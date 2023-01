Free : Tout savoir sur l’opérateur Internet et mobile

Qui est le fournisseur d’accès à Internet Free ?

Créé par Xavier Niel le 18 février 1999, Free était au départ un opérateur proposant uniquement des offres de forfait mobile. Sa proposition de vente reposait sur le prix avantageux de ses offres, proposant un accès à Internet sans abonnement, sans publicité, et sans communication surtaxée.

Rejoignant un marché des télécommunications dominé par Orange, SFR et Bouygues, l’opérateur a en réalité bouleversé, et notamment en s’étendant aux offres de box Internet, le milieu de l’accès Internet en France.

Si Free est aujourd’hui considéré comme un FAI (fournisseur d’accès à Internet) classique, il était au départ vu comme un fournisseur low-cost. C’est en cela qu’il faisait concurrence aux autres opérateurs. Ces derniers ont réagi en créant des marques et filiales low-cost afin de rivaliser avec les nouvelles propositions de Free.

Free se caractérise aujourd’hui par des réseaux d’ADSL et de fibre optique particulièrement vastes, se situant uniquement derrière Orange dans ce classement. En effet, 100% des logements français auraient accès à la connexion DSL de Free, pour 32% de connexion fibre du même opérateur.

En termes de rapidité de connexion fibre optique, c’est Free qui prend la première place, offrant actuellement une vitesse théorique de 8 Gbits/s de débit ascendant, pour 700 Mbits/s de débit ascendant.

Quelles offres de box Internet proposées chez Free en 2021 ?

Si vous déménagez et en profitez pour changer d’offre de box Internet, ou bien si vous souhaitez simplement une meilleure offre d’accès à Internet, Free est nécessairement un choix d’opérateur qui se présente à vous. Que ce soit pour ses prix souvent avantageux ou la qualité de sa connexion, les points positifs présentés par ses offres ne sont pas négligeables. Nous vous les présentons, vous donnant également un aperçu sur sa concurrence dans le milieu.

Fibre optique, ADSL : quelles offres de box Internet chez Free ?

Free, comme les autres opérateurs français, propose des offres de box Internet de fibre optique, mais aussi d’ADSL. Une de ses particularités est de ne pas proposer de box Internet à connexion 4G. La raison donnée pour cela est que les offres de forfait mobile 4G de Free peuvent en réalité remplacer les besoins en box Internet 4G que pourraient avoir d’éventuels abonnés.

Qu’en est-il de la fibre et de l’ADSL ? La fibre optique est actuellement la technologie d’accès à Internet la plus convoitée, mais pas la plus répandue : au contraire, c’est là sa limite.

En effet, le déploiement des réseaux fibre des différents opérateurs sur le marché est encore en cours. Cela signifie que physiquement, sur le territoire français, tous les logements n’ont pas accès à cette connexion ni donc à une offre de fibre optique.

Bon à savoir ​​Le plan de déploiement de la fibre optique prévoit actuellement une couverture à 100% d’ici 2025, et de 80% en 2022.



Tous les opérateurs n’ont pas le même réseau : ainsi Free ne tient que la 2ème place en couverture de réseau fibre, derrière le réseau fibre d’Orange. En attendant, c’est la technologie ADSL qui remporte la palme en termes de couverture du territoire, avec une estimation de 98% du territoire qui serait éligible à cette connexion.

Tester son éligibilité fibre Une des façons de tester votre éligibilité à la fibre optique, c’est de se rendre sur le site de l’Arcep et de consulter ses cartes interactives. Ces dernières vous renseignent par ailleurs sur le déploiement de la fibre et d’autres technologies de télécommunication.

En termes de connexion, justement, c’est en revanche la fibre optique qui l’emporte. Nous avons déjà mentionné les débits particulièrement puissants de la fibre Free, et en effet si cette technologie est connue, c’est parce qu’elle permet des vitesses de débit bien supérieurs à l’ADSL à laquelle la majorité des Français sont habitués.

Avant d’avoir accès à ces forts débits ascendants et descendants, il faut donc vérifier que la fibre est bien disponible chez vous : on parle de la vérification de votre éligibilité. En ce qui concerne Free, vous pouvez vérifier votre éligibilité à sa connexion fibre via son site Internet.

