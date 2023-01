Comment bien choisir son câble pour la fibre optique ?

Quel câble pour la fibre optique ?

Avant de procéder à l’installation de la fibre optique et réaliser tous les travaux de raccordement nécessaires, il est nécessaire de choisir un câble pour la fibre optique adapté à la future installation. En effet, le choix du câble pour la fibre optique et de la prise va dépendre du type de connexion mis en place dans le logement.

La fibre optique FTTH La fibre coaxiale FTTLA

Le choix du câble pour la fibre optique va uniquement dépendre du type de connexion mise en place dans le logement. La plupart du temps, les consommateurs souhaitent installer la FTTH (Fiber To The Home) puisqu’elle offre de meilleurs débits par rapport à la FTTLA (Fiber To The Last Amplifier) qui nécessite un branchement supplémentaire avec un câble coaxial.

Quel câble entre le boîtier Fibre et la box ? Vous avez le choix entre un câble optique et un câble coaxial. Le choix du câble pour la fibre optique va dépendre du type d’installation réalisée dans votre logement. Dans le cas où vous pouvez installer les deux types de connexion, il est conseillé d’opter davantage pour la FTTH afin de bénéficier de débits plus élevés et d’une connexion plus stable.

La plupart du temps, l’installation de la fibre optique est prise en charge par le fournisseur d’accès à Internet qui s’occupe de l’installation du boîtier optique, du Point de Terminaison Optique ou Prise Terminale Optique (PTO) et du câblage entre les deux équipements.

Il est possible de dissimuler le câble de la fibre optique contre les plinthes pour éviter un câblage trop disgracieux. Dans le cas d’une maison individuelle, il faut également penser au raccordement du réseau public (extérieur) jusqu’au boîtier optique situé dans le logement.

Un raccordement souterrain Un raccordement aérien

Dans le cas d’une installation de la fibre optique dans une maison individuelle, le choix du câble pour la fibre optique va également dépendre du type de raccordement mis en œuvre. En effet, dans le cas d’un raccordement aérien, il est conseillé d’opter pour un câble plus solide afin qu’il résiste aux intempéries. Néanmoins, dans le cas d’un raccordement souterrain, il est conseillé d’utiliser un câble pour la fibre optique qui va résister à l’humidité.

Bon à savoir ! Le raccordement à la fibre optique dans une maison individuelle va représenter un certain coût à la charge de l’occupant du logement, qu’il s’agisse du propriétaire ou d’un simple locataire.

Prix du raccordement à la fibre optique selon les fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Fournisseur d’accès à Internet Frais de raccordement à la fibre optique Gratuit pour les dix premiers mètres

Fibrage inférieur à 50m : 25€

Fibrage supérieur à 50m : 75€ Gratuit Gratuit Raccordement souterrain : 149€

Raccordement aérien : 299€

Comment rallonger un câble fibre optique ?

Le tableau ci-dessus indique les tarifs du raccordement à la fibre optique selon les fournisseurs d’accès à Internet et mentionne les tarifs de Bouygues Telecom qui instaure un prix supplémentaire en cas de rallongement du câble de la fibre optique.

En effet, dans le cas où le logement est trop éloigné par rapport au réseau fibré du fournisseur d’accès à Internet ou la Prise Terminale Optique (PTO) trop éloignée par rapport au boîtier optique, il est possible de rallonger le câblage pour permettre le branchement.

Si vous avez un câble de fibre optique de 10m et souhaitez rallonger le câble pour obtenir un câble de fibre optique de 20m, nous vous conseillons de solliciter les services d’un technicien agréé par votre fournisseur d’accès à Internet. Néanmoins, il est également possible d’acheter vous-même un câble de fibre optique de 10m à Darty ou un autre câble de fibre optique à Leroy Merlin pour satisfaire vos besoins.

️Comment se fait le branchement de la fibre ?

Comment se déroule l’installation de la fibre optique dans un appartement ?

Les démarches administratives pour installer la fibre optique dans un appartement peuvent être réalisées rapidement puisqu’il n’est pas nécessaire de réaliser d’importants travaux de raccordement. En effet, il suffit uniquement d’installer la Prise Terminale Optique (PTO) et brancher le câble de la fibre optique jusqu’au Point de Branchement Optique, généralement situé à l’étage où se situe l’appartement.

