La fibre coaxiale est un type de connexion fibre, il existe aujourd’hui 3 types de connexion fibre :

Chaque type de fibre présente ses propres caractéristiques. De plus, elles n’ont pas toute le même niveau de performance. Il est donc important de savoir à quoi s’attendre avec chaque type de fibre.

La fibre optique se distingue des autres par rapport à son branchement. En effet, le branchement de la fibre coaxiale ne se fait pas directement jusqu’aux logements. De fait, elle doit passer par un noeud optique grâce à un câble coaxial.

Chaque opérateur propose au moins une offre fibre, pour les opérateurs classiques il est même devenu essentiel d’en proposer plusieurs. Il faut savoir que chaque opérateur propose des services différents.

Il faut aussi savoir qu’importe le type de fibre, les offres que proposent les opérateurs restent les mêmes. Il n’y a pas plusieurs types d’offres en fonction du type de fibre.

Lorsqu’on parle de FTTLa ou de FTTB Orange ne parle pas de fibre optique. Il est donc désormais interdit de parler de fibre optique quand on parle de fibre coaxiale. Cela s’est fait suite à une réclamation de l’opérateur en 2016.

Les opérateurs décident de déployer la fibre coaxiale lorsque des logements ne sont pas éligibles à la fibre optique. Si c’est le cas, les opérateurs n’ont pas le choix de déployer la fibre coaxiale.

Les avis sur la fibre coaxiale sont très positifs. Il ne faut pas penser qu’avoir la fibre coaxiale est synonyme de mauvaise connexion, au contraire. Elle permet une bien meilleure connexion qu’une connexion ADSL classique.

Comme vous avez pu le constater, les différents types de fibre ont leurs propres caractéristiques. C’est pour cela qu’il est important de connaître chaque particularité.

Il ne faut pas confondre aussi la fibre optique et le THD (Très haut Débit). En effet, le très haut débit signifie un débit qui atteint au minimum 30 Mb/s. De fait, la fibre optique permet d’accéder à un très haut débit, mais une connexion ADSL peut aussi permet d’avoir un très haut débit.

Quelle différence entre fibre et THD ?

Sur le marché, il est possible de dénombrer 3 grands types de fibre. Ces 3 fibres ne sont pas exactement la même chose, ce qui joue sur leur niveau de performance.

Pour rappel, les 3 types de fibre sont les suivants :

La différence entre la fibre optique et le câble coaxial se fait donc surtout au niveau du raccordement. En effet, alors que la fibre optique permet un raccordement direct, les deux autres doivent passer par un noeud optique pour ensuite être raccordées aux logements.

Le câble coaxial utilisé pour la fibre est le même que pour ses autres utilisations. Il est donc en cuivre alors que la fibre optique est constituée de fils de verre ou de plastique. C’est pour cela que la FTTH est plus performante que la fibre coaxiale.

C’est le type de fibre qui est toujours privilégié par les différents opérateurs car la plus performante. de fait elle est directement raccordée aux différents logements c’est ce qui explique la différence avec les autres.

Le réseau FTTH est un réseau de télécommunications qui permet d’avoir accès à Internet à un très haut débit. Le réseau FTTH est ce qui permet aujourd’hui d’avoir la meilleure connexion possible.

La FTTLa est ce qu’on nomme la fibre coaxiale. Elle n’est pas directement raccordée aux logements mais il lui faut passer par un noeud optique pour être raccordé aux différents domiciles.

Elle est aujourd’hui considérée comme une « fausse » fibre car moins performante que la FTTH. Néanmoins, elle représente une bonne alternative pour les foyers n’étant pas éligible à la FTTH.

Effectivement elle permet tout de même d’avoir accès à un très haut débit et d’avoir une meilleure connexion qu’avec une connexion ADSL.

La FTTB est le type de fibre le moins répandu pour l’instant. Elle est raccordée à un bâtiment et doit aussi passer par un noeud optique pour être raccordée aux différents logements du bâtiments.

Par conséquent, elle est surtout présente dans les immeubles des grandes villes qui contiennent une multitude d’appartements. Il est alors beaucoup plus simple de passer par la FTTB plutôt que par les autres type de fibre.

La FTTH est sans aucun doute le type de fibre la plus performante. Elle présente les avantages suivants :

Cela ne veut pas dire que les autres types de fibre ne sont pas performant, bien au contraire ils permettent aussi d’avoir accès à un très haut débit. Néanmoins le fait qu’il y ait un intermédiaire dans le raccordement les rendent moins performantes.

Pour être certain d’avoir accès à la fibre optique, il faut que le logement ait des prises RJ45 dans différentes pièces. Il faut au moins qu’il y en ait deux derrière la télévision su salon.

En réalité, peu de personnes peuvent choisir quel type de fibre sera raccordé jusqu’à leur logement. En effet, chaque opérateur déployant de son côté la fibre, on peut dire que c’est davantage les différents opérateurs qui vont décider.

Néanmoins, les opérateurs vont toujours privilégier le type de fibre le plus performant possible. Il ne faut pas oublier que l’objectif est d’offrir aux clients la meilleure connexion possible.