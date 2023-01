Qui sont les fournisseurs Internet du marché français ?

Quels sont les fournisseurs d’accès à Internet ?

Le marché des télécommunications est un marché concurrentiel où plusieurs acteurs se partagent le porte-monnaie des consommateurs. Depuis l’explosion de la bulle Internet, Orange (ex-France Télécom) doit partager le marché avec plusieurs fournisseurs Internet alternatifs qui commercialisent des box Internet et des forfaits mobiles pour les particuliers et les professionnels.



Il est important de choisir le fournisseur Internet en fonction des besoins numériques du foyer, l’éligibilité du logement aux différentes technologies et les services proposés par le fournisseur d’accès à Internet. Étant donné les nombreux acteurs présents au sein du marché français, il est conseillé de comparer les offres et les services proposés afin de choisir le meilleur abonnement.

Le fournisseur Orange

Le premier réseau de communication est créé au cours de l’année 1792 afin d’acheminer rapidement les informations dans un pays en guerre. Après l’invention du télégraphe électrique et du téléphone, l’État français crée le Ministère des Postes et des Télégraphes en 1878. En 1941, une Direction Générale des Télécommunications est créée au sein de ce ministère. Plusieurs décennies plus tard – juillet 1987 – une directive européenne garantit la concurrence des services de télécommunications et la Direction Générale des Télécommunications est renommée France Télécom au 1er janvier 1988.

France Télécom devient Orange le 28 mai 2013 mais la transition a été progressive. Cette transition a débuté avec le rachat d’Orange à Vodafone. Par la suite, France Télécom effectue des modifications concernant sa charte graphique, sa stratégie de communication et ses offres Internet et mobiles. Aujourd’hui, Orange est le principal fournisseur Internet du marché des télécommunications français qui détient plus de 40% des parts du marché.

Orange commercialise plusieurs offres Internet et plusieurs forfaits mobiles à l’intention des particuliers et des professionnels. Les abonnés d’Orange peuvent profiter des différentes technologies Internet et mobiles développées au sein du marché. En effet, le fournisseur Internet propose des offres Internet compatibles avec les technologies xDSL et la fibre optique et des forfaits mobiles 4G et 5G.



Bon à savoir ! Étant donné le catalogue important d’Orange, il est nécessaire de comparer les offres Internet et mobile pour choisir le contrat le plus adapté aux besoins numériques de l’abonné. Il est important de vérifier le prix de l’abonnement, les services proposés par le fournisseur Internet et la qualité du réseau Internet et mobile.

Comparatif des offres internet commercialisées par Orange (janvier 2023) Offre Débit Prix

Livebox 15 Mb/s 36,99 €

Livebox Fibre 500 Mb/s 41,99 €

Livebox Up 15 Mb/s 44,99 €

Livebox Up Fibre 2 Gb/s 49,99 €

Livebox Max Fibre 2 Gb/s 54,99 €

Livebox Max 15 Mb/s 49,99 €

Il est nécessaire de réaliser un test de débit avant de souscrire une offre Internet compatible avec la fibre optique. En effet, tous les locaux français ne sont pas éligibles à la nouvelle technologie et certains doivent effectuer des travaux de raccordement pour profiter des débits plus élevés.

Récapitulatif des forfaits mobiles Orange (janvier 2023) : Forfait Téléphonie Internet Prix/mois

Forfait 150Go 5G Appels/SMS/MMS illimités 150 Go 44,99 €

Forfait 220Go 5G Appels/SMS/MMS illimités et Appels/SMS illimités en Europe 220 Go 64,99 €

Forfait 2h 100Mo SMS/MMS illimités et 2h d'appels 100 Mo 7,99 €

Forfait 2h 20Go SMS/MMS illimités et 2h d'appels 20 Go 18,99 €

Forfait 80Go SMS/MMS illimités et Appels illimités 80 Go 29,99 €

Forfait 140Go 5G Appels/SMS/MMS illimités 140 Go 32,99 €

Forfait 10Go SMS/MMS illimités et Appels illimités 10 Go 26,99 €

Le saviez-vous ? Depuis le 03 décembre 2020, Orange déploie son réseau 5G au sein de l’Hexagone. La 5G permet aux abonnés de profiter d’un accès Internet ultra rapide.