Attention ! Vous devez vérifier votre éligibilité à la fibre optique depuis le site de l’Arcep et vérifier également si votre immeuble est déjà raccordé. Dans le cas contraire, vous pouvez faire une demande au syndicat de copropriété qui va étudier votre demande.

✔️ Les étapes pour installer la fibre optique dans un appartement (janvier 2023) :

Vérifier l’éligibilité du logement à la fibre optique Choisir l’emplacement du Point de Terminaison Optique par rapport à la configuration de l’appartement Câbler le Point de Terminaison Optique depuis le Point de Branchement Optique Installer la fibre optique dans le local technique de l’immeuble où se situe le noeud optique relié au réseau de l’opérateur Brancher sa box Internet compatible avec la fibre optique avant de la mettre en service

Les travaux de raccordement de la fibre optique sont réalisés par un technicien agréé par le fournisseur d’accès à Internet qui a déployé la fibre optique dans l’immeuble où se situe l’appartement.

Comment se déroule l’installation de la fibre optique dans une maison individuelle ?

Les démarches administratives pour installer la fibre optique dans une maison individuelle nécessite davantage d’étapes puisqu’il faut également effectuer le raccordement depuis le réseau public situé dans la rue. À l’inverse du raccordement d’un immeuble où ces travaux sont pris en charge par le syndicat de copropriété, dans le cas d’une maison individuelle, les occupants doivent se charger également de ces travaux.

Le saviez-vous ? Vous pouvez être amené à préparer vous-même le terrain pour faciliter le passage du câble de la fibre optique. La plupart du temps, le câble de la fibre optique d’Orange ou le câble de la fibre optique de SFR va emprunter le même chemin par rapport au câble télécom.

✔️ Les étapes pour installer la fibre optique dans une maison individuelle (janvier 2023) :

Vérifier l’éligibilité du logement à la fibre optique Choisir l’emplacement du Point de Terminaison Optique par rapport à la configuration de l’appartement Préparer le terrain / le chemin du câblage jusqu’au logement Câbler le Point de Terminaison Optique depuis le réseau fibré Brancher sa box Internet compatible avec la fibre optique avant de la mettre en service

Avant d’entamer les démarches pour réaliser ces travaux, il est nécessaire de tester votre éligibilité à la fibre optique. Vous pouvez être éligible chez un unique fournisseur d’accès à Internet ou plusieurs opérateurs si ceux-ci ont déployé leur technologie dans votre rue.

Quelle offre Internet choisir ?

Peu importe le choix du câble, qu’il s’agisse d’un câble de fibre optique pour la Freebox ou d’un câble de fibre optique de Castorama, il est nécessaire de souscrire une offre Internet compatible avec la fibre optique pour profiter d’une connexion Internet très haut débit.

Aujourd’hui, tous les fournisseurs d’accès à Internet (classiques et low-cost) proposent des offres Internet compatibles avec la fibre optique. Il est nécessaire de déterminer ses besoins numériques et comparer les offres pour souscrire l’abonnement le plus adapté.

FAQ

Quel opérateur choisir pour mon raccordement à la fibre ?

Dans le but de raccorder l’ensemble de la France à la fibre optique, chaque région et ville s’est déjà vu attribuer un opérateur qui s’occupera de raccorder les logements de la zone à la fibre. Une fois votre raccordement fait, vous êtes libre de choisir l’opérateur de votre choix pour votre box internet fibre.

Le raccordement à la fibre doit-il passer par le câble téléphonique ?

Contrairement à l’ADSL, la fibre optique n’a pas besoin d’un câble de téléphone pour circuler. Vous pouvez donc profiter de la fibre et souscrire à une offre sans avoir une ligne téléphonique.

Ma connexion internet sera-t-elle coupée le temps de l’installation de la fibre ?

Votre ancien réseau internet continuera à fonctionner tout le long de l’installation jusqu’à ce que les travaux soient terminés et votre nouvelle connexion fibre prête. Vous n’aurez donc aucune interruption de votre connexion internet à déplorer.