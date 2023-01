Comment bien choisir son offre de forfait mobile illimité ?

Forfait mobile

Forfait bloqué

Forfait 4G

Forfait pas cher

Forfait illimité

Promo forfait mobile

Forfait sans engagement

Meilleur forfait mobile



Quel est le meilleur forfait mobile illimité ?

Un forfait illimité va permettre à l’utilisateur d’utiliser Internet sans aucune restriction. Aujourd’hui, la plupart des opérateurs proposent des forfaits mobiles avec un volume data important mais il existe un unique forfait illimité au sein du marché des télécommunications français.

Orange est le seul opérateur mobile à commercialiser un forfait illimité avec son forfait Go illimites 5G. Néanmoins, Free propose le Forfait Free 5G avec une enveloppe Internet illimité uniquement pour les abonnés Freebox.

✔️ Les caractéristiques du forfait illimité d’Orange :

Téléphonie : appels et SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe, USA, Canada + Chine

Internet : Internet mobile illimité en France et 100 Go (débit réduit au-delà) depuis les zones Europe, USA, Canada et Chine

Engagement : engagement 12 mois

Prix : 79,99 € /mois pendant 12 mois puis 94,99 € /mois

/mois pendant 12 mois puis /mois ⛔ Bloqué : forfait non bloqué

Quel est le meilleur forfait mobile avec Internet ? Il existe un seul forfait illimité sur le marché des télécommunications mais vous pouvez facilement souscrire un forfait 4G et 4G+ avec un volume data important chez n’importe quel opérateur téléphonique. Le meilleur forfait mobile est celui qui s’adapte à vos besoins.

Quel est le meilleur opérateur pour avoir un forfait illimité ?

Si vous souhaitez souscrire un vrai forfait illimité, vous devez nécessairement choisir le forfait Go illimites 5G d’Orange : c’est l’unique forfait Internet illimité disponible sur le marché des télécommunications.

Bon à savoir ! Si vous êtes un abonné Freebox, vous pouvez également souscrire le Forfait Free 5G avec un volume data illimité.

Orange est le seul à proposer un forfait illimité (téléphonie et Internet) mais aujourd’hui, tous les opérateurs proposent des forfaits « presque » illimités, c’est-à-dire qu’ils garantissent les appels et les SMS/MMS illimités et proposent un forfait data plus ou moins important.

Si vous souscrivez un forfait mobile avec un volume data élevé, vous pouvez considérez souscrire un forfait illimité 4G puisqu’il est rare de consommer toute son enveloppe 4G quand celle-ci est importante.

Quels sont les forfaits mobiles d’Orange ?

Orange est l’opérateur historique et celui-ci propose des forfaits mobiles et des box Internet avec des prix plus ou moins intéressants. La plupart des abonnés apprécient le service client d’Orange et la qualité de la couverture réseau.

⚖️ Tableau comparatif des forfaits mobiles d’Orange (janvier 2023) :

Nom du forfait mobile Téléphonie Internet Engagement Prix 2H 100 Mo 2h d’appels en France et depuis les zones Europe et SMS/MMS illimités 100 Mo (bloqué au-delà ou non), 100 Mo en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre sans engagement 2,99 €/mois pendant 12 mois puis 7,99 €/mois 2H 5 Go 2h d’appels en France et depuis les zones Europe et 3 numéros illimités + SMS/MMS illimités 20 Go (bloqué au-delà ou non), 20n Go en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre sans engagement 13,99 €/mois pendant 12 mois puis 18,99 €/mois 10 Go appels et SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe 10 Go (débit réduit au-delà), 10 Go en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre sans engagement 21,99 €/mois pendant 12 mois puis 26,99 €/mois 70 Go appels et SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe 70 Go (débit réduit au-delà), 70 Go en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre sans engagement 14,99 €/mois pendant 12 mois puis 29,99 €/mois 80 Go appels et SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe 80 Go (débit réduit au-delà) sans engagement 29,99 €/mois pendant 12 mois puis 44,99 €/mois 70 Go 5G appels et SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe 120 Go (débit réduit au-delà), 70 Go en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre sans engagement 20,99 €/mois pendant 12 mois puis 32,99 €/mois 100 Go 5G appels et SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe 130 Go (débit réduit au-delà), 100 Go en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre sans engagement 29,99 €/mois pendant 12 mois puis 44,99 €/mois 150 Go 5G appels et SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe + USA et Canada 200 Go (débit réduit au-delà), 100 Go en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre sans engagement 49,99 €/mois pendant 12 mois puis 64,99 €/mois Go illimites 5G appels et SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe, USA, Canada + Chine Internet mobile illimité en France et 100 Go (débit réduit au-delà) depuis les zones Europe, USA, Canada et Chine engagement 12 mois 79,99 €/mois pendant 12 mois puis 94,99 €/mois

