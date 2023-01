Sosh : fournisseur internet et mobile low-cost

Qui est le fournisseur Sosh ?

Sosh est la marque low-cost lancée par le fournisseur d’accès à Internet Orange en 2011. Low-cost signifie que vous pourrez bénéficier d’offres à bas prix, qu’il s’agisse d’offres mobiles ou de box Internet, au même titre que la marque Red by SFR de l’opérateur SFR. De plus, toutes les offres Internet et mobiles de la marque sont sans engagement.

Quels avantages de souscrire une offre sans engagement ? En souscrivant une offre sans engagement, vous n’êtes pas engagé dans le temps avec la marque. Cela signifie que vous pouvez résilier votre contrat à n’importe quel moment, sans avoir à payer de frais supplémentaires liés à la rupture du contrat.

L’avantage de cette marque réside dans la qualité de son réseau, puisqu’il s’agit du même réseau que l’opérateur Orange. Les abonnés Sosh pourront donc profiter d’un réseau de bonne qualité, Orange étant reconnu pour la qualité de son réseau. Si la 5G n’a pas encore été déployée par Sosh, cela ne devrait pas tarder.

La marque est entièrement digitalisée, il y a donc pas de boutiques physiques. Ainsi, si vous souhaitez souscrire une offre, vous devrez réaliser les démarches en ligne. De même, le service client n’est accessible que sur le site Internet de la marque, via un chat ou sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez donc pas appeler Sosh par téléphone si vous avez des questions ou des problèmes avec votre abonnement.

Quelles sont les offres commercialisées par Sosh ?

Si vous êtes à la recherche d’un forfait mobile ou d’une box Internet, vous pourrez vous tourner vers Sosh. La marque propose 2 forfaits mobiles, et 2 box Internet, une pour la fibre optique et une pour l’ADSL.

Quel forfait Sosh choisir ?

Si vous cherchez un forfait mobile chez Sosh, vous aurez le choix entre 2 : un forfait vous permettant d’avoir accès à 100 Mo, et un vous donnant accès à 70 Go. Comme toutes les offres de Sosh, ces forfaits sont sans engagement. Votre choix pourra donc se faire en fonction de la quantité de Go d’Internet dont vous avez besoin. Si vous cherchez à faire le maximum d’économies, alors vous pourrez choisir le forfait à 4,99€, qui est le moins cher des deux.



Forfaits mobiles commercialisés par Sosh en janvier 2023 Forfait Appels Prix

Forfait 100 Mo Bloqués 2h d'appels et SMS/MMS illimités 4,99 €

Forfait 100 Mo 2h d'appels + SMS/MMS illimités 4,99 €

Forfait 70 Go Appels et SMS/MMS illimités 24,99 €

Forfait 100 Go Appels, SMS/MMS illimités 17,99 €

Quelle sont les box Sosh commercialisées ?

Concernant la box Internet, vous n’allez pas avoir le choix, puisqu’il n’y a que 2 offres en fonction de la technologie à laquelle vous êtes éligible : ADSL ou fibre optique. Là encore, les offres sont sans engagement.



Offres internet commercialisées par Sosh en janvier 2023 Offre Débit Prix

Boîte Sosh ADSL 15 Mb/s 19,99€

Boîte Sosh Fibre 300 Mb/s 19,99€

Comment connaître son éligibilité à la fibre optique ? Vous ne savez pas si votre logement est éligible à la fibre optique ? Vous avez la possibilité de réaliser un test d’éligibilité. Vous pouvez vous rendre sur le site de l’Arcep, qui propose une carte interactive, ou sur les sites Internet des différents opérateurs. En renseignant votre adresse postale, ou bien votre numéro de ligne fixe, vous saurez rapidement si vous pouvez choisir une offre de fibre optique ou non.

Trouvez votre offre Internet avec papernest ! 09 77 42 24 37

Annonce - Service papernest non partenaire de Sosh (numéro : 3976)

Trouvez votre offre Internet avec papernest ! Je commence !

Annonce - Service papernest non partenaire de Sosh (numéro : 3976)

Comment prendre un abonnement chez Sosh ?

La marque Sosh étant entièrement digitalisée, vous ne pourrez pas vous rendre en boutique pour souscrire une offre. De même, il ne sera pas possible de prendre contact avec le service client de Sosh par téléphone. Pour souscrire une offre chez Sosh, il vous faudra donc vous rendre sur son site Internet, afin d’effectuer votre inscription en ligne.

Une fois que vous avez choisi l’offre qui vous convient, vous pouvez passer la commande de votre offre sur le site Internet. Vous recevrez ensuite vos équipements par courrier.

En profitant de codes promos Sosh ou en attendant le Black Friday par exemple, vous pourrez bénéficier de promotions, qui vous permettront de faire encore plus d’économies sur votre contrat.

Quels sont les avis clients sur Sosh ?

