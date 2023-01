Que ce soit pour obtenir des informations sur les offres fibre ou ADSL, les tarifs Sosh, une installation fibre optique, ou encore une résiliation Internet, le service client Sosh est joignable via différents canaux : par téléphone, en ligne, sur les réseaux sociaux et par courrier.

Comment contacter le service client Sosh par téléphone ?

Pour joindre le service client Sosh et souscrire une offre Internet Sosh par téléphone, il faut composer le 3976 Sosh (numéro non surtaxé) depuis un fixe ou un téléphone portable. Le service est ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h.

Pour contacter Sosh mobile, il faut composer le 740 depuis un mobile Orange ou le 0800 100 740 depuis un fixe Orange. Cependant, ces numéros donnent accès à un serveur vocal qui permet d’effectuer différentes démarches concernant, par exemple, un forfait mobile Sosh.

Est-ce que le 3976 est gratuit ?

Le service client Sosh est gratuit, tout comme le temps d’attente. Cependant, l’appel est facturé au prix d’une communication locale ou bien déduite du temps de communication inclus dans votre forfait.

Comment contacter le service client Sosh depuis l’étranger ?

Pour joindre Sosh depuis l’étranger, il faut composer le : +33 969 393 900. Ce numéro n’est pas surtaxé, mais sera facturé au prix d’une communication internationale, suivant le pays et l’opérateur utilisé.

Cependant, afin d’éviter de ne pas vous retrouver avec une facture astronomique, il est conseillé de choisir un autre moyen de communication.

Souscrivez dès aujourd'hui un contrat chez Sosh Service gratuit papernest vous aide à choisir l’offre la plus adaptée à votre profil

Annonce - Service papernest non partenaire de Sosh

Souscrivez dès aujourd'hui un contrat chez Sosh Service gratuit papernest vous aide à choisir l’offre la plus adaptée à votre profil

Annonce - Service papernest non partenaire de Sosh

Comment contacter le service client Sosh en ligne?

La plupart des démarches sont accessibles en ligne sur le site Internet de Sosh. Les utilisateurs y trouveront également des rubriques d’aide avec des tutos, ainsi que la possibilité d’accéder à une communauté de membres Sosh prête à répondre à toutes les questions…

En effet, pour aider ses clients, Sosh a mis en place différents moyens de communication en ligne.

Dans la rubrique “Aide et Contact”, une barre de recherche permet de trouver facilement les informations souhaitées. Les utilisateurs ont également accès à une page FAQ reprenant les questions les plus fréquentes, à un forum d’entraide et à des fiches pratiques.

Et, si cela n’était pas suffisant, il est possible de parler avec un.e conseiller.e Sosh par chat.

Sosh est également présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Youtube, où de nombreux tutos aident les utilisateurs.

Comment contacter le service client Sosh par mail ?

Il est impossible de contacter le service client Sosh par mail. Il faut utiliser le chat ou Twitter pour parler avec un.e conseiller.e, ou encore l’assistance en ligne et les rubriques d’aide pour trouver les réponses aux questions.

Qu’est-ce que l’assistance en ligne ?

Pour accéder à l’assistance en ligne, il faut se connecter sur le site de Sosh et cliquer sur la rubrique “Aide et Contact” située en haut à droite de la page. Les utilisateurs peuvent alors renseigner leur demande dans la barre de recherche dédiée.

Ensuite, il s’agit d’affiner la recherche en fonction des propositions faites jusqu’à trouver la réponse. Si cela ne suffisait pas, il est possible de parler avec un.e conseiller.e Sosh par chat afin d’avoir plus d’informations , par exemple, sur les prix des box fibre ou ADSL.

Comment contacter le service client Sosh par chat?

Pour contacter le service client Sosh par chat, il faut, tout d’abord, se rendre dans la rubrique “Aide et Contact”. Puis, en bas de la page, il est possible de contacter un.e conseiller.e, par chat, selon l’objet de votre demande : « la boîte Sosh », « Sosh mobile » et un canal est également disponible pour ceux qui ne sont « pas encore client ».

Après avoir indiqué le sujet de la demande, la messagerie s’ouvre afin de pouvoir s’entretenir directement, par chat, avec un.e conseiller.e.

Comment se connecter à son espace client ?

Pour les clients Sosh, l’espace client Sosh permet de suivre sa consommation, gérer ses factures, changer ou de résilier son forfait Sosh et/ou Internet ou encore de solliciter un dépannage Internet.

Pour ce faire, il suffit de se connecter à son espace client via ses identifiants (adresse mail) et son mot de passe.

Le saviez-vous ? En cas de perte de ses identifiants pour les clients box, il est possible de les retrouver sur l’email de “Configuration de votre commande” ou “Suivez votre demande en ligne” reçu suite à l’inscription. Il s’agit d’une adresse mail Orange. Sinon, en se connectant, via la Livebox, sur Orange.fr, et en cliquant sur “Identifiez-vous”, l’adresse mail s’affiche automatiquement. Pour les clients mobile, l’identifiant est le numéro de téléphone mobile Sosh.

Qu’est-ce que l’application MySosh ?

Grâce à l’application MySosh, les utilisateurs peuvent gérer leur équipement (mobile et box Internet) et contrat, suivre leur consommation, consulter leurs factures, gérer leurs options de paiements, changer d’offre, souscrire une option ou encore accéder à la communauté Sosh pour obtenir ou partager des conseils.

Qu’est-ce que la communauté Sosh?

