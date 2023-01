Comment trouver le forfait mobile le plus adapté à vos besoins ?

Forfait mobile

Quel est le meilleur forfait mobile ?

Le marché des télécommunications est un marché concurrentiel où plusieurs fournisseurs Internet et mobile se partagent le porte-monnaie des consommateurs. Il existe une dizaine d’opérateurs téléphoniques qui commercialisent plusieurs offres de forfaits mobiles avec des prix plus ou moins compétitifs et des options variées.

Orange Free SFR Bouygues Telecom RED by SFR Sosh Les opérateurs de réseau mobile virtuel (MVNO)

Les quatre principaux opérateurs mobiles et leurs filiales low-cost dominent le marché des télécommunications et proposent plusieurs forfaits mobiles. Ceux-ci s’adaptent aux différents profils de consommateurs et aux nombreux budgets.

Vous pouvez librement choisir votre opérateur téléphonique mais si vous souhaitez changer de forfait mobile, vous devez veiller aux termes du contrat par rapport à la période d’engagement.

Quel est le meilleur forfait mobile avec une période d’engagement ?

Les trois principaux opérateurs mobiles proposent des forfaits « classiques » avec une période d’engagement de 12 mois. Ces forfaits mobiles contraignent le consommateur à s’engager pendant un an avec l’opérateur mobile.

Quels sont les inconvénients d’un forfait mobile « classique » ? Dans le cas où vous souscrivez un forfait mobile avec une période d’engagement, vous ne pouvez pas résilier votre forfait mobile avant la fin de la période d’engagement. Néanmoins, si vous souhaitez tout de même résilier votre forfait mobile, vous serez contraint de payer des frais de résiliation qui correspondent aux mensualités restantes. Celles-ci peuvent rapidement représenter une somme exorbitante.

Les principaux opérateurs téléphoniques proposent uniquement des forfaits mobiles « classiques » et seuls les opérateurs low-cost comme Free et les filiales low-cost commercialisent des offres sans engagement. Dans le cas de Bouygues Telecom, c’était sa filiale B&You qui proposait des forfaits mobiles sans engagement. Depuis sa disparition, c’est la maison-mère qui propose les forfaits mobiles B&You.

Les forfaits mobiles ci-dessous incluent plusieurs services et des options variées pour s’adapter à tous les profils de consommateurs.

Téléphonie mobile : appels et SMS/MMS en France métropolitaine et à l’étranger

Data Internet : nombre de Go/mois en France métropolitaine et à l’étranger

Options





Comparatif des forfaits mobiles des principaux opérateurs en janvier 2023 Forfait Engagement Prix/mois

Bouygues Telecom 100Go 12 mois 15€99

Bouygues Telecom 130Go 12 mois 26€99

Bouygues Telecom 200Go 12 mois 29€99

Bouygues Telecom 240Go 12 mois 54€99

Bouygues Telecom 1 à 20Go 12 mois 6€99

Bouygues Telecom 2h 100Mo 12 mois 2€

Bouygues Telecom 5Go 12 mois 11€99

BandYou 80 Go Aucun

BandYou 100 Go Aucun

BandYou 200 Go Aucun

Forfait Free 5G Aucun 19,99€

Forfait 2 € Aucun 2€

Série Free 110 Go Aucun 14,99€

Forfait 150Go 5G 24 mois 44,99 €

Forfait 220Go 5G 24 mois 64,99 €

Forfait 2h 100Mo Sans engagement 7,99 €

Forfait 2h 20Go Sans engagement 18,99 €

Forfait 80Go Sans engagement 29,99 €

Forfait 140Go 5G Sans engagement 32,99 €

Forfait 10Go Sans engagement 26,99 €

220 Go 5G Engagement 24 mois 50€

150 Go 5G Engagement 24 mois 30€

50 Go 5G Engagement 24 mois 24€

140 Go 5G Sans engagement 21€

80 Go 4G+ Sans engagement 15€

5 Go 4G+ Sans engagement 14€

Bon à savoir ! Ces forfaits mobiles incluent une assistance par téléphone et Internet via le service client de l’opérateur. Vous pouvez également solliciter les conseillers directement depuis les boutiques physiques.

Les forfaits mobiles avec une période d’engagement ne conviennent pas à tous les profils de consommateurs. En effet, les utilisateurs qui souhaitent profiter d’un forfait complet à des prix plus attractifs ou ceux qui souhaitent résilier leur forfait avant 12 mois doivent se tourner plutôt vers les forfaits mobiles sans engagement commercialisés par les opérateurs low-cost.