Il est possible de trouver sur Internet des avis laissés par des clients de Sosh. Cela vous permettra d’avoir des retours d’expérience, et ainsi de vous aider à faire un choix si ce n’est pas encore fait. Ces différents commentaires permettront de mettre en avant les éventuels avantages et inconvénients de l’opérateur. Néanmoins, il faut garder en tête que les particuliers ont plutôt tendance à laisser un commentaire lorsque ce dernier est négatif. Ne soyez donc pas surpris si vous trouvez plus de commentaires négatifs que positifs, cela n’est pas forcément représentatif de la réalité.

Quels sont les avis positifs ?

Les principaux avantages relevés par les consommateurs concernent le réseau, qui est de très bonne qualité. Le service client est également mis en avant : bien que ce dernier ne soit présent qu’en ligne, il est réactif et compétent.

Voici 3 avis de consommateurs provenant du site Trustpilot.

Commentaire laissé par Rémi-Jean C Bonne expérience avec mon forfait mobile qui fonctionne très bien a un prix correct, j’ai décidé d’essayer leur box. Reçue rapidement. J’ai voulu résilier mon ancien fournisseur qui, du coup m’as fait une meilleure offre. Mais l’avant veille de leur installation ! Sosh a rapatrié gratuitement ma box, annulé le contrat et le RDV (C’est pas grave, monsieur, ça arrive). J’ai eu des gens à plusieurs reprises très compétents chez eux et j’ai une bonne image !

Commentaire laissé par G.B. Je suis nouvelle cliente et j’ai eu un problème d’accès à mon espace client. Communication par chat très facile et agréable avec les conseillers : amabilité, patience et (après plusieurs communications avec des personnes différentes) efficacité grâce à Christelle. Merci, tout va bien maintenant.

Commentaire laissé par Geoclara Déjà client sosh mobile avec un service digne des plus grand et gros opérateur, je me suis lancé dans la boîte sosh internet. Souscription un dimanche soir, réception de la box le mercredi et une activation de la ligne internet le lundi suivant en avance par rapport au délai indiqué. Ravi d’avoir choisi ce service je recommande vraiment.

Quels sont les avis négatifs ?

Certains consommateurs remarquent les problèmes qu’ils ont eu avec la box Sosh, appelée boîte Sosh, notamment au niveau de son installation. De plus, le service client n’est pas bien mené pour tout le monde. Certains clients en sont mécontents, puisque leurs problèmes techniques ne sont pas assez suivi par l’opérateur.

Voici 3 avis laissés par des clients provenant du site Trustpilot.

Commentaire laissé par Olivia Boulnois Service déplorable! Le technicien nous a annulé 3 rendez vous d’installation sans aucune raison valable. Aucun dédommagement évidement. Pour finir un service client malhonnête et absolument pas à l’écoute. Je ne recommande pas

Commentaire laissé par Julien Vial Honteux, des incompétents. Demande de déménagement pour une box qui se conclut par une fermeture de ma ligne et une rupture de contrat forcée parce qu’ils n ont pas envie de s’occuper de la demande. Assistance incompétente uniquement en Tchat qui me me promet un rappel téléphonique qui ne vient jamais. La pire de mes expériences avec un opérateur.

Commentaire laissé par Gérard Service clients lamentable, je n’ai jamais reçu ma carte SIM. Pas de possibilité de décaler la portabilité de mon numéro d’un jour à l’autre. A l’heure actuelle je n’ai plus de téléphone. Les opérateurs ne connaissent pas leur boulot car ne renseignent pas le client de la même façon. A éviter !!!!!!

Souscrivez une offre internet en quelques minutes avec papernest ! 09 77 42 24 37

Annonce - Service papernest non partenaire de Sosh (numéro : 3976)

Souscrivez une offre internet en quelques minutes avec papernest ! Je clique !

Annonce - Service papernest non partenaire de Sosh (numéro : 3976)

En savoir plus :

Comment souscrire une offre Internet chez Free ?

Quelles sont les offres commercialisées par l’opérateur Bouygues Telecom ?

FAQ

Comment savoir si on a la fibre Sosh ?

Pour savoir si votre logement est éligible à la fibre optique, vous pouvez réaliser un test d'éligibilité. Tout ce que vous aurez à faire sera de renseigner votre adresse postale ou votre numéro de ligne fixe. Si vous êtes éligible, vous pourrez demander le raccordement de votre logement à la fibre.

Comment accéder à mon compte Sosh ?

Pour accéder à votre compte, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de Sosh. Vous aurez la possibilité de vous connecter à votre espace client, ou vous pourrez consulter des informations concernant votre contrat, vos factures ou encore votre consommation.

Que faire en cas de panne de la boîte Sosh ?

Si vous faites face à une panne de l'un de vos équipements, vous pouvez contacter le service client de Sosh via le chat, disponible du lundi au samedi de 8h à 22h. Vous avez également la possibilité de tester votre ligne sur le site Internet de Sosh, afin de voir d'où vient le problème.