Le fournisseur Free

Free est le premier fournisseur Internet low-cost du marché des télécommunications français. Il est l’un des derniers fournisseurs Internet qui a investi le marché français mais ses offres Internet et mobiles pas chères ont rapidement séduit les utilisateurs français. Aujourd’hui, Free est le deuxième fournisseur Internet par rapport aux parts de marché au sein de l’Hexagone. Free est une filiale du groupe Iliad créée le 18 février 1999 par Xavier Niel.

Free commercialise plusieurs offres Internet et plusieurs forfaits mobiles à l’intention des particuliers et des professionnels. Les abonnés de Free peuvent profiter des différentes technologies Internet et mobiles développées au sein du marché. En effet, le fournisseur Internet propose des offres Internet compatibles avec les technologies xDSL et la fibre optique et des forfaits mobiles 4G et 5G.



Le saviez-vous ? Free commercialise quatre box Internet et trois forfaits mobiles. Par conséquent, il est nécessaire de comparer les offres Internet et mobile pour choisir le contrat le plus adapté aux besoins numériques de l’abonné. Il est important de vérifier le prix de l’abonnement, les services proposés par le fournisseur Internet et la qualité du réseau Internet et mobile.

Récapiltulatif des forfaits mobiles Free (janvier 2023) : Forfait Téléphonie Internet Engagement Prix mensuel

Forfait 2 € 2h d'appels + SMS/MMS illimités 50 Mo Aucun 2€

Série Free 110 Go appels et SMS/MMS illimités 110 Go Aucun 14,99 € pendant 12 mois puis 19,99 €

Forfait Free 5G appels et SMS/MMS illimités 210 Go Aucun 19,99€

Le saviez-vous ? Free est le dernier opérateur mobile qui a déployé son réseau 5G au sein de l’Hexagone. En effet, les premières antennes 5G de Free ont été activées le 15 décembre 2020. Néanmoins, Free garantit une couverture réseau de plus de 40% du territoire français.

Comparatif des offres internet commercialisées par Free (janvier 2023) Offre Débit Prix

Freebox Mini 4K ADSL 15 Mb/s 16€

Freebox Mini 4K Fibre 1 Gb/s 16€

Freebox Delta ADSL 15 Mb/s 30€

Freebox Delta Fibre 8 Gb/s 40€

Freebox Révolution ADSL 15 Mb/s 20€

Freebox Révolution Fibre 1 Gb/s 20€

Freebox Pop ADSL 15 Mb/s 30€

Freebox Pop Fibre 5 Gb/s 30€

Bon à savoir ! À l’inverse de ses concurrents, Free est le seul fournisseur Internet à proposer la fibre optique sans surcoût.

Le fournisseur SFR

La Société Française du Radiotéléphone (SFR) est un opérateur des télécommunications français qui regroupe les activités télécoms d’Altice France. SFR a été créé par la Compagnie générale des eaux au cours de l’année 1987. À ce moment-là, la Société Française du Radiotéléphone proposait à ses clients un service de radio-télécommunications analogique et faisait concurrence au Radiocom 2000 de France Télécom.



Le saviez-vous ? SFR est le premier opérateur privé de téléphonie fixe et mobile alternatif à France Télécom.

Bon à savoir ! Étant donné le catalogue important de SFR, il est nécessaire de comparer les offres Internet et mobile pour choisir le contrat le plus adapté aux besoins numériques de l’abonné. Il est important de vérifier le prix de l’abonnement, les services proposés par le fournisseur Internet et la qualité du réseau Internet et mobile.

