Comment choisir la box 4G idéale pour son logement ?

Quelle box 4G choisir ?

Quel est le prix d’une box 4G ?

Le prix est l’un des arguments majeurs au moment de choisir une box Internet. En effet, la souscription d’une offre Internet implique le paiement de mensualités jusqu’au moment de la résiliation.

Si vous souscrivez une box Internet avec une période d’engagement, vous devez nécessairement payer les mensualités pendant 12 mois. Vous ne pouvez résilier votre offre Internet sans payer de frais de résiliation, excepté en cas de motif légitime.

Dans le cas d’une box 4G, les utilisateurs doivent payer le prix de l’abonnement de manière mensuelle mais le contrat d’une box 4G est sans engagement, c’est-à-dire qu’il est possible de résilier son contrat à tout moment. Bouygues Telecom est le seul fournisseur d’accès à Internet qui propose un prix différent après la première année de souscription.





Comparatif des box 4G des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Internet Options Télévision Téléphonie Prix

4G Box Débit Internet illimité 70 chaînes 32€99

Box 4G+ 250 Go - - 29,99€

4G Home Accédez jusqu'à 70 chaînes TV sur vos ordinateurs, tablettes ou mobiles.En option sur téléviseur avec la Clé TV à 3,99€/mois.

SFR Fibre Starter Netflix et Bouquet Famille inclus pendant 6 mois puis 13,49€/mois ou Disney+ et Bouquet Famille inclus pendant 6 mois puis 8,99€/mois SFR Box 8 TV - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, enceinte connectée (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Appels illimités vers les Fixes et Mobiles en France (Inclus) 32€





Il est important de souscrire une box 4G dont le prix de l’abonnement est adapté à ses ressources financières pour éviter une éventuelle situation de surendettement. Néanmoins, il est possible de résilier son abonnement si celui-ci pèse trop lourd dans le budget du ménage.

Le saviez-vous ? Le prix d’une box 4G va dépendre du fournisseur d’accès à Internet et des options incluses dans l’abonnement. Certains opérateurs proposent des contrats plus chers mais il est nécessaire de comparer toutes les box 4G pour choisir la box 4G la plus adaptée à vos besoins.

Quel débit peut-on espérer avec une box 4G ?

La question du débit est également importante puisqu’il va permettre de déterminer la qualité d’une connexion Internet, peu importe le type de connexion. Une box 4G offre une connexion très haut débit via les réseaux mobiles des opérateurs et cela représente une excellente alternative aux foyers français dont la connexion ADSL est mauvaise.

Le saviez-vous ? 8% des Français ne possèdent pas un accès optimal à Internet. Ces zones blanches correspondent aux zones les plus rurales et le moins peuplées où les fournisseurs d’accès à Internet n’ont pas installé leurs équipements.

La plupart des box 4G offre une vitesse du débit entre 100 Mb/s et 320 Mb/s pour le débit descendant et une moyenne de 50 Mb/s pour le débit ascendant. Par conséquent, la box 4G est une excellente alternative aux connexions Internet classiques, notamment pour les foyers vivant dans les zones blanches.

Afin de calculer la qualité de la connexion d’une box 4G, il est possible de réaliser un test de débit sur Internet. Ce test va permettre de calculer plusieurs éléments qui déterminent la performance d’une connexion Internet.

Le débit ascendant Le débit descendant Le ping

Vous pouvez réaliser un test de débit peu importe le type de votre connexion Internet.

Dans le cas où la connexion Internet est anormalement lente, il est conseillé de réaliser un test de débit pour comparer le débit réel par rapport au débit théorique affiché par le fournisseur d’accès à Internet. En cas de différence trop importante, il est possible de résilier son abonnement et choisir une autre box Internet qui affiche des meilleurs débits.

Attention ! Dans le cas d’une box 4G, le débit de la connexion va dépendre de la couverture 4G du fournisseur d’accès à Internet. Par conséquent, vous devez choisir la box 4G de l’opérateur qui affiche la meilleure couverture réseau dans votre ville.

