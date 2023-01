Le service Bouygues Telecom est joignable, via différents canaux, du lundi au samedi de 8h à 20h, et même le dimanche pour des questions techniques en lien avec la box Internet Bbox.

Comment contacter le service client Bouygues par téléphone ?

Pour joindre le service client Bouygues Telecom afin de parler avec une conseillère ou un conseiller par téléphone, il faut composer le 1064. Il ou elle vous aidera dans vos recherches de forfait mobile ou abonnement Internet, si vous souhaitez connaître des tarifs, procéder à la résiliation de votre offre ou même régler un problème sur votre facture.

Est-ce que le 1064 est gratuit ?

L’appel est gratuit depuis un téléphone fixe.

Depuis un téléphone portable, cela dépendra de votre forfait. Si vous êtes en illimité, il n ‘y aura aucun coût supplémentaire. Sinon, le temps d’appel sera décompté de votre forfait. Quant au temps d’attente, il est totalement gratuit.

Comment contacter le service client Bouygues depuis l’étranger ?

Pour contacter le service client Bouygues Telecom depuis l’étranger, il faut composer le +33 6 60 614 614. Le numéro n’est pas surtaxé.

En revanche, le prix d’une communication internationale sera facturé. Le coût variera en fonction du pays et de l’opérateur utilisé. Cependant, afin d’éviter les maux de tête à la réception de votre facture, il est conseillé de privilégier un autre moyen de communication.

Comment se faire rappeler par Bouygues ?

Le site internet de Bouygues Telecom propose un outil très intéressant qui vous permettra de vous faire rappeler par une conseillère ou un conseiller. Laissez votre numéro de téléphone dans le formulaire de contact mis à votre disposition, et vous serez recontacté immédiatement et gratuitement.

De plus, si vous êtes déjà client, depuis votre espace client, vous aurez également la possibilité de demander à être rappelé à l’heure de votre choix.

Vous souhaitez contacter le service client orange en ligne?

Pour joindre le service client Bouygues Telecom en ligne, il faut les contacter depuis leur site Internet, via la page Facebook de l’opérateur ou encore Twitter (@bouyguestelecom).

Comment contacter le service client Bouygues via le site?

Sur son site internet, Bouygues Telecom propose une assistance technique, et si cela n’était pas suffisant, une messagerie instantanée est également à votre disposition si vous avez des questions sur la box 4G ou les débits proposés.

Qu’est-ce que l’assistance en ligne ?

Avant de songer à parler avec une conseillère ou un conseiller, Bouygues Telecom propose, sur son site Internet, une assistance en ligne. Effectivement, il y a de fortes chances que le problème que vous rencontrez ait déjà sa solution.

Une fois connecté à l’assistance, vous aurez ainsi le choix entre “Ma box et ma TV”, “Mon mobile”, “Mon offre et ma facture” et “Ma clé 4G”. Et plus vous avancez, plus votre recherche s’affine… jusqu’à trouver la réponse à votre question.

Comment contacter le service client Bouygues par tchat?

Si l’assistance en ligne ne porte pas ses fruits, vous pourrez contacter le service client Bouygues par tchat. Pour ouvrir la messagerie instantanée, vous devrez vous connecter sur votre espace client. Une conseillère ou un conseiller s’occupera alors de votre demande.

Comment contacter le service client Bouygues sur les réseaux sociaux ?

Bouygues Telecom est bien entendu présent sur les réseaux sociaux. Il vous suffit de vous rendre sur la page Facebook de l’opérateur. Une conseillère ou un conseiller vous répondra dans les plus brefs délais. De même sur Twitter : il faudra soumettre votre requête en 280 caractères à @bouyguestelecom. Vous aurez une réponse rapidement.

Pour parler à une conseillère ou un conseiller Bouygues, vous pouvez vous rendre en boutique

Si vous préférez rencontrer personnellement une conseillère ou un conseiller, vous pouvez vous rendre dans l’une des 500 boutiques réparties sur le territoire français.

Si vous ne voulez pas attendre, il est conseillé de prendre rendez-vous avant. Sur le site de Bouygues Telecom, une barre de recherche vous aidera à trouver la boutique la plus proche de chez vous. Indiquez votre adresse et vous saurez dans quel magasin vous rendre.

Comment contacter le service client Bouygues par courrier ?

Si vous préférez la correspondance épistolaire, l’adresse du service client Bouygues Telecom est la suivante :

Service Consommateurs Bouygues Telecom

TSA 59013

60643 CHANTILLY CEDEX.

Quels sont les meilleurs horaires pour contacter le service client Bouygues ?

Avant de vous ronger les ongles durant le temps d’attente, qui vous remercie sans cesse de patienter avant d’être mis en relation avec une conseillère ou un conseiller, certaines plages horaires sont à privilégier.

Dans la mesure du possible, privilégiez les vendredi, ou samedi après 13h. Le temps de midi est une bonne option également. Mais surtout, surtout, évitez le lundi en fin de matinée ou début d’après-midi.

Voici le tableau détaillé des horaires à privilégier pour contacter le service client Bouygues Telecom.

Les horaires à privilégier pour contacter le service client (janvier 2023) : Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 08:00-10:00 Moyen Moyen Moyen Moyen À privilégier Moyen 10:00-13:00 À éviter Moyen Moyen Moyen À privilégier Moyen 13:00-14:30 Moyen À privilégier À privilégier À privilégier À privilégier À privilégier 14:30-16:00 À éviter Moyen Moyen Moyen À privilégier À privilégier 16:00-20:00 Moyen À privilégier À privilégier À privilégier À privilégier À privilégier

Bouygues, un service client de qualité

En juillet 2021, les résultats sont tombés. L’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) et son Observatoire de la satisfaction client a publié, ici, les résultats de son enquête 2021 sur “le niveau de satisfaction générale des utilisateurs, vis-à-vis de leur fournisseur d’accès à Internet fixe, et vis-à-vis de leur opérateur mobile” (Bouygues, Orange, Free et SFR).

