie.

Comment savoir si l'on est éligible à la fibre optique ? Pour savoir si vous êtes éligible à la fibre optique, vous pouvez réaliser un test d’éligibilité. Vous pouvez en trouver un sur le site de l’Arcep par exemple. Tout ce que vous aurez à faire sera de renseigner votre adresse postale, ou votre numéro de ligne fixe. Vous pourrez ainsi voir si un opérateur a déployé la fibre optique à votre logement.

Le choix de votre offre de fibre optique va dépendre principalement de la vitesse de débit que vous souhaitez. Plus le débit sera élevé et plus vous la qualité de votre connexion Internet sera efficace. Vous aurez donc moins de problème à aller sur Internet. La différence entre ces 3 offres se situe également au niveau du prix, puisque plus le débit est élevé et plus le prix sera élevé.



Récapitulatif des offres fibre Bouygues Télécom Offre Débit Prix

Bbox Fit Fibre 400 Mb/s 15€99

Bbox Must Fibre 1 Gb/s 24€99

Bbox Ultym Fibre 2 Gb/s 29€99

Quelles différences entre le débit montant et le débit descendant ? Le débit montant correspond au débit utilisé pour envoyer des données depuis votre ligne : envoyer des mails ou partager des photos sur les réseaux sociaux par exemple. Le débit descendant est celui utilisé pour recevoir des données sur votre ligne : regarder des films en streaming, télécharger des fichiers ou utiliser un navigateur.

Quel forfait choisir chez Bouygues Telecom ?

Les box Internet ne sont pas les seuls éléments commercialisés par Bouygues Telecom. Si vous n’avez pas envie de prendre une box Internet, vous pouvez choisir une clé 4G.

Qu'est-ce qu'une clé 4G ? Présentée sous la forme d’un petit boitier, la clé 4G va vous permettre de vous connecter à Internet via le réseau mobile. Elle va diffuser de la connexion Internet en Wi-Fi, ce qui va vous permettre de connecter votre ordinateur ou votre tablette. Ainsi, pour pouvoir se connecter, il est indispensable de se situer dans une zone couverte par le réseau 4G.

Les clés 4G proposées par Bouygues Telecom comprennent différentes quantités d’Internet. Vous pourrez ainsi choisir l’offre qui vous convient en fonction de la quantité de Go d’Internet dont vous avez besoin.



Les forfaits clé 4G Bouygues Telecom (janvier 2023) : Nom du forfait Internet Télévision Engagement Prix de l’abonnement Forfait 20 Go 20 Go plus de 70 chaînes avec l’application B.TV sans engagement 16,99€/mois Forfait 40 Go 40 Go plus de 70 chaînes avec l’application B.TV sans engagement 26,99€/mois Forfait 60 Go 60 Go plus de 70 chaînes avec l’application B.TV sans engagement 42,99€/mois

Récapitulatif des forfaits mobiles Bouygues Telecom (janvier 2023) : Forfait 📞

Téléphonie 🌐

Internet 💍

Engagement 💰

Prix/mois

Bouygues Telecom 100Go 2h d'appels et SMS/MMS illimités 100Go dont 50 Go à l'étranger 12 mois 15€99

Bouygues Telecom 130Go Appels et SMS/MMS illimités 130Go dont 80 Go à l'étranger 12 mois 26€99

Bouygues Telecom 200Go Appels et SMS/MMS illimités 200Go dont 100 Go à l'étranger 12 mois 29€99

Bouygues Telecom 240Go Appels et SMS/MMS illimités 240Go dont 130 Go à l'étranger 12 mois 54€99

Bouygues Telecom 1 à 20Go Appels et SMS/MMS illimités 1 à 20Go 12 mois 6€99

Bouygues Telecom 2h 100Mo Appels et SMS/MMS illimités 2h 100Mo 12 mois 2€

Bouygues telecom 240 Go appels et SMS/MMS illimités 240 Go 12 mois 54,99€

Bouygues Telecom 5Go Appels et SMS/MMS illimités 5Go 12 mois 11€99 pendant 12 mois puis 20€99/mois

BandYou 80 Go Appels et SMS/MMS illimités 80 Go Aucun 12,99€

BandYou 100 Go Appels et SMS/MMS illimités 100 Go Aucun 15,99€

BandYou 200 Go Appels et SMS/MMS illimités 200 Go Aucun 19,99€

BandYou 130 Go 5G Appels et SMS/MMS illimités 130 Go Aucun 24,99€

Comment souscrire une offre Bouygues Telecom ?

