Qui est le FAI low-cost Red by SFR ?

Comme son nom l’indique, Red by SFR est une marque créée le 11 octobre 2011 par l’opérateur de télécommunications SFR. Ce dernier est un des quatre FAI (fournisseur d’accès à internet) dits classiques, ou bien historiques (Orange, Free, SFR, et Bouygues).

La création de la marque Red by SFR venait du besoin ressenti par SFR de proposer des offres sans engagement et low-cost. Cette demande de la part des consommateurs et abonnées aux offres Internet était liée à l’apparition de Free, opérateur proposant des offres notamment mobiles sans engagement et à prix avantageux.

Red by SFR se met donc en avant comme une marque accessible à toute sorte de consommateur, pour tous les budgets. Ses offres dites low-cost impliquent parfois de faire un compromis : un payant moins cher, on n’accède pas par exemple aux abonnements de chaînes télévisées habituellement incluses dans les offres de FAI classiques.

Néanmoins, les offres de Red présentent l’avantage de ne pas être engageantes, ce qui signifie aussi qu’en cas d’insatisfaction, une résiliation chez Red by SFR est bien plus facile que chez un autre FAI, puisqu’elle ne présente pas de frais supplémentaires.

Quelles sont les offres de box Internet chez Red by SFR ?

Comme tous les FAI français, Red by SFR propose des offres de connexion fibre optique comme d’ADSL, les deux formes d’accès à Internet principales en France. Red se distingue de ses concurrents par la nature low-cost de ses offres, qui sont donc bien plus avantageuses que les autres en termes de tarifs. Cet avantage est à nuancer, cependant : découvrez donc tous les aspects des box Internet Red by SFR et de sa concurrence.

Quelles offres de box Internet fibre et ADSL chez Red ?

La box Red est une offre unique qui se décline en deux options : l’option fibre et l’option ADSL. Les deux sont avantageuses au niveau du tarif, c’est-à-dire qu’elles sont low-cost, mais présentent donc cette différence importante qu’est la nature de la connexion proposée. Nous développons cette question plus loin ; voici pour commencer un résumé du contenu et des tarifs de ces deux offres de box Internet Red by SFR :



Comparatif des offres internet commercialisées par Red by SFR (janvier 2023) Offre Débit Prix

Red by SFR ADSL Wifi 5 20 Mb/s 19 €

Red by SFR Fibre Wifi 5 1 Gb/s 19 €

Red by SFR ADSL Wifi 6 20 Mb/s 26 €

Red by SFR Fibre Wifi 6 2 Gb/s 26 €

Si vous connaissez le principe de laoptique, vous saurez que son avantage principal est de présenter des

Si c’est une connexion puissante que vous cherchez, que ce soit pour votre activité professionnelle, vos loisirs, ou tout simplement par souci de facilité et d’amélioration de votre connexion actuelle, alors la fibre est très clairement la meilleure option.

Néanmoins, on note un bémol qui est le tarif : la fibre est tout de même plus chère que l’ADSL en règle générale, justement parce qu’elle est plus performante. Choisir entre les deux est donc une question d’évaluation de vos besoins : la connexion fibre optique vaut-elle le prix de l’offre fibre de Red by SFR ?

De plus, il faut savoir que vous n’êtes pas nécessairement éligible à la fibre, c’est-à-dire qu’elle n’est pas disponible partout en France. Red by SFR n’a pas son propre réseau fibre, et repose sur celui de SFR – pour avoir accès aux offre fibre de Red, il faut que votre logement se situe à un endroit couvert par ce réseau SFR. Testez donc votre éligibilité, soit depuis le site de Red by SFR, soit grâce aux cartes de l’Arcep, avant de vous lancer dans une comparaison d’offres fibre et ADSL.

Les offres de Red by SFR sont typiquement moins « complètes » que d’autres offres des FAI classiques, et vont à l’essentiel en se focalisant sur l’accès à Internet.

On note que les fournisseurs Sosh et Free sont donc les FAI les plus directement concurrents de Red en ce moment, dans le sens où ces fournisseurs proposent le plus souvent des offres sans engagement et à bas prix. Pour les distinguer et faire votre choix, faites attention notamment aux promos Red by SFR actuelles, ou bien à la qualité de leur services clients respectifs.

Quels sont les avantages et inconvénients de souscrire une offre sans engagement comme chez Red by SFR ? En voici un tableau de synthèse :



Récapitulatif des avantages et inconvénients des box internet sans engagement : Les avantages Les inconvénients Réaliser des économies

Résilier à tout moment et sans frais Les opérateurs Sosh et RED by SFR n’ont aucune boutique physique : service client uniquement par téléphone



Enfin, Red by SFR est bien entendu aussi en concurrence avec les grands opérateurs : un consommateur qui hésite entre le low-cost et les offres plus chères et plus complètes pourra donc hésiter entre Red et Orange, par exemple.