Quel volume de data faut-il choisir ?

Dans le cas d’une souscription d’une box 4G, le nombre de data inclus est un élément important puisqu’il va correspondre au volume d’Internet disponible pour connecter ses appareils numériques et continuer d’utiliser sa connexion Internet.

Aujourd’hui, la plupart des fournisseurs d’accès à Internet proposent des box 4G avec un nombre de data entre 200 Go et 250 Go. Bouygues Telecom est le seul fournisseur d’accès à Internet à proposer une box 4G avec un nombre de data illimité.

Afin de souscrire une box 4G, il est conseillé de déterminer ses besoins numériques pour choisir une box 4G avec un nombre de data suffisant. En effet, dans le cas où le foyer consomme tous les datas inclus dans le mois, il va être plus compliqué d’utiliser Internet.

La connexion Internet est interrompue

Le débit Internet est réduit

Le foyer doit racheter des Go auprès de l’opérateur

Afin d’éviter les déconvenues, il est essentiel de déterminer ses besoins numériques pour choisir une box 4G adaptée aux besoins du foyer. En effet, une personne célibataire n’aura pas les mêmes besoins qu’une famille nombreuse, par exemple.

✔️ Les critères à prendre en compte avant de souscrire une box Internet :

La localisation du logement

Le nombre d’occupants dans le foyer

Le nombre d’équipements connectés simultanément : ordinateurs, tablettes numériques, smartphones, etc.

Les usages des membres de la famille : bureautique, téléchargements réguliers, streaming, etc.

Ces nombreux critères vont permettre aux consommateurs de souscrire l’offre la plus adaptée à leurs besoins pour éviter de consommer l’entièreté du volume data avant la fin du mois ou payer plus cher sans utiliser tous les Go disponibles.

Comparez les différentes box 4G et souscrivez l’offre la plus adaptée à vos besoins avec papernest ! 09 77 42 24 37

Comparez les différentes box 4G et souscrivez l’offre la plus adaptée à vos besoins avec papernest ! Je souscris !

Box 4G : Quel est le meilleur fournisseur d’accès à Internet ?

Afin de réduire la fracture numérique au sein du territoire français et faciliter l’accès à Internet, les principaux fournisseurs d’accès à Internet doivent nécessairement proposer une box 4G à leurs clients qui ne possèdent pas une connexion ADSL convenable et ne peuvent pas installer la fibre optique dans leur logement.

Orange Free SFR Bouygues Telecom

Bon à savoir ! Vous ne pouvez pas souscrire une box 4G auprès des filiales low-cost d’Orange et SFR. Néanmoins, ils proposent des offres Internet pour l’ADSL et la fibre optique avec des prix plus avantageux.

La 4G Home d’Orange

Les caractéristiques de la 4G Home d’Orange :

Prix : offert pendant un mois puis 36,99 € /mois

pendant un mois puis /mois Débit descendant : jusqu’à 300 Mb/s

Débit ascendant : jusqu'à 50 Mb/s

Volume data : 200 Go par mois (débit réduit au-delà)

Télévision : plus de 70 chaînes sur mobile et tablette

Engagement : sans engagement

La 4G Home d’Orange propose une enveloppe Internet avec 200 Go par mois (débit réduit au-delà), un volume équivalent à 5 heures de visionnage de vidéos, 6 heures de musique, 2 téléchargements de films et 8 heures de navigation par jour. De plus, les abonnés peuvent également profiter d’une option TV avec plus de 70 chaînes sur mobile et tablette.

Bon à savoir ! Le principal avantage de la 4G Home d’Orange est la qualité de la couverture 4G d’Orange. En effet, il s’agit d’un des opérateurs téléphoniques qui proposent la meilleure couverture 4G sur l’ensemble du territoire français.

