Fournisseur SFR : découvrez les offres internet et mobiles

Qui est l’opérateur SFR ?

SFR est le 2e opérateur français, et a été créé en 1987 par la Compagnie Générale des Eaux. Le nom SFR est l’acronyme de Société Française du Radiotéléphone. Il fait partie du groupe Altice France, acteur pionnier de la convergence entre les télécoms et les médias. L’opérateur est le premier à avoir lancé la 3G, la 4G et la 5G en France.

Qu'est-ce que le réseau 5G ? Le réseau 5G correspond à la cinquième génération de téléphonie mobile. Il est commercialisé par les principaux opérateurs : l’opérateur historique Orange, Free, SFR et l’opérateur Bouygues Telecom depuis la fin de l’année 2020. Le principal avantage apporté par la 5G est l’amélioration de la vitesse des débits, ainsi que la possibilité de partager une quantité encore plus importante de données.

L’opérateur SFR propose des offres Box, des forfaits mobiles, ainsi que des abonnements Box + Mobile. Que vous soyez éligible à la fibre optique ou non, vous trouverez votre bonheur dans les offres qu’il commercialise. Des offres mobiles de 5G sont également disponibles, pour accompagner l’arrivée de ce réseau depuis fin 2020.

Le réseau 4G de SFR couvre 99% de la population. L’Arcep a mis en place une carte interactive, qui vous permet de voir la couverture réseau de l’opérateur à votre adresse. Vous pourrez donc voir si cette dernière est de bonne qualité ou non.

Qu'est-ce que l'Arcep ? L’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) a été créé en 1997 dans le but d’accompagner l’ouverture à la concurrence du secteur des communications électroniques. Aujourd’hui, ses missions se sont étendues à la régulation du secteur postal, à la protection de la neutralité ou encore à l’aménagement numérique des territoires.

Quelles sont les offres de SFR ?

L’opérateur SFR propose plusieurs types d’offres. Si vous voulez souscrire une offre chez lui, vous allez pouvoir prendre une box Internet ou une offre mobile.

Quelles sont les offres Internet de l’opérateur ?

SFR propose différentes offres Internet, notamment en fonction du type de connexion que vous possédez. Il existe donc 2 offres pour l’ADSL et 2 offres pour la fibre optique.



Comparatif des offres internet commercialisées par SFR (janvier 2023) Offre Débit Prix/mois

SFR Fibre Starter 500 Mb/s 18€

SFR Fibre Power 2 Gb/s 26€

SFR Fibre Premium 8 Gb/s 32€

Quelles sont les offres mobiles de SFR ?

Là encore, l’opérateur met à la vente plusieurs types d’offres mobiles. Certaines offres vont être pour les personnes qui souhaitent avoir accès au réseau 4G, et les autres sont pour avoir accès au réseau 5G. Dans chaque catégorie, le choix de l’offre pourra être fait en fonction de la quantité de Go que vous voulez, et si vous souhaitez avoir des appels et SMS illimités ou non. Le prix va également être un élément de différenciation, ce dernier étant plus élevé si les services proposées sont plus nombreux.



Récapitulatif des forfaits mobiles SFR (janvier 2023) : Forfait Téléphonie Internet Engagement Prix/mois

220 Go 5G Appels et SMS illimités 100Go depuis l'Europe et les DOM Engagement 24 mois 50€

150 Go 5G Appels et SMS illimités 100Go depuis l'Europe et les DOM Engagement 24 mois 30€

50 Go 5G Appels et SMS illimités 50Go depuis l'Europe et les DOM Engagement 24 mois 24€

140 Go 5G Appels et SMS illimités 100Go depuis l'Europe et les DOM Sans engagement 21€

80 Go 4G+ Appels et SMS illimités 80Go depuis l'Europe et les DOM Sans engagement 15€

5 Go 4G+ Appels et SMS illimités 5Go depuis l'Europe et les DOM Sans engagement 14€

2h 100 Mo 2H d'appels et SMS 100Mo depuis l'Europe et les DOM Sans engagement 3€

Quelle est l’offre Box Internet Fibre + Mobile ?

