Comment faire un partage de connexion avec son smartphone ?

Forfait B&You 200 Mo appels et SMS/MMS illimités en France 200 Mo (0,01 €/Mo au-delà ou option débit réduit) sans engagement 4,99 €/mois

Forfait B&You 100 Go appels et SMS/MMS illimités en France 100 Go (0,01 €/Mo au-delà ou option débit réduit) sans engagement 14,99 €/mois

Forfait Sensation 100 Mo 2h d'appels et SMS/MMS illimités en France et depuis Europe, DOM et Andorre 100 Mo (0,01 €/Mo au-delà ou option débit réduit) dont 100 Mo utilisables en Europe, DOM, Andorre et Suisse engagement 12 mois 3€/mois pendant 12 mois puis 7,99 €/mois

Forfait Sensation 5 Go appels et SMS/MMS illimités en France et depuis Europe, DOM et Andorre 5 Go (0,01 €/Mo au-delà ou option débit réduit) dont 5 Go utilisables en Europe, DOM, Andorre et Suisse engagement 12 mois 9,99 €/mois pendant 12 mois puis 19,99 €/mois

Forfait Sensation 50 Go appels et SMS/MMS illimités en France et depuis Europe, DOM et Andorre 70 Go (0,01 €/Mo au-delà ou option débit réduit) compatible avec le réseau 5G de Bouygues Telecom dont 25 Go utilisables en Europe, DOM, Andorre et Suisse engagement 12 mois 16,99 €/mois pendant 12 mois puis 31,99 €/mois

Forfait Sensation 80 Go appels et SMS/MMS illimités en France et depuis Europe, DOM et Andorre 90 Go (0,01 €/Mo au-delà ou option débit réduit) compatible avec le réseau 5G de Bouygues Telecom dont 50 Go utilisables en Europe, DOM, Andorre et Suisse engagement 12 mois 19,99 €/mois pendant 12 mois puis 39,99 €/mois

Forfait B&You 130 Go 5G appels et SMS/MMS illimités en France 130 Go (débit réduit au-delà) sans engagement 24,99 €/mois

Forfait Sensation 60 Go 5G appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l'Europe et les DOM 60 Go (débit réduit au-delà) engagement 24 mois 26,99 €/mois pendant 12 mois puis 41,99 €/mois

Forfait Sensation 90 Go 5G appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l'Europe et les DOM + les mobiles des USA, Canada et Chine et les fixes de plus de 120 destinations 90 Go (débit réduit au-delà) engagement 24 mois 33,99 €/mois pendant 12 mois puis 48,99 €/mois