Les offres Freebox Fibre Offre Débit TV Engagement Prix

Freebox Révolution Fibre 1 Gb/s 280 chaînes, disque dur 250 Go 12 mois 20€

Freebox Mini 4K Fibre 1 Gb/s 220 chaînes, décodeur 4K 12 mois 16€

Freebox Pop Fibre 5 Gb/s 220 chaînes, 100h d'enregistrement inclus Aucun 30€

Freebox Delta Fibre 8 Gb/s 280 chaînes, 100h d'enregistrement inclus Aucun 40€

Si vous n’êtes pas éligible à la fibre de Free, vous serez éligible à ses offres ADSL, dont voici une sélection pour janvier 2023 :

Comparatif des box internet ADSL de Free (janvier 2023) : Offre Débit Prix

Freebox Révolution ADSL 15 Mb/s 20€

Freebox Mini 4K ADSL 15 Mb/s 16€

Freebox Pop ADSL 15 Mb/s 30€

Freebox Delta ADSL 15 Mb/s 30€

Quelles offres de box Internet chez les concurrents de Free ?

Que ce soit parce que vous n’êtes pas éligible au réseau Free, ou simplement parce que vous voulez considérer toutes vos options avant de choisir une offre Internet, il est logique de vouloir s’intéresser aux concurrents de Free.

Les quatre FAI classiques en France sont Orange, Free, SFR, et Bouygues. Tous ont leur réseau de fibre optique, d’ADSL, et de 4G. Il sont suivis de fournisseurs low-cost, à savoir Red by SFR et le fournisseur Sosh, filiale d’Orange. Ces derniers n’ont pas leur propre réseau mais profitent de ceux de SFR et Orange respectivement.

Quels forfaits mobiles chez l’opérateur Free en 2021 ?

Les forfaits mobiles de Free sont sans engagement, ce qui présente déjà un avantage par rapport aux autres opérateurs. Une de ses offres de forfait mobile principales est actuellement son offre Série 80Go, pour 10,99 €/mois pendant 12 mois puis 19,99 €/mois. Nous vous présentons ses offres principales ainsi que celles de ses concurrents.

Choisir un forfait mobile chez Free

Les forfaits mobiles Free (janvier 2023) : Forfait Téléphonie Internet Prix/mois

Forfait 2 € 2h d'appels + SMS/MMS illimités 50 Mo 2€

Série Free 110 Go appels et SMS/MMS illimités 110 Go 14,99€

Forfait Free 5G appels et SMS/MMS illimités 210 Go 19,99€

Comment souscrire une offre chez Free en 2022 ?

Si votre choix est fait et que c’est chez Free que vous voulez vous abonner, il reste à effectuer les démarches de souscription. Que ce soit pour une offre de box Internet ou pour un forfait mobile, le processus est globalement le même, à savoir qu’il faut choisir l’offre selon vos critères tarifaires et autres, puis contacter le service client Free pour réaliser le processus de souscription.

Choisir une offre chez Free ou ses concurrents : offres low-cost ou offres triple play ?

Nous avons déjà rappelé le fait que le marché des offres Internet peut se diviser entre FAI classiques et FAI low-cost. Si vous hésitez encore entre Free et ses concurrents, choisir un fournisseur peut passer par cette distinction entre low-cost et classique.

En termes d’offres, on parle d’abonnements low-cost et d’abonnements triple ou quadruple play. Les offres low-cost sont bien entendu moins chères que les offres typiques, mais ce n’est pas la seule différence à noter.

En effet, ce qui permet aux fournisseurs classiques de proposer des offres plus chères, c’est ce concept de triple et quadruple play.

Une offre low-cost apporte à son abonné un accès à Internet, et éventuellement un accès à de la téléphonie fixe. Mais elle ne lui donne pas d’avantages supplémentaires comme l’accès à des chaînes télévisées ou bien à des appels illimités vers téléphone mobile.

C’est en revanche le cas de ces offres plus chères, d’où leur nom de triple ou bien de quadruple play.

