Que ce soit pour votre forfait mobile SFR, votre box Internet SFR ou bien pour une résiliation SFR, vous aurez le choix entre différents canaux pour contacter le service client de l’opérateur : par téléphone, par chat, par mail ou par courrier.

Comment contacter le service client SFR par téléphone ?

Pour joindre le service client SFR par téléphone, il faut composer le 1023 ou le 06 10 00 10 23.

Pour toute question sur les offres Internet SFR, les abonnements SFR, les box 4G SFR, les options ou encore un problème de facture, le service commercial est ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h.

Et concernant tout problème avec le fonctionnement de votre box, décodeur TV mobile ou accessoires, le service technique est disponible du lundi au dimanche de 8h à 21h

Est-ce que le 1023 est gratuit ?

Le service client SFR est gratuit, tout comme le temps d’attente.

En revanche, le coût de l’appel en lui-même vous sera facturé au prix d’une communication locale ou bien déduite du temps de communication compris dans votre forfait.

Comment contacter le service client SFR depuis l’étranger ?

Pour contacter le service client SFR depuis l’étranger, vous devrez composer le : +33 6 10 00 10 23.

Le numéro n’est pas surtaxé. En revanche, il vous sera facturé le prix d’une communication internationale. Le coût variera en fonction du pays et de l’opérateur utilisé. Cependant, afin d’éviter les mauvaises surprises, il est conseillé de privilégier un autre moyen de communication.

Comment se faire rappeler par SFR ?

Si vous le souhaitez, il est possible de vous faire rappeler par une conseillère ou un conseiller SFR. Cliquez sur l’onglet « Souscrire une offre SFR”, laissez votre numéro de téléphone et vous serez recontacté.

Par ailleurs, depuis l’application SFR & Moi, vous pourrez également demander à être rappelé.

Vous souhaitez contacter le service client SFR en ligne?

SFR met à votre disposition différents moyens afin de contacter leur service client en ligne.

Sur son site internet, SFR vous permet de communiquer par mail, par chat et sur les ​réseaux sociaux (Facebook et Twitter). Vous pourrez également les contacter au travers de l’application SFR & Moi. Et une assistance en ligne est à votre disposition si vous le souhaitez.

Comment contacter le service client SFR par mail ?

Afin de contacter le service client SFR par mail, vous devrez vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe. Vous aurez ainsi accès à la boîte mail et pourrez communiquer avec une conseillère ou un conseiller SFR.

Le saviez-vous ? Si vous ne vous rappelez plus de votre identifiant et/ou mot de passe, il sera possible de le récupérer en cliquant sur “mot de passe oublié” ou “identifiant oublié ».

Qu’est-ce que l’assistance en ligne ?

SFR propose sur son site Internet, une assistance en ligne qui saura vous être d’une grande utilité.

L’assistance se décline en cinq grandes catégories :

Téléphonie mobile

Internet et téléphonie fixe

Télévision

SFR mail et applications

Gestion client

Cliquez sur le sujet qui vous intéresse, d’autres propositions en lien vous permettront d’affiner votre recherche, jusqu’à obtenir la solution.

Vous pourrez également utiliser la barre de recherche dédiée afin de trouver plus rapidement la réponse à votre question.

De plus, SFR propose également un récapitulatif des questions les plus fréquentes qui pourra vous être très utile.

Comment contacter le service client SFR par chat?

SFR propose également de les contacter via le chat. Vous pourrez ainsi joindre le service client commercial pour toute question sur votre offre, votre contrat ou les options et services proposés par SFR.

Vous pourrez parler avec une conseillère ou un conseiller SFR du service client technique mobile ou box pour tout problème lié au fonctionnement de votre téléphone mobile et/ou de votre équipement SFR.

Enfin, pour les clients d’un service SFR (sans ligne Box ou ligne Mobile), les conseillers de la marque sont également joignables via le chat pour répondre à vos questions.

