Quelle est la meilleure box Internet du marché en 2022 ?

Bbox Fit ADSL entre 0,5 Mb/s et 1Mb/s entre 1 Mb/s et 15 Mb/s appels illimités vers les fixes de France et plus de 110 destinations - engagement 12 mois 15,99 €/mois pendant 12 mois puis 26,99 €/mois

Bbox Fit Fibre 200 Mb/s 300 Mb/s appels illimités vers les fixes de France et plus de 110 destinations - engagement 12 mois 15,99 €/mois pendant 12 mois puis 29,99 €/mois

Bbox Must ADSL entre 0,5 Mb/s et 1Mb/s entre 1 Mb/s et 15 Mb/s appels illimités vers fixes et les mobiles de France et vers fixes de plus de 110 pays plus de 180 chaînes TV et enregistreur TV 100h engagement 12 mois 22,99 €/mois pendant 12 mois puis 36,99 €/mois

Bbox Must Fibre 400 Mb/s 1 Gb/s appels illimités vers fixes et les mobiles de France et vers fixes de plus de 110 pays plus de 180 chaînes TV, enregistreur TV 100h, décodeur TV Bbox 4K engagement 12 mois ou 24 mois pour l'offre comprenant la Smart TV de Samsung 22,99 €/mois pendant 12 mois puis 39,99 €/mois

Bbox Ultym ADSL entre 0,5 Mb/s et 1Mb/s entre 1 Mb/s et 15 Mb/s appels illimités vers fixes et les mobiles de France, Europe et Suisse + vers fixes de plus de 110 destinations plus de 180 chaînes TV, enregistreur TV 100h, décodeur TV Bbox 4K engagement 12 mois 28,99 €/mois pendant 12 mois puis 40,99 €/mois