Comparatif des offres internet commercialisées par SFR (janvier 2023) Offre Débit Prix/mois

SFR Fibre Starter 500 Mb/s 18€

SFR Fibre Power 2 Gb/s 26€

SFR Fibre Premium 8 Gb/s 32€

Récapitulatif des forfaits mobiles SFR (janvier 2023) : Forfait Téléphonie Internet Engagement Prix/mois

220 Go 5G Appels et SMS illimités 100Go depuis l'Europe et les DOM Engagement 24 mois 50€

150 Go 5G Appels et SMS illimités 100Go depuis l'Europe et les DOM Engagement 24 mois 30€

50 Go 5G Appels et SMS illimités 50Go depuis l'Europe et les DOM Engagement 24 mois 24€

140 Go 5G Appels et SMS illimités 100Go depuis l'Europe et les DOM Sans engagement 21€

80 Go 4G+ Appels et SMS illimités 80Go depuis l'Europe et les DOM Sans engagement 15€

5 Go 4G+ Appels et SMS illimités 5Go depuis l'Europe et les DOM Sans engagement 14€

2h 100 Mo 2H d'appels et SMS 100Mo depuis l'Europe et les DOM Sans engagement 3€

Le saviez-vous ? SFR a été le premier opérateur mobile à déployer son réseau 5G au sein du territoire français. En effet, l’opérateur SFR a annoncé le lancement de son réseau 5G dès le 24 novembre 2020.

Le fournisseur Bouygues Télécom

Bouygues Telecom est la filiale spécialisée dans les télécommunications du groupe français, Bouygues. Bouygues Telecom a été créée le 4 octobre 1994 mais son activité commerciale a été lancée plusieurs mois plus tard, le 30 mai 1996. Bouygues Telecom est le troisième fournisseur Internet au sein du marché des télécommunications français et depuis un arrêté daté du 8 décembre 1994, le groupe Bouygues se voit accorder l’autorisation d’établir et d’exploiter un réseau public à la norme GSM. Néanmoins, Bouygues Telecom dispose d’un réseau moins étendu par rapport à ses concurrents.



Bouygues Telecom est obligé d’adopter une stratégie d’innovation pour développer et préserver ses parts de marché

Bon à savoir ! Étant donné le catalogue important de Bouygues Telecom, il est nécessaire de comparer les offres Internet et mobile pour choisir le contrat le plus adapté aux besoins numériques de l’abonné. Il est important de vérifier le prix de l’abonnement, les services proposés par le fournisseur Internet et la qualité du réseau Internet et mobile.

Comparatif des offres internet commercialisées par Bouygues Télécom (janvier 2023) Offre Débit Prix

Bbox Fit ADSL Boosté VDSL 15€99

Bbox Fit Fibre 400 Mb/s 15€99

Bbox Must ADSL Boosté VDSL 24€99

Bbox Must Fibre 1 Gb/s 24€99

Bbox Ultym ADSL Boosté VDSL 29€99

Bbox Ultym Fibre 2 Gb/s 29€99

Le saviez-vous ? Bouygues Telecom continue de proposer des innovations intéressantes pour s’adapter aux besoins numériques des utilisateurs. Par exemple, le fournisseur Internet a lancé une box Internet spécifiquement réservée aux associations. Bouygues Telecom innove également pour son catalogue d’offres mobiles : l’opérateur propose un forfait mobile évolutif réservé aux adolescents.

Récapitulatif des forfaits mobiles Bouygues Telecom (janvier 2023) : Forfait 📞

Téléphonie 🌐

Internet 💍

Engagement 💰

Prix/mois

Bouygues Telecom 100Go 2h d'appels et SMS/MMS illimités 100Go dont 50 Go à l'étranger 12 mois 15€99

Bouygues Telecom 130Go Appels et SMS/MMS illimités 130Go dont 80 Go à l'étranger 12 mois 26€99

Bouygues Telecom 200Go Appels et SMS/MMS illimités 200Go dont 100 Go à l'étranger 12 mois 29€99

Bouygues Telecom 240Go Appels et SMS/MMS illimités 240Go dont 130 Go à l'étranger 12 mois 54€99