Free présente la particularité de conserver des prix relativement bas tout en offrant ces offres plus complètes avec caractéristiques supplémentaires. En règle générale, cependant, on fait son choix en fonction de ses besoins : si vous considérez qu’avoir accès à des chaînes télévisées vous est inutile, alors une offre low-cost chez Red by SFR ou bien Sosh peut vous être davantage adaptée.

Par ailleurs, tout du long de votre processus de recherche d’offres de box Internet ou bien de forfait mobile, il est possible de vous appuyer sur un comparateur en ligne. Il s’agit d’un outil de comparaison d’offres. Pour l’utiliser, il suffit de remplir les champs indiqués en y renseignant vos préférences (budget, caractéristiques voulues, priorités personnelles).

Le comparateur vous fournit alors une sélection d’offres considérées comme adaptées à votre cas et vos besoins. C’est une façon de gagner du temps, ce qui peut être utile surtout si vous êtes en situation de déménagement.

Comparez les offres de Free en 5 minutes seulement avec papernest 0977407786

Annonce - Service papernest partenaire de Free (numéro : 3244)

Comparez les offres de Free en 5 minutes seulement avec papernest Je commence !

Annonce - Service papernest partenaire de Free (numéro : 3244)

Choisir une offre chez Free : fibre optique ou ADSL ?

Le premier critère de choix d’une offre de box Internet, nous l’avons déjà évoqué : il s’agit du choix entre fibre optique et ADSL. Il se peut tout d’abord que vous n’ayez pas le choix – un test d’éligibilité fibre peut révéler que seule une connexion Free ADSL est disponible chez vous.

Si vous avez le choix, il faut considérer deux grands critères : le tarif et la connexion, et donc plus précisément le rapport qualité-prix qui vous convient. En effet, les offres fibre vous fourniront toujours une meilleure connexion Internet que les offres ADSL, mais seront typiquement plus chères.

Mesurez donc l’importance que vous donnez personnellement à une bonne connexion Internet : si vous comptez dessus pour travailler ou pour vos loisirs, ou bien si vous êtes à plusieurs dans votre logement, il peut être recommandé de privilégier le très haut débit fibre plutôt que le haut débit ADSL, quitte à payer plus cher.

Choisir une offre chez Free : quelles considérations tarifaires ?

À propos de tarifs, sachez que le plus souvent, une offre de box Internet proposera un forfait avantageux valable pour votre première année d’abonnement. C’est bien évidemment un plus, mais il faut néanmoins garder en tête, surtout si votre budget est serré, le fait que le forfait deviendra plus cher au bout de la période indiquée.

Autre critère souvent négligé : le caractère engageant ou non d’une offre de box Internet. celui-ci a des effets sur le coût de votre résiliation éventuelle de l’offre. En effet, une offre sans engagement signifie que vous êtes libre d’annuler votre abonnement à n’importe quel moment.

Le fonctionnement actuel du marché des offres Internet fait que vous paierez tout de même un tarif de résiliation, qui tourne en général autour de 49€. Néanmoins, ce coût est bien moins élevé que la somme payée en cas de résiliation d’une offre engageante.

En effet, si vous souscrivez une telle offre, puis la résiliez avant l’échéance précisée (1 an le plus souvent) vous devrez payer non seulement les frais habituels et résiliation, mais aussi un montant correspondant à vos mensualités “non payées” en conséquence de votre résiliation.

Faites donc attention, par exemple si vous comptez souscrire une offre pour une résidence temporaire dans un appartement, à ce caractère engageant ou non.

Le processus de souscription : comment contacter le service client Free ?

Souscrire une offre de box Internet ou bien de forfait mobile, c’est souvent l’affaire de quelques minutes. Free propose un certain nombre de canaux de contact pour réaliser ces démarches : à vous de choisir celui qui vous convient le mieux.

Tout d’abord, il est possible de contacter le service client Free par téléphone, via le 1044, au prix d’un appel normal, ou bien gratuit si vous appelez depuis une ligne Free. Le service téléphonique est ouvert 24h/24, 7 jours sur 7.