Comparez les offres Internet et mobile en 5 minutes avec papernest 09 77 42 24 37

Annonce - Service papernest partenaire de SFR (numéro : 1023)

Comparez les offres Internet et mobile avec papernest Les offres

Annonce - Service papernest partenaire de SFR (numéro : 1023)

Comment contacter le service client SFR sur les réseaux sociaux ?

SFR est bien entendu présent sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Connectez-vous sur la page Facebook SFR et/ou sur le compte Twitter du service client, @SFR_SAV.

Laissez votre commentaire et une conseillère ou un conseiller SFR prendra en charge votre demande afin de vous apporter une réponse pertinente et rapide.

Comment contacter le service client SFR grâce à l’application SFR & Moi ?

Le saviez-vous ? Si vous êtes déjà client SFR, pensez à télécharger sur votre smartphone l’application SFR & Moi. Cela vous permettra de piloter vos lignes mobile et box.

L’application se divise en cinq rubriques :

Mes comptes : Vous pourrez accéder à vos lignes , ajouter une ligne ou encore modifier votre mot de passe.

Conso : Cela vous permettra de suivre votre consommation , et de vérifier et payer vos factures.

Offre : Vous aurez accès au détail de votre offre, pourrez souscrire ou supprimer une option, ou bien changer d’offre.

Plus : Cette rubrique vous permet de suivre votre commande, modifier vos informations personnelles , changer de coordonnées bancaires, ou accéder au mode magasin afin de prendre RDV dans la boutique de votre choix.

Assistance/aide : Vous pourrez voir l’état de votre ligne, effectuer un diagnostic de votre box ou encore contacter le service client. Vous pourrez notamment demander à être rappelé. Vous aurez également accès à une foire aux questions, qui recense toutes les questions qui ont déjà été posées avec les réponses.

Pour parler à une conseillère ou un conseiller SFR, vous pouvez vous rendre en boutique

Si vous préférez vous rendre dans une boutique SFR afin d’obtenir des renseignements sur les offres mobiles et box actuelles, ou bien demander de l’aide à une conseillère ou un conseiller, SFR possède un réseau de plus de 800 magasins répartis sur le territoire français.

Pour trouver la boutique SFR la plus proche de chez vous, renseignez le code postal de votre lieu de résidence, et vous pourrez ainsi prendre rendez-vous si vous le souhaitez ou vous rendre directement en boutique.

Comment contacter le service client SFR par courrier ?

Vous pourrez contacter le service client SFR par courrier :

Service Client Box et Fibre : SFR – TSA 10101 – 69947 LYON Cedex 20

Afin d’assurer un traitement optimal de votre demande, n’oubliez pas d’indiquer dans le courrier :



le numéro de téléphone et de contrat de la ligne concernée,

en objet l’offre : ADSL, Très Haut Débit (THD) ou Fibre,

la date de votre dernier contact avec le Service Client,

un numéro d’appel pour vous joindre,

la copie de toutes les pièces justificatives que vous souhaiteriez porter à notre connaissance.

Service Client Mobile : Les adresses ci-dessous sont réservées aux réclamations.

– Service Client Abonnés : SFR – TSA 10101 – 69947 LYON Cedex 20

– Service Client SFR La Carte : SFR – TSA 10101 – 69947 LYON Cedex 20

– Service Client Tablettes & Clés Internet: SFR – TSA 10101 – 69947 LYON Cedex 20

Afin d’assurer un traitement optimal de votre demande, n’oubliez pas d’indiquer dans le courrier :

le numéro de téléphone et de contrat de la ligne concernée,

en objet l’offre : Mobile ou Tablettes & Clés Internet,

la date de votre dernier contact avec le Service Client,

un numéro d’appel pour vous joindre,

la copie de toutes les pièces justificatives que vous souhaiteriez porter à notre connaissance.