Quels sont les forfaits mobiles de Free Mobile ?

Free est l’opérateur low-cost qui a révolutionné le marché des télécommunications français : ses offres avec des prix cassés ont obligés les opérateurs classiques à revoir leur stratégie pour rester compétitif.

Aujourd’hui, Free essaie de se détacher d’une image d’opérateur low-cost et propose des forfaits mobiles et des offres Internet plus complètes avec des tarifs un peu plus élevés.

⚖️ Tableau comparatif des forfaits mobiles de Free (janvier 2023) :

Nom du forfait mobile Téléphonie Internet Engagement Prix Forfait Free appels et SMS/MMS illimités en France et vers les mobiles des DOM, USA, Canada, Chine et vers les fixes de 100 destinations 210 Go (débit réduit au-delà) compatible avec le réseau 5G de Free dont 25 Go vers plus de 70 destinations sans engagement 19,99 €/mois Forfait 2 e 2h d'appels vers mobiles et fixes en France et DOM et les fixes de 100 destinations + SMS/MMS illimités 50 Mo (0,05€/Mo au-delà) sans engagement 2 €/mois Forfait Serie Free 80 Go appels et SMS/MMS illimités en France, DOM et Europe 80 Go (débit réduit au-delà) dont 8 Go utilisables en Europe/DOM sans engagement 10,99 €/mois pendant 12 mois puis 19,99 €/mois

Quels sont les forfaits mobiles de SFR ?

SFR est l’un des principaux opérateurs mobiles qui propose des forfaits mobiles et des box Internet aux utilisateurs français. À l’instar de ses concurrents, il a également déployé son réseau 5G dans certaines villes de France.

⚖️ Tableau comparatif des forfaits mobiles de SFR (janvier 2023) :

Nom du forfait mobile Téléphonie Internet Engagement Prix Forfait 2H 100 Mo 4G 2h d'appels vers les fixes et les mobiles et SMS/MMS illimités en France 100 Mo sans engagement 3 €/mois pendant 12 mois puis 8 €/mois Forfait 5 Go 4G appels et SMS/MMS illimités dans l'UE 5 Go sans engagement 12 €/mois pendant 12 mois puis17 €/mois Forfait 80 Go 4G appels et SMS/MMS illimités dans l'Europe étendue 80 Go en France et en Europe étendue (débit réduit au-delà) sans engagement 10 €/mois pendant 12 mois puis 30 €/mois Forfait 120 Go 4G appels et SMS/MMS illimités dans l'Europe étendue 140 Go en France + 90 Go à l'étranger sans engagement 21 €/mois pendant 12 mois puis 33 €/mois Forfait 100 Go 5G appels et SMS/MMS illimités dans l'Europe étendue 220 Go en France + 100 Go à l'étranger (débit réduit au-delà) sans engagement 50 €/mois pendant 12 mois puis 65 €/mois Forfait 150 Go 5G appels et SMS/MMS illimités dans l'Europe étendue 150 Go en France et 100 Go à l'étranger 24 mois 30 €/mois pendant 12 mois puis 45€/mois Forfait Illimites 5G appels et SMS/MMS illimités dans l'Europe étendue + Amérique Nord Internet mobile illimité en France et 100 Go (débit réduit au-delà) depuis les zones Europe, USA et Canada sans engagement 60 €/mois pendant 12 mois puis 75 €/mois

Quels sont les forfaits mobiles de Bouygues Telecom ?

