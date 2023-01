Comment installer une prise fibre optique dans son domicile ?

Comment se déroule l’installation d’une prise fibre optique ?

L’installation d’une prise fibre optique dans un logement se déroule en plusieurs étapes :



Vérifier l’éligibilité à la fibre du logement ; Souscrire une offre fibre ; Prendre rendez-vous pour l’installation de la prise fibre optique.

Une fois que l’on a souscrit une offre de box fibre, un technicien du fournisseur se rend au domicile de l’abonné afin de procéder à l’installation de la prise fibre optique (si le logement n’est pas encore équipé).

Quels sont les types de prises fibre optique murales ?

Il existe actuellement deux types de prises fibre optique :

La prise fibre optique FTTH ;

; La prise fibre optique FTTLa.

La FTTH (Fiber To The Home) est le type de fibre qui permet de bénéficier du meilleur débit internet. En effet, la fibre arrive directement dans le logement, sans intermédiaire. La prise fibre optique en FTTH est une prise murale blanche et carrée située à l’intérieur du logement. Elle est dotée d’un PTO (Point de Terminaison Optique) qui va permettre le raccordement.

Afin de recevoir internet, l’occupant des lieux doit ensuite brancher le boîtier fibre ONT (Optical Network Termination) à la prise murale. C’est ce boîtier qui va assurer la liaison entre la prise fibre optique et la box internet.

Si le logement n’est pas encore relié à la fibre, il faudra procéder à un raccordement.

Le saviez-vous ? Pour savoir si votre logement peut recevoir la fibre optique, il faut réaliser un test d’éligibilité fibre. Ce test se fait en indiquant son adresse sur le site de son fournisseur d’accès à internet ou sur un site indépendant comme celui de l’Arcep.

Qu’est-ce que la prise optique en FTTLa ?

La FTTLa (Fiber To The Last amplifier) est le second type de fibre. En terme de débit internet, elle est moins puissante que la FTTH car la connexion s’arrête au pied de la maison ou de l’immeuble. Le logement est ensuite raccordé à l’aide d’un câble coaxial qui arrive à l’intérieur du foyer.

Avec la FTTLa, il ne s’agit pas d’une prise fibre optique murale, mais d’une prise murale coaxiale. Elle est équipée de plusieurs trous sur lesquels viennent se brancher les câbles coaxiaux.

La prise murale coaxiale peut également servir à recevoir la télévision par câble.

Comment réaliser un raccordement à la fibre optique ?

Le raccordement à la fibre optique est une étape nécessaire afin que tous les logements puissent bénéficier d’une connexion internet en très haut débit. Il est réalisé par les quatre grands fournisseurs d’accès à internet (Orange, Bouygues, SFR et Free) dans le cadre d’un plan de déploiement de la fibre dirigé par l’État.

Dans le cas du raccordement à la fibre d’un immeuble, le coût des travaux n’est pas à la charge des occupants des lieux. Cependant, si le raccordement concerne une maison individuelle, les fournisseurs d’accès à internet appliquent des frais de raccordement.



Prix du raccordement à la fibre optique selon les fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Fournisseur d’accès à Internet Frais de raccordement à la fibre optique Gratuit pour les dix premiers mètres

Fibrage inférieur à 50m : 25€

Fibrage supérieur à 50m : 75€ Gratuit Gratuit Raccordement souterrain : 149€

Raccordement aérien : 299€

Peut-on installer une deuxième prise fibre optique ?

Même si cela peut se révéler très pratique, il est impossible d’installer une deuxième prise fibre optique sur la même fibre. Cependant, l’occupant du logement peut demander à bénéficier d’une seconde fibre optique dans son logement. Dans ce cas, il devra faire une nouvelle demande de raccordement à la fibre optique.

Le raccordement d’une deuxième fibre dans un logement est payant même s’il se situe dans un immeuble.

FAQ

Où placer la prise fibre optique ?

La prise fibre optique se place généralement à proximité de la prise téléphonique fixe. Si le logement est raccordé en FTTH, cela veut dire que la fibre arrive directement dans votre foyer. Si le logement est en FTTLa, la fibre s'arrête dans la rue et est reliée à votre logement par un câble coaxial.

Comment se fait le raccordement à la fibre optique ?

Le raccordement à la fibre optique se fait en installant des câbles optiques sur la voie publique. Le raccordement est réalisé par les fournisseurs d'accès à internet (Orange, Free, Bouygues, SFR) qui sont mandatés par le gouvernement.

Cependant, le déploiement de la fibre n'est pas égal entre les fournisseurs. Il arrive que dans certaines zones, un seul fournisseur ait installé la fibre. Les habitants sont donc obligés de souscrire chez ce fournisseur s'ils veulent bénéficier d'une connexion internet en très haut débit.

Est-ce que l'installation de la fibre optique est gratuite ?

Dans la majeure partie des cas, l'installation de la fibre optique est gratuite puisqu'elle répond à une volonté du gouvernement de réduire la fracture numérique. Pour connaître le prix de l'installation de la fibre, vous pouvez contacter votre fournisseur d'accès à internet.