Pourquoi est-ce utile d’utiliser un comparateur Internet ?

Quelle est la meilleure offre Internet du moment ?

Le marché des télécommunications est un marché concurrentiel où plusieurs fournisseurs d’accès à Internet se partagent le porte-monnaie des consommateurs. Il y a plusieurs offres Internet qui proposent des prix variés et des options plus ou moins intéressantes. Afin de souscrire la meilleure box Internet, il est conseillé d’utiliser un comparateur Internet pour comparer les offres rapidement et choisir la meilleure offre.

Aujourd’hui, les fournisseurs d’accès à Internet proposent plusieurs types d’offres Internet avec des options variées et des débits plus ou moins élevés. En effet, certaines technologies Internet offrent une puissance de connexion plus élevée.

Les technologies ADSL/VDSL La fibre optique La box 4G pour utiliser les réseaux mobiles des opérateurs

Comment comparer les offres ADSL ?

Aujourd’hui, 92% des foyers français bénéficient d’un accès à Internet via une box Internet. Il y a plus de 21 millions d’abonnements à l’Internet haut débit, c’est-à-dire l’ADSL. Il s’agit de la technologie la plus répandue au sein du marché des télécommunications puisque la majorité des foyers français est éligible à l’ADSL.

En effet, il suffit uniquement d’une prise téléphonique pour brancher une box Internet.

Tous les fournisseurs d’accès à Internet proposent plusieurs offres ADSL avec des prix variés, des débits différents et des options plus ou moins intéressantes. La plupart du temps, le prix va varier en fonction des options incluses et des performances des équipements fournis avec l’abonnement, c’est-à-dire la box Internet, le décodeur TV ou le répétiteur Wi-Fi.

Les offres Double Play Les offres Triple Play Les offres Quadruple Play

Attention ! Il est conseillé de déterminer vos besoins numériques avant d’utiliser un comparateur de box Internet ou un comparatif des forfaits mobiles pour choisir une offre réellement adaptée à vos besoins.

Il est conseillé d’utiliser un comparateur Internet pour choisir la box Internet la plus adaptée aux besoins du ménage. En effet, certains ménages vont préférer choisir une box Internet pas chère tandis que certains vont privilégier des débits plus élevés, certaines options ou un service client de qualité.

Quelle est la meilleure box compatible avec la fibre optique ?

La fibre optique correspond à la nouvelle technologie pour bénéficier d’une connexion Internet très haut débit. En effet, la fibre optique offre des débits supérieurs par rapport à l’ADSL et permet aux abonnés de profiter d’une connexion Internet plus puissante. Aujourd’hui, plus de 8 millions d’abonnés bénéficient d’une connexion très haut débit suite à l’installation de la fibre optique dans le logement.

Attention ! Tous les logements français ne sont pas éligibles à la fibre optique. En effet, le déploiement de la fibre optique est progressif au sein du territoire français.

Dans le cas d’un logement éligible à la fibre optique, il est nécessaire de procéder à l’installation de la fibre optique via un raccordement au réseau fibré. Les démarches administratives pour effectuer un raccordement à la fibre optique vont dépendre du type de logement.

Une maison individuelle : les occupants du logement doivent effectuer les démarches administratives auprès du fournisseur d’accès à Internet qui a déployé la fibre optique dans le quartier et faire intervenir un technicien

Un appartement : le raccordement à la fibre optique doit être accepté par le syndicat de copropriété avant de permettre aux abonnés de souscrire une offre Internet

Avant de comparer les offres Internet compatibles avec la fibre optique, vous pouvez réaliser un test d’éligibilité pour savoir si vous pouvez bénéficier d’une connexion très haut débit. Vous pouvez également consulter les cartes interactives sur le site de l’Arcep pour suivre l’avancement du déploiement de la fibre optique.

Comment choisir sa box 4G ?

Aujourd’hui, 92% des foyers français possèdent un accès à Internet via une box Internet classique mais certains Français ne bénéficient pas d’une connexion Internet suffisante. En effet, les habitants situés dans les zones blanches peuvent rencontrer des difficultés pour se connecter à Internet.

Qu’est-ce qu’une zone blanche ? Une zone blanche est une partie du territoire peu (ou pas) desservi par les fournisseurs d’accès à Internet. La plupart du temps, il s’agit de zones rurales peu peuplées où les fournisseurs d’accès à Internet ne souhaitent pas installer des équipements coûteux puisqu’ils ne seront pas assez rentables.

