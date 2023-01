Comment trouver une box Internet seul en France ?

Box Internet

Aujourd’hui, la grande majorité des offres d’accès à internet commercialisées par les opérateurs sont des offres comprenant de nombreuses options : un forfait mobile, un forfait pour avoir le téléphone fixe en illimité, un bouquet TV. De nombreuses options qui peuvent paraître superflues pour les personnes qui ne souhaitent avoir qu’un accès à internet. Mais rassurez-vous, les opérateurs proposent également des abonnements box internet seul.

Pour prendre une box internet, vous pouvez vous rapprocher des principaux opérateurs :

Bon à savoir !

N’oubliez pas les marques Sosh et Red by SFR, deux marques low-cost créées respectivement par Orange et SFR. L’avantage de ces offres est qu’elles vous permettront de payer moins cher votre abonnement, et qu’elles sont sans engagement, vous pouvez donc résilier à tout moment et sans frais.