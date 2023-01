Quels sont les forfait mobile bloqués et comment choisir ?

2H 100 Mo 2h d’appels en France et depuis les zones Europe et SMS/MMS illimités 100 Mo (bloqué au-delà ou non), 100 Mo en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre sans engagement 2,99 €/mois pendant 12 mois puis 7,99 €/mois



2H 5 Go 2h d’appels en France et depuis les zones Europe et 3 numéros illimités + SMS/MMS illimités 20 Go (bloqué au-delà ou non), 20n Go en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre sans engagement 13,99 €/mois pendant 12 mois puis 18,99 €/mois



10 Go appels et SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe 10 Go (débit réduit au-delà), 10 Go en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre sans engagement 21,99 €/mois pendant 12 mois puis 26,99 €/mois



70 Go appels et SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe 70 Go (débit réduit au-delà), 70 Go en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre sans engagement 14,99 €/mois pendant 12 mois puis 29,99 €/mois



80 Go appels et SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe 80 Go (débit réduit au-delà) sans engagement 29,99 €/mois pendant 12 mois puis 44,99 €/mois



Forfait 2€ 2h d'appels vers mobiles et fixes en France et DOM et les fixes de 100 destinations + SMS/MMS illimités 50 Mo (0,05€/Mo au-delà) sans engagement 2 €/mois



Forfait Free appels et SMS/MMS illimités en France et vers les mobiles des DOM, USA, Canada, Chine et vers les fixes de 100 destinations 210 Go (débit réduit au-delà) compatible avec le réseau 5G de Free dont 25 Go vers plus de 70 destinations sans engagement 19,99 €/mois



Forfait Série Free 80 Go appels et SMS/MMS illimités en France, DOM et Europe 80 Go (débit réduit au-delà) dont 8 Go utilisables en Europe/DOM sans engagement 10,99 €/mois pendant 12 mois puis 19,99 €/mois



Forfait 2H 100 Mo 4G 2h d'appels vers les fixes et les mobiles et SMS/MMS illimités en France 100 Mo sans engagement 3 €/mois pendant 12 mois puis 8 €/mois



Forfait 5 Go 4G appels et SMS/MMS illimités dans l'UE 5 Go sans engagement 12 €/mois pendant 12 mois puis17 €/mois



Forfait 80 Go 4G appels et SMS/MMS illimités dans l'Europe étendue 80 Go en France et en Europe étendue (débit réduit au-delà) sans engagement 10 €/mois pendant 12 mois puis 30 €/mois



Forfait 120 Go 4G appels et SMS/MMS illimités dans l'Europe étendue 140 Go en France + 90 Go à l'étranger sans engagement 21 €/mois pendant 12 mois puis 33 €/mois



Forfait Sensation 100 Mo 2h d'appels et SMS/MMS illimités en France et depuis Europe, DOM et Andorre 100 Mo (0,01 €/Mo au-delà ou option débit réduit) dont 100 Mo utilisables en Europe, DOM, Andorre et Suisse engagement 12 mois 3€/mois pendant 12 mois puis 7,99 €/mois



Forfait Sensation 5 Go appels et SMS/MMS illimités en France et depuis Europe, DOM et Andorre 5 Go (0,01 €/Mo au-delà ou option débit réduit) dont 5 Go utilisables en Europe, DOM, Andorre et Suisse engagement 12 mois 9,99 €/mois pendant 12 mois puis 19,99 €/mois



Forfait Sensation 50 Go appels et SMS/MMS illimités en France et depuis Europe, DOM et Andorre 70 Go (0,01 €/Mo au-delà ou option débit réduit) compatible avec le réseau 5G de Bouygues Telecom dont 25 Go utilisables en Europe, DOM, Andorre et Suisse engagement 12 mois 16,99 €/mois pendant 12 mois puis 31,99 €/mois