Bouygues Telecom 1 à 20Go Appels et SMS/MMS illimités 1 à 20Go 12 mois 6€99

Bouygues Telecom 2h 100Mo Appels et SMS/MMS illimités 2h 100Mo 12 mois 2€

Bouygues telecom 240 Go appels et SMS/MMS illimités 240 Go 12 mois 54,99€

Bouygues Telecom 5Go Appels et SMS/MMS illimités 5Go 12 mois 11€99 pendant 12 mois puis 20€99/mois

BandYou 80 Go Appels et SMS/MMS illimités 80 Go Aucun 12,99€

BandYou 100 Go Appels et SMS/MMS illimités 100 Go Aucun 15,99€

BandYou 200 Go Appels et SMS/MMS illimités 200 Go Aucun 19,99€

BandYou 130 Go 5G Appels et SMS/MMS illimités 130 Go Aucun 24,99€

Le fournisseur RED by SFR

RED by SFR est la filiale low-cost de SFR créée le 11 octobre 2011 pour concurrencer l’arrivée des petits prix de Free. RED by SFR commercialise des offres Internet et mobiles pas chères via les infrastructures de SFR. Le catalogue des offres Internet et mobiles de RED by SFR est moins important par rapport à celui de sa maison-mère mais le fournisseur Internet propose tout de même des offres Internet compatibles avec les technologies xDSL et la fibre optique afin de permettre aux abonnés de bénéficier d’un débit plus élevé au meilleur prix.



Comparatif des offres internet commercialisées par Red by SFR (janvier 2023) Offre Débit Prix

Red by SFR ADSL Wifi 5 20 Mb/s 19 €

Red by SFR Fibre Wifi 5 1 Gb/s 19 €

Red by SFR ADSL Wifi 6 20 Mb/s 26 €

Red by SFR Fibre Wifi 6 2 Gb/s 26 €

Bon à savoir ! RED by SFR commercialise également des forfaits mobile dont le prix va dépendre des options souscrites par l’abonné.

Récapitulatif des forfaits mobiles Red by SFR (janvier 2023) : Forfait Téléphonie Internet Prix/mois

RED 500 Mo Appels et SMS/MMS illimités 500 Mo 5€

RED 160 Go Appels et SMS/MMS illimités 100 Go 17 €

RED 100 Go 5G Appels et SMS/MMS illimités 100 Go 20 €

RED 200 Go Appels et SMS/MMS illimités 200 Go 20€

RED 200 Go 5G Appels et SMS/MMS illimités 200 Go 23€

Le fournisseur Sosh

Sosh est la filiale low-cost d’Orange créée le 06 octobre 2011 pour concurrencer l’arrivée des petits prix de Free. À l’instar de RED by SFR, Sosh commercialise des offres Internet et mobile pas chères pour permettre aux foyers les plus modestes de profiter des infrastructures d’Orange au meilleur prix.



Offres internet commercialisées par Sosh en janvier 2023 Offre Débit Prix

Boîte Sosh ADSL 15 Mb/s 19,99€

Boîte Sosh Fibre 300 Mb/s 19,99€

Sosh commercialise également plusieurs forfaits mobiles avec des options plus ou moins complètes. Les abonnés de Sosh peuvent profiter de la qualité du réseau d’Orange, sa maison-mère.

Forfaits mobiles commercialisés par Sosh en janvier 2023 Forfait Appels Prix

Forfait 100 Mo Bloqués 2h d'appels et SMS/MMS illimités 4,99 €

Forfait 100 Mo 2h d'appels + SMS/MMS illimités 4,99 €

Forfait 70 Go Appels et SMS/MMS illimités 24,99 €

Forfait 100 Go Appels, SMS/MMS illimités 17,99 €

Le saviez-vous ? Bouygues Telecom possédait également une filiale low-cost mais celle-ci a fermé ses portes quelques années après sa création. Les forfaits mobiles pas chers commercialisés par B&You ont été intégrés au catalogue de Bouygues Telecom qui propose des forfaits mobiles pas chers et sans engagement dans sa gamme B&You.

Quel est le fournisseur Internet le moins cher du marché ?