La box 4G+ de Free

Les caractéristiques de la Box 4G de Free :

Prix : offert pendant un mois puis 29,99 € /mois

pendant un mois puis /mois Débit descendant : jusqu’à 320 Mb/s

Débit ascendant : jusqu'à 50 Mb/s

Volume data : 250 Go par mois (débit réduit au-delà)

Engagement : sans engagement

La Box 4G de Free est l’abonnement le moins cher du marché avec 250 Go par mois (débit réduit au-delà). Le fournisseur d’accès à Internet propose un débit descendant jusqu’à 320 Mb/s et un débit ascendant jusqu'à 50 Mb/s mais la qualité du débit et la vitesse de la connexion va essentiellement dépendre de la localisation.

Le principal avantage de la box 4G de Free est la possibilité de connecter jusqu’à 64 terminaux en simultané, une offre idéale pour les familles.

La box 4G+ de SFR

Les caractéristiques de la Box 4G+ de SFR :

Prix : 35 € /mois et le premier mois remboursé si vous n'êtes pas satisfait

/mois et le premier mois si vous n'êtes pas satisfait Débit descendant : jusqu'à 593 Mb/s

Débit ascendant : jusqu'à 75 Mb/s

Volume data : 200 Go par mois (débit réduit au-delà)

Téléphonie : appels illimités vers les fixes et les mobiles de France + 100 pays

Engagement : sans engagement

Bon à savoir ! SFR propose un rechargement payant de 50 Go ou 100 Go si vous consommez toute votre enveloppe Internet. Vous pouvez facilement recharger votre box 4G depuis votre client.

La 4G Box de Bouygues

Les caractéristiques de la Box 4G de Bouygues Telecom :

32,99 € /mois pendant 12 mois puis 42,99 € /mois

/mois pendant 12 mois puis /mois Débit descendant : jusqu'à 220 Mb/s

Débit ascendant : jusqu'à 38 Mb/s

Volume data : débit Internet illimité

Télévision : -

Engagement : sans engagement

Bouygues Telecom est le seul fournisseur d’accès à Internet à proposer une box 4G illimitée, c’est-à-dire sans aucune limite par rapport au volume data. Par conséquent, les utilisateurs peuvent utiliser la connexion 4G sans regarder à la dépense. De plus, il est possible de profiter d’une option TV de 70 chaînes.

Avant de choisir une box 4G, il est important de comparer les offres sur Internet pour choisir l’abonnement le plus adapté à vos besoins.

La box 4G est l’alternative idéale pour les foyers qui ne peuvent pas souscrire une box Internet compatible avec la fibre optique ou qui possèdent une mauvaise connexion Internet. Son installation est presque similaire à celle d’une box Internet classique et son fonctionnement repose sur le même principe par rapport aux données mobiles via son smartphone.

Le saviez-vous ? La box 4G fonctionne via les réseaux mobiles des différents opérateurs comme votre smartphone.

L’installation d’une box 4G ne nécessite pas l’intervention d’un technicien, c’est-à-dire qu’il n’y aura pas besoin de payer des frais de mise en service de la ligne. À l’inverse, les utilisateurs d’une box Internet classique devront payer des frais de mise en service qui vont dépendre du fournisseur d’accès à Internet.

Brancher la box 4G à une prise électrique Insérer la carte SIM incluse dans l’abonnement Procéder à l’allumage et les mises à jour nécessaires

Il est recommandé d’installer votre box 4G à un endroit central du logement afin qu’elle puisse émettre dans toutes les pièces.

Les abonnés peuvent immédiatement connecter leurs équipements à la box 4G et commencer à utiliser Internet depuis leur smartphone, leur tablette numérique ou leur ordinateur.

Comment se connecter à Internet sans abonnement ? Dans le cas où vous ne souhaitez pas souscrire une box Internet, vous pouvez bénéficier d’une connexion Internet via les réseaux publics ou utiliser votre forfait mobile en l’utilisant comme modem Wi-Fi. Si vous choisissez cette option, il est conseillé de souscrire un forfait mobile avec un nombre important de Go.

Tous les foyers ne sont pas éligibles à la souscription d’une box 4G. En effet, les foyers qui bénéficient d’une connexion Internet optimale ou d’un raccordement à la fibre optique ne peuvent pas souscrire une box 4G. Par conséquent, il est conseillé de réaliser un test d’éligibilité avant de comparer les offres et contacter les fournisseurs d’accès à Internet.