Enfin, Si vous avez déjà contacté le Service Client SFR par téléphone ou par courrier, et si vous estimez que la réponse apportée par Service Client SFR est insatisfaisante, vous pouvez envoyer votre courrier à l’adresse suivante :

SFR Service recours consommateurs – TSA 20102 – 69947 LYON Cedex 20

Et, si vous n’êtes toujours pas satisfait par la réponse du service recours consommateurs, vous pourrez saisir le médiateur des communications électroniques.



Comment contacter le service client SFR si vous êtes en situation de handicap ?

SFR accompagne au quotidien les personnes en situation de handicap en proposant des services adaptés pour les personnes sourdes ou malentendantes, et aveugles ou malvoyantes.

Comment contacter le service client SFR si vous êtes sourd ou malentendant ?

Depuis plus de dix ans, SFR propose un service client accessible aux personnes sourdes ou malentendantes.

Vous pouvez choisir de communiquer avec un conseiller client SFR en utilisant la Langue des Signes Française (LSF), le Langage Parlé Complété (LPC), le chat ou encore la Transcription écrite simultanée automatisée.

Ce service client est joignable du lundi au vendredi, de 9h à 19h.

Comment contacter le service client SFR si vous êtes aveugle ou malvoyant ?

Depuis plus de 20 ans, SFR propose un service client adapté aux personnes aveugles et malvoyantes.

Toutes les informations sur les offres de service SFR fixe, internet et mobile, les conditions générales et les guides d’installation des box sont disponibles en braille ou caractères agrandis sur le site web de HandiCaPZéro.

De plus, vous pouvez également commander les éditions souhaitées par téléphone au 08 00 39 39 51 (service et appel gratuits) ou sur le site web HandiCaPZéro.

Enfin, sur simple demande, auprès de HandiCaPZéro, chaque abonné peut recevoir ses factures simplifiées en braille ou caractères agrandis accompagnées des factures originales.

Quels sont les meilleurs horaires pour contacter le service client SFR ?

Si vous ne voulez pas avoir la petite musique d’attente de SFR dans la tête toute la journée, il est conseillé de privilégier certaines plages horaires.

Dans la mesure du possible, privilégiez les vendredi, ou samedi après 13h. Le temps de midi est une bonne option également. Mais surtout, surtout, évitez le lundi en fin de matinée ou début d’après-midi.

Voici le tableau détaillé des horaires à privilégier pour contacter le service client SFR.





Les horaires à privilégier pour contacter le service client (janvier 2023) : Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 08:00-10:00 Moyen Moyen Moyen Moyen À privilégier Moyen 10:00-13:00 À éviter Moyen Moyen Moyen À privilégier Moyen 13:00-14:30 Moyen À privilégier À privilégier À privilégier À privilégier À privilégier 14:30-16:00 À éviter Moyen Moyen Moyen À privilégier À privilégier 16:00-20:00 Moyen À privilégier À privilégier À privilégier À privilégier À privilégier





Quel est le niveau de qualité du service client SFR ?

En juillet 2021, les résultats sont tombés. L’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) et son Observatoire de la satisfaction client a publié, ici, les résultats de son enquête 2021 sur “le niveau de satisfaction générale des utilisateurs, vis-à-vis de leur fournisseur d’accès à Internet fixe, et vis-à-vis de leur opérateur mobile” (SFR, Orange, Free et SFR).

En ce qui concerne le service client, mobile et Internet confondus, SFR est dernier avec une note de 5,6/10, devancé par Free (6) et Orange (5,9) et Bouygues Telecom (5,8) .

Plus spécifiquement, le service client SFR Internet (5,4/10) est également devancé par ses trois concurrents : Free (6,1) arrive premier devant Orange et Bouygues Telecom (6/10).

Même position pour le service client SFR mobile (5,6/10) : Orange est devant (6,3), suivi par Bouygues Telecom et Free (5,8).

En termes de taux de résolution après contacts avec le service client Internet, SFR et Free ferment la marche avec un taux de 78%, contre 82% pour Bouygues Telecom et Orange.

