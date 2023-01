Pour contacter le service client Red by SFR, que ce soit pour un forfait mobile ou une box Internet, l’opérateur low cost a mis en place différents canaux : en ligne, depuis l’application “Red & Moi” ou encore les réseaux sociaux Facebook et Twitter. La ligne téléphonique est seulement ouverte pour la souscription et pour les nouveaux clients, les deux premiers mois.

Comment contacter le service client Red by SFR par téléphone ?

Pour contacter le service client Red by SFR par téléphone, il faut composer le 0801 82 00 36. Le service est ouvert du lundi au samedi, de 8h à 22h. Cependant, ce numéro gratuit est seulement disponible pour souscrire, et jusqu’à deux mois après l’activation du mobile ou de la box.

Red by SFR met également, à la disposition de ses clients, un serveur vocal, en composant le 06 1000 1963, depuis un téléphone fixe, ou le 963, depuis un mobile.

Est-ce que le 08 01 82 00 36 est gratuit ?

Le service client Red by SFR est gratuit depuis un fixe, tout comme le temps d’attente. Mais, l’appel sera facturé au prix d’une communication locale ou bien retenue sur le temps de communication inclus dans votre forfait.

Comment contacter le service client Red by SFR depuis l’étranger ?

Il est impossible de contacter le service client Red by SFR depuis l’étranger. Aucun numéro n’est disponible, mais vous pourrez les joindre en ligne : par mail, chat ou via les réseaux sociaux.

Comment contacter le service client Red by SFR en ligne?

Red by SFR est un opérateur mobile et un fournisseur Internet 100% digital, c’est-à-dire que l’ensemble des services est accessible en ligne : de la souscription à la résiliation, en passant par l’ajout ou la suppression des options.

Ainsi, pour accompagner ses clients, Red by SFR a mis en place différentes solutions pour être joint : le chat, l’application Red & Moi, et les réseaux sociaux, Facebook et Twitter.

Tous les conseiller.e.s sont disponibles 7 jours/7 de 8h à 21h pour répondre à toutes les questions concernant les forfaits sans engagement, les offres Internet, une résiliation ou encore une installation fibre optique…

De plus, le site Internet de Red by SFR propose une FAQ (Foire aux questions) pour vous guider dans vos recherches, ainsi qu’un forum, où une communauté d’utilisateurs s’entraide et propose des solutions.

Comment contacter le service client Red by SFR par chat via le site Internet ?

Pour contacter le service client Red by SFR par chat afin de se renseigner sur les offres fibre ou ADSL, ou bien sur le meilleur forfait mobile actuel par exemple, et ainsi parler avec un.e conseiller.e, il faut se connecter sur son espace client avec ses identifiants. Le service est ouvert du lundi au samedi de 8h à 22h.

Comment contacter le service client Red by SFR par chat via l’application Red & Moi

Pour contacter le service client Red by SFR par chat via l’application Red & Moi afin d’être mis en relation avec un.e conseiller.e, il faut, tout d’abord, télécharger la app.

Grâce à cett app, non seulement, vous pourrez vous renseigner sur le(s) sujet(s) qui vous intéresse(nt), comme les box Internet sans engagement ou les dernières promos sur les forfaits, mais vous pourrez également accéder à toutes les infos de votre compte et gérer facilement votre offre et vos options, réaliser un autodiagnostic de votre box en cas de problèmes, contrôler votre plafond d’achats multimédias ou encore modifier vos informations personnelles (coordonnées bancaires, adresse…).

Le saviez-vous ? Il est important, afin de recevoir une attention optimale, de bien rentrer les identifiants de la ligne (fixe ou mobile) pour laquelle vous souhaitez contacter le service client. Pour les clients mobile, si la ligne est activée, l’identifiant est le numéro de la ligne mobile (06xxxxxxxx ou 07xxxxxxxx). Si la ligne n’est pas encore activée, l’identifiant est l’adresse email renseignée lors de la création du compte. Pour les clients box, l’identifiant est l’adresse email indiqué lors de l’ouverture du compte.

Ensuite, une fois connectée, pour s’entretenir avec un.e conseiller.e de la Team Red sur un sujet technique ou commercial, il faut cliquer sur la rubrique “Aide”, dans le menu en bas de l’écran. Puis, il faut faire défiler jusqu’à “Nous contacter” et “Parler à un conseiller”. Vous serez ainsi mis en relation avec la Team Red.

Enfin, il est important de savoir que lorsque le chat s’ouvre, vous ne recevrez pas une réponse immédiate. C’est pourquoi il faut bien penser à activer les notifications pour savoir quand un.e conseiller.e vous répondra.

Comment contacter le service client Red by SFR sur les réseaux sociaux ?

Red by SFR est présent sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Via ces deux canaux, la Red Team est à l’écoute de ses clients du lundi au samedi, de 8h à 21h.