Bouygues Telecom est le dernier opérateur classique au sein du marché des télécommunications français. Après l’arrivée de Free, l’entreprise a créé sa filiale B&You qui a disparu il y a quelques années.

Aujourd’hui, Bouygues Telecom continue de commercialiser les forfaits mobiles B&You, une gamme de forfaits sans engagement et pas chers.

⚖️ Tableau comparatif des forfaits mobiles de Bouygues Telecom (janvier 2023) :

Nom du forfait mobile Téléphonie Internet Engagement Prix Forfait B&You 200 Mo appels et SMS/MMS illimités en France 200 Mo (0,01 €/Mo au-delà ou option débit réduit) sans engagement 4,99 €/mois Forfait B&You 100 Go appels et SMS/MMS illimités en France 100 Go (0,01 €/Mo au-delà ou option débit réduit) sans engagement 14,99 €/mois Forfait Sensation 100 Mo 2h d'appels et SMS/MMS illimités en France et depuis Europe, DOM et Andorre 100 Mo (0,01 €/Mo au-delà ou option débit réduit) dont 100 Mo utilisables en Europe, DOM, Andorre et Suisse engagement 12 mois 3€/mois pendant 12 mois puis 7,99 €/mois Forfait Sensation 5 Go appels et SMS/MMS illimités en France et depuis Europe, DOM et Andorre 5 Go (0,01 €/Mo au-delà ou option débit réduit) dont 5 Go utilisables en Europe, DOM, Andorre et Suisse engagement 12 mois 9,99 €/mois pendant 12 mois puis 19,99 €/mois Forfait Sensation 50 Go appels et SMS/MMS illimités en France et depuis Europe, DOM et Andorre 70 Go (0,01 €/Mo au-delà ou option débit réduit) compatible avec le réseau 5G de Bouygues Telecom dont 25 Go utilisables en Europe, DOM, Andorre et Suisse engagement 12 mois 16,99 €/mois pendant 12 mois puis 31,99 €/mois Forfait Sensation 80 Go appels et SMS/MMS illimités en France et depuis Europe, DOM et Andorre 90 Go (0,01 €/Mo au-delà ou option débit réduit) compatible avec le réseau 5G de Bouygues Telecom dont 50 Go utilisables en Europe, DOM, Andorre et Suisse engagement 12 mois 19,99 €/mois pendant 12 mois puis 39,99 €/mois Forfait B&You 130 Go 5G appels et SMS/MMS illimités en France 130 Go (débit réduit au-delà) sans engagement 24,99 €/mois Forfait Sensation 60 Go 5G appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l'Europe et les DOM 60 Go (débit réduit au-delà) engagement 24 mois 26,99 €/mois pendant 12 mois puis 41,99 €/mois Forfait Sensation 90 Go 5G appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l'Europe et les DOM + les mobiles des USA, Canada et Chine et les fixes de plus de 120 destinations 90 Go (débit réduit au-delà) engagement 24 mois 33,99 €/mois pendant 12 mois puis 48,99 €/mois Forfait Sensation 150 Go 5G appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l'Europe, les DOM, les USA et le Canada + les mobiles des USA, Canada et Chine et les fixes de plus de 120 destinations 150 Go (débit réduit au-delà) engagement 24 mois 54,99 €/mois pendant 12 mois puis 69,99 €/mois

Quels sont les forfaits mobiles de RED by SFR ?

RED by SFR est la filiale low-cost de SFR qui propose uniquement des abonnements sans engagement pour la téléphonie mobile et Internet. L’opérateur propose un seul forfait mobile qu’il est possible de composer selon ses besoins numériques : les options choisies vont faire varier le prix de l’abonnement.