Sur la partie mobile, SFR arrive en deuxième position ex-aequo avec Bouygues Telecom (75%), mais derrière Orange (77%) et devant Free (68%).

Rappelons que ces chiffres ont été obtenus, selon un sondage de l’Ifop, en novembre 2020, auprès d’un échantillon représentatif de 4010 personnes.

Le service client SFR Pro pour les professionnels et entreprises

Les professionnels et entreprises peuvent contacter le service client SFR Pro en composant également le 1023 ou le 06 10 00 10 23.

Pour la box Pro SFR, vous pouvez joindre le service client pro par téléphone du lundi au dimanche de 8h à 21h, et 24/7 sur l’appli SFR&Moi.

Pour le mobile, vous pouvez contacter le service client pro par téléphone du lundi au samedi de 8h à 20h.

En tant que client Pro, vous bénéficiez également d’une assistance en ligne. Choisissez la rubrique correspondant à votre demande et laissez-vous guider jusqu’à la solution.

Vous pouvez également contacter le service client SFR Pro par mail depuis votre espace client Pro, ou par chat.

Bien sûr, comme pour les particuliers, il est également possible de se rendre en boutique. Sur le site dédié aux professionnels et entreprises, un moteur de recherche vous indiquera le magasin SFR le plus proche de votre domicile ou lieu de travail. De plus, vous êtes prioritaire lors de vos passages en boutique et vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller pro sur sfr.fr/pro.

Qu’est ce que la communauté SFR ?

La communauté SFR regroupe des utilisateurs qui, bénévolement, se proposent de vous aider à régler votre problème et répondre à vos doutes.

Divisée en cinq grandes catégories, Téléphonie mobile, Internet et Téléphonie fixe, Télévision, SFR Mail et application, et Gestion client, vous pouvez ainsi choisir la rubrique qui vous intéresse, et affiner ensuite votre recherche en fonction des thèmes présentés.

Le saviez-vous ? Au total, plus de 45 000 questions ont déjà été posées sur le forum. Il y a donc de grandes chances que vous trouviez la solution à votre problème. Parmi les réponses, certaines ont été certifiées par SFR.

Si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pourrez directement poser votre question dans la barre de recherche dédiée. Un utilisateur vous répondra dans les plus brefs délais.

SFR en quelques chiffres

SFR (Société française du radiotéléphone) est né en 1987. Aujourd’hui, SFR, c’est :

Le deuxième opérateur français derrière Orange

10,9 milliards d’€ de chiffre d’affaires

25 millions de clients.

18,6 millions de clients mobile

3,8 millions de clients fibre

6,7 millions de clients fixe

26 millions de prises éligibles en fibre optique (FTTH/FTTB)

99% de la population française couverte en 4G et 4G+

Plus de 800 boutiques réparties sur le territoire français

Comparez les offres Internet en un appel avec papernest 09 77 42 24 37

Annonce - Service papernest partenaire de SFR (numéro : 1023)

Comparez les offres Internet en quelques clics avec papernest Voir les offres

Annonce - Service papernest partenaire de SFR (numéro : 1023)

FAQ

Comment faire pour parler à un conseiller SFR ?

Pour parler à un conseiller SFR, vous devez composer le 1023 ou le 06 10 00 10 23.

Si vous cherchez à les joindre depuis l'étranger, le numéro est le : +33 6 10 00 10 23.

Comment contacter SFR gratuitement ?

Le service client SFR propose cinq canaux afin de parler avec une conseillère ou un conseiller :

Par téléphone au 1023

Par chat via le site web de SFR

Par mail via votre espace client

Via les réseaux sociaux (Facebook et Twitter)

Au travers de l’application SFR & Moi

Est-ce que le 1023 est payant ?

Le service client SFR est gratuit, tout comme le temps d’attente.

En revanche, le coût de l’appel en lui-même vous sera facturé au prix d’une communication locale ou bien déduite du temps de communication compris dans votre forfait.