SFR ne propose pas uniquement des offres de Box Internet et mobiles séparées. Vous avez également la possibilité de souscrire un pack Internet + Mobile.

La première étape est de choisir une offre Internet : SFR Fibre ou SFR Fibre power. Ensuite, vous pourrez choisir votre forfait mobile, 4G+ ou 5G, avec ou sans téléphone.

Comment savoir si je suis éligible à la fibre optique ? Pour souscrire une offre de fibre optique, il est nécessaire que vous logement ait été raccordé à la fibre optique au préalable. Pour savoir si vous pouvez avoir la fibre optique à votre adresse, vous pouvez réaliser un test d’éligibilité sur Internet. En renseignant votre adresse postale ou votre numéro de ligne fixe, vous pourrez savoir si un opérateur a déjà déployé la fibre optique jusque chez vous, et si l’installation de la fibre optique a déjà été réalisée ou non.

Quels sont les avis sur SFR ?

Les avis laissés par les consommateurs concernant le fournisseur d’accès à Internet sont à la fois positifs et négatifs.

Les avis que nous avons recueilli ci-dessous viennent du site Trustpilot.

Quels sont les avis positifs sur SFR ?

Dans l’ensemble, les retours positifs des clients sur Red by SFR concernent l’attractivité des prix des box Internet et des forfaits mobiles. Les consommateurs sont également satisfaits des services proposés par l’opérateur, notamment au niveau de l’installation de la fibre optique.

Vous trouverez ci-dessous des commentaires laissés par des clients de Red by SFR sur le site Trustpilot.

Avis laissé par Valentin L. Souscrit à la fibre de SFR en juillet 2021, je suis très surpris, la qualité est au rendez-vous, l’installation a été très rapide et les services fonctionnent parfaitement.

Avis laissé par Annie Motte Nous tenons à remercier et féliciter le technicien qui est venu faire l’installation de la fibre. Une personne très compétente et à l’écoute de ce qu’on lui demandait. Travail très soigné et belle installation. Il a tout nettoyé. Vraiment merci à lui pour son travail, sa patience et sont amabilité.

Avis laissé par Brigitte Devineau Merci au service client SFR: contacté pour une panne (qui me posait un gros problème puisque j’étais en train de régler une succession), la réponse téléphonique a été immédiate, un technicien nous a été passé dans la foulée et trois jours après nous avions une intervention de deux techniciens très compétents qui ont remis le réseau en route…(après avoir fait 60 km pour rejoindre notre contrée reculée!).

Quels sont les avis négatifs sur SFR ?

Néanmoins, tous les avis laissés par les clients ne sont pas que positifs. De nombreux commentaires négatifs ont pu être identifiés. La majorité des avis négatifs concerne le service client, que beaucoup trouvent « incompétent » et « déplorable ».



Avis laissé par Lionel Premel-Cabic 1 an et demi de galère, rien ne fonctionne. Service client déplorable. impossible de les joindre, opérateur tous plus incompétents les uns que les autres.

Avis laissé par Hanae El Amraoui Si possible de ne donner aucune étoile ce serai sans doute ce que j’aurais fait. C’est un service incompétent, chacun des conseillers vous donne des informations différentes. Aucune solution n’est proposée. De gros mensonges et finalement d’une impolitesse encore jamais vu dans un service client qui se permettent de te raccrocher au nez non pas une fois mais 3 fois. Des conseillers qui te poussent littéralement à la résiliation…. On comprend largement pourquoi d’autres opérateurs les surpassent

Avis laissé par Stéphane Pei-Tronchi He oui ça fait 1ans que j’attend mon raccordement fibre ou le PBO et devant ma porte, après 8 techniciens, des photos, des infos très précises, toujours pas de fibre ( fibre appartenant à SFR ). Voila pourquoi une incompétence total, lamentable quand on vous dit à l’autre bout de l’Afrique que votre adresse n’est pas bonne ou qu’il ne savent pas ou est ce boitier (PBO), catastrophique……

Si vous souhaitez prendre contact avec l’opérateur SFR, que ce soit pour une réclamation, ou simplement si vous avez des questions, alors vous pouvez joindre le service client. Pour ce faire, plusieurs moyens sont possibles : par téléphone, via le chat, par courrier ou depuis votre espace client. SFR ne met pas d’adresse mail à disposition de ses utilisateurs.