Le marché des télécommunications est un marché concurrentiel où les différents acteurs du marché établissent des stratégies marketing plus ou moins compétitives pour séduire les consommateurs et gagner des parts de marché. Le prix de l’abonnement est un bon moyen d’attirer des nouveaux clients avec des offres Internet et mobiles plus compétitives.



Le saviez-vous ? La plupart des abonnés choisissent leur fournisseur Internet en fonction du prix de l’abonnement de l’offre Internet. Le prix de l’abonnement est l’un des critères les plus importants pour la majorité des consommateurs.

Comparatif des offres Internet ADSL à moins de 25 €/mois des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Internet Débit descendant Télévision Engagement Prix

Bbox Fit ADSL Boosté VDSL Engagement 1 an 15€99

Bbox Must ADSL Boosté VDSL Plus de 180 chaînes/Décodeur TV Bbox 4K/Enregistreur TV 100h Engagement 1 an 24€99

Freebox Révolution ADSL 15 Mb/s 280 chaînes, disque dur 250 Go 12 mois 20€

Red by SFR ADSL Wifi 5 20 Mb/s 35 chaînes Aucun 19 €

Boîte Sosh ADSL 15 Mb/s Appli TV d'Orange (offerte sur demande) Aucun 19,99€ Annonce - Sélection non exhaustive d'offres opérateurs classées par ordre alphabétique parmi 4 opérateurs partenaires (Bouygues Telecom, Free, RED by SFR, Sosh) présentés en premier et 0 opérateurs non partenaires (). Référencement gratuit. En savoir plus ici.

Bon à savoir ! Les foyers éligibles à la fibre optique peuvent profiter d’un débit Internet plus élevé par rapport au débit garanti par les technologies xDSL. Néanmoins, le prix de l’abonnement des offres Internet compatibles avec la fibre optique est également plus élevé, excepté chez Free.

Comparatif des offres Internet FIBRE à moins de 25 €/mois des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Internet Débit descendant Télévision Engagement Prix

Bbox Fit Fibre 400 Mb/s Engagement 1 an 15€99

Freebox Révolution Fibre 1 Gb/s 280 chaînes, disque dur 250 Go 12 mois 20€

Red by SFR Fibre Wifi 5 1 Gb/s 35 chaînes Aucun 19 € Annonce - Sélection non exhaustive d'offres opérateurs classées par ordre alphabétique parmi 3 opérateurs partenaires (Bouygues Telecom, Free, RED by SFR) présentés en premier et 0 opérateurs non partenaires (). Référencement gratuit. En savoir plus ici.

Attention ! Peu importe le moyen de connexion, les fournisseurs Internet proposent un prix avantageux pendant la première année avant que celui-ci augmente. La première année correspond à la période d’engagement durant laquelle il est plus compliqué de résilier son offre Internet.

Quel est le meilleur fournisseur Internet ?

Étant donné la pluralité des acteurs au sein du marché des télécommunications, il est conseillé d’utiliser un comparateur de fournisseur Internet pour choisir le meilleur opérateur du marché. Néanmoins, le meilleur fournisseur Internet ne sera pas nécessairement le même pour tous les utilisateurs puisque celui-ci va dépendre des besoins numériques du foyer et ses usages.

Par conséquent, il est nécessaire de déterminer ses besoins numériques avant de choisir un fournisseur Internet et une offre Internet. Afin de déterminer ses besoins numériques, il est important de prendre en compte plusieurs critères pour choisir le meilleur fournisseur Internet pour soi.



Le prix de l’abonnement Le mode de connexion La période d’engagement La localisation géographique du logement Les options incluses





Le saviez-vous ? Il est également possible de consulter les avis des clients avant de choisir son fournisseur d’accès à Internet.

Quel opérateur Internet passe le mieux chez moi ?

Au-delà du prix de l’abonnement, il est important de choisir un fournisseur Internet qui propose un service irréprochable dans sa commune. En effet, il n’est pas conseillé de choisir un fournisseur Internet dont le débit est peu élevé dans sa commune. Par conséquent, la localisation géographique du logement possède une importance particulière dans le choix du fournisseur Internet d’un foyer.