Ici, il s’agit de prendre en compte vos propres priorités et éventuellement de vous aider d’un outil de comparaison d’offres et de prix en ligne. Ne négligez pas en tout cas ces deux catégories low-cost et classique dans le domaine de l’accès à Internet.

Comparez les offres de box et de forfait mobile en 5 minutes seulement avec papernest 09 72 72 23 43

Annonce - Service papernest partenaire de Red by SFR (service client : appli RED & Moi)

Comparez les offres de box et de forfait mobile en 5 minutes seulement avec papernest Je commence !

Annonce - Service papernest partenaire de Red by SFR (service client : appli RED & Moi)

Quelles offres de forfait mobile chez Red by SFR ?

Comment Red, en tant que FAI low-cost, s’inscrit-t-il dans un marché dominé par les même quatre grands opérateurs depuis des années ? Nous vous présentons ce qui est inclu dans les offres forfait mobile de Red by SFR, ainsi que ce que proposent, à l’opposé, ses concurrents.

Quelle offre et tarif de forfait mobile chez Red ?

Red by SFR propose actuellement une unique offre de forfait mobile modulable, c’est-à-dire que l’abonnement est le seul que propose le FAI, mais que l’abonné peut en choisir les modalités et notamment, en conséquence, le prix.

Récapitulatif des forfaits mobiles Red by SFR (janvier 2023) : Forfait Téléphonie Internet Prix/mois

RED 500 Mo Appels et SMS/MMS illimités 500 Mo 5€

RED 160 Go Appels et SMS/MMS illimités 100 Go 17 €

RED 100 Go 5G Appels et SMS/MMS illimités 100 Go 20 €

RED 200 Go Appels et SMS/MMS illimités 200 Go 20€

RED 200 Go 5G Appels et SMS/MMS illimités 200 Go 23€

selon le forfait choisi, l’idée est de vous permettre d’adapter votre offre à vos besoins et à votre budget, tout en garantissant que l’abonnement soit

Les autres avantages mis en valeur par Red by SFR dans le cadre de cette offre de forfait mobile sont les suivants :

La gestion du forfait à via l’application Red & Moi .

. Le caractère sans engagement de l’abonnement.

de l’abonnement. L’accès à une assistance de conseil et d’accompagnement en ligne.

de conseil et d’accompagnement en ligne. Des codes promos Red by SFR régulièrement offerts.

Red by SFR régulièrement offerts. Des avantages supplémentaires en option, tels que la TV Connect Red by SFR ou l’inclusion d’un smartphone en plus d’un forfait mobile.

Quels forfaits mobiles proposés par la concurrence ?

Red by SFR s’inscrit donc très clairement dans la mouvance low-cost des offres d’accès à Internet, à la fois pour ses box Internet et pour son forfait mobile. Choisir entre cette marque et ses concurrents doit donc surtout se faire sur la base de l’évaluation qualité-prix des offres des différents fournisseurs.

Nous vous présentons une sélection importante des abonnements disponibles actuellement chez différents FAI : gardez en tête l’idée que certaines offres sont bien moins chères, mais présentent en contrepartie moins d’avantages à leurs abonnés. Votre choix dépend de vos préférences personnelles et priorités du moment.











Comment souscrire une offre chez Red by SFR ?

Souscrire une offre de box Internet ou de forfait mobile chez un FAI est un processus simple : il suffit pour cela de choisir l’offre qui vous correspond et de contacter le FAI pour qu’il mette en place votre contrat.

Attention : Red by SFR, tout comme Sosh, ne propose pas de service client en boutique. Tout contact avec le service commercial ou de réclamations est donc dématérialisé, que ce soit en ligne ou bien par le biais d’appels téléphoniques.

Comment contacter Red by SFR ? Il faut savoir que le FAI low-cost compte beaucoup sur son application Red & Moi, qu’il vous suffit de télécharger. C’est une façon d’avoir accès aux conseils d’experts même lorsque vous êtes mobile ou occupés.

Si vous êtes déjà client, il suffit donc de vous connecter à votre compte via cette application pour avoir accès aux services client.

Si vous voulez souscrire une offre et n’êtes pas encore client, alors il faut d’abord « commander » l’abonnement depuis le site Internet de Red by SFR. C’est alors que vous créerez votre espace client Red et réaliserez l’activation chez Red by SFR de votre compte.

Son système de souscription par téléphone est moins souvent mis en avant, mais vous y avez accès via le 01 86 65 26 92.

Attention également : si c’est une offre de box Internet fibre optique que vous voulez souscrire, il faut commencer par faire un test d’éligibilité. Si le test vous indique que vous avez accès à la fibre, vous pouvez effectivement contacter Red by SFR. Sinon, il faut se tourner vers son offre ADSL.

Enfin, si c’est bien la fibre que vous demandez, il est possible d’avoir à demander un raccordement de votre logement au réseau fibre. C’est typiquement votre opérateur qui réalise ces travaux : avec u ne offre Red, ce sont les techniciens de SFR qui viendront chez vous. Pour demander l’installation de la fibre, il suffit de souscrire l’offre et de signaler ce besoin.