Si vous êtes à la recherche d’un forfait mobile, vous trouverez dans le tableau ci-dessous les différentes offres commercialisées par l’opérateur. Votre choix pourra se faire en fonction de plusieurs éléments, notamment la quantité de Go d’Internet dont vous avez besoin, si vous souhaitez avec ou sans engagement, mais également en fonction des options de téléphonie que vous souhaitez.

Pour souscrire une offre chez Bouygues Telecom, vous allez tout simplement devoir contacter l’opérateur afin de lui faire part de votre décision. Une fois que ça sera fait, vous pourrez récupérer vos équipements (dans le cadre d’une Bbox), les installer, et les utiliser !

Quelle offre choisir ?

La première chose à faire va être de savoir quelle offre vous souhaitez souscrire. Vous pouvez vous aider des comparatifs donnés précédemment pour faire un choix en fonction de vos besoins.

Si vous souhaitez souscrire une offre mobile, vous avez la possibilité de conserver votre numéro de téléphone. Pour ce faire, il faudra vous munir de votre code RIO, et le transmettre à l’opérateur au moment de la souscription de votre offre.

Qu'est-ce que le numéro RIO ? Le numéro RIO est un identifiant composé de 12 caractères qui va permettre d’assurer la portabilité de votre ligne. En clair, cela va vous permettre de conserver votre numéro de téléphone en cas de changement d’opérateur. Pour l’obtenir, vous pouvez appeler le 3179. Vous recevrez le code, que vous pourrez transmettre à votre nouvel opérateur.

Comment contacter Bouygues Telecom ?

Pour souscrire une offre, vous allez devoir prendre contact avec Bouygues Telecom. Il est possible de souscrire une offre Internet de plusieurs manières :

par téléphone, en composant le 1064. Si vous n’êtes pas certain de l’offre dont vous avez besoin, le conseiller pourra vous aiguiller pour vous aider à choisir ;

directement sur le site Internet du fournisseur. Si vous connaissez déjà l’offre que vous souhaitez souscrire, alors cette option vous permettra de gagner du temps, puisque vous n’aurez pas besoin d’attendre qu’un conseiller prenne votre appel ;

dans l’une des boutiques de l’opérateur. Vous pouvez trouver la plus proche de chez vous en vous rendant sur le site Internet de Bouygues Telecom, et en renseignant votre adresse postale.

Comment récupérer et installer vos équipements ?

Une fois que vous avez souscrit une offre, dans le cas d’une Bbox, vous allez devoir récupérer vos équipements, afin de pouvoir les utiliser. Si vous avez souscrit par téléphone ou en ligne, vous allez pouvoir recevoir vos équipements :

à votre domicile, par Colissimo, pour 10€ ;

en Point Relais, gratuitement.

Si vous avez souscrit une offre ADSL, vous pouvez installer vous-même votre box. Une fois branchée, vous allez pouvoir commencer à l’utiliser !

En revanche, dans le cas d’une box fibre, il faudra prendre rendez-vous (par téléphone ou sur Internet) avec un technicien qui pourra réaliser le branchement de vos appareils gratuitement.

Comment contacter le service client de Bouygues Telecom ?

Si vous avez un quelconque problème avec votre abonnement, ou que vous souhaitez des renseignements sur une offre par exemple, vous avez la possibilité de contacter le service client de Bouygues Telecom. Plusieurs solutions s’offrent à vous pour le faire.

La première possibilité est d’appeler le service client. L’opérateur Bouygues Telecom met à votre disposition un numéro de téléphone : le 1064. Des conseillers pourront répondre à vos questions du lundi au dimanche de 8h à 20h.

Si toutefois vous ne souhaitez pas appeler le numéro du service client de Bouygues Telecom, vous pouvez vous rendre sur le forum présent sur le site Internet du fournisseur. Vous pourrez y poser votre question, et un consommateur pourra peut-être vous donner une réponse. Vous pouvez également consulter les questions posées par les autres clients.

Une messagerie est mise à votre disposition, afin de vous permettre de pouvoir échanger avec un conseiller du service client. Vous pourrez également poser vos questions à l’assistant Bbox, disponible 24h/24 et 7j/7.

Comment accéder à mon compte Bouygues Telecom ?

Sur le site Internet de Bouygues Telecom, vous allez pouvoir vous connecter à votre espace client. Pour ce faire, la première étape va être de vous rendre sur le site Internet de Bouygues Telecom, puis de cliquer sur l’onglet « Se connecter » en haut à droite de la page. Vous pourrez y renseigner vos identifiants, ou créer votre compte si ce n’est pas encore fait.