Free RED by SFR Sosh

Quel est le meilleur forfait mobile sans engagement ?

Free a été le premier opérateur mobile à proposer des forfaits mobiles sans engagement avec des prix défiant toute concurrence. Ces forfaits mobiles sans engagement permettaient aux consommateurs de changer librement de forfait mobile.

Free a révolutionné le marché des télécommunications et a obligé les opérateurs historiques à s’adapter rapidement. RED by SFR et Sosh ont été créés pour concurrencer l’arrivée de Free au sein du marché.

Aujourd’hui, tous les opérateurs low-cost proposent des forfaits mobiles sans engagement et pratiquent des tarifs abordables pour les utilisateurs les plus précaires. De plus, ces forfaits mobiles sans engagement incluent un service complet avec des options de téléphonie variées et un volume de data plus ou moins important.





Comparatif des forfaits mobiles sans engagement (janvier 2023) : Opérateur Forfait 📞

Téléphonie 🌐

Internet 💰

Le saviez-vous ? Bouygues Telecom propose également des forfaits sans engagement. Malgré la disparition de sa filiale low-cost, la maison-mère continue de proposer sa gamme B&You avec des forfaits mobiles pas cher.

La plupart des forfaits mobiles sans engagement présentent des caractéristiques basiques. De plus, il n’est pas possible de contacter un conseiller par téléphone ou se rendre dans une boutique physique puisque les opérateurs ne possèdent pas de point de vente physique. Les consommateurs doivent nécessairement utiliser le tchat numérique pour n’importe quel renseignement relatif à leur forfait mobile ou leur offre Internet.

Free est le seul opérateur low-cost à posséder des boutiques physiques.

Les utilisateurs qui souhaitent souscrire un forfait mobile illimité doivent davantage se tourner vers les opérateurs classiques et leurs forfaits mobiles avec une période d’engagement. En effet, les forfaits sans engagement ne proposent pas un nombre de Go Internet illimité et proposent des options restreintes pour l’utilisation du smartphone à l’étranger.

Quel est le meilleur forfait mobile 5G ?

Depuis le 24 novembre 2020, les opérateurs mobiles déploient progressivement la nouvelle génération de réseau mobile qui succède à la 4G. Grâce au réseau 5G, les consommateurs peuvent profiter d’une connexion Internet plus puissante et plus stable depuis leur smartphone.

Bon à savoir ! Aujourd’hui, la plupart des forfaits 5G restent compatibles avec la 4G pour continuer de bénéficier d’une connexion Internet même dans les zones où la 5G n’est pas encore déployée. Néanmoins, si vous ne souhaitez pas payer un forfait plus cher, vous pouvez souscrire un forfait 4G et attendre un déploiement plus optimal de la 5G.





Comparatif des forfaits mobiles 5G des différents opérateurs (janvier 2023) : Opérateur Nom 📞

Téléphonie 🌐

Internet 💍

Engagement 💰

Prix/mois

BandYou 130 Go 5G Appels et SMS/MMS illimités 130 Go Aucun 24,99€

Bouygues Telecom 2h 100Mo Appels et SMS/MMS illimités 2h 100Mo 12 mois 2€

Bouygues telecom 240 Go appels et SMS/MMS illimités 240 Go 12 mois 54,99€

Bouygues Telecom 200Go Appels et SMS/MMS illimités 200Go dont 100 Go à l'étranger 12 mois 29€99

Bouygues Telecom 240Go Appels et SMS/MMS illimités 240Go dont 130 Go à l'étranger 12 mois 54€99

Forfait Free 5G appels et SMS/MMS illimités 210 Go Aucun 19,99€

Forfait 80Go SMS/MMS illimités et Appels illimités 80 Go Sans engagement 29,99 €

Forfait 140Go 5G Appels/SMS/MMS illimités 140 Go Sans engagement 32,99 €

Forfait 10Go SMS/MMS illimités et Appels illimités 10 Go Sans engagement 26,99 €

RED 100 Go 5G Appels et SMS/MMS illimités 100 Go Aucun 20 €

RED 200 Go 5G Appels et SMS/MMS illimités 200 Go Aucun 23€

140 Go 5G Appels et SMS illimités 100Go depuis l'Europe et les DOM Sans engagement 21€

2h 100 Mo 2H d'appels et SMS 100Mo depuis l'Europe et les DOM Sans engagement 3€

80 Go 4G+ Appels et SMS illimités 80Go depuis l'Europe et les DOM Sans engagement 15€

Attention ! Le réseau 5G des différents opérateurs mobiles n’est pas déployé sur l’ensemble du territoire. Il est conseillé de vérifier votre éligibilité avant de souscrire un forfait 5G. Vous pouvez également utiliser un comparateur des forfaits 5G pour comparer les prix des différentes offres disponibles.