Comment connaître le débit Internet d’une adresse ?

Tous les abonnés peuvent connaître le débit Internet à leur adresse postale. En effet, il suffit de réaliser un test de débit pour mesurer les performances et la vitesse d’une connexion Internet, qu’il s’agisse d’une connexion Internet via les technologies xDSL ou la fibre optique. Le test de débit va mesurer plusieurs éléments qui permettent de calculer les performances d’une connexion Internet.



⬆️ Le débit ascendant (upload) : il s’agit de la puissance du débit du réseau Internet depuis l’ordinateur, c’est-à-dire la puissance pour envoyer une pièce-jointe ⬇️ Le débit descendant (download) : il s’agit de la puissance du débit du réseau Internet vers l’ordinateur, c’est-à-dire la puissance de la connexion pour effectuer le téléchargement d’une pièce jointe depuis un site Internet Le ping (Packet INternet Groper) : il s’agit du temps de réponse entre deux machines sur un réseau local, mesuré en micro-secondes (ms)





Bon à savoir ! Depuis l’explosion de la bulle Internet, il existe plusieurs sites Internet qui permettent aux abonnés de mesurer leur débit Internet.

Il est nécessaire d’interpréter les résultats d’un test de débit pour trouver une solution en cas de connexion Internet anormalement lente. Dans cette situation, il est conseillé de contacter son fournisseur Internet.

Quelle est l’offre Internet qui garantit le meilleur débit Internet ?

Aujourd’hui, la fibre optique est la technologie Internet qui garantit les débits Internet les plus élevés. En effet, la fibre optique utilise la vitesse de la lumière pour transmettre des données numériques. Par conséquent, elle n’est pas sensible aux ondes électromagnétiques qui peuvent perturber le signal d’une connexion Internet classique.

Tous les fournisseurs Internet commercialisent des offres Internet compatibles avec la fibre optique mais tous les foyers ne sont pas éligibles à cette nouvelle technologie Internet. Dans le cas où le logement est éligible et raccordé au réseau fibré de la commune, il est conseillé de comparer les différentes offres Internet avant d’effectuer toutes les démarches de souscription.

Bon à savoir ! Le déploiement de la fibre optique est progressif et tous les fournisseurs Internet ne déploient pas nécessairement aux mêmes endroits. Par conséquent, il est possible d’être éligible aux offres d’un unique fournisseur Internet. La carte interactive de l’Arcep permet aux foyers de connaître leur éligibilité et suivre le déploiement de la fibre optique au sein de l’Hexagone. Plus d’informations depuis ce lien.

Quelle est la meilleure offre ADSL ?

Le déploiement de la fibre optique se poursuit progressivement mais tous les foyers ne sont pas encore éligibles à cette technologie Internet. Par conséquent, les foyers qui ne peuvent pas encore profiter de la fibre optique doivent nécessairement souscrire une offre Internet via les technologies xDSL : ADSL ou VDSL.

Tous les fournisseurs Internet commercialisent des offres Internet ADSL/VDSL puisque la majorité des foyers peuvent profiter des technologies xDSL étant donné qu’elles utilisent le réseau téléphonique déjà mis en place. Néanmoins, étant donné la pluralité des offres Internet disponibles au sein du marché français, il est conseillé de réaliser un test comparatif des fournisseurs d’accès Internet avant d’effectuer toutes les démarches de souscription.

Quelle est la meilleure offre 4G ?

Les fournisseurs d’accès à Internet commercialisent une dernière catégorie de box Internet : la box 4G. Il s’agit d’une box Internet qui utilise le réseau mobile des opérateurs pour permettre aux abonnés de se connecter à Internet. Toutes les offres sont sans engagement.



Le saviez-vous ? La box 4G est une box particulière qui nécessite l’éligibilité du logement. Elle est réservée aux abonnés qui ne sont pas éligibles à la fibre optique et bénéficient d’une connexion ADSL mauvaise ou inexistante.

Souscrivez une offre chez le fournisseur d’accès internet le plus adapté sans effort ! 09 77 42 24 37