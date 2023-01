Comment effectuer le raccordement à la fibre optique de son logement ?

️ Comment se fait le branchement de la fibre ?

Les travaux de raccordement à la fibre optique correspondent aux travaux effectués pour installer la fibre optique dans un logement éligible à ce nouveau type de connexion.

Comment connaître son éligibilité à la fibre optique ? Vous devez nécessairement réaliser un test d’éligibilité à la fibre optique avant d’entamer les démarches pour raccorder votre logement à la fibre optique. Vous pouvez faire ce test d’éligibilité auprès des différents fournisseurs d’accès à Internet ou consulter la carte interactive disponible sur le site de l’Arcep pour suivre le déploiement de la fibre optique.

Dans le cas où le logement est éligible à la fibre optique, il est nécessaire d’entamer rapidement les démarches administratives pour effectuer les travaux de raccordement à la fibre optique. La demande de raccordement à la fibre optique doit se faire auprès du fournisseur d’accès à Internet qui a déployé la fibre optique dans le quartier où se situe le logement.

Vous pouvez être éligible à la fibre optique chez plusieurs fournisseurs d’accès à Internet. Dans ce cas-là, il est conseillé d’utiliser un comparateur de prix pour choisir la meilleure offre Internet.

L’ampleur des travaux de raccordement à la fibre optique va dépendre de plusieurs critères qui vont déterminer le prix des travaux et les délais d’installation de la fibre optique.

Le type de logement

La distance du logement avec le réseau fibré du fournisseur d’accès à Internet

Le type de connexion : la FTTH ou la fibre coaxiale

La configuration du logement

Comment installer la fibre dans un appartement ?

Le raccordement à la fibre optique d’un appartement est simple puisqu’il nécessite aucun gros travaux. En effet, les travaux de raccordement à la fibre optique les plus « compliqués » sont assurés par le syndicat de copropriété et le fournisseur d’accès à Internet.

Bon à savoir ! Le syndicat de copropriété va s’occuper d’une partie du raccordement à la fibre optique : ceux-ci correspondent au raccordement de l’immeuble au réseau fibré via un ensemble de câbles optiques. Ces travaux vont permettre d’installer le noeud optique dans l’immeuble (le plus souvent au sous-sol) afin de permettre aux résidents de se brancher.

Dans le cas où l’immeuble est éligible à la fibre optique et raccordé au réseau fibré, les résidents peuvent souscrire une offre Internet auprès du fournisseur d’accès à Internet qui a déployé la fibre optique dans l’immeuble. Les travaux de raccordement à la fibre optique nécessitent le passage d’un technicien qui va installer la Prise Terminale Optique (PTO) et effectuer le câblage avec le Point de Branchement Optique.

✔️ Les étapes nécessaires pour l’installation de la fibre optique dans un appartement (janvier 2023) :

La vérification de l’éligibilité du logement à la fibre optique Le choix de l’emplacement du Point de Terminaison Optique ou Prise Terminale Optique (PTO) par rapport à la configuration de l’appartement Le câblage du Point de Terminaison Optique avec le Point de Branchement Optique, généralement situé à l’étage du logement L’installation de la fibre optique dans le local technique de l’immeuble où se situe le noeud optique relié au réseau du fournisseur d’accès à Internet La mise en service de la box Internet

Attention ! Dans certains cas, le technicien est obligé de percer le mur pour faire passer le câble de la fibre optique dans votre appartement. Néanmoins, cela reste esthétique pour éviter d’abîmer le logement. Il est également possible qu’il fasse cheminer le câble optique le long des plinthes pour éviter de laisser les câbles apparents.

Comment installer la fibre dans une maison individuelle ?

Le raccordement à la fibre optique d’une maison individuelle engage des travaux de raccordement plus importants par rapport à l’installation de la fibre optique dans un appartement. En effet, les occupants de la maison individuelle doivent également s’occuper du raccordement entre le logement et le réseau fibré du fournisseur d’accès à Internet.

Bon à savoir ! Dans certains cas, vous devez préparer vous-même le terrain pour permettre le passage des câbles optiques jusqu’à votre logement.