La communauté Sosh regroupe des utilisateurs de la marque ou non qui participent à créer un lieu de partage et d’aide. En indiquant le sujet de la recherche, vous pourrez chercher parmi les questions déjà posées. De plus, vous pourrez échanger des conseils et discuter tout simplement avec les membres de la communauté.

Par ailleurs, pour être au courant des dernières nouveautés Sosh, une rubrique “news” est également accessible.

Enfin, pour ceux qui voudraient apporter leur pierre à l’édifice Sosh, il est possible d’envoyer ses idées afin de faire évoluer les offres et les produits de l’opérateur low cost.

Qu’est-ce que la Foire aux questions ?

Sosh a mis en place une Foire aux questions, concernant différents grands thèmes comme “achat et commande”, “facturation et suivi de la consommation”, “équipement Internet, TV et fixe”, ou encore “gestion de contrat”…

Grâce à cette Foire aux questions, l’utilisateur peut accéder à toute l’information, sous forme de tutoriels, dont il a besoin. Il suffit de demander.

Comment contacter le service client Sosh sur les réseaux sociaux ?

Sosh est présent sur les réseaux sociaux Facebook (@Sosh), Twitter (@Sosh_fr) et Youtube.

Pour parler avec un conseiller.e, le meilleur canal est Twitter. Une équipe est disponible du lundi au samedi, de 8h à 20h pour répondre aux questions et aider les utilisateurs.

Sur Facebook, vous aurez accès aux dernières promos sur les forfaits Sosh, et il est également possible de laisser des commentaires.

Enfin, sur Youtube, de nombreux tutos sont accessibles, qui peuvent être d’une grande aide : “comment activer sa carte sim ?”, “comment gérer son forfait ?”, ou encore “peut-on utiliser son forfait en Europe ?”….

Comment contacter le service client Sosh par courrier ?

Le service client Sosh est également joignable par courrier, et il est recommandé d’envoyer la lettre en recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante :

Sosh Clients Mobile, 33732 BORDEAUX Cedex 9

Si vous ne recevez aucune réponse ou si celle-ci ne vous convient pas, vous pouvez adresser un courrier au service national des consommateurs :

Service National Consommateurs, Orange Mobile, 33734 BORDEAUX Cedex 9.

Enfin, en dernier recours, vous pouvez solliciter, sur cette page, le Médiateur des communications électroniques :

Le médiateur des communications électroniques

CS 30342

94257 Gentilly Cedex

Le courrier doit être envoyé, au minimum, un mois après la réclamation faite auprès de Sosh si vous n’êtes toujours pas satisfait de la solution proposée par le service client Sosh ou Orange.

Quels sont les meilleurs horaires pour contacter le service client Sosh ?

Les meilleurs horaires pour contacter le service client Sosh et ne pas perdre son temps au téléphone, sont les vendredi, ou samedi après 13h. Le temps de midi est une bonne option également. Mais surtout, surtout, évitez le lundi en fin de matinée ou début d’après-midi.

Voici le tableau détaillé des horaires à privilégier pour contacter le service client Sosh.





Les horaires à privilégier pour contacter le service client (janvier 2023) : Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 08:00-10:00 Moyen Moyen Moyen Moyen À privilégier Moyen 10:00-13:00 À éviter Moyen Moyen Moyen À privilégier Moyen 13:00-14:30 Moyen À privilégier À privilégier À privilégier À privilégier À privilégier 14:30-16:00 À éviter Moyen Moyen Moyen À privilégier À privilégier 16:00-20:00 Moyen À privilégier À privilégier À privilégier À privilégier À privilégier





Le service client Sosh Pro pour les professionnels et entreprises

Sosh ne propose pas d’offres pour les professionnels et les entreprises à proprement dit. Cependant, certains forfaits mobiles, notamment avec option internationale, peuvent parfaitement être compatibles pour une activité professionnelle.

Sosh en quelques chiffres

La marque Sosh est née le 06 octobre 2011, et revendique, aujourd’hui, plus de quatre millions d’abonnés.

Sosh appartient au groupe Orange et profite de ses réseaux mobile, ADSL et fibre, soit la meilleure couverture mobile du pays avec 99% de la population en 3G/4G, dont 96% en 4G, et le plus important réseau haut débit de France, avec 99,6% de la population éligible à l’ADSL et plus de 19 millions de foyers à la fibre.

Comparez les offres de Internet et mobile en 5 minutes avec papernest 09 77 42 24 37

Service gratuit et ouvert du lundi au dimanche de 8h à 21h

Comparez les offres de Internet et mobile avec papernest Les offres

Service Gratuit

FAQ

Comment faire pour parler à un conseiller Sosh ?

Pour parler à un conseiller Sosh, il faut composer le 3976 (numéro non surtaxé) depuis un fixe ou un téléphone portable. Pour contacter Sosh mobile, il faut composer le 740 depuis un mobile Orange ou le 0800 100 740 depuis un fixe Orange. Ces numéros donnent accès à un serveur vocal.

Est-ce que le 3976 est gratuit ?

Le service client Sosh est gratuit, tout comme le temps d’attente. Cependant, l’appel est facturé au prix d’une communication locale ou bien déduite du temps de communication inclus dans votre forfait.

Comment envoyer un mail au service client Sosh ?

Il est impossible de contacter le service client Sosh par mail. Il faut utiliser le chat ou Twitter pour parler avec un.e conseiller.e, ou encore l’assistance en ligne et les rubriques d’aide.