La réduction de la fracture numérique qui morcelle le territoire français est l’un des principaux objectifs du gouvernement. Par conséquent, les fournisseurs d’accès à Internet ont dû s’adapter aux exigences de l’État pour permettre à tous les Français de bénéficier d’un accès décent à Internet.

Dans cette optique, tous les fournisseurs d’accès à Internet doivent proposer une box 4G pour permettre aux abonnés situés dans les zones blanches de profiter d’une connexion très haut débit via les réseaux mobiles des opérateurs. Seuls les principaux fournisseurs d’accès à Internet proposent une offre 4G.

Orange Free SFR Bouygues Telecom

Il est nécessaire de déterminer ses besoins avant de souscrire une box 4G pour choisir l’offre la plus adéquate , notamment au niveau du nombre de data. Vous devez procéder de la même manière pour votre forfait clé 4G

Comparez les offres Internet avec papernest ! 09 77 42 24 37

Comparez les offres Internet avec papernest ! Je compare !

Comment choisir son fournisseur d’accès à Internet ?

Le meilleur fournisseur d’accès à Internet va correspondre à celui qui s’adapte le mieux aux besoins numériques du foyer et commercialise l’offre Internet la plus adéquate. En effet, tous les foyers ne possèdent pas les mêmes besoins vis-à-vis de l’accès à Internet puisque celui-ci va dépendre des usages de la connexion et du prix de l’abonnement.

Certains abonnés vont également s’intéresser à la qualité du service client pour bénéficier d’une assistance Internet à tout moment.

✔️ Les critères à prendre en compte au moment de choisir son fournisseur d’accès à Internet :

Le prix des offres Internet

La qualité du réseau Internet

Les débits maximums théoriques proposés

Les options incluses

La qualité du service client

Bon à savoir ! Certains consommateurs vont également plutôt opter pour un fournisseur d’accès à Internet où il sera possible de bénéficier d’une assistance Internet par téléphone ou directement dans une boutique physique. Ce n’est pas le cas des fournisseurs d’accès à Internet low-cost (RED by SFR et Sosh) qui ne possèdent pas de boutique physique et se contentent d’un service client via leur site Internet.

Comment comparer le débit Internet des opérateurs ?

Le débit Internet correspond à la puissance de la connexion Internet, c’est-à-dire qu’un débit élevé va permettre aux abonnés de profiter d’une connexion plus rapide. Certains consommateurs n’auront pas l’utilité d’une connexion ultra rapide mais certains, notamment les joueurs en ligne ou ceux qui téléchargent régulièrement, vont choisir leur fournisseur d’accès à Internet par rapport à ce critère.

La fibre optique offre les meilleurs débits par rapport à l’ADSL. En effet, la fibre optique utilise la vitesse de la lumière pour transmettre les données numériques. Aujourd’hui, il existe deux types de connexion fibrées qu’il est important de comparer sur Internet au moment de choisir son offre Internet.

La FTTH (Fiber To The Home) : le logement est directement raccordé à la fibre optique afin de permettre aux utilisateurs de bénéficier de débits importants La FTTLa (Fiber To The Last Amplifier) : le logement est branché via un réseau cuivre au noeud optique situé dans la rue

Bon à savoir ! La FTTH offre les meilleurs débits puisqu’elle est considérée comme la « vraie » fibre optique par rapport à la FTTLa. En effet, il n’y a aucun intermédiaire dans le raccordement contrairement à la FTTLa.

Aujourd’hui, il est possible de réaliser des tests de débit sur Internet pour calculer le débit de sa connexion Internet et changer de fournisseur d’accès à Internet dans le cas où le débit est mauvais. Afin de réaliser un test de débit, il est nécessaire de communiquer son adresse postale pour permettre ce calcul. Le résultat va afficher trois éléments qui déterminent la vitesse d’une connexion Internet.

Le débit descendant

Le débit ascendant

Le ping

Attention ! Dans le cas où vous remarquez une grande différence par rapport aux débits théoriques promis par votre fournisseur d’accès à Internet, vous pouvez le contacter pour trouver des solutions. Quelquefois, les ralentissements peuvent provenir des équipements.

Comment comparer la qualité du service client ?

La qualité du service client est un critère important puisqu’il va permettre de mesurer la satisfaction des clients vis-à-vis des services et des options inclus. En effet, certains fournisseurs d’accès à Internet se démarquent par rapport à la qualité de leurs services.

Vous pouvez facilement déterminer la qualité du service client d’un fournisseur d’accès à Internet grâce aux avis des clients exprimés sur les forums et les sites spécialisés.