Pour contacter un.e conseiller.e de la Team Red sur Facebook, il faut se rendre sur la page de Red by SFR et cliquer sur “Envoyer un message” afin d’être mis en relation. Vous pourrez alors poser toutes les questions que vous voulez sur les promos forfaits mobiles ou les promos box Internet par exemple, ou bien résoudre une incidence.

Pour être mis en relation avec un.e conseiller.e de la Team Red sur Twitter, il faut se connecter sur la page de Red by SFR (@REDbySFR) et cliquer sur “Message privé” afin de pouvoir exposer votre demande en 280 caractères et recevoir une réponse.

Qu’est-ce que la Foire aux questions ?

Les utilisateurs ont également accès à une Foire aux questions (FAQ) où ils pourront trouver de nombreuses informations, selon différents sujets : “Compte client et facture », “Urgence et dépannage”, “Offre et options”, “Mobile et montre”, “Box Internet et décodeur TV” et “Devenir client RED”.

Il suffit de cliquer sur le thème qui vous intéresse et de se laisser guider. Vous trouverez ainsi, rapidement, la réponse à votre interrogation.

Qu’est-ce que le forum Red by SFR ?

Le forum Red by SFR regroupe les membres de la communauté de la marque dans un espace de vie ouvert à tous où vous pourrez poser toutes vos questions. Il s’agit d’un lieu d’entraide où chacun peut proposer des solutions.

Comme pour la FAQ, différentes rubriques sont accessibles : “Actualités”. “Forfaits et options”, “Mon téléphone”, “Facture et Suivi conso”, “Mon compte client”, “Communiquer à l’étranger (roaming)”, “Box & décodeur TV”, “Réseau”, “Résiliation”, “Perte et vol” et “Suivi de commande”.

Il suffit de cliquer sur le thème qui vous intéresse et vous aurez accès à toutes les questions déjà posées avec les réponses apportées. Vous pouvez également écrire votre demande dans la barre de recherche dédiée.

Et, si cela ne vous permet pas de trouver le résultat escompté, vous pouvez poser votre question sur le forum. Les membres de la communauté Red by SFR se feront un plaisir de vous aider et de vous accompagner.

Comment contacter le service client Red by SFR par courrier ?

Pour contacter le service client Red by SFR par courrier, vous devez adresser votre courrier, par lettre recommandé avec accusé de réception, aux adresses suivantes :

Red by SFR Client Mobile, TSA 73917, 62978 Arras Cedex 9.

Red by SFR, Client box et fibre, 30144, 94098 Créteil Cedex.

Enfin, si vous n’êtes pas satisfait de la réponse apportée ou si vous ne recevez pas de retour, vous pouvez solliciter, ici, le Médiateur des communications électroniques, à l’adresse suivante :

Le médiateur des communications électroniques

CS 30342

94257 Gentilly Cedex

Avant de contacter le Médiateur des communications électroniques, il s’agit de patienter, au moins, un mois après l’envoi de votre courrier de réclamation à Red by SFR.

Quels sont les meilleurs horaires pour contacter le service client Red by SFR ?

Les meilleurs horaires pour contacter le service client Red by SFR sont les vendredi, ou samedi après 13h. Le temps de midi est une bonne option également. Mais surtout, dans la mesure du possible, essayez d’éviter le lundi en fin de matinée ou début d’après-midi.

Voici le tableau détaillé des horaires à privilégier pour contacter le service client Red by SFR :





Les horaires à privilégier pour contacter le service client (janvier 2023) : Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 08:00-10:00 Moyen Moyen Moyen Moyen À privilégier Moyen 10:00-13:00 À éviter Moyen Moyen Moyen À privilégier Moyen 13:00-14:30 Moyen À privilégier À privilégier À privilégier À privilégier À privilégier 14:30-16:00 À éviter Moyen Moyen Moyen À privilégier À privilégier 16:00-20:00 Moyen À privilégier À privilégier À privilégier À privilégier À privilégier





Le service client Red by SFR Pro pour les professionnels et entreprises

Red by SFR ne propose pas de forfait mobile ou box Internet spécialement pour les professionnels et les entreprises. Cependant, selon vos besoins, l’offre mobile et box peuvent parfaitement convenir à des professionnels, notamment grâce aux options que vous pouvez ajouter comme une plus grosse enveloppe de gigas ou une option internationale.

Red by SFR en quelques chiffres

Red by SFR est née le 11 octobre 2011, et est la marque low cost de SFR. L’opérateur bénéficie donc des réseaux mobiles, ADSL et fibre de sa maison-mère, avec 99% de la population française couverte en 4G et 4G+ et un réseau fibre optique disponible dans plus de 12,3 millions de foyers.

Red by SFR, ce sont aussi 500 conseiller.e.s, disponibles 7jours/7 de 8h à 21h qui s’attachent à s’occuper de ses clients en moins de trois minutes en moyenne. Selon l’enquête Epsilon 2020, le service client obtient 87% de taux de satisfaction.

FAQ