La plupart du temps, les techniciens utilisent le câblage téléphonique déjà existant pour installer la fibre optique dans une maison individuelle. Dans ce cas-là, le raccordement de la fibre optique d’une maison individuelle est souterrain et nécessite l’utilisation de câbles optiques spéciaux pour résister à l’humidité. Il est également possible de réaliser le raccordement de la fibre optique d’une maison individuelle en aérien.

Le raccordement de la fibre optique d’une maison individuelle en aérien est une alternative peu privilégiée puisqu’elle représente des risques plus importants de coupure, notamment en cas d’intempéries.

✔️ Les étapes nécessaires pour l’installation de la fibre optique dans une maison individuelle (janvier 2023) :

La vérification de l’éligibilité du logement à la fibre optique Le choix de l’emplacement du boîtier optique et de la Prise Terminale Optique (PTO) par rapport à la configuration de la maison La préparation du chemin du câblage jusqu’au logement : cette étape comporte des travaux nécessaires pour amener les câbles de la rue jusqu’à la maison Le câblage du Point de Terminaison Optique avec le réseau fibré La mise en service de la box Internet

Il est nécessaire de déterminer un schéma pour l’installation de la fibre optique d’une maison individuelle afin d’éviter les mauvaises surprises, notamment dans le cas d’un branchement souterrain. La plupart du temps, le schéma du raccordement de la fibre optique est identique par rapport à la ligne téléphonique.

Est-ce que l’installation de la fibre est gratuite ?

Quel est le prix du raccordement à la fibre optique ?

Les travaux de raccordement à la fibre optique peuvent engendrer un coût supplémentaire qui va s’ajouter au coût de la mise en service de la box Internet et le prix mensuel de l’abonnement. Néanmoins, le prix du raccordement à la fibre optique va dépendre de plusieurs critères.

Le fournisseur d’accès à Internet

Le type de logement

Le type de raccordement à la fibre optique

Le saviez-vous ? Le type de raccordement est l’élément le plus susceptible de faire varier le prix du raccordement à la fibre optique. Par exemple, le raccordement à la fibre optique d’une maison individuelle en aérien avec SFR va coûter 299€ contre 149€ pour un raccordement souterrain. À l’inverse, le raccordement à la Fibre de Free est gratuit.

Prix du raccordement à la fibre optique selon les fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Fournisseur d’accès à Internet Frais de raccordement à la fibre optique Gratuit pour les dix premiers mètres

Fibrage inférieur à 50m : 25€

Fibrage supérieur à 50m : 75€ Gratuit Gratuit Raccordement souterrain : 149€

Raccordement aérien : 299€

Qui paye le raccordement à la fibre optique ?

Le paiement des travaux nécessaires au raccordement à la fibre optique demeurent à la charge de l’occupant du logement, qu’il s’agisse du propriétaire ou d’un simple locataire. Les démarches administratives pour effectuer le raccordement à la fibre optique doivent également être assurées par l’occupant du logement.

Bon à savoir ! Dans le cas où vous êtes locataire de votre résidence principale, le propriétaire ne peut pas s’opposer au raccordement de la fibre optique. Vous devez uniquement lui notifier la nature des travaux nécessaires au raccordement de la fibre optique.

Les démarches administratives inhérentes à la souscription d’une offre Internet compatible avec la fibre optique restent également à la charge de l’occupant du logement.

Quelle offre Internet choisir ?

Aujourd’hui, tous les foyers français ne sont pas éligibles à la fibre optique puisque le déploiement de la fibre optique est progressif. Néanmoins, tous les fournisseurs d’accès à Internet (classiques et low-cost) commercialisent des offres Internet compatibles à la fibre optique à l’intention des abonnés éligibles.

Il est possible d’être éligible au réseau fibré d’un seul fournisseur d’accès à Internet. Dans le cas où vous êtes éligible à plusieurs opérateurs, vous pouvez utiliser un comparateur de prix pour choisir l’offre la moins chère et la plus adaptée à vos besoins.

Il est important de déterminer ses besoins numériques et cibler précisément ses attentes concernant son offre Internet pour choisir le fournisseur d’accès à Internet le plus adapté. Certains abonnés vont privilégier les débits de connexion et certains vont préférer souscrire une offre avec un prix plus avantageux.

