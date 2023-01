Que ce soit pour obtenir des informations sur les forfaits mobiles, les tarifs box, ou encore une résiliation Free, le service client Free est joignable via différents canaux : par téléphone, en ligne ou en boutique.

Comment contacter le service client Free par téléphone ?

Pour les abonnés Freebox et/ou mobile Free, il faut composer le 3244.

Pour les abonnés mobile, le service client est joignable 7j/7 de 8h à 22h en semaine, de 9h à 21h le samedi et de 9h à 19h le dimanche.

Pour les abonnés Freebox, le service client est ouvert de 7j/7, de 7h à minuit.

Si vous n’êtes pas abonné Free, il faut composer le 1044, le service client est ouvert 7j/7, 24h/24.

Est-ce que le 3244 et 1044 sont gratuits ?

Le service client Free est gratuit depuis une ligne Free. Sinon, le coût de l’appel est facturé au prix d’une communication locale ou bien déduite du temps de communication compris dans votre forfait.

Comment contacter le service client Free depuis l’étranger ?

Pour contacter le service client Free depuis l’étranger, il faut composer le : +33 1 78 56 95 60

Le numéro n’est pas surtaxé. En revanche, il vous sera facturé le prix d’une communication internationale. Le coût variera en fonction du pays et de l’opérateur utilisé. Cependant, afin d’éviter les mauvaises surprises, il est conseillé de privilégier un autre moyen de communication.

Vous souhaitez contacter le service client Free en ligne?

Free met à votre disposition différents canaux afin de contacter leur service client : assistance en ligne, visio, Whatsapp, réseaux sociaux et mail.

Qu’est-ce que l’assistance en ligne ?

Que ce soit pour découvrir les forfaits Free, les tarifs Freebox ou pour résoudre un incident, Free met à votre disposition une assistance en ligne.

Différents thèmes sont présélectionnés, que ce soit pour le mobile, la box ou les comptes et services.

Offres Free Mobile : Forfait Free / Série Free / Forfait 2€ / Mon mobile / Free Flex

Offres Freebox : Freebox Delta / Freebox Pop / Apple TV / Freebox Révolution / Freebox Mini 4K / Freebox Crystal / Freebox One / Box 4G / Fibre optique

Comptes et Services : Gérer mon abonnement / Internet / Télévision / Téléphone / Autres services / Applications

Choisissez le sujet qui vous intéresse, et laissez-vous guider jusqu’à la résolution.

Comment contacter le service client Free en visio ?

Free vous offre également la possibilité de contacter une conseillère ou un conseiller en visio, par le biais de votre webcam, pour toutes vos demandes liées à votre abonnement et son utilisation. Ce service, Face To Free, est gratuit.

Comment contacter le service client Free par Whatsapp ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez contacter le service client Free par Whatsapp. Vous pourrez ainsi entrer en relation avec une conseillère ou un conseiller. Un canal de communication très pratique si vous devez envoyer des photos ou des documents afin de faciliter la résolution de votre demande.

Comment contacter le service client Free sur les réseaux sociaux ?

Free est présent sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter (@Free). En vous connectant, vous pourrez laisser un commentaire, une conseillère ou un conseiller prendra en charge votre demande et vous répondra dans les plus brefs délais.

Comment contacter le service client Free par mail ?

Si vous êtes abonné mobile, vous devrez écrire un mail à : security@free.fr.Pour les abonnés Freebox : security@freebox.fr

Comment contacter le service client Free par chat?

Free n’a pas mis en place de chat à proprement dit, mais via Whatsapp ou les réseaux sociaux, vous pourrez discuter en ligne facilement avec une conseillère ou un conseiller.

Pour parler à une conseillère ou un conseiller Free, vous pouvez vous rendre en boutique

Il existe également la possibilité de se rendre en boutique Free afin de parler avec une conseillère ou un conseiller Free. Il en existe plus de 130 en France. Vous pourrez ainsi découvrir et essayer les nouveautés Free, ou demander conseils au personnel afin de trouver l’offre qui s’adapte le plus à vos besoins.

De plus, en boutique, vous pourrez utiliser les bornes Free en libre service. Cela vous permettra, en moins de trois minutes, de souscrire un forfait ou de changer une carte sim. Mais, également, de régler vos dernières factures par carte bancaire.

Il existe plus de mille bornes en France, que vous trouverez en boutique Free ou chez leurs partenaires Maison de la Presse et Mag Presse.

Pour savoir quelle est la borne ou la boutique la plus proche de chez vous, utilisez la barre de recherche dédiée en indiquant votre code postal.



Comment contacter le service client Free par courrier ?

