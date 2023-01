Comment contracter un prêt immobilier chez BforBank ?

Vous avez besoin de contracter un prêt immobilier pour financer votre projet ? Vous vous êtes renseigné auprès de plusieurs banque et avez envie de tester BforBank ? Contracter un prêt immobilier chez BforBank est tout à fait possible, on vous dit comment faire.

Quelles sont les démarches ?

BforBank étant une banque en ligne, toutes les démarches se passent 100% en ligne. Ces dernières ne vont pas grandement différer d’une banque classique, seule la façon de les faire va changer.

Faire une simulation de son crédit

Pour vous aider à décider et à bien définir votre projet, la banque en ligne met à votre disposition un outil de simulation. Faire une simulation de votre crédit immobilier avec BforBank peut être une très bonne idée, puisque cela pourra vous donner une idée du budget que vous pourrez consacrer à votre projet.

Pour faire la simulation, vous allez pouvoir renseigner plusieurs informations, comme par exemple :

la mensualité de remboursement que vous souhaitez obtenir ;

la durée de remboursement souhaitée pour votre prêt ;

vos revenus annuels nets.

Une fois ces informations fournies, le simulateur pourra estimer le montant du bien que vous pourrez acheter grâce à ce crédit. Vous pourrez même avoir une estimation du montant de l’apport personnel que vous devrez fournir.

Cela vous permettra ainsi de calculer votre capacité d’emprunt, qui est l’étape la plus importante lors de la contraction d’un crédit immobilier. Votre capacité d’emprunt représente le montant que vous allez pouvoir emprunter auprès de votre banque. Elle se calcule en fonction de plusieurs éléments, notamment de vos revenus, de vos charges, de vos autres crédits en cours ou encore de la durée souhaitée de votre prêt.

Effectuer sa demande de crédit

La première chose que vous allez devoir faire est votre demande de financement. Cette dernière se fait très rapidement, puisqu’elle prend moins de 15 minutes. Le site vous donne la possibilité de sauvegarder votre demande et de la compléter plus tard. Pour faire la demande de prêt, la seule chose que vous avez à faire est de remplir un formulaire sur le site de la banque.

Plusieurs renseignements sont à fournir, notamment :

les détails de votre projet : s’il s’agit de l’acquisition d’un bien, d’un bien en VEFA ou d’un rachat ;

des informations le bien dont il est question : type de bien, état du bien, l’usage que vous allez en faire, son adresse… ;

des informations sur le financement du projet : le prix d’achat du bien, le montant estimé des frais de notaire, le montant de votre apport personnel, la durée de financement souhaitée.

Choisir une proposition de financement

Une fois votre demande de crédit effectuée, et si cette dernière est acceptée, vous allez recevoir une proposition de financement. À partir de là, deux possibilités existent :

si votre choix s’est porté sur une offre BforBank, alors vous pourrez avoir accès à une proposition immédiate dès que vous aurez fini de remplir le formulaire ;

si votre choix s’est porté sur une offre de l’un des partenaires de BforBank, alors vous serez mis en contact dans les 48h avec un conseiller de la Caisse Régionale de Crédit Agricole. Il pourra vous accompagner et vous aider à finaliser votre demande.

Envoi de votre dossier

Pour pouvoir recevoir une offre de prêt, il va falloir envoyer votre dossier. De manière générale, le dossier de prêt va être constitué de plusieurs pièces justificatives, notamment :

vos 2 derniers avis d’imposition ;

vos 3 derniers bulletins de salaire ;

vos 3 derniers relevés de compte en banque ;

un justificatif d’identité ;

un justificatif de domicile ;

le compromis de vente si vous l’avez.

Votre dossier devra également comporter votre assurance emprunteur. Si l’assurance de prêt n’est pas obligatoire dans la plupart des cas, elle va néanmoins être nécessaire si vous souhaitez contracter un prêt chez BforBank. C’est ce qui va vous permettre d’être couvert si vous n’êtes plus en capacité de rembourser votre prêt.

Plusieurs situations peuvent être couvertes par votre assurance, comme par exemple un décès, une situation d’invalidité (perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité professionnelle…) ou encore une perte d’emploi. Dans le cas de BforBank, votre assurance emprunteur doit valider plusieurs conditions, et proposer les garanties suivantes :

décès ;

invalidité ;

incapacité de travail.

Dans le cas du choix d’une offre d’un des partenaires de BforBank, alors il sera nécessaire de finaliser votre dossier en ligne ou en agence avec votre conseiller.