Contacter SFR par téléphone

Pour contacter le service client de SFR par téléphone, plusieurs numéros de téléphone sont possibles :

depuis un poste fixe ou un mobile : le 1023 ou le 06 10 00 10 23 ;

depuis l’étranger : le +33 6 10 00 10 23.

Si vous avez une question concernant une offre, les options de votre contrat ou votre facture, vous pouvez contacter le service client commercial du lundi au samedi de 8h à 20h. Si vous avez un problème avec le fonctionnement de votre box, de votre décodeur TV ou de l’un de vos accessoires, alors c’est le service client technique qui vous répondra, du lundi au dimanche de 8h à 21h.

Contacter SFR par Chat

En vous rendant sur le site Internet de SFR, vous pourrez y trouver plusieurs chats différents, selon la nature de votre demande.

S’il s’agit d’une question sur votre offre, votre contrat ou plus globalement sur les services proposés par SFR, alors c’est le service client commercial qui vous répondra sur le chat. Si vous avez un problème avec le fonctionnement de votre téléphone ou de votre équipement SFR, alors un chat est prévu pour les clients SFR mobile, et un autre pour les clients SFR box. Enfin, si vous êtes client d’un service SFR, mais sans avoir de ligne box ou de ligne mobile, il existe un autre chat dédié.

Contacter SFR par courrier

Si vous avez une réclamation à faire à l’opérateur, alors il est possible d’envoyer un courrier à différentes adresses, selon le service client que vous souhaitez contacter :

pour le service client SFR Box : Service Client SFR Box et Fibre, SFR, TSA 10101, 69947 Lyon Cedex 20 ;

pour le service client SFR Mobile : Service Client Abonnés, SFR TSA 10101, 69947 Lyon Cedex 20, ou Service Client SFR La Carte, SFR, TSA 10101, 69947 Lyon Cedex 20, ou Service Client Tablettes et Clés Internet, SFR, TSA 10101, 69947 Lyon Cedex 20 ;

pour le Service Recours Consommateurs SFR : SFR Service Recours Consommateurs, TSA 20102, 69947 Lyon Cedex 20.

Contacter SFR depuis votre espace client

En vous connectant à votre espace client SFR, vous pourrez obtenir des informations concernant les contrats que vous avez souscrits. Vous pourrez y consulter vos consommations, vos factures ou encore vos paiements.

Pour vous y connecter, vous n’avez qu’à renseigner votre identifiant (que vous pouvez trouver sur votre facture), et votre mot de passe.

Vous pouvez également accéder à votre compte depuis l’application SFR & Moi. Cette application vous permettra de :

suivre votre consommations et vos factures, ce qui vous permettra de maîtriser votre budget, que vous soyez en France ou à l’étranger, mais également de télécharger et de payer vos dernières factures ; gérer votre contrat, en suivant l’avancement de vos commandes ou de vos dossiers en cours, ou encore en modifiant vos coordonnées personnelles et bancaires ; vérifier votre box en cas de problème, en lançant le diagnostic de votre box.

FAQ

Comment souscrire une offre chez SFR ?

Pour souscrire une offre Internet ou mobile chez SFR, vous pouvez contacter le service client au 1023 pour effectuer votre demande de souscription. La souscription peut également se faire directement sur le site Internet de l'opérateur.

Comment résilier son offre SFR ?

Si vous souhaitez résilier votre offre SFR, alors vous pouvez contacter le service client au 1023, qui vous communiquera l'adresse de résiliation, à laquelle vous pourrez envoyer un courrier. À compter de la réception de votre courrier, il faudra compter un délai de 10 jours pour que votre résiliation soit effective.

Comment me connecter à mon compte SFR ?

Pour vous connecter à votre compte SFR, c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur le site Internet de l'opérateur. Vous pourrez ensuite renseigner votre identifiant (inscrit sur votre facture) et votre mot de passe. Si c'est la première fois que vous vous connectez, alors il vous suffit de créer votre espace client, votre identifiant étant celui que vous avez choisi au moment de votre commande.