Service client Free mobile

Si vous disposez d’une offre Free mobile, il faudra envoyer votre courrier au service réclamation Free mobile à l’adresse suivante :

Service client Free (mobile)

Free Forfait Mobile

75371 Paris Cedex 08

Service client Freebox

Si vous disposez d’une offre Freebox, il faudra envoyer votre courrier à l’adresse suivante :

Service client Free

Service client Freebox

75371 Paris Cedex 08

Service commercial Free

Si la réponse reçue par le service client ne vous satisfait pas, ou que vous n’avez tout simplement pas reçu de réponse dans un délai d’un mois, vous pouvez vous adresser en second recours au service commercial de Free, qui s’occupera de vous donner une réponse rapide.

Service client Free

Service commercial Free

75371 Paris Cedex 08

Service Résiliation Free

Si vous souhaitez contacter Free afin de résilier votre abonnement, pensez bien à notifier les raisons de ce choix soit dans le questionnaire fourni sur votre espace client personnalisé, soit en joignant une lettre indiquant le motif de la résiliation.

Pour envoyer un courrier de résiliation (toujours en recommandé avec accusé de réception), il faudra s’adresser à l’adresse suivante :

Free Résiliation

6, rue Désir Prévost

La Grande Brêche

91070 BONDOUFLE

Comment contacter le service client Free si vous êtes sourd ou malentendant ?

Free propose un service d’assistance en langue des signes française pour les offres Freebox et pour les offres mobiles.

Vous devrez vous connecter au service Face to Free. Vous aurez ainsi la possibilité de communiquer avec une conseillère ou un conseiller en langue des signes.

Quels sont les meilleurs horaires pour contacter le service client Free ?

Si vous ne voulez pas avoir la petite musique d’attente de Free dans la tête toute la journée, il est conseillé de privilégier certaines plages horaires.

Dans la mesure du possible, privilégiez les vendredi, ou samedi après 13h. Le temps de midi est une bonne option également. Mais surtout, surtout, évitez le lundi en fin de matinée ou début d’après-midi.

Voici le tableau détaillé des horaires à privilégier pour contacter le service client Free.

Les horaires à privilégier pour contacter le service client (janvier 2023) : Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 08:00-10:00 Moyen Moyen Moyen Moyen À privilégier Moyen 10:00-13:00 À éviter Moyen Moyen Moyen À privilégier Moyen 13:00-14:30 Moyen À privilégier À privilégier À privilégier À privilégier À privilégier 14:30-16:00 À éviter Moyen Moyen Moyen À privilégier À privilégier 16:00-20:00 Moyen À privilégier À privilégier À privilégier À privilégier À privilégier

Quel est le niveau de qualité du service client Free ?

En juillet 2021, les résultats sont tombés. L’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) et son Observatoire de la satisfaction client a publié, ici, les résultats de son enquête 2021 sur “le niveau de satisfaction générale des utilisateurs, vis-à-vis de leur fournisseur d’accès à Internet fixe, et vis-à-vis de leur opérateur mobile” (SFR, Orange, Free et SFR).

En ce qui concerne le service client, mobile et Internet confondus, Free est premier avec une note de 6/10, suivi par Orange (5,9),Bouygues Telecom (5,8) et SFR (5,6).

Plus spécifiquement, le service client Internet, Free (6,1/10) arrive premier devant Bouygues Telecom (6), Orange (6) et SFR (5,4).

Concernant le service client mobile, Free est deuxième ex aequo avec Bouygues Telecom (5,8), Orange est premier (6,3) et SFR dernier (5,6)

En termes de taux de résolution après contacts avec le service client Internet, Free et SFR ferment la marche avec un taux de 78%, contre 82% pour Bouygues Telecom et Orange.

Sur la partie mobile, Free (68%) est dernier, devancé par Orange (77%), Bouygues Telecom et SFR (75% chacun)

Rappelons que ces chiffres ont été obtenus, selon un sondage de l’Ifop, en novembre 2020, auprès d’un échantillon représentatif de 4010 personnes.

Le service client Free Pro pour les professionnels et entreprises

Si vous êtes un professionnel, vous pourrez contacter un service client Free Pro au : 1043.

Le service est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h, et le samedi de 9h à 17h (hors jours fériés).

Pour les clients Pro, le service client est accessible tous les jours, de 8h à 20h.

Vous pourrez également bénéficier de l’assistance virtuelle.

De plus, comme pour les particuliers, une assistance en ligne est également à votre disposition pour si vous rencontrez des problèmes avec votre Freebox Pro par exemple, ou tout autre demande.

Bien sûr, vous pourrez vous rendre en boutique, un espace Free Pro vous est dédié. Pour connaître le magasin Pro le plus proche de chez vous, utilisez la barre de recherche dédiée.

Free en quelques chiffres

Free, entreprise filiale du groupe Iliad, est né en 1992. Aujourd’hui, Free, c’est :

1,9 milliards d’€ de chiffre d’affaires

13,5 millions de clients mobile

6,8 millions de clients box, dont 3,5 millions en fibre

24 millions de prises éligibles en fibre optique (FTTH/FTTB)

99% de la population française couverte en 4G

Plus de 130 boutiques réparties sur le territoire français

Plus de 1000 bornes Free en France