En vous connectant à votre espace client, vous pourrez retrouver plusieurs informations concernant votre abonnement. Il vous sera notamment possible de :

suivre votre consommation ;

accéder à vos factures, les payer et consulter vos paiements ;

modifier vos informations personnelles ;

modifier les options de votre abonnement ;

suivre vos commandes…

Quels sont les avis des clients sur Bouygues Telecom ?

Comme tout opérateur, Bouygues Telecom récolte à la fois des avis positifs et des avis négatifs. Vous trouverez ci-dessous certains extraits de commentaires laissés par les consommateurs sur le site Trustpilot.

Quels sont les avis positifs ?

Pour les consommateurs, le principal point fort de Bouygues Telecom concerne son réseau, qui est de bonne qualité, et qui permet de se connecter à Internet de façon rapide. La plupart des clients mettent également en avant le service client de l’opérateur, qui est compétent et à l’écoute.

Voici 3 avis positifs laissés par des clients sur le site Trustpilot.

Commentaire laissé par Meghan Chez eux depuis 2 ans et après 3 déménagements je recommande vivement bouygues comme opérateur : simplicité des démarches, des réponses rapides par le service client, des offres compétitives, un service réseau satisfaisant ..

Commentaire laissé par Coeuche Grande satisfaction après avoir connu 4 ans de soucis avec ma box. Grand professionnalisme, beaucoup de patience et de gentillesse d’une personne qui m’a dépannée et suivie pendant 2 jours.

Commentaire laissé par DavAll Un service de qualité en boutique et au téléphone. L’espace client est facile à prendre en main et à utiliser, que ce soit sur PC ou sur mobile. La box WiFi-6 fonctionne très bien et la fibre est géniale aussi ! Habitant dans un village, nous n’avions que l’ADSL et merci la fibre est arrivée ! Avec une offre Ultym nous avons désormais 500 mbit/s ce qui est juste extra.

Quels sont les avis négatifs ?

Néanmoins, certains clients ne sont pas du même avis, et regrettent le manque de transparence vis-à-vis des prix des smartphones. D’autres se disent également insatisfaits des prix des offres, qui augmentent à l’issue de la première année, et qui sont donc élevés. Ces clients se tournent alors souvent vers des fournisseurs low-cost tels que la marque Red by SFR.

Voici 3 commentaires laissés par des consommateurs sur le site Trustpilot.

Commentaire laissé par Marie-Laurence Queille Très mauvais bouygues telecom, je vous déconseille, on vous met d office des forfaits plus chère et ça, sans rien vous dire !! Jamais de retour chez eux. Mon forfait expire le 22/11/21 un peu avant minuit, à 21h30 c est déjà coupé, au moins ne sont pas en retard pour ça.

Commentaire laissé par Marwa Belaid Une catastrophe et j’ ai mis une étoile parce que je n’avais pas le choix sinon je n’aurais rien mis. Ils sont bon lorsqu’il s’agit de vous faire soucrire toute sorte de chose qui d’apparence sont gratuites mais que vous retrouverez deux mois plus tard sur votre facture et à ce moment impossible d’avoir un remboursement ni une personne compétences pour vous repondre.



Commentaire laissé par Elodie A fuir !! Plus d’un an que nous avons des coupures internet qui vont de une semaine à 3 semaines sans internet et ça se produit tous les mois !!!! Ils sont incapables de donner des délais et savent seulement dire qu’il faut patienter. Aucun dédommagement effectué concernant le boîtier supplémentaire que nous payons et aucun dédommagement concernant Netflix par exemple dont nous ne pouvons profiter.

En savoir plus :

FAQ

Quelles différences entre un forfait avec et sans engagement ?

Si vous souscrivez un forfait avec engagement, alors vous devrez attendre la fin de votre contrat pour pouvoir le résilier. Si vous le faites avant la fin, alors vous devrez vous acquitter de frais supplémentaires. Avec un contrat sans engagement, vous pourrez résilier votre contrat à tout moment sans avoir besoin de payer ces frais.

Comment avoir le service client Bouygues ?

Si vous souhaitez contacter le service client de Bouygues Telecom, alors vous pouvez composer le 1604. Un conseiller répondra à vos questions du lundi au dimanche de 8h à 20h. Si vous appelez depuis l'étranger, alors il faudra composer le +33 660 614 614.

Comment résilier Bouygues pour B&You ?

Vous n'êtes plus satisfait de votre contrat chez Bouygues Telecom, et vous souhaitez le résilier ? Pour ce faire, vous allez devoir contacter le service client du fournisseur, afin de demander la résiliation de votre contrat. Vous pouvez également envoyer une lettre de résiliation par courrier recommandé. Si vous résilier avant la période d'engagement de votre contrat, alors vous devrez vous acquitter de "frais de résiliation avant fin d'engagement".