Quels sont les avis clients sur le FAI Red by SFR ?

Red by SFR étant un fournisseur low-cost, il suit un fonctionnement un peu particulier, notamment son absence de boutique en ligne. Pour certains clients anciens et actuels, cela peut se convertir en inconvénient au niveau de la communication avec le FAI. Pour d’autres, le service en ligne ne pose pas de problème, et les prix sont de toute façon si avantageux que le reste importe peu.

Nous vous proposons de découvrir les avis clients sur Red by SFR, depuis la plateforme Trustpilot. Gardez en tête qu’il est rare de vouloir laisser un avis lorsqu’on a une expérience client sans ennuis. Voici tout de même un court résumé de ce que l’on peut remarquer de la part des opinions clients Red :



Avis Red by SFR : résumé Avis positifs Avis négatifs Très grande satisfaction au niveau des tarifs

Bon fonctionnement de l’application Red & Moi

Un FAI jugé comme pratique sous tous ses aspects Regret de l’absence de boutique physique

Des cas de mauvaise gestion de problème Note moyenne des avis Red by SFR sur Trustpilot : 1,2 / 5



Voici à titre indicatif une sélection d’avis positifs au sujet de Red by SFR :

Isabelle « Pas cher et pratique pour un forfait mobile avec beaucoup de gigas ! Super pour faire des économies tous les mois !Perso, je n’ai jamais eus de soucis avec eux, il y a un bon service client sur messenger ou même sur leur application, vous avez une réponse rapidement. »(Source :Trustpilot). Lulucmy « Je viens de souscrire une offre fibre, après avoir été pendant des années client mobile.

Tout s’est bien passé ! Le technicien a installé la fibre en une heure, elle fonctionne parfaitement (1.9Gbps) et je paie vraiment pas cher (20 euros par mois).Pour le téléphone tout est OK également, pour 10 euros par mois j’ai 100 Go. Aucun problème sur la ligne depuis 2017. »(Source :Trustpilot). Alain Julien « Aucun soucis avec cet operateurs chez qui je suis depuis des années et qui franchement permet des changements de forfaits rapides et toujours à des prix doux. »(Source :Trustpilot).

Nous vous proposons également de consulter ces avis négatifs que nous jugeons représentatifs des mauvaises expériences plus ou moins courantes vécues chez Red by SFR.

Pascal M. « Red by sfr mobile. Inscris en liste rouge depuis la mise en service de la ligne malheureusement des démarcheurs sans cesse.. Je soupçonne sfr de vendre les numéros de ses abonnés.. Sinon réseau correct »(Source :Trustpilot). JL « Depuis quelques semaine, ma fille sous forfait téléphonique RED, vois sa consommation DATA plus doubler en comparaison de la consommation mesurée par son téléphone…Le support refuse de vérifier l’anomalie… les consommations mesurées par RED peuvent être énormes (jamais atteintes dans le passé.) »(Source :Trustpilot). Carole T. « Certes, les forfaits sont à des prix imbattables mais ils ont un autre coût, celui du suivi inexistant. Si on n’a besoin de rien, franchement, ça marche bien sinon je rejoins tous les autres avis. Je ne sais pas si SFR recrute du personnel incompétent sur les plateformes d’appel ou si ce même personnel a des directives pour contourner les problèmes et les revendications. Je pense que c’est une conjugaison des deux. »(Source :Trustpilot).

Enfin, il est conseillé de faire attention à ces avis lorsque vous vous penchez sur la question de la qualité du service client de Red by SFR, ou bien de sa réputation. En effet, non seulement les avis négatifs seront-ils toujours en majorité, mais de plus il faut savoir lire ces avis à travers le filtre de vos propres priorités en termes de service client ou de performance du FAI en général.

Néanmoins, il faut avouer qu’il s’agit toujours d’une question importante, et souvent négligée : si vous en avez l’occasion, n’hésitez donc pas à consulter des avis sur différents FAI !

Vous rencontrez un problème chez votre FAI au sujet d’une offre de box Internet ou d’un forfait mobile ? Rendez-vous sur cette page du service public pour vous renseigner sur le Médiateur National des communications électroniques et le rôle qu’il peut jouer pour vous aider.

Souscrivez votre offre de box Internet en 5 minutes seulement avec papernest 09 72 72 23 43

Annonce - Service papernest partenaire de Red by SFR (service client : appli RED & Moi)

Souscrivez votre offre de box Internet en 5 minutes seulement avec papernest Je commence !

Annonce - Service papernest partenaire de Red by SFR (service client : appli RED & Moi)

FAQ

Qui est le fournisseur d'accès à Internet le moins cher ?

Typiquement, les FAI les moins chers sont les FAI low-cost, dont Red by SFR et Sosh. On peut aussi parler de Free, qui propose des prix avantageux malgré le fait qu'il reste un opérateur classique comme Orange, SFR et Bouygues.