✔️ Les critères à prendre en compte avant de choisir son fournisseur d’accès à Internet :

Le prix des abonnements

Les options incluses et les options payantes proposées

Les débits théoriques promis

Les délais de réponses aux sollicitations des abonnés

La réactivité du service client lors d’une panne ou d’une réclamation

Bon à savoir ! Vous pouvez également vérifier les tarifs de la mise en service et du raccordement à la fibre optique pour choisir le fournisseur d’accès à Internet le moins cher.

Comparez les fournisseurs d’accès à Internet avec papernest ! 09 77 42 24 37

Comparez les fournisseurs d’accès à Internet avec papernest ! Je compare !

❓ Pourquoi utiliser un comparateur Internet avant de choisir sa connexion Internet ?

L’utilisation d’un comparateur Internet possède plusieurs avantages pour les clients qui souhaitent souscrire une offre Internet rapidement.

Gain d’argent : les abonnés peuvent trouver l’abonnement le moins cher et le plus adapté à leurs besoins numériques Gain de temps : les abonnés peuvent trouver rapidement le fournisseur d’accès à Internet le plus adéquat Gain d’énergie : les abonnés ne sont pas obligés de comparer eux-mêmes les offres et peuvent laisser l’outil comparer lui-même toutes les offres disponibles sur le marché des télécommunications

La plupart des comparateurs Internet ne dépendent pas d’un fournisseur d’accès à Internet et permettent aux consommateurs de choisir une offre Internet sans aucune sollicitation commerciale de la part des acteurs du marché.

Plus d’informations sur le marché des télécommunications :

Trouvez l’offre Internet la plus adaptée à vos besoins en comparant toutes les offres avec papernest ! 09 77 42 24 37

Trouvez l’offre Internet la plus adaptée à vos besoins en comparant toutes les offres avec papernest ! Je compare !

FAQ

De quel débit Internet puis-je bénéficier ?

Tous les fournisseurs d’accès à Internet affichent des débits théoriques qu’il est possible d’atteindre dans les meilleures conditions. Néanmoins, le débit réel de votre connexion est rarement aussi élevé par rapport aux débits annoncés.

La puissance du débit de votre connexion Internet va dépendre d’une pléthore de critères qu’il est nécessaire de prendre en compte si vous constatez un ralentissement de votre connexion Internet.

Le fournisseur d’accès à Internet

La localisation

Le type de connexion

Le nombre d’appareils connectés simultanément au réseau Wi-Fi

Une connexion avec un câble Ethernet ou le réseau Wi-Fi

Néanmoins, si vous constatez une connexion Internet anormalement lente, vous pouvez réaliser un test de débit Internet pour connaître exactement la vitesse de votre connexion.

Quels sont les débits maximums qu'un fournisseur peut fournir ?

Si vous pouvez souscrire une offre compatible avec la fibre optique, vous pouvez bénéficier d’un débit descendant maximum de 8 Gbit/s et un débit montant de 700 Mbit/s. Pour le moment, Free est l’unique fournisseur d’accès à Internet à proposer un débit très élevé. Les autres fournisseurs proposent plutôt un débit descendant de 2 Gbit/s et un débit montant de 600 Mbit/s.

Quel fournisseur Internet choisir ?

Le choix du fournisseur d’accès à Internet vous appartient et il devra se faire par rapport aux caractéristiques de votre logement et vos besoins. Vous pouvez également choisir un fournisseur d’accès à Internet par rapport à la qualité de son service client ou les options qu’il propose.

Peu importe votre choix, il est conseillé d’utiliser un comparateur de forfait Internet pour choisir la meilleure offre Internet et bénéficier d’un prix avantageux.

Y a-t-il des offres professionnelles ?

Tous les fournisseurs d’accès à Internet proposent des offres Internet et des forfaits mobiles exclusivement réservés aux professionnels et aux entreprises. Celles-ci permettent également de bénéficier d'une assistance Internet plus rapide et des services de remplacement en cas de problème sur votre connexion Internet.

Est-il possible d'avoir Internet sans box ?

Vous pouvez utiliser le partage de connexion de votre smartphone mais cette manipulation est conseillée uniquement si vous avez un forfait mobile avec une enveloppe Internet assez conséquente. Vous pouvez également utiliser des points d’accès Wi-Fi publics pour vous connecter à Internet sans souscrire une box Internet. Néanmoins, les réseaux publics sont peu fiables.