La constitution de votre dossier est une étape très importante. Veillez à prendre votre temps pour le mettre en place. Vous gagnerez ainsi du temps, puisque votre dossier ne sera étudié qu’une fois complet.

Obtenir votre offre de prêt

Après avoir fait votre demande de prêt immobilier, si BforBank accepte votre dossier, alors l’organisme pourra vous remettre une offre de crédit immobilier. Il s’agit d’un document récapitulatif des conditions et des obligations des deux parties.

Concrètement, l’offre de prêt va comporter plusieurs mentions concernant le prêt, notamment :

son montant ;

son taux ;

sa durée ;

l’assurance ;

les modalités de remboursement ;

les obligations et interdictions réciproques.

Une fois que vous avez reçu cette offre de prêt, vous devez respecter un délai de réflexion de 10 jours. Cela signifie que vous ne pouvez pas la signer pendant ces 10 jours. Vous devez attendre le 11e jour suivant la date de réception de l’offre pour la renvoyer signée à la banque.

C’est lorsque vous allez signer cette offre de prêt que le contrat va être formé. C’est ce qui va permettre à la banque de débloquer les fonds pour financer votre projet.

Confiez la négociation de votre prêt immobilier à un courtier de chez papernest ! Je commence !

Annonce

Quels sont les types de prêts financés par BforBank ?

Vous souhaitez financer votre projet par un prêt immobilier chez BforBank ? La banque en ligne pourra financer votre prêt immobilier :

pour l’achat, le rachat en ligne unique ou le rachat multi lignes ;

d’une résidence principale ou secondaire, d’un investissement locatif ou à usage d’habitation ;

dans l’ancien sans travaux, le neuf clé en main sans travaux, la construction, le VEFA, l’ancien avec travaux, le neuf avec travaux.

Certains achat ne peuvent pas être financés par BforBank. C’est par exemple le cas :

des locaux professionnels ;

d’un garage seul ;

d’un parking ;

d’un terrain nu ;

d’un investissement locatif de défiscalisation ;

d’un investissement locatif à usage professionnel…

Quels sont les délais d’obtention d’un crédit immobilier chez BforBank ?

Les délais d’obtention de votre crédit immobilier vont dépendre de la rapidité avec laquelle vous faites parvenir votre dossier à la banque. Plus vous y arriver vite pour lui fournir et plus le délai de traitement sera court. De même, veillez à faire attention à ce que votre dossier soit complet dès le début, pour ne pas perdre de temps à renvoyer les éventuelles pièces manquantes.

Généralement, la banque BforBank met une quinzaine de jours pour étudier votre dossier, décider si elle accepte votre demande et ainsi vous faire parvenir une offre de prêt.

À compter de la réception de votre offre de contrat, vous disposez de 30 jours pour la signer. Les conditions de l’offre ne peuvent pas être modifiées durant cette période.

Qui est la banque en ligne BforBank ?

BforBank est la banque 100% en ligne du Crédit Agricole. Elle a été créée en 2009 afin de proposer à ses clients une offre complète composée des produits de banque au quotidien, d’une solution d’épargne, des services personnalisés mais également un accompagnement tout au long de votre projet.

Comme l’explique cet article, les banques en ligne attirent de plus en plus de clients. L’avantage de profiter des services de banques en ligne est que ces derniers sont généralement moins chères que les banques classiques. Cela s’explique par le fait qu’elles n’ont pas d’agence, et donc moins d’investissements immobiliers et mobiliers. De plus, une banque en ligne a l’avantage de vous donner plus d’autonomie, puisque vous pouvez gérer vous même vos comptes, sans passer obligatoirement par un conseiller. Vous pourrez ainsi, par exemple, personnaliser vos virements, demander la modification du plafond de votre carte bancaire ou de votre autorisation de découvert, et tout ça depuis votre espace client ou directement sur l’application mobile.

Ainsi, si vous souhaitez gérer vos comptes directement depuis votre téléphone, c’est possible avec l’application BforBank. Elle vous permettra par exemple de :

bloquer temporairement votre carte bancaire ou certaines de vos opérations ;

modifier de façon instantanée les plafonds de paiement et de retrait ;

d’activer ou de désactiver le paiement sans contact ;

effectuer l’ensemble de vos opérations bancaires courantes : consulter vos dépenses, effectuer des virements…

Quels sont les avis des clients ayant contracté un prêt immobilier avec BforBank ?