Un nouveau mobile Le volume data Le type de connexion (4G ou 5G)

Bon à savoir ! Le forfait le plus basique est proposé à 5€/mois et 30€/mois pour le forfait mobile le plus complet.

Quels sont les forfaits mobiles de Sosh ?

Sosh est la filiale low-cost d’Orange, créée pour rivaliser avec l’arrivée des forfaits mobiles pas chers de Free. Aujourd’hui, la filiale low-cost propose des forfaits mobiles et des box Internet pour satisfaire les plus petits budgets.

⚖️ Tableau comparatif des forfaits mobiles de Sosh (janvier 2023) :

Nom du forfait mobile Téléphonie Internet Engagement Prix Forfait 100 Mo 2h d'appels et SMS/MMS illimités en France 100 Mo (0,05€/Mo au-delà ou bloqué) sans engagement 4,99 €/mois Forfait 70 Go appels et SMS/MMS illimités en France 70 Go (débit réduit au-delà) sans engagement 24,99 €/mois

Comment avoir la 4G illimité ? Si vous souhaitez obtenir un forfait illimité 4G, vous pouvez souscrire le forfait mobile d’Orange ou souscrire un forfait mobile avec un volume data important. En effet, au-delà de 70 Go, l’enveloppe data est suffisante même si vous surfez beaucoup sur Internet, effectuer des partages de connexion, etc.

Avant de souscrire un forfait mobile, il est nécessaire de déterminer ses besoins numériques pour choisir le meilleur forfait mobile. Il est important de prendre en compte plusieurs critères afin de comparer les forfaits mobiles.

La téléphonie, notamment les options disponibles à l’étranger

Le volume data

✔️ Les options incluses et les options payantes

La période d’engagement

Le prix de l’abonnement

La qualité du réseau proposé par l’opérateur

⭐ Les avis des clients et la qualité du service après vente

Vous pouvez également profiter des promotions sur les forfaits mobiles pour souscrire le meilleur forfait mobile au meilleur prix !

C’est quoi un forfait illimité ?

C’est quoi un forfait illimité ? Un forfait illimité ne pose aucune restriction concernant les appels, les SMS et l’utilisation d’Internet. Grâce à un forfait illimité, vous pouvez facilement éviter le hors-forfait sans souscrire un forfait bloqué.

Le forfait illimité permet aux utilisateurs de profiter pleinement des options de téléphonie et d’une enveloppe data illimitée. Néanmoins, Orange est le seul à proposer un vrai forfait illimité.

Tous les forfaits mobiles disponibles sur le marché des télécommunications proposent des options de téléphonie illimitée et une enveloppe data conséquente. Vous pouvez considérer souscrire un forfait illimité quand vous optez pour un forfait avec (au moins) 70 Go d’Internet.

Souscrivez le forfait mobile le plus adapté à vos besoins avec papernest ! 09 77 42 24 37

Souscrivez le forfait mobile le plus adapté à vos besoins avec papernest ! Je souscris !

FAQ

Quel forfait pour 10€ ?

Aujourd'hui, vous pouvez facilement souscrire un forfait mobile pas cher puisque tous les opérateurs téléphoniques proposent des forfaits mobiles avec un prix inférieur à 10€/mois.

Le forfait 2H 100 Mo d'Orange

d'Orange Le forfait 2€ de Free

de Free Le forfait 2H 100 Mo 4G de SFR

de SFR Le forfait Sensation 100 Mo de Bouygues Telecom

de Bouygues Telecom Le forfait B&You 200 Mo de Bouygues Telecom

de Bouygues Telecom Le forfait RED de RED by SFR

de RED by SFR Le forfait 100 Mo de Sosh

Ces forfaits s'adressent particulièrement aux utilisateurs les plus jeunes et les consommateurs qui ne surfent pas régulièrement sur Internet. En effet, ces forfaits mobiles présentent un volume data assez faible qui ne va pas vous permettre d'utiliser souvent Internet depuis votre smartphone.