Pour le moment, les opérateurs low-cost ne proposent pas de forfaits 5G à la souscription même s’ils peuvent exploiter le réseau 5G déployé par la maison-mère. Les opérateurs téléphoniques se concentrent davantage sur le déploiement de la 5G sur l’ensemble du territoire et vont proposer des offres low-cost dès la démocratisation du nouveau réseau.

Quel est le meilleur opérateur mobile pour souscrire son forfait mobile ?

Le marché des télécommunications est un marché concurrentiel où plusieurs opérateurs se partagent le porte-monnaie des consommateurs. Chaque opérateur mobile possède ses propres caractéristiques et propose des services plus ou moins intéressants.

Afin de souscrire le meilleur forfait mobile, vous devez déterminer vos besoins et vos préférences pour choisir un forfait mobile adapté à vos attentes.

Quel est le meilleur forfait mobile d’Orange ?

Orange (anciennement France Télécom) est l’opérateur historique des télécommunications et celui-ci domine largement le marché français avec plus de 40% des parts de marché. Les consommateurs apprécient particulièrement son service client de qualité et les performances de son réseau mobile et Internet.

Attention ! Orange est réputé pour ses prix plus élevés par rapport à ses concurrents. Néanmoins, vous pouvez facilement trouver un forfait mobile pas cher parmi le large choix chez l’opérateur historique.

Quel est le meilleur forfait mobile de Free ?

Free est le premier opérateur low-cost du marché français qui commercialise des offres Internet et des offres mobiles à des tarifs plus abordables. Free a secoué le marché des télécommunications dès 2002 avec le lancement de la première box Internet low-cost, la Freebox. Free continue à développer ses offres Internet avant de lancer ses premiers forfaits mobiles pas chers en 2012.

Aujourd’hui, Free propose quatre box Internet et trois forfaits mobiles.

Tableau comparatif des forfaits mobiles de Free (janvier 2023) : Nom du forfait mobile Téléphonie Internet Engagement Prix Forfait Free appels et SMS/MMS illimités en France et vers les mobiles des DOM, USA, Canada, Chine et vers les fixes de 100 destinations 210 Go (débit réduit au-delà) compatible avec le réseau 5G de Free dont 25 Go vers plus de 70 destinations sans engagement 19,99 €/mois Forfait 2 e 2h d'appels vers mobiles et fixes en France et DOM et les fixes de 100 destinations + SMS/MMS illimités 50 Mo (0,05€/Mo au-delà) sans engagement 2 €/mois Forfait Serie Free 80 Go appels et SMS/MMS illimités en France, DOM et Europe 80 Go (débit réduit au-delà) dont 8 Go utilisables en Europe/DOM sans engagement 10,99 €/mois pendant 12 mois puis 19,99 €/mois

Quel est le meilleur forfait mobile de SFR ?

SFR est l’un des principaux opérateurs français et celui-ci possède plus de 20% des parts de marché. À l’instar d’Orange et Free, l’opérateur propose des offres Internet des forfaits mobiles et celles-ci affichent une période d’engagement de 12 mois.

Le saviez-vous ? SFR est le premier opérateur mobile à activer ses premières antennes 5G. En effet, l’entreprise a commencé à déployer son réseau 5G dès le 24 novembre 2020, quelques semaines avant ses concurrents.

Tableau comparatif des forfaits mobiles de SFR (janvier 2023) : Nom du forfait mobile Téléphonie Internet Engagement Prix Forfait 2H 100 Mo 4G 2h d'appels vers les fixes et les mobiles et SMS/MMS illimités en France 100 Mo sans engagement 3 €/mois pendant 12 mois puis 8 €/mois Forfait 5 Go 4G appels et SMS/MMS illimités dans l'UE 5 Go sans engagement 12 €/mois pendant 12 mois puis17 €/mois Forfait 80 Go 4G appels et SMS/MMS illimités dans l'Europe étendue 80 Go en France et en Europe étendue (débit réduit au-delà) sans engagement 10 €/mois pendant 12 mois puis 30 €/mois Forfait 120 Go 4G appels et SMS/MMS illimités dans l'Europe étendue 140 Go en France + 90 Go à l'étranger sans engagement 21 €/mois pendant 12 mois puis 33 €/mois Forfait 100 Go 5G appels et SMS/MMS illimités dans l'Europe étendue 220 Go en France + 100 Go à l'étranger (débit réduit au-delà) sans engagement 50 €/mois pendant 12 mois puis 65 €/mois Forfait 150 Go 5G appels et SMS/MMS illimités dans l'Europe étendue 150 Go en France et 100 Go à l'étranger 24 mois 30 €/mois pendant 12 mois puis 45€/mois Forfait Illimites 5G appels et SMS/MMS illimités dans l'Europe étendue + Amérique Nord Internet mobile illimité en France et 100 Go (débit réduit au-delà) depuis les zones Europe, USA et Canada sans engagement 60 €/mois pendant 12 mois puis 75 €/mois