Il est possible de trouver sur Internet des avis laissés par les clients sur BforBank. Vous pouvez vous y référer si vous hésitez à contracter un prêt immobilier chez cette banque en ligne. Toutefois, il est important de garder en tête que les personnes ont plus tendance à laisser un commentaire lorsqu’ils sont mécontents d’un service plutôt que lorsqu’ils en sont satisfaits. Ne soyez donc pas surpris si vous rencontrez plus d’avis négatifs que positifs.

Quels sont les avis positifs ?

Beaucoup de clients sont satisfaits par les services proposés par cette banque en ligne. De manière générale, les principaux atouts relevés par les clients sont :

il n’est pas obligatoire d’ouvrir un compte pour contracter un prêt immobilier ;

il n’y a pas de frais de dossier ;

il est possible d’effectuer un report des mensualités ;

les taux sont avantageux…

Vous trouverez ci-dessous des avis positifs laissés par les clients de BforBank sur le site Trustpilot.

Commentaire laissé par Steve Je suis client chez BForBank depuis presque 10 ans. C’est ma banque principale et j’en suis pleinement satisfait. Le site est simple et facile d’utilisation, l’app mobile aussi. Et je n’ai toujours eu que des conseillers compétents en ligne.

Commentaire laissé par techniques30 Très bonne banque, frais extrêmement faibles et même inexistants pour la plupart des clients. Service client très accessible. Les banques en ligne se valent en grande partie.

Commentaire laissé par Jean-Françoise Quentin Chez BFB depuis 2 ans, vraiment ultra satisfait. Il est vrai que je gère cela en mode autonome, et je n’ai pas besoin d’aide. Néanmoins les 2 seules fois, où j’ai appelé la hotline pour des problèmes d’accès en ligne des comptes titres, j’ai été bien reçu, et j’ai eu une réponse valable dans les 2 minutes.

Quels sont les avis négatifs ?

Malgré les avis positifs, la banque en ligne BforBank a également quelques avis négatifs. La plupart des commentaires laissés concernent le service client, que certains ne trouvent pas assez compétent.

Voici quelques avis laissés par les clients de BforBank sur le site Trustpilot.

Commentaire laissé par Mandolin Joelle Personnel incompétent et incorrect. 6 mois chez Bforbank me suffisent. Je n’ai jamais eu autant de problèmes avec une banque alors que mon compte est largement provisionné. Je vais solder mon compte et aller dans une banque avec agence comme je l’ai fait durant 40 ans sans aucun souci. J’ai essayé mais Non Merci !

Commentaire laissé par Homat Homat Cela fait 3 fois que je demande à faire un retrait de mon assurance vie… cela n’est jamais possible, toujours une condition manquante, le mauvais formulaire (qu’ils m’ont envoyé ! ). A fuir si vous voulez un service de qualité.

Commentaire laissé par Axel Cela fait trois ans environ que je suis chez bforbank. Jusqu’à maintenant j’étais satisfait. Aujourd’hui c’est une catastrophe, impossible d’avoir un conseillé au téléphone, j’ai appelé au moins 5 fois aujourd’hui. J’ai fini par contacter un conseillé via le chat, je suis tombé sur une personne qui ne réponds pas du tout à ma problématique. Le service client est vraiment à fuir maintenant, très loin du service auquel j’étais habitué il y a trois ans. Pourtant ma demande est d’une simplicité… je souhaite juste ajouter un bénéficiaire pour effectuer un virement urgent sans attendre les 48h de validation !

Trouvez la meilleure offre de prêt avec le courtier en ligne papernest ! Je commence !

Annonce

En savoir plus :

FAQ

Comment contracter un crédit immobilier avec une banque en ligne ?

Contracter un prêt immobilier avec une banque en ligne présente quelques différences avec la contraction d'un crédit dans une agence physique. Comme son nom l'indique, avec la banque en ligne, tout se passe par Internet. Toutes les démarches se font donc 100% en ligne.

Comment contacter BforBank ?

Si vous souhaitez contacter BforBank par téléphone, vous pouvez composer le 09 74 75 75 00, si vous êtes déjà client, ou le 39 11 si vous voulez devenir client. Le service client est disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

Comment ouvrir un compte bancaire avec BforBank ?

Pour ouvrir votre compte bancaire sur BforBank, 3 étapes sont nécessaires. Vous devez d'abord remplir et signer votre demande d'ouverture de compte bancaire. La prochaine étape sera de déposer vos pièces justificatives sur l'interface de la banque. Vous pourrez ensuite effectuer votre premier versement sur votre compte bancaire, depuis un compte ouvert en France, d'un montant minimum de 150€.