En ce qui concerne le service client, mobile et Internet confondus, Bouygues Telecom arrive en troisième position avec une note de 5,8/10, devancé par Free (6) et Orange (5,9); SFR est dernier (5,6).

Plus spécifiquement, le service client Bouygues Internet est deuxième ex-aequo avec Orange (6/10) derrière Free (6,1), mais devant SFR (5,4).

Même position pour le service client Bouygues mobile : 5,8/10 ex-aequo avec Free, mais derrière Orange (6,3). SFR ferme la marche (5,6).

En termes de taux de résolution après contacts avec le service client Internet, Bouygues Telecom arrive en première position, ex-aequo avec Orange, avec un taux de 82%. Suivent Free et SFR avec 78%. Sur la partie mobile, Bouygues arrive en deuxième position ex-aequo avec SFR (75%), mais derrière Orange (77%) et devant Free (68%).

Rappelons que ces chiffres ont été obtenus, selon un sondage de l’Ifop, en novembre 2020, auprès d’un échantillon représentatif de 4010 personnes.

Le service client Bouygues Pro pour les professionnels et entreprises

Les professionnels et entreprises peuvent contacter le service client Bouygues Pro en composant le 1064 si vous êtes déjà client, ou le 3100 pour ceux qui ne le sont pas.

Vous pouvez contacter gratuitement un conseiller Pro du lundi au vendredi de 9h à 18h

Les clients Pro ont également à leur disposition certains numéros à contacter plus spécifique en fonction de la demande (liste non exhaustive) :

Assistance technique Fixe / Bbox Entreprises / Réseaux / Internet : 0 800 942 342 (appel gratuit depuis un poste fixe ou mobile en France) – Depuis l’étranger : +33 9 81 66 40 33 (du lundi au samedi de 8h à 22h).

Assistance mobile : 617 depuis un mobile Bouygues Telecom (Gratuit) ou le 0 825 825 617 (0,15€/min + prix appel) – Depuis l’étranger appelez-le : +33 9 81 66 40 53 (du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et les samedis de 9h à 18h)

En cas de perte ou de vol : 0 800 291 000 (appel gratuit depuis un poste fixe ou mobile en France) – Depuis l’étranger : + 33 9 81 66 40 83

En tant que client Pro, vous bénéficiez également d’une assistance en ligne. Choisissez la rubrique correspondant à votre demande et laissez-vous guider jusqu’à la solution.

Vous pouvez également contacter le service client Bouygues Pro par mail depuis votre espace client.

Bien sûr, comme pour les particuliers, il est également possible de se rendre en boutique. Sur le site dédié aux professionnels et entreprises, un moteur de recherche vous indiquera le magasin Bouygues le plus proche de votre domicile ou lieu de travail parmi les 550 répartis sur le territoire.

Qu’est ce que le forum Bouygues ?

Le forum Bouygues regroupe des utilisateurs-experts qui sauront vous aider dans de nombreux domaines. Il ne s’agit en rien d’un service client, il s’agit d’une communauté d’utilisateurs des services Bouygues Telecom tant pour le mobile que pour Internet (ADSL et fibre optique). En effet, il serait rare que vous ayez un problème qui ne soit pas déjà arrivé à quelqu’un. Posez votre question dans le champ dédié, et vous aurez accès aux réponses concernant votre demande. Si cela ne suffisait pas, vous pourrez ouvrir une conversation. Le service est ouvert 24h/24 et 7j/7.

Bouygues en quelques chiffres

L’opérateur est arrivé sur le marché des télécom en 1996. Aujourd’hui, Bouygues Telecom, c’est :

6 438 millions d’€ de chiffre d’affaires

d’€ de chiffre d’affaires 21,6 millions de clients mobile

de clients mobile 4,4 millions de clients fixe Internet dont 2,1 pour la fibre

de clients fixe Internet dont 2,1 pour la fibre 550 boutiques

boutiques 22,5 millions de prises fibre commercialisées

de prises fibre commercialisées 99% de la population française couverte en 4G

de la population française couverte en 4G 22 631 sites 4G actifs

sites 4G actifs près de 90% des entreprises couvertes en fibre optique partout en France métropolitaine

FAQ

Qu’est-ce que le 614 ?

Le 614 est le numéro que vous devez composer depuis votre mobile Bouygues pour être mis en relation avec une conseillère ou un conseiller du service client Bouygues Telecom. Sinon, si vous n’êtes pas encore client Bouygues Mobile, vous pouvez les contacter au 1064 ou au +33 660 61 46 14 depuis l’étranger.

Comment joindre Bouygues par téléphone gratuitement ?

Le service client Bouygues Telecom propose quatre canaux afin de parler avec une conseillère ou un conseiller :

Par téléphone au 1064

Par tchat via le site web de Bouyguyes Telecom

Par mail via votre espace client

Via les réseaux sociaux (Facebook et Twitter)

Comment accéder à mon compte B&You ?

B&You est la marque mobile low cost de Bouygues. Pour vous connecter sur votre compte, vous devez vous rendre sur la page web de Bouygues Telecom. Cliquer en haut à droite sur l'icône “se connecter”, et remplir les champs demandés (nom de famille, nº mobile et mot de passe). Pour le mot de passe, si il s’agit de votre première connexion, cliquez sur “Je crée mon Espace Client” et suivez les étapes.