Quel est le meilleur forfait mobile de Bouygues Telecom ?

Au sein des principaux opérateurs téléphoniques, Bouygues Telecom est l’opérateur qui possède le moins de parts de marché avec un peu plus de 13% des utilisateurs français. Néanmoins, l’opérateur mobile parvient à séduire les consommateurs avec ses forfaits mobiles aux options variées et adaptés à tous les budgets.

Tableau comparatif des forfaits mobiles de Bouygues Telecom (janvier 2023) : Nom du forfait mobile Téléphonie Internet Engagement Prix Forfait B&You 200 Mo appels et SMS/MMS illimités en France 200 Mo (0,01 €/Mo au-delà ou option débit réduit) sans engagement 4,99 €/mois Forfait B&You 100 Go appels et SMS/MMS illimités en France 100 Go (0,01 €/Mo au-delà ou option débit réduit) sans engagement 14,99 €/mois Forfait Sensation 100 Mo 2h d'appels et SMS/MMS illimités en France et depuis Europe, DOM et Andorre 100 Mo (0,01 €/Mo au-delà ou option débit réduit) dont 100 Mo utilisables en Europe, DOM, Andorre et Suisse engagement 12 mois 3€/mois pendant 12 mois puis 7,99 €/mois Forfait Sensation 5 Go appels et SMS/MMS illimités en France et depuis Europe, DOM et Andorre 5 Go (0,01 €/Mo au-delà ou option débit réduit) dont 5 Go utilisables en Europe, DOM, Andorre et Suisse engagement 12 mois 9,99 €/mois pendant 12 mois puis 19,99 €/mois Forfait Sensation 50 Go appels et SMS/MMS illimités en France et depuis Europe, DOM et Andorre 70 Go (0,01 €/Mo au-delà ou option débit réduit) compatible avec le réseau 5G de Bouygues Telecom dont 25 Go utilisables en Europe, DOM, Andorre et Suisse engagement 12 mois 16,99 €/mois pendant 12 mois puis 31,99 €/mois Forfait Sensation 80 Go appels et SMS/MMS illimités en France et depuis Europe, DOM et Andorre 90 Go (0,01 €/Mo au-delà ou option débit réduit) compatible avec le réseau 5G de Bouygues Telecom dont 50 Go utilisables en Europe, DOM, Andorre et Suisse engagement 12 mois 19,99 €/mois pendant 12 mois puis 39,99 €/mois Forfait B&You 130 Go 5G appels et SMS/MMS illimités en France 130 Go (débit réduit au-delà) sans engagement 24,99 €/mois Forfait Sensation 60 Go 5G appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l'Europe et les DOM 60 Go (débit réduit au-delà) engagement 24 mois 26,99 €/mois pendant 12 mois puis 41,99 €/mois Forfait Sensation 90 Go 5G appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l'Europe et les DOM + les mobiles des USA, Canada et Chine et les fixes de plus de 120 destinations 90 Go (débit réduit au-delà) engagement 24 mois 33,99 €/mois pendant 12 mois puis 48,99 €/mois Forfait Sensation 150 Go 5G appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l'Europe, les DOM, les USA et le Canada + les mobiles des USA, Canada et Chine et les fixes de plus de 120 destinations 150 Go (débit réduit au-delà) engagement 24 mois 54,99 €/mois pendant 12 mois puis 69,99 €/mois

Bon à savoir ! Bouygues Telecom commercialise des forfaits mobiles pas chers avec sa gamme B&You, autrefois proposée par sa filiale low-cost.

Quel est le meilleur forfait mobile de RED by SFR ?

RED by SFR est la filiale low-cost de SFR, créée le 11 octobre 2011 pour concurrencer l’arrivée fracassante de Free au sein du marché des télécommunications. RED by SFR va permettre à sa maison-mère de proposer des forfaits mobiles moins chers et sans engagement pour séduire les ménages les plus modestes et les utilisateurs qui ne souhaitent pas s’engager.