Dans le cas où vous êtes éligible à la souscription d’une box 4G, vous devez comparer la qualité de la couverture réseau des différents opérateurs mobiles pour choisir la box 4G qui va vous offrir la meilleure connexion Internet.

Par la suite, les démarches de souscription sont semblables aux démarches inhérentes à la souscription d’une box Internet classique. En effet, le fournisseur d’accès à Internet va demander de nombreuses informations relatives au logement et à l’abonné pour valider la souscription.

Trouvez la box 4G la plus adaptée à vos besoins avec papernest ! 09 77 42 24 37

Trouvez la box 4G la plus adaptée à vos besoins avec papernest ! Je souscris !

FAQ

Est-ce que je peux emporter ma box 4G partout ?

Contrairement à la clé 4G qui est un véritable accessoire nomade, la box 4G a davantage une utilisation sédentaire, spécialement adaptée aux logements situées dans les zones blanches. En cas de résiliation du contrat, vous devez restituer votre box 4G. À l’inverse, la clé 4G est un équipement de « transition » en cas de problèmes avec votre box Internet.

Si vous souhaitez souscrire une box 4G, il est conseillé de réaliser un comparatif des prix pour choisir la box 4G la plus adaptée à votre budget. De plus, il est impératif de vérifier la couverture du réseau mobile des différents opérateurs pour choisir une box 4G qui va fonctionner correctement dans votre logement. Vous pouvez vérifier la couverture réseau de votre commune depuis le site de l’Arcep.

Box 4G ou clé 4G ?

Votre choix va dépendre de l’usage souhaité. En effet, la clé 4G est un routeur nomade qui va vous permettre de connecter vos appareils, peu importe où vous vous trouvez. Si vous choisissez une clé 4G, vous devrez souscrire un forfait adapté et acheter un routeur pour insérer la carte SIM et permettre l’utilisation de l'appareil.

À l’inverse, la box 4G possède une utilisation plus sédentaire et va vous permettre d’obtenir une connexion très haut débit à votre domicile, dans le cas où votre connexion ADSL n’est pas optimale. Aujourd’hui, tous les fournisseurs d’accès à Internet commercialisent des box 4G pour encourager la réduction de la fracture numérique sur le territoire français.

Est-ce que la box 4G dispose de la technologie 5G ?

Le déploiement du réseau 5G a été lancé au mois de novembre 2020 et depuis, les différents opérateurs activent leurs antennes 5G dans les villes. Pour le moment, la 5G n’est pas accessible partout mais certains consommateurs peuvent déjà profiter d’une connexion très haut débit depuis leur smartphone.

Pour le moment, certains opérateurs (dont Orange) testent des box 5G mais celles-ci ne sont pas encore commercialisées. Il faudra attendre encore quelques mois / années pour souscrire une box 5G auprès d’un opérateur. Néanmoins, cette nouvelle technologie permet une expérience de navigation entre 100 Mb/s et quelques Gbit/s.

Pour le moment, vous pouvez simplement souscrire un forfait mobile 5G chez tous les opérateurs classiques comme Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom. Les filiales low-cost ne proposent pas encore un forfait abordable pour profiter du réseau 5G des opérateurs.

Comment résilier mon abonnement sans difficulté ?

Vous pouvez facilement résilier votre box 4G comme s’il s’agissait d’une box Internet classique. Vous avez trois façons de résilier votre abonnement Internet.

Rendez-vous dans l’une des boutiques physiques du fournisseur d’accès à Internet pour résilier votre abonnement et restituer vos équipements

Contactez le service client via Internet ou par téléphone

Internet ou par téléphone Envoyez une lettre de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception

Dès la résiliation de votre abonnement, vous aurez un laps de temps pour restituer le matériel dans une boutique ou un point Relais. Votre résiliation est effective dès la réception du matériel. Il est important de savoir que vous risquez des frais supplémentaires si vous oubliez de rendre votre matériel ou si restituez un matériel endommagé.