Free propose également un accès à un service client physique, via ses boutiques. Pour trouver une boutique près de chez vous, il suffit de vous rendre sur son site Internet et de sélectionner, dans la rubrique “Contact”, l’option “Trouver une boutique”.

Enfin, il est bien entendu possible de réaliser une souscription en ligne, en renseignant directement l’offre à laquelle vous souhaitez vous abonner, puis en suivant le processus de souscription tel qu’il se déroule ensuite devant vous.

Je suis déjà abonné Si vous êtes déjà abonné à Free, il suffit de passer par votre espace abonné depuis le site web de Free. Vous pouvez alors gérer ou visualiser vos factures, gérer un déménagement, ou demander de l’assistance.

Petite particularité de la souscription d’une offre de box Internet fibre : si votre logement est éligible à cette technologie, cela ne signifie pas qu’il y est raccordé. En effet, il faut demander cette installation de la fibre lors de votre souscription à une offre fibre Free. Elle sera réalisée par des techniciens, et est gratuite chez Free en particulier (elle l’est également chez Orange, mais pas chez SFR ou Bouygues).

Quels avis sur les offres et service client Free ?

Si vous hésitez encore sur le fournisseur d’accès à Internet à choisir, ou bien si les offres de Free telles que les présente le fournisseur ne vous ont pas convaincues, alors il peut être souhaitable de consulter les avis clients au sujet du FAI Free.

Par ailleurs, non seulement cela vous départagera par exemple entre deux fournisseurs, mais de plus, ces avis sont réellement une indication importante à prendre en compte. En effet, avoir un service client sur lequel on peut compter en cas de problème est essentiel lorsqu’on souscrit une offre de box Internet ou de forfait mobile.

C’est d’autant plus important qu’il est possible que vous choisissiez une offre engageante, ce qui limiterait vos options de résiliation d’abonnement s’il s’avère que le FAI n’a pas un service client satisfaisant.

Avant de vous présenter les avis renseignés au sujet de Free tels que les recense la plateforme Trustpilot, nous vous rappelons qu’il est habituel de trouver une grande majorité d’avis négatifs, puisqu’il est rare de laisser un avis après une expérience client sans problèmes. Néanmoins, le contenu de ces avis reste important, et nous vous signalons à titre indicatif un résumé des opinions client sur l’opérateur Free :



Avis Free : résumé Avis positifs Avis négatifs

Un réseau vaste et de la fibre optique très performante

Des tarifs avantageux même pour un FAI classique

Un service client d’intervention efficace



Des insatisfactions au niveau du service client

Certains problèmes de connexion 4G

Note moyenne des avis Free sur Trustpilot : 1,2 / 5



À titre indicatif, on note également que les internautes accordent à Free 6% de retours “excellents” (5 étoiles) pour 89% de retours “mauvais” (1 étoile).

Que disent les avis positifs au sujet de Free ?

Les avis les plus positifs que l’on trouve sur Trustpilot au sujet de l’opérateur Free relèvent avant tout une réactivité face aux éventuels problèmes rencontrés par les clients du fournisseur. Par ailleurs, les prix avantageux de Free sont toujours appréciés, même dans les avis plus mitigés qui concèdent que l’attrait reste toujours le tarif.



Sandrine « Ma box était bloquée sur étape 2 depuis hier soir. Les techniciens sont intervenus très rapidement et ont trouvé l’erreur. Cordiaux et efficaces . Merci à eux pour leur efficacité. Il s’agissait du boîtier dont un morceau devait obstruer le faisceau de la fibre. Professionnalisme. » (Source : Trustpilot).

Christine Chaussade « Intervenants pour la fibre free au top. Pas l’habitude de partager un avis mais quand c’est bien il faut aussi le dire. Fait proprement rapidement pourtant pas évident. Fait par 2 jeunes avec goût et de bonnes idées. Je souhaite à d’autres personnes d’être satisfaites. « (Source : Trustpilot).

Fabrice « De tous les fournisseurs d’accès, de loin le meilleur! Facile à joindre en cas de problème. Quand probleme il y a: prise en charge et résolution rapide. Pour les mécontents, n’oubliez pas que free est grandement dépendant de l’opérateur historique. Quand ce dernier ne bouge pas, free en subit les conséquences, et par effet domino, c’est le client qui trinque. « (Source : Trustpilot).