RED by SFR propose un forfait unique mais celui-ci est personnalisable et va permettre à chaque abonné de créer son abonnement idéal pour souscrire au meilleur forfait mobile. RED by SFR permet à ses clients de choisir librement plusieurs caractéristiques du forfait mobile.

L’achat d’un nouveau téléphone portable avec le forfait mobile

Le nombre de Go/mois

Le type de connexion souhaitée : 4G ou 5G

Vous pouvez souscrire un forfait RED by SFR entre 10€/mois et 30€/mois pour le forfait mobile le plus complet.

Quel est le meilleur forfait mobile de Sosh ?

Sosh est la filiale low-cost d’Orange, créée le 6 octobre 2011 pour concurrencer les prix bas de Free. À l’instar de SFR et sa filiale low-cost, Sosh propose des offres Internet et des forfaits mobiles à des prix attractifs qui peuvent convenir à tous les budgets. De plus, Sosh bénéficie de la couverture de réseau d’Orange, l’une des plus performantes du marché des télécommunications.

Bon à savoir ! Sosh est l’alternative parfaite pour bénéficier de la qualité du réseau d’Orange et des prix attractifs de l’opérateur low-cost.

Tableau comparatif des forfaits mobiles de Sosh (janvier 2023) : Nom du forfait mobile Téléphonie Internet Engagement Prix Forfait 100 Mo 2h d'appels et SMS/MMS illimités en France 100 Mo (0,05€/Mo au-delà ou bloqué) sans engagement 4,99 €/mois Forfait 70 Go appels et SMS/MMS illimités en France 70 Go (débit réduit au-delà) sans engagement 24,99 €/mois

Comment déterminer ses besoins ?

Le meilleur forfait mobile est celui qui va s’adapter aux besoins de l’utilisateur. Par conséquent, il est conseillé de déterminer avec précision ses besoins numériques pour éviter de payer un forfait mobile trop cher par rapport à ses besoins. Il est nécessaire de lister précisément ses besoins pour mieux comparer les offres sur Internet.

✔️ Liste des besoins à déterminer avant de choisir son forfait mobile :

Les options de téléphonie : appels et SMS/MMS

L’enveloppe Internet (Go/mois)

Le type de connexion

Les options à l’étranger : possibilités d’utiliser son smartphone pour envoyer des messages ou consulter Internet

La période d’engagement

Les options incluses dans le forfait mobile : smartphone, abonnement offert, etc.

Le prix

Ces nombreux critères vont déterminer le forfait mobile le plus adéquat et permettre aux utilisateurs d’estimer le prix de l’abonnement. Un forfait mobile complet avec des options compatibles à l’étranger et un volume de data important va coûter plus cher qu’un forfait plus basique.

Bon à savoir ! Dans le cas où vous craigniez le hors-forfait et ses frais supplémentaires, vous pouvez souscrire un forfait bloqué. Ces forfaits mobiles sont particulièrement adaptés aux plus jeunes utilisateurs.

Avant de souscrire un forfait mobile, il est également important de vérifier le prix de l’abonnement après la première année de souscription. En effet, la plupart des opérateurs proposent des prix attractifs lors des 12 premiers mois avant une augmentation du prix de l’abonnement. Néanmoins, il est tout de même possible de bénéficier de promotions intéressantes sur les forfaits mobiles pour réaliser davantage d’économies.

Chaque abonné utilise son smartphone comme il le souhaite. Toutefois, il est important de connaître vos habitudes pour souscrire le forfait mobile le plus adapté pour vous.

Il est également important de déterminer les besoins numériques lors de la souscription d’un forfait pour une clé 4G. En effet, ce routeur nomade fonctionne avec un forfait qui contient uniquement une enveloppe Internet conséquente.

Comment choisir le meilleur opérateur ?

Le choix de l’opérateur mobile va également dépendre de l’utilisateur, notamment sa position géographique. En effet, il est conseillé de choisir son forfait mobile par rapport à la couverture réseau proposée par l’opérateur téléphonique.

Le saviez-vous ? Vous pouvez faire un test Internet pour comparer la couverture mobile des différents opérateurs ou consulter les cartes interactives sur le site de l’Arcep.

Il est important de choisir un forfait mobile chez un opérateur téléphonique qui propose une bonne couverture réseau afin de profiter pleinement des services inclus dans le forfait mobile, notamment les services de téléphonie mobile et la connexion Internet via le réseau 4G ou le réseau 5G.