Que disent les avis négatifs au sujet de Free ?

Les clients ayant vécu une expérience négative auprès de Free parlent de problèmes de contact, notamment en ligne et par téléphone (le service en boutique étant en général favorablement présenté). On note aussi des déceptions par rapport aux méthodes de prélèvement du fournisseur, ou de démarches ressenties comme abusives.



Clau « Dix ans chez Free, je vais quitter. Ce n’est plus sérieux comme avant ! Internet 4G et pourtant pas de réseau, ça mouline sans arrêt, un problème de ligne plus de télé plus d’internet, deux interventions problèmes toujours pas réglé et maintenant besoin d’une troisième intervention.

Et là Free n’oublie pas de m’envoyer ma facture pour des services qui ne fonctionnent pas. Conseille plus personne avec Free. Je vraiment déçu. « (Source : Trustpilot).

Thierry Scharff « Super accueil dans les centres Free, mais à quoi cela sert’il s’il n’y a aucune réaction, si la démarche n’est pas suivie d’effet. Je me suis déplacé pour signaler une perte considérable de débit ( de 20mo à 8.6mo) et votre super conseiller m’a dit que vous occupiez de tout et que j’allais être recontacté. Mais rien, aucune réaction de votre part. Le seul service qui fonctionne réellement bien chez Free, c’est les prélèvements. Aucun raté, aucun retard. Si seulement tout pouvait être comme cela. « (Source : Trustpilot).

Jennifer Royer « L’offre alléchante de 100€ de remboursement des frais de résiliation est une illusion.

Deuxième fois que j’envoie mes justificatifs et deuxième fois que l’on me répond que mon justificatif n’est pas valable. Deux mois que je suis inscrite et je pense que je peux m’asseoir sur mes 100€ car ça va me couter aussi cher en enveloppe, encre et timbre de continuer d’envoyer les justificatifs. Un conseil : Ne promettez rien, ça évitera de décevoir les gens. « (Source : Trustpilot).

Quoi qu’il en soit, gardez en tête l’idée que ce qui est important, c’est deEn effet, selon vos priorités (la rapidité du service, le tarif, la qualité de la connexion), certains problèmes seront plus ou moins importants que d’autres. C’est en fonction de cela que vous pourrez évaluer si Free est le fournisseur fait pour vous et vos besoins en connexion Internet.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre FAI, que ce soit Red by SFR ou un autre opérateur, il est possible que vous ayez à vous tourner vers le Médiateur National des Communications Électroniques : pour plus d’informations à ce sujet, veuillez vous rendre sur cette page.

Comparez les offres de box Internet en 5 minutes seulement avec papernest 09 77 40 77 86

Annonce - Service papernest partenaire de Free (numéro : 3244)

Comparez les offres de box Internet en 5 minutes seulement avec papernest Je compare !

Annonce - Service papernest partenaire de Free (numéro : 3244)

FAQ

Comment installer la fibre Free chez moi ?

La fibre optique est u ne technologie d'accès à Internet qui dépend d'un réseau - or celui-ci n'est pas encore déployé sur tout le territoire français. Par ailleurs, différents opérateurs ont chacun leur propre réseau fibre, ce qui signifie que vous pouvez avoir accès à la fibre Orange mais pas à la fibre Bouygues, par exemple.

Pour faire raccorder votre logement à la fibre, il faut donc d'abord être éligible à la fibre, ce qui dépend de la situation géographique de votre logement. Vous pouvez faire votre test d'éligibilité à la fibre de Free depuis le site Internet du fournisseur.

Qui est le fournisseur d'accès à Internet le moins cher ?

Les fournisseurs d'accès à Internet les moins chers sont les fournisseurs low-cost, à savoir Red by SFR et Sosh, marque d'Orange. Free présente néanmoins des prix très avantageux par rapport aux autres opérateurs dits classiques ou historiques, qui proposent en général des prix plus élevés que les fournisseurs low-cost. Par ailleurs, prenez soin de considérer avant tout le rapport qualité-prix d'une offre et non pas